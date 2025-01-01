Альтернативи - Team Procure

Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Zoho Inventory
zoho.com
Zoho Inventory - це програмне забезпечення для управління запасами, що дозволяє бізнесам відстежувати запаси, обробляти замовлення та оптимізувати складські операції.
ShipBob
shipbob.com
ShipBob - платформа для виконання замовлень, що забезпечує зберігання, упаковку та доставку товарів для бізнесу електронної комерції по всьому світу.
SAP
sap.com
Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.
Flexport
flexport.com
Flexport - це логістична платформа для організації вантажних перевезень, що пропонує механізми управління ланцюгами поставок та інтеграції з електронною комерцією.
inFlow Inventory
inflowinventory.com
inFlow Inventory — програмне забезпечення для управління запасами, що допомагає контролювати запаси, відстежувати продажі та керувати бізнес-процесами.
Coupa
coupa.com
Coupa - платформа для управління бізнес-витратами, що допомагає підприємствам контролювати видатки та покращувати співпрацю з постачальниками.
Cin7
cin7.com
Cin7 — програма для управління запасами, що надає рішення для бізнесу в оптовій та роздрібній торгівлі, виробництві та автоматизації обліку.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence - це програма для управління відповідністю, стійким постачанням та видимістю в ланцюгу постачання в промисловості та роздрібній торгівлі.
Stord
stord.com
Stord - це платформа для управління ланцюгами поставок, яка забезпечує ефективну логістику, складування і виконання замовлень для бізнесу.
SourceDay
sourceday.com
SourceDay - програма для управління ланцюгом постачань, що забезпечує видимість замовлень і автоматизує зміни в замовленнях постачальників.
Zip
ziphq.com
Zip - платформа для впорядкування запитів та закупівель, що дозволяє бізнесам ефективно керувати операціями та підвищувати видимість витрат.
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero — це додаток для управління запасами, що дозволяє відстежувати і контролювати рівень акцій, включаючи сповіщення про низькі запаси.
Linnworks
linnworks.com
Linnworks — платформа для управління інвентарем та замовленнями, що інтегрує різні канали продажів для автоматизації процесів і покращення ефективності.
TealBook
tealbook.com
TealBook - це платформа для автоматизації збору, перевірки та підвищення даних про постачальників, що полегшує процеси закупівель та аналізу витрат.
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder – це веб-додаток для управління запасами, що дозволяє організовувати облік товарів, обробляти замовлення та інтегруватися з іншими системами.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управління даними, яка допомагає підприємствам інтегрувати, покращувати якість та організовувати дані в різних середовищах.
Avetta
avetta.com
Додаток Avetta забезпечує управління ризиками у ланцюгах поставок, включаючи кваліфікацію постачальників та моніторинг компетентності працівників.
Epicor
epicor.com
Epicor-це модульна ERP-система, що допомагає підприємствам управляти фінансами, людськими ресурсами, ланцюгами поставок та виробництвом.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ - це інструмент для управління запасами, що об'єднує всі канали продажів у одному центрі. Має функції управління замовленнями та інтеграції з ERP та платформами електронної комерції.
Finale Inventory
finaleinventory.com
Finale Inventory - хмарне програмне забезпечення для управління інвентарем, яке підтримує багатоканальну торгівлю та оптимізує складські операції.
SKULabs
skulabs.com
SKULabs – це додаток для управління інвентарем та виконаннями замовлень, що інтегрується з різними платформами для оптимізації складських операцій.
MESH Works
meshworks.com
MESH Works - програмне забезпечення для автомобільної промисловості, що організовує закупівлі, управління якістю та розробку продуктів в єдиній системі.
Anvyl
anvyl.com
Anvyl - це платформа для управління постачальниками та виробництвом, яка відстежує дані про продукцію від закупівлі до доставки товарів.
Unicommerce
unicommerce.com
UniCommerce - платформа для управління електронною комерцією, що автоматизує замовлення, запаси та логістику, підтримуючи підприємства різних розмірів.
Isometric Technologies
iso.io
Isometric Technologies (ISO) – програмне забезпечення для управління ефективністю вантажних перевезень, що спрощує узгодження даних між виробниками та постачальниками.
ShipHero
shiphero.com
ShipHero - це рішення для управління складом та виконанням замовлень, що забезпечує точність доставки, автоматизацію і інтеграцію з платформами для електронної комерції.
Flowspace
flow.space
Flowspace - це програмне забезпечення для управління виконанням замовлень, що забезпечує видимість запасів та замовлень через єдину панель управління.
Sellercloud
sellercloud.com
SellerCloud - платформа для управління електронною комерцією, що допомагає підприємствам керувати запасами, замовленнями та торговими каналами.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge - веб-платформа для автоматизації управління замовленнями та складами в електронній комерції, що спрощує логістичні процеси.
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