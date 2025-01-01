Альтернативи - Team Procure

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

Zoho Inventory

Zoho Inventory

zoho.com

Zoho Inventory - це програмне забезпечення для управління запасами, що дозволяє бізнесам відстежувати запаси, обробляти замовлення та оптимізувати складські операції.

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob - платформа для виконання замовлень, що забезпечує зберігання, упаковку та доставку товарів для бізнесу електронної комерції по всьому світу.

SAP

SAP

sap.com

Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.

Flexport

Flexport

flexport.com

Flexport - це логістична платформа для організації вантажних перевезень, що пропонує механізми управління ланцюгами поставок та інтеграції з електронною комерцією.

inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

inFlow Inventory — програмне забезпечення для управління запасами, що допомагає контролювати запаси, відстежувати продажі та керувати бізнес-процесами.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa - платформа для управління бізнес-витратами, що допомагає підприємствам контролювати видатки та покращувати співпрацю з постачальниками.

Cin7

Cin7

cin7.com

Cin7 — програма для управління запасами, що надає рішення для бізнесу в оптовій та роздрібній торгівлі, виробництві та автоматизації обліку.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence - це програма для управління відповідністю, стійким постачанням та видимістю в ланцюгу постачання в промисловості та роздрібній торгівлі.

Stord

Stord

stord.com

Stord - це платформа для управління ланцюгами поставок, яка забезпечує ефективну логістику, складування і виконання замовлень для бізнесу.

SourceDay

SourceDay

sourceday.com

SourceDay - програма для управління ланцюгом постачань, що забезпечує видимість замовлень і автоматизує зміни в замовленнях постачальників.

Zip

Zip

ziphq.com

Zip - платформа для впорядкування запитів та закупівель, що дозволяє бізнесам ефективно керувати операціями та підвищувати видимість витрат.

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHero — це додаток для управління запасами, що дозволяє відстежувати і контролювати рівень акцій, включаючи сповіщення про низькі запаси.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks — платформа для управління інвентарем та замовленнями, що інтегрує різні канали продажів для автоматизації процесів і покращення ефективності.

TealBook

TealBook

tealbook.com

TealBook - це платформа для автоматизації збору, перевірки та підвищення даних про постачальників, що полегшує процеси закупівель та аналізу витрат.

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder – це веб-додаток для управління запасами, що дозволяє організовувати облік товарів, обробляти замовлення та інтегруватися з іншими системами.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica - платформа для управління даними, яка допомагає підприємствам інтегрувати, покращувати якість та організовувати дані в різних середовищах.

Avetta

Avetta

avetta.com

Додаток Avetta забезпечує управління ризиками у ланцюгах поставок, включаючи кваліфікацію постачальників та моніторинг компетентності працівників.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor-це модульна ERP-система, що допомагає підприємствам управляти фінансами, людськими ресурсами, ланцюгами поставок та виробництвом.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp HQ - це інструмент для управління запасами, що об'єднує всі канали продажів у одному центрі. Має функції управління замовленнями та інтеграції з ERP та платформами електронної комерції.

Finale Inventory

Finale Inventory

finaleinventory.com

Finale Inventory - хмарне програмне забезпечення для управління інвентарем, яке підтримує багатоканальну торгівлю та оптимізує складські операції.

SKULabs

SKULabs

skulabs.com

SKULabs – це додаток для управління інвентарем та виконаннями замовлень, що інтегрується з різними платформами для оптимізації складських операцій.

MESH Works

MESH Works

meshworks.com

MESH Works - програмне забезпечення для автомобільної промисловості, що організовує закупівлі, управління якістю та розробку продуктів в єдиній системі.

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvyl - це платформа для управління постачальниками та виробництвом, яка відстежує дані про продукцію від закупівлі до доставки товарів.

Unicommerce

Unicommerce

unicommerce.com

UniCommerce - платформа для управління електронною комерцією, що автоматизує замовлення, запаси та логістику, підтримуючи підприємства різних розмірів.

Isometric Technologies

Isometric Technologies

iso.io

Isometric Technologies (ISO) – програмне забезпечення для управління ефективністю вантажних перевезень, що спрощує узгодження даних між виробниками та постачальниками.

ShipHero

ShipHero

shiphero.com

ShipHero - це рішення для управління складом та виконанням замовлень, що забезпечує точність доставки, автоматизацію і інтеграцію з платформами для електронної комерції.

Flowspace

Flowspace

flow.space

Flowspace - це програмне забезпечення для управління виконанням замовлень, що забезпечує видимість запасів та замовлень через єдину панель управління.

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

SellerCloud - платформа для управління електронною комерцією, що допомагає підприємствам керувати запасами, замовленнями та торговими каналами.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

Shipedge - веб-платформа для автоматизації управління замовленнями та складами в електронній комерції, що спрощує логістичні процеси.

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