Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Douyu - Платформа для всіх у прямому ефірі забезпечує високу роздільну здатність, швидку та плавну пряму трансляцію відео та послуги прямої трансляції ігрових подій, включаючи пряму трансляцію League of Legends LOL, пряму трансляцію CrossFire CF, пряму трансляцію Dota2, пряму трансляцію краси та інші популярні ігрові події в прямому ефірі. трансляції та різноманітні знаменитості. Пряма трансляція гри майстра багата вмістом і своєчасно просувається, приносячи вам інший аудіовізуальний досвід. Це все на Douyu - платформі для всіх прямих трансляцій.

Вебсайт: douyu.com

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