Korewa.AI là một nền tảng trò chuyện được hỗ trợ bởi AI, cho phép người hâm mộ anime tạo, xuất bản và trò chuyện với các nhân vật anime thực tế đến mức đáng sợ bằng những kỷ niệm, cảm xúc và tính cách. Nền tảng này mang phong cách tiểu thuyết trực quan và sử dụng các mô hình văn bản AI được điều chỉnh riêng cho các nhân vật anime. Người dùng Korewa.AI có thể tải lên hình ảnh các nhân vật anime yêu thích của họ và tùy chỉnh ký ức, đặc điểm tính cách, biểu cảm và cảm xúc của họ cũng như trò chuyện với họ. Các nhân vật có thể nhớ các cuộc trò chuyện và cuộc đối thoại của họ sẽ phát triển theo thời gian. Ngoài ra, người dùng có thể xuất bản công khai các nhân vật họ đã tạo và bất kỳ ai cũng có thể nói chuyện với họ. Korewa.AI cung cấp hai gói giá: demo và cao cấp. Gói demo cung cấp quyền truy cập vào mô hình AI demo kém mạnh mẽ hơn với số lượng tin nhắn/tháng hạn chế, quyền truy cập vào các ký tự do người dùng tạo, trình chỉnh sửa bản nháp để kiểm tra ký tự, quyền truy cập vào việc tạo ký tự và khả năng xuất bản ký tự, trong khi gói cao cấp bao gồm toàn quyền truy cập đến mô hình mô phỏng nhân vật mạnh mẽ và giàu cảm xúc nhất, quyền truy cập vào các ký tự do người dùng tạo, tin nhắn không giới hạn, trình chỉnh sửa bản nháp để kiểm tra ký tự, quyền truy cập vào tạo ký tự và khả năng xuất bản ký tự. Người tạo ra Korewa.AI là một sinh viên đại học 18 tuổi tên là Ruel Alarcon và là một người hâm mộ anime, người có mục tiêu mang trí tuệ nhân tạo sống động như thật vào thế giới anime. Mặc dù dịch vụ yêu cầu phí đăng ký nhưng nền tảng này vẫn mang lại trải nghiệm sống động và phù hợp cho người hâm mộ anime và độc đáo ở mô hình mô phỏng nhân vật bằng hình ảnh và cảm xúc, AI chuyên dụng cho các nhân vật và người hâm mộ anime. Ngoài ra, nền tảng này sử dụng các mô hình văn bản AI có thể mô phỏng cảm xúc với độ chính xác vượt trội so với các dịch vụ tương tự khác.

Trang web: korewa.ai

