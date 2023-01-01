凭借深思熟虑的设计和引人注目的视觉效果，Actions 是一种掌控生活的全新方式。 Moleskine 的 Actions 使任务成为您期待做的事情。传统任务管理器的复杂性和混乱性被清晰的界面所取代，让您保持专注。智能设计意味着强大的功能在您需要时随时可用，但绝不会妨碍您。 Actions 的美学特点是深邃的黑色和美丽的色彩，让您的设备屏幕闪闪发光。有趣、流畅的动画使导航变得快速、有趣且轻松。 使用行动卡，您可以创建直接放入易于查看的日程安排中的任务。将它们与提醒、笔记和列表配对，轻松组织您的一天。 列表可让您对行动卡进行分组。只需用列表名称标记行动卡即可使用颜色编码对其进行组织。 “日程安排”屏幕是未来 7 天所有任务的运行列表，让您可以非常轻松地查看即将完成的任务。需要重新安排吗？只需拖放即可将任务移至另一天。日志屏幕令人满意地展示了您已完成的所有任务。

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