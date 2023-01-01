Adenin
adenin.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Adenin”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
数字助理是一款人工智能聊天机器人助理，可以简化工作并提高生产力。通过屡获殊荣的数字化工作场所来取悦您的员工并赋予其权力，事实证明，该工作场所可将工作场所满意度提高 17%。将您使用的业务应用程序从应用程序目录连接到集中式智能助手，并在自适应卡中实时查看您的数据。将卡片固定到您的板上，以便一目了然地了解您一天的情况，或者订阅通知，这样您就不会错过任何更新。
网站： adenin.com
免责声明：WebCatalog 与“Adenin”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
您可能还会喜欢
WorkJam
app.workjam.com
Formstack
formstack.com
Basaas
workplace.basaas.com
Noom
noom.com
Rosetta Stone
learn.rosettastone.com
VivaRecharge
app.vivarecharge.com
OnceHub
account.oncehub.com
Discovery Education
app.discoveryeducation.com
ftrack
pvs.ftrack.com
Landbot
app.landbot.io
Kognity
app.kognity.com
Chatsimple
app.chatsimple.ai