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爱给网（Aigei.com），提供音效、背景音乐、3D模型、视频片段等丰富的数字媒体资源。它既提供知识共享 (CC) 许可证下的免费使用资源，也提供各种资产的付费商业许可证。 资源的主要类别包括： * 音效（691,000+项）涵盖自然环境、生活场景、人声、动物、战争等。 * 背景音乐/BGM（43,900+ 项）涵盖不同情绪和主题，如游戏、电影、短视频。 * 3D模型（通用模型、专用模型、材质/纹理等各种类别） * 视频模板、素材和视觉特效资源 * 2D 图形资源，如图标、插图、背景等。 * UI元素、角色、技能等游戏美术资源 * 教育教程和软件工具/插件

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