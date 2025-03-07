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Картографічні послуги стосуються цифрових платформ або програм, які надають користувачам інтерактивні карти та геопросторову інформацію. Ці послуги пропонують такі функції, як навігація, планування маршруту, пошук місцезнаходження та оновлення дорожнього руху в режимі реального часу, що покращує роботу користувачів у таких сферах, як подорожі, логістика та щоденна навігація.
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Google Maps
google.com
Google Maps - це сервіс веб -картографування, розроблене Google. Він пропонує супутникові знімки, аерофотозйомку, вуличні карти, 360 ° інтерактивні панорамні види на вулиці (вид на вулицю), умови руху в режимі реального часу та планування маршруту для подорожей пішки, автомобіля, велосипеда та повітря (у бета-версії) або громадського транспорту . У 2020 році Google Maps використовували понад 1 мільярд людей щомісяця. Карти Google розпочалися як настільна програма C ++, де 2 технології. У жовтні 2004 року компанія була придбана Google, яка перетворила її на веб -додаток. Після додаткових придбань компанії з візуалізації геопросторових даних та аналізатора трафіку в реальному часі, Google Maps був запущений у лютому 2005 року. Передній кінець служби використовує JavaScript, XML та Ajax. Google Maps пропонує API, який дозволяє вбудувати карти на сторонніх веб-сайтах, і пропонує локатор для підприємств та інших організацій у численних країнах світу. Google Maper Maker дозволив користувачам спільно розширити та оновлювати картографування служби у всьому світі, але було припинено з березня 2017 року. Однак, внески на карт у картах Google не були припинені, оскільки компанія оголосила, що ці функції будуть передані в програму Google Local Guides.google Maps ' Супутниковий вид-це "зверху вниз" або вид пташиного польоту; Більшість зображень міст з високою роздільною здатністю-це аерофотозйомка, взята з літаків, що літають на від 800 до 1500 футів (240 до 460 м), а більшість інших зображень-із супутників. Значна частина доступних супутникових знімків не більше трьох років і регулярно оновлюється. Google Maps використовував варіант проекції Mercator, а тому не міг точно показувати області навколо полюсів. У серпні 2018 року настільна версія Google Maps була оновлена, щоб показати 3D Globe. Досі можна перейти на 2D карту в налаштуваннях. Карти Google для пристроїв Android та iOS були випущені у вересні 2008 року та мають навігацію GPS-повороту, а також спеціальні функції допомоги на паркування. У серпні 2013 року він був визнаний найпопулярнішим додатком у світі для смартфонів, причому понад 54% глобальних власників смартфонів використовують його хоча б один раз. , додаток повідомив, що на Android є 2 мільярди користувачів, а також кілька інших служб Google, включаючи YouTube, Chrome, Gmail, Search та Google Play, Google Maps досягали понад 1 мільярд користувачів щомісяця.
Waze
waze.com
Waze (іврит: וxidбір,; раніше Ізраїль Freemap) - це програмне забезпечення для навігаційного програмного забезпечення GPS, що належить Google. Він працює на смартфонах та планшетних комп'ютерах, які мають підтримку GPS. Він надає інформацію про навігацію, що повертається на поворот, та часу подорожі та деталі маршруту, при цьому завантажуючи інформацію, залежну від місця, через мобільну телефонну мережу. Waze описує свою програму як додаток GPS-навігації, орієнтовану на спільноту, який безкоштовно завантажувати та використовувати. Ізраїльська компанія Waze Mobile розробила програмне забезпечення Waze. Ехуд Шабтай, Амір Шинар та Урі Левін заснували компанію. Дві ізраїльські фірми венчурного капіталу, Magma та Vertex Ventures Israel, та американська фірма з венчурного капіталу, що займається ранньою стадією, забезпечили фінансування BlueRun Ventures. Waze Mobile був придбаний Google у червні 2013 року. Додаток отримує дохід від гіперлокальної реклами до приблизно 130 мільйонів щомісячних користувачів.
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap — це безкоштовна вікі-карта світу.
Yandex Maps
yandex.com
Yandex.maps допоможе вам знайти місце призначення, навіть якщо у вас немає точної адреси - отримайте маршрут для проведення громадського транспорту, водіння чи ходьби.
百度地图
map.baidu.com
Перегляньте карти, місця пошуку, перевіряйте маршрути водіння автобусів, перевірте умови дорожнього руху в режимі реального часу, свій путівник та асистент життя. Забезпечити перегляд карт метро, запит на план їзди та точну інформацію про проїзд та час. Карти Baidu (карти Baidu) - це рішення для робочого столу та мобільного картографування, подібне до Google Maps, але охоплює лише більший регіон Китаю.
Petal Maps
petalmaps.com
Карти пелюстків - це послуга карт, заснована на Tomtom, наданий Huawei пристроям з операційною системою Harmonyos, Android та iOS. Він пропонує супутникові знімки, аерофотозйомку, оточення 3D-перегляду, навігація по черзі, дисплея голови та планування маршруту для подорожі пішки, автомобіля, велосипеда та громадського транспорту.
HERE WeGo
here.com
Тут Вего - карти - маршрути - вказівки - всі шляхи від А до В по одному
Qwant Maps
qwant.com
Картографічний сервіс, який знаходить правильні адреси та веде вас, не відстежуючи вас.
네이버 지도
map.naver.com
Пошук простору. Поєднання життя. Відкрийте для себе нову карту, яка об’єднує інформацію про всі простори, включаючи місцезнаходження, автобуси, метро та дороги, за допомогою єдиного пошуку. Карти Naver
腾讯地图
map.qq.com
Він надає різноманітні послуги, такі як перегляд карт, запит на адресу, пошук інтересів, передача автобусів, навігація з керування автомобілем, автобусні маршрути та запити на сайті в більш ніж 400 містах країни. Tencent Maps - це додатки та технології обслуговування та технології веб -картографування, що надаються Tencent, пропонуючи супутникові знімки, вуличні карти, вид вулиці та історичний вигляд, а також такі функції, як планувальник маршруту для подорожі пішки, автомобіля або з громадським транспортом .
Bing Maps
bing.com
Нанесіть на карту кілька місць, отримуйте маршрути громадського транспорту/пішоходів/автомобіля, переглядайте транспортні умови в реальному часі, плануйте поїздки, переглядайте супутникові, повітряні та вуличні зображення. Bing Maps (раніше Live Search Maps, Windows Live Maps, Windows Live Local і MSN Virtual Earth) — це веб-картографічна служба, яка надається як частина набору пошукових систем Microsoft Bing і працює на основі платформи Bing Maps Platform, яка також підтримує Bing Maps. для корпоративних API та API карт Azure. З 2020 року картографічні дані надають TomTom, OpenStreetMap та інші.
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