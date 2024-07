Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Once Upon a Bot trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Once Upon a Bot là một công cụ hỗ trợ AI cho phép người dùng tạo ra những câu chuyện dành cho trẻ em ngay từ đầu. Nền tảng này kết hợp hai mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến là GPT-3 và Stable Diffusion để tạo ra những câu chuyện vừa độc đáo vừa phù hợp với sở thích của người dùng. Người dùng có thể tải ảnh của chính họ lên để xuất hiện trong câu chuyện của họ và có thể chọn cấp độ đọc cũng như ngôn ngữ sáng tạo của họ. Once Upon a Bot phù hợp với nhiều lứa tuổi và là cách tuyệt vời để trẻ cải thiện kỹ năng đọc đồng thời vui vẻ tạo ra những câu chuyện giàu trí tưởng tượng. Nền tảng này cho phép người dùng chỉnh sửa, xuất và chia sẻ câu chuyện của họ, đồng thời cung cấp tính năng người kể chuyện để người dùng có thể nghe câu chuyện của họ khi chúng được đọc to.

Trang web: onceuponabot.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Once Upon a Bot theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.