数字助理是一款人工智能聊天机器人助理，可以简化工作并提高生产力。通过屡获殊荣的数字化工作场所来取悦您的员工并赋予其权力，事实证明，该工作场所可将工作场所满意度提高 17%。将您使用的业务应用程序从应用程序目录连接到集中式智能助手，并在自适应卡中实时查看您的数据。将卡片固定到您的板上，以便一目了然地了解您一天的情况，或者订阅通知，这样您就不会错过任何更新。

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