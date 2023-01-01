Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Chess.com» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Грайте в шахи на Chess.com - шаховій спільноті №1 із понад 30 мільйонами членів у всьому світі. Грайте в Інтернеті з друзями, кидайте виклик комп’ютеру, приєднуйтесь до клубу, розгадуйте головоломки, аналізуйте свої ігри та вчіться на сотнях відеоуроків. Ви також можете спостерігати за кращими гравцями та змагатися за призи.

Вебсайт: chess.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Chess.com». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.