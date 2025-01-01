Альтернативи - Volza

Market Inside

Market Inside

marketinsidedata.com

Ринок всередині - це онлайн-платформа, що надає доступ до імпортно-експортних даних понад 195 країн для аналізу та прийняття рішень.

Trademo

Trademo

trademo.com

Trademo Intel надає доступ до даних про глобальну торгівлю, аналізуючи імпорт та експорт більше 2.3 мільярдів відвантажень для бізнесу та оптимізації ланцюгів постачань.

TradeWindow

TradeWindow

tradewindow.io

TradeWindow - цифрова платформа для управління торгівлею з модулями для полегшення торгового процесу та аналізу ринку в реальному часі.

Zonos

Zonos

zonos.com

Zonos спрощує міжнародну торгівлю, надаючи бізнесам інструменти для обчислення мит, податків та зборів, і підтримку багатомовності.

TradeData.Pro

TradeData.Pro

tradedata.pro

TradeData.Pro - це платформа для доступу до імпортно-експортних даних, яка допомагає бізнесу аналізувати ринки та оптимізувати торговельні операції.

Export Genius

Export Genius

exportgenius.in

Export Genius — платформа для аналізу торгівлі, яка надає інформацію про імпорт та експорт, корисну для бізнесу та досліджень у різних галузях.

Xindus

Xindus

xindus.net

Xindus допомагає індійським малим і середнім підприємствам залучати міжнародну торгівлю, використовуючи технології і спільноти для виходу на глобальні ринки.

Coreties

Coreties

coreties.com

Coreties допомагає аналізувати дані про торгівлю для визначення потенційних експортерів та імпортерів у логістиці та перевезеннях.

Porth

Porth

porth.app

Porth — платформа для управління постачанням на основі ШІ, що автоматизує інвентаризацію, оптимізує логістику та передбачає попит у реальному часі.

Freightgate

Freightgate

freightgate.net

Freightgate - це платформа для управління логістикою, яка допомагає компаніям організувати транспортування вантажів та підвищити видимість ланцюгів поставок.

ImportKey

ImportKey

importkey.com

ImportKey – це програмне забезпечення для аналізу даних торгівлі в США, яке допомагає зрозуміти діяльність компаній і їх ланцюги поставок.

FlavorCloud

FlavorCloud

flavorcloud.com

FlavorCloud - мережа перевізників для міжнародної доставки. Легка інтеграція в магазини, доступ до найкращих тарифів та варіантів доставки у 200+ країн.

Flytta

Flytta

flytta.uk

Flytta - це цифровий продукт, що автоматизує процес митного оформлення імпорту та експорту, дозволяючи агентам швидко обробляти декларації.

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