Wrike

wrike.com

Wrike là nền tảng quản lý công việc mạnh mẽ nhất. Được xây dựng cho các nhóm và tổ chức muốn hợp tác, sáng tạo và vượt quá mỗi ngày, gặp gỡ mọi người và tất cả các công việc vào một nơi duy nhất để loại bỏ sự phức tạp, tăng năng suất và tự do mọi người tập trung vào công việc có mục đích nhất của họ. Với sức mạnh không thể so sánh, tính linh hoạt và tính trực quan, Wrike là giải pháp quản lý công việc duy nhất mà một tổ chức sẽ cần mở rộng quy mô, tối ưu hóa và di chuyển nhanh trong một thế giới cạnh tranh. Hơn 20.000 khách hàng hạnh phúc cung cấp năng lượng cho tương lai của họ và kết hợp với nhau, bao gồm Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens và Tiffany & Co. để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.wrike.com.