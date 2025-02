Phần mềm thông báo khẩn cấp - Ứng dụng phổ biến nhất - San Marino

iLobby

ilobby.com

iLobby là công ty hàng đầu thế giới về quản lý cơ sở vật chất và khách tham quan cho các doanh nghiệp phức tạp và các ngành được quản lý. Được triển khai trên hơn 6.000 địa điểm trên toàn thế giới, nền tảng BaseOS của iLobby hỗ trợ các môi trường làm việc phức tạp bằng cách tối ưu hóa và tự động hóa các quy trình chính của cơ sở để đạt được sự tuân thủ quy định, thực thi các giao thức an toàn và thúc đẩy các yêu cầu bảo mật tại địa điểm. Cơ sởOS là một nền tảng Quản lý Cơ sở từ đầu đến cuối, bao gồm nhiều mô-đun độc lập để quản lý khách truy cập, quản lý trường hợp khẩn cấp và sơ tán, kiểm soát quyền truy cập của nhà thầu và khách truy cập thực tế cũng như thu thập và xác minh gói hàng. Các mô-đun mạnh mẽ này giải quyết các lĩnh vực chức năng cụ thể và khi được sử dụng kết hợp sẽ cung cấp giải pháp quản lý khách truy cập và cơ sở toàn diện, được tích hợp đầy đủ. Quản lý khách truy cập Được tải sẵn và định cấu hình trước trên phần cứng cấp doanh nghiệp, VisitorOS hợp lý hóa và tự động hóa việc quản lý khách truy cập để bạn có thể cải thiện sự an toàn, bảo mật và tuân thủ tại nơi làm việc. Quản lý khẩn cấp và sơ tán EmergencyOS cải thiện hiệu quả và tốc độ sơ tán của bạn, đồng thời tối ưu hóa khả năng chuẩn bị quản lý khẩn cấp. Giảm thiểu rủi ro, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và tránh các hình phạt tốn kém với các cảnh báo, sơ tán và báo cáo khẩn cấp được số hóa. Nhận dạng vật lý và quản lý quyền truy cập SecurityOS mở rộng lợi ích của Kiểm soát quyền truy cập cho khách truy cập, nhà thầu và khách tạm thời khác, cho phép bạn cấp, theo dõi và quản lý quyền truy cập cơ sở vật lý một cách an toàn. Hợp lý hóa và tự động hóa việc cấp phép đồng thời tăng khả năng kiểm soát và khả năng hiển thị. Quản lý gói hàng và giao hàng Giúp việc theo dõi và quản lý các gói hàng đến trở nên đơn giản và an toàn với DeliveryOS. Quản lý việc giao hàng, theo dõi nguyên liệu, xác minh và chấp nhận gói hàng, xem nhanh tất cả các lần giao hàng, v.v. Được hỗ trợ bởi công nghệ, con người và quy trình đã được chứng minh, iLobby đang hình dung lại cách các tổ chức có thể đảm bảo con người và cơ sở của họ được an toàn, bảo mật và tuân thủ.