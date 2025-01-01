ADVFN Canada

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免费的实时TSX股票报价和加密货币价格。查看TSX，TSXV，加密货币和美国市场股票报价，图表，市场新闻，SEC文件和2级。

加拿大Advfn App为投资者提供了全面的财务数据和工具，可实时访问股票价格，市场指数和加密货币报价。它涵盖了多伦多证券交易所（TSX）和加拿大证券交易所等主要交易所，以及纳斯达克和纽约证券交易所等全球市场。用户可以访问详细的图表，新闻和SEC文件，以了解市场趋势并做出明智的投资决策。

关键功能包括可自定义的监视列表，讨论投资策略的留言板以及高级财务数据分析工具。该应用程序支持各种资产类别，包括股票，期权，ETF和加密货币，使其成为新手和经验丰富的投资者的多功能平台。此外，它还提供了时间和销售数据，2级报价以及市场推动者的顶级清单等功能，从而为用户提供了广泛的市场活动视图。

通过集成这些功能，该应用程序可帮助用户通过社区论坛来监视其投资，分析市场绩效并与其他投资者建立联系。它的全球市场覆盖范围和实时数据功能使其成为有兴趣跟踪金融市场并保持最新市场新闻和趋势的任何人的宝贵资源。

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网站： advfn.com

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