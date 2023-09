Yoga - Down Dog

Với Down Dog, bạn sẽ có được một bài tập yoga hoàn toàn mới mỗi khi đến với tấm thảm của mình. Không giống như việc theo dõi các video được quay trước, Down Dog sẽ không bắt bạn phải tập đi tập lại cùng một bài tập. Với hơn 60.000 cấu hình khác nhau, Down Dog mang đến cho bạn sức mạnh để xây dựng bài tập yoga mà bạn yêu thích!

Trang web: downdogapp.com

