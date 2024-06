Qiuwen Encyclopedia, Qiuwen Together - bách khoa toàn thư trực tuyến do các tình nguyện viên biên soạn, nhằm tạo ra một bách khoa toàn thư trực tuyến có bản quyền mở, chất lượng cao và nội dung phong phú. "Qiuwen" là một ấn phẩm do Nhóm người dùng Wikipedia ở Trung Quốc đại lục khởi xướng. Nó được dành riêng để truyền tải động lực của cộng đồng địa phương và toàn cầu, giúp bạn nắm bắt nhịp đập của Wikimedia và phục vụ sự phát triển của cộng đồng Wikipedia tiếng Trung. Số đầu tiên đã được xuất bản. vào tháng 1 năm 2019. .

Trang web: qiuwenbaike.cn

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với 求闻百科 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.