Printfection là một nền tảng quản lý quà tặng giúp đơn giản hóa việc mua, quản lý và phân phối quà tặng và hàng hóa có thương hiệu. Những khách hàng như Zendesk, BetterHelp, Hinge và Gusto sử dụng chúng tôi để dễ dàng gửi quà cho khách hàng, khách hàng tiềm năng, nhân viên và sự kiện. Điều này hỗ trợ các nỗ lực ABM của bạn và chúng tôi có thể giúp bạn tiết kiệm hàng giờ đồng hồ quản lý quà tặng, giúp bạn nhận ra và đo lường ROI lớn hơn từ các nỗ lực tiếp thị quà tặng của mình. ĐIỀU GÌ KHÁC BIỆT CHÚNG TÔI VỚI CÁC CÔNG TY SWAG KHÁC Có hàng trăm công ty và trang web swag ngoài kia. Hầu hết đều cung cấp dịch vụ in ấn và phân phối sản phẩm quảng cáo đơn giản, tức là bạn có thể dán logo của mình lên một số cốc và một vài chiếc áo phông, sau đó gửi logo đó đến văn phòng của bạn. Hầu hết các công ty swag này KHÔNG cung cấp bất kỳ công nghệ nào. Không có cách nào để tặng quà cho khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng một cách có chiến lược, không tích hợp với Salesforce (hoặc bất kỳ CRM nào khác) và không có kết nối với các công cụ tự động hóa tiếp thị như Marketo, HubSpot, Zapier, v.v. Printfection là một dịch vụ đầy đủ, quà tặng từ đầu đến cuối nền tảng quản lý và thực hiện đơn hàng, nơi bạn không chỉ có thể xây dựng thương hiệu cho hàng nghìn mặt hàng thực sự sáng tạo mà còn có thể vận chuyển sản phẩm đó đến bất kỳ đâu trên thế giới một cách chiến lược thông qua kho công nghệ hiện có của mình. Mỗi khách hàng cũng có một người quản lý tài khoản chuyên dụng và nhóm thành công, nơi chúng tôi thường xuyên chia sẻ những gì hiệu quả nhất cho các sự kiện, quà tặng, phần thưởng cho khách hàng, v.v., đồng thời cập nhật cho bạn những mặt hàng mới nhất và tuyệt vời nhất. Chúng tôi là một dịch vụ hấp dẫn mà rất ít công ty từng trải nghiệm trước đây. TẠO SWAG Duyệt qua danh mục phong phú của chúng tôi bao gồm hàng trăm sản phẩm khuyến mại tuyệt vời hoặc gửi yêu cầu nghiên cứu mặt hàng. Chúng tôi luôn thêm các mặt hàng mới vào danh mục dựa trên nhu cầu của khách hàng. Quy trình thiết lập mặt hàng của chúng tôi giúp bạn dễ dàng đưa logo và tác phẩm nghệ thuật của công ty lên bất kỳ thứ gì: áo phông, áo hoodie, áo liền quần, cốc, chai nước, loa, sản phẩm công nghệ, câu đố, bộ Jenga, bạn có thể đặt tên cho nó. Chúng ta có thể xây dựng thương hiệu cho những món đồ thực sự thú vị, sáng tạo như pinatas, bàn mát-xa - hãy tiếp tục và suy nghĩ sáng tạo! LƯU TRỮ VÀ KHO QUÀ TẶNG Tất nhiên, chúng tôi có thể gửi quà tặng trực tiếp đến văn phòng của bạn hoặc bất kỳ địa điểm nào, nhưng điều tuyệt vời thực sự đằng sau Printfection là chúng tôi sẽ lưu trữ tất cả quà tặng của bạn cho bạn! Không còn tủ quần áo văn phòng lộn xộn hoặc ngục tối. Sau khi bạn đặt hàng, các mặt hàng sẽ được chuyển đến trung tâm xử lý đơn hàng của chúng tôi. Sau đó, bạn có thể đăng nhập vào nền tảng và xem tất cả hàng tồn kho của mình trong thời gian thực. Khi bạn muốn gửi quà tặng cho nhân viên, khách hàng tiềm năng, khách hàng, đối tác hoặc tới một sự kiện, chỉ cần vài cú nhấp chuột, chúng tôi sẽ giao hàng và thực hiện tất cả các đơn đặt hàng cho bạn. Thật dễ dàng. DỊCH VỤ IN & IN T-SHIRT Dropshipping Trong khi chúng tôi xây dựng thương hiệu cho hàng trăm mặt hàng, chúng tôi có một số khách hàng thường bắt đầu với áo thun công ty. Chúng tôi có thể in logo và tác phẩm nghệ thuật của bạn trên nhiều loại áo phông khác nhau, bao gồm tất cả các loại kích cỡ và chất liệu vải. Chúng tôi cũng có thể dropship bất kỳ loại quần áo tùy chỉnh nào, bao gồm áo hoodie, quần dài, áo liền quần, v.v. Chúng tôi là một trong những công ty dropshipping áo phông linh hoạt nhất hiện nay. ĐẦY ĐỦ SWAG Việc đưa hàng hóa của công ty đến với khách hàng tiềm năng, khách hàng và nhân viên của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Bạn có thể gửi quà tặng của riêng mình vào kho của chúng tôi để sử dụng trong các chiến dịch và mọi quà tặng mới mà bạn đặt hàng trong quá trình sử dụng sẽ được lưu trữ cho bạn. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể gửi bất kỳ mặt hàng nào đến bất kỳ đâu trên thế giới; cho dù đó là một tài khoản quan trọng mà bạn đang cố gắng đóng hay một khách hàng trung thành vừa gia hạn hoặc giúp bạn nghiên cứu điển hình. BAO BÌ & BỘ DỤNG CỤ TÙY CHỈNH Chúng tôi giúp bạn dễ dàng tạo các bộ dụng cụ tùy chỉnh tuyệt vời để giới thiệu khách hàng mới, sử dụng trong các nỗ lực ABM của bạn hoặc làm hài lòng những nhân viên mới. Bộ dụng cụ tùy chỉnh cho phép bạn gắn nhãn hiệu cho hộp đóng gói của mình bằng tác phẩm nghệ thuật tùy chỉnh, thêm phần chèn & chất độn tùy chỉnh cũng như sắp xếp gọn gàng bất kỳ mục nào bạn chọn. Hoàn hảo để mang lại trải nghiệm mở hộp tuyệt vời nhất! SỰ KIỆN DROPSHIPPING (SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI DROPSHIP) Chúng tôi thực hiện việc dropshipping swag / sản phẩm khuyến mại đến các sự kiện cực kỳ dễ dàng. Bạn có thể gửi bất kỳ mục nào bạn muốn. Tính năng Đóng gói Sự kiện của chúng tôi có nghĩa là tất cả các mặt hàng quần áo của bạn sẽ được cuộn gọn gàng và dán nhãn theo kích cỡ và giới tính, vì vậy, tất cả những gì bạn phải làm là lấy áo sơ mi ra khỏi hộp tại gian hàng của mình và sẵn sàng cho giờ trình diễn. Khi sự kiện của bạn kết thúc, bạn có thể chỉ cần gửi bất kỳ quà tặng nào chưa sử dụng trở lại trung tâm xử lý đơn hàng của chúng tôi, cắt giảm đáng kể khoản chi tiêu lãng phí. Nếu bạn chọn giao hàng đảm bảo, các mặt hàng của bạn sẽ đến vào một ngày cụ thể. Bạn sẽ không bao giờ phải tranh giành để nhận quà từ một sự kiện nữa! TÍCH HỢP CÔNG CỤ TIẾP THỊ VÀ TÍCH HỢP SALESFORCE Hãy để đại diện bán hàng của bạn yêu cầu quà tặng ngay thông qua Salesforce. Hoặc tự động hóa việc tặng quà thông qua Marketo, HubSpot, Intercom hoặc bất kỳ công cụ nào tận dụng khả năng tích hợp Zapier của chúng tôi. Bạn cũng có thể thiết lập cửa hàng quà tặng của công ty bằng cách tận dụng tính năng tích hợp Shopify của chúng tôi. Printfection là cách dễ nhất để gửi quà cho bất kỳ ai ở bất kỳ đâu trên thế giới.