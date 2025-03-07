Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Конструктори цільових сторінок дають можливість людям без технічних знань запускати веб-сторінки, створені для того, щоб спрямовувати відвідувачів до певної мети конверсії. Ці сторінки, як правило, призначені для спонукання відвідувачів до певної дії, як-от підписки на інформаційний бюлетень, вибору безкоштовної пробної версії або реєстрації на службу підписки, які полегшують тестування прототипів не розробниками. Таким чином організації можуть оцінити вплив і реакцію своєї аудиторії, включаючи покупців і відвідувачів веб-сайту. Конструктори цільових сторінок, які мають вирішальне значення для маркетингових стратегій організації, надають маркетологам можливість самостійно проектувати, налаштовувати та публікувати веб-інтерфейси, не покладаючись на ІТ-спеціалісти чи розробників. Ці конструктори легко інтегруються в існуючу інфраструктуру веб-розробки та системи керування веб-вмістом, забезпечуючи цілісну роботу в Інтернеті. Крім того, їх можна гармонійно поєднати з рішеннями цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів на цільових сторінках.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Wix
wix.com
Будуйте та масштабуйте свій бізнес в Інтернеті з упевненістю за допомогою WIX. Завдяки блискавці веб-продуктивності, безпеці підприємства та надійної інфраструктури, ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди буде працювати. А за допомогою WIX ви отримуєте набагато більше, ніж будівельник веб -сайтів - від планування в Інтернеті до платежів, глибоких брендингу та рішень електронної комерції, ви можете взяти свій сайт у будь -якому напрямку, який ви хочете. Що стосується управління бізнесом в Інтернеті, він ніколи не був більш інтуїтивним, з провідними інструментами SEO та маркетингу, розширеною аналітикою та навіть мобільним додатком, ви можете залишатися в курсі всього з будь -якого місця. Приєднуйтесь до мільйонів користувачів, які використовували WIX, щоб допомогти їм досягти своїх цілей в Інтернеті. Які основні особливості WIX? * Розумний редактор перетягування та інтуїтивно створювати свій сайт * 900+ Стратегічно розроблені шаблони веб -сайтів * Розширені функції SEO для оптимізації для пошукових систем * Потужні рішення електронної комерції для управління вашим магазином та продажу в Інтернеті * Програмне забезпечення для планування в Інтернеті, яке забезпечує безперебійний досвід бронювання для ваших клієнтів * Вбудовані маркетингові інструменти, щоб допомогти керувати та розвивати свій бізнес в Інтернеті * Повні можливості ведення блогів, які допомагають вам виростити лояльну аудиторію та монетизувати вміст * Інструменти веб-розробників повного стеку для користувацької функціональності
Webflow
webflow.com
Webflow — це платформа візуальної веб-розробки, яка дозволяє людям проектувати, створювати та запускати повністю користувацькі веб-сайти без написання коду. Поєднуючи інструменти дизайну, анімації, керування вмістом, маркетингу та електронної комерції в одній платформі, Webflow дає змогу як некодувальникам, так і програмістам відправляти та просувати веб-сайти всіх типів швидше, економічніше та з більшою спільністю. Webflow підтримує веб-сайти для таких інноваційних компаній, як Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork і Dell. Компанія Webflow, заснована в 2013 році в Сан-Франциско, підтримується Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator і Draper Associates.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Duda
duda.co
Duda є провідною платформою для розробки веб-сайтів, яка дає змогу агентствам цифрового маркетингу та SaaS-компаніям створювати та керувати цифровою присутністю своїх клієнтів. Відзначена нагородами платформа Duda з низьким кодом і без коду дозволяє агентствам і SaaS-компаніям досягти вищої продуктивності та безпрецедентного зростання завдяки широкому спектру можливостей, що охоплюють електронну комерцію, керування клієнтами, пошукову оптимізацію, автоматизацію та біле маркування.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Unbounce
unbounce.com
Незалежно від того, чи ви професіонал з маркетингу, чи тільки починаєте роботу, цільові сторінки Unbounce перетворюють більше ваших відвідувачів на потенційних клієнтів, продажі та реєстрації. Завдяки простим у користуванні конструкторам для будь-якого рівня навичок, а також функціям оптимізації на основі штучного інтелекту Unbounce допоможе вам створювати та публікувати красиві високоефективні сторінки лише за кілька хвилин.
Framer
framer.com
Його прототипування стало простим — код не потрібен, він працює в браузері та є безкоштовним для всіх. Висока точність за удвічі менше часу. Framer — це потужний веб-конструктор, призначений для легкого створення приголомшливих адаптивних веб-сайтів. Він пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє користувачам створювати та публікувати сучасні сайти будь-якого масштабу, що робить його придатним як для початківців, так і для досвідчених розробників. Framer також підтримує ринок плагінів і шаблонів, покращуючи його функціональність і дозволяючи користувачам легко створювати унікальні веб-сайти. Незалежно від того, чи хочете ви створити портфоліо, бізнес-сайт чи цільову сторінку, Framer надає інструменти, необхідні для ефективнішого дизайну та швидшої публікації. Почніть безкоштовно та досліджуйте можливості!
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це всеосяжна платформа маркетингу електронної пошти, яка забезпечує малий бізнес, сопренери, тренери та маркетологи з потужними та доступними інструментами для розширення своєї аудиторії, взаємодії зі своїми абонентами та перетворення абонентів на оплачуваних клієнтів. Маючи понад 25 років досвіду, наші клієнти вибирають GetResponse для нашого зручного для користувача рішення, нагородами 24/7 підтримки клієнтів та потужних інструментів, що виходять за рамки маркетингу електронної пошти-з автоматизацією, зростанням списку та додатковими інструментами зв'язку, такими як Webinars та Live Live Чат, щоб допомогти підприємствам будувати свій особистий бренд, продати свою продукцію та послуги та створити громаду. Потрібна більш вдосконалена платформа? GetResponse Max та Max² - це рішення для вимогливих користувачів, які шукають розширені функції маркетингу та надійну підтримку.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels — це одна з найпопулярніших у світі платформ воронки онлайн-продажів, де користувачі можуть швидко й легко створювати красиві сторінки продажів, які перетворюють відвідувачів на потенційних клієнтів і платоспроможних клієнтів. Досвід у техніці, дизайні чи кодуванні не потрібен. Сотні шаблонів plug n’play у вас під рукою. Або налаштуйте власні воронки. Clickfunnels включає навчання, навчальні посібники та безперебійну інтеграцію сторонніх програм, електронної пошти та платежів. Користувачі побудували робочі воронки всього за 10 хвилин!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Swipe Pages
swipepages.com
Залучайте більше потенційних клієнтів і підвищуйте коефіцієнт конверсії за допомогою перших цільових сторінок AMP для мобільних пристроїв. Багатофункціональний конструктор цільових сторінок, якому довіряють понад 7500 маркетологів.
Dorik
dorik.com
Dorik — це платформа для створення веб-сайтів зі штучним інтелектом, яка дозволяє будь-кому легко створити гарний веб-сайт за лічені хвилини без жодного досвіду дизайну чи кодування. Dorik — це гнучка, проста у використанні та одна з найдоступніших платформ для створення веб-сайтів.
Builder.io
builder.io
Builder надає розробникам і маркетологам інструменти з підтримкою штучного інтелекту для швидкого перетворення дизайну в оптимізований веб-і мобільний досвід. Він надає інструмент проектування до коду на основі штучного інтелекту (Visual Copilot), який автоматично перетворює проекти Figma на чистий код, і систему керування візуальним вмістом (Visual CMS), яка дозволяє маркетологам швидко створювати, ітерувати та оптимізувати роботу в Інтернеті та на мобільних пристроях, не потребуючи залежить від техніки.
involve.me
involve.me
Сучасний інструмент взаємодії з клієнтами, який допомагає компаніям створювати персоналізовані взаємодії на кожному кроці клієнтського шляху, підвищувати залучення аудиторії та збирати кращі дані. За допомогою include.me користувачі можуть легко створювати та публікувати розумні цільові сторінки та рекламні акції для залучення потенційних клієнтів, тести, форми та особистісні тести для кваліфікації та сегментації потенційних клієнтів, калькулятори цін і цифрових продавців для конверсії продажів, а також опитування щодо задоволеності продукту та клієнтів для вимірювання досвіду клієнтів. .
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнтів і розвивати свій бізнес у 5 і більше разів. EngageBay пропонує низку функцій, зокрема: - Просту та потужну систему CRM "все в одному" - Просте у використанні програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Маркетинг електронною поштою - Безкоштовне програмне забезпечення для чату в режимі реального часу - Потужне програмне забезпечення служби підтримки - Послідовності електронних листів - Цільові сторінки - Веб-форми для збору потенційних клієнтів в Інтернеті - 360-градусний огляд клієнтів у відділах маркетингу, продажів і підтримки - Програмне забезпечення для планування зустрічей - Програмне забезпечення для керування контактами - Безкоштовне програмне забезпечення CRM та багато іншого.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — це маркетингова платформа на базі штучного інтелекту, якій довіряють 1000 компаній у всьому світі для автоматизації та централізації маркетингу, одночасно надаючи захоплюючий, персоналізований досвід для своєї аудиторії. Агентства та партнери використовують VBOUT безпосередньо або через установку білої мітки для створення індивідуальних планів, керування субрахунками та спільного використання активів від одного клієнтського облікового запису до багатьох. За допомогою VBOUT ви можете: * Керуйте всіма своїми соціальними мережами з одного місця. * Взаємодійте зі своїми клієнтами, створюючи та надсилаючи переможні кампанії електронною поштою. * Створюйте приголомшливі персоналізовані та динамічні цільові сторінки без кодування. * Створюйте автоматизацію за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального конструктора. * Підтримуйте потенційних клієнтів від клацання до закриття - і далі. * Легко створюйте та зберігайте списки аудиторії. * Відстежуйте та аналізуйте всю свою маркетингову діяльність на настроюваній інформаційній панелі. Платформа має цільові сторінки та форми, які легко перетягувати та скидати, інтуїтивно зрозумілий конструктор візуальної автоматизації, керування соціальними медіа, інструменти електронного маркетингу та зростаючу бібліотеку готових шаблонів для широкого спектру маркетингових кампаній. Поглиблена власна аналітика та відстеження потенційних клієнтів дають маркетологам повне уявлення про їхній процес, залученість до списку та ефективність кампанії. Підприємства та агентства, що розвиваються, довіряють гнучкій платформі VBOUT і відзначеній нагородами безкоштовній преміум-підтримці, яка допомагає їм залучати потрібних клієнтів, перетворювати більше відвідувачів на клієнтів і проводити повні маркетингові кампанії на одній простій у використанні платформі.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Instapage
instapage.com
Instapage дає змогу маркетологам створювати персоналізовані та оптимізовані цільові сторінки в масштабі, що призводить до покращення результатів кампанії та рентабельності інвестицій. Не потребуючи розробника та зручного інтерфейсу, ви можете швидко створювати релевантні оголошення на цільовій сторінці, які підтримують різні цільові аудиторії та цілі кампанії. Будучи найдосконалішим рішенням для цільових сторінок на ринку, Instapage забезпечує уніфіковане середовище для відображення реклами, контенту та експериментів на основі штучного інтелекту, а також вбудовану аналітику.
Knak Templates
knak.com
Безкоштовні шаблони електронної пошти. Як маркетологи, ми дуже добре знаємо, з якими проблемами дизайну та програмування ви стикаєтеся під час створення електронних листів. Ось чому ми вирішили роздати всі наші бібліотеки шаблонів електронних листів Marketo та Eloqua безкоштовно. Отримайте доступ до понад 50 безкоштовних шаблонів для електронних інформаційних бюлетенів, маркетингових кампаній електронною поштою, рекламних електронних листів тощо. Просто вкажіть свою адресу електронної пошти, щоб отримати понад 50 безкоштовних шаблонів електронної пошти та цільових сторінок, без кодування.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo — це платформа управління бізнесом SaaS, яка поєднує в собі багато важливих послуг для компаній в єдиному, легко прийнятому та доступному рішенні. Розроблений спеціально для малих і середніх підприємств, він пропонує їм масштаб і загальний бізнес-підхід, як у великих системах корпоративного рівня, але доставляється в набагато більш керований спосіб. Цей повністю інтегрований підхід робить роботу ефективнішою, ніж кластер з’єднаних одноцільових програм, забезпечує кращу безпеку даних, його легше вивчати, адаптувати, використовувати, керувати та є дешевшим. Підприємства малого та середнього бізнесу отримують повнофункціональне бізнес-рішення (CRM, продажі та маркетинг, проекти, підтримка, автоматизація робочого процесу та багато іншого…), яке було розроблено для зростання відповідно до їхніх потреб шляхом поступового впровадження в різні внутрішні бізнес-підрозділи, усуваючи потребу в набір одноцільових програм. Все починається з безкоштовної CRM.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic — це платформа візуальної розробки, яка дає змогу всій вашій команді швидко створювати веб-додатки продуктивного рівня, від внутрішніх інструментів до продуктів і веб-сайтів, орієнтованих на клієнтів. Plasmic долає межі безкодування, інтегруючись із вашою кодовою базою для нескінченних можливостей.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io — перший у світі редактор цільових сторінок для електронної комерції. Створюйте приголомшливі цільові сторінки за лічені хвилини та досліджуйте наш великий набір шаблонів, модулів, макетів і опцій редагування.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від електронного маркетингу. Ось усе, що ви можете робити з Mailmunch: - Створюйте списки розсилки за допомогою різноманітних форм для реєстрації для будь-якої галузі та випадку використання - Підтримуйте ці потенційні клієнти за допомогою послідовностей підтримки потенційних клієнтів - Зменште відмову від кошика та створюйте повторні продажі за допомогою простої у створенні автовідповідачі - Рекламуйте нові кампанії або оголошуйте про оновлення продукту за допомогою високоякісних трансляцій - Збільшуйте конверсії за допомогою наших привабливих цільових сторінок, розроблених для високої тяги. Mailmunch також неймовірно простий у налаштуванні. Наш інтуїтивно зрозумілий інструмент перетягування та скидання разом із сотнями безкоштовних шаблонів гарантують, що ви зможете запустити будь-яку кампанію за лічені хвилини, будь то форма для реєстрації, кампанія електронною поштою чи цільова сторінка. І якщо вам цікаво, чи підходить Mailmunch для вашої організації, не хвилюйтеся. Mailmunch має варіант для кожної галузі та галузі. Докладніше про форми реєстрації в Mailmunch: - Шість різних типів форм реєстрації - Велика бібліотека шаблонів для будь-якого випадку використання - Розширені правила відображення та A/B-тестування - Конструктор перетягування та скидання для легкого налаштування - Зручні для мобільних пристроїв форми, які добре виглядають на кожному пристрої Більше про цільові сторінки Mailmunch: - Велика бібліотека шаблонів для будь-якої галузі - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Готова інтеграція з провідними службами маркетингу електронною поштою - Тестування A/B для оптимізації для високої конверсії Більше про маркетинг електронною поштою Mailmunch : - Велика бібліотека шаблонів для кожної кампанії та ніші - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Послідовності автовідповідача - Легко розробляти та планувати трансляції У нашому потужному наборі інструментів є багато іншого, щоб задовольнити всі ваші потреби маркетингу електронною поштою. Усі наші платні плани мають 60-денну гарантію повернення грошей, що дасть вам впевненість спробувати найпростіший інструмент зростання потенційних клієнтів і маркетингу електронною поштою, який ви знайдете.
EQUP
equp.com
EQUP — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає власникам бізнесу оптимізувати бізнес-процеси, такі як маркетинг, продажі, виставлення рахунків, зв’язок тощо. З EQUP власникам бізнесу не потрібно погоджуватися на загальні рішення; він пропонує галузеві рішення для їхніх бізнес-проблем незалежно від сфери послуг, SAAS чи електронної комерції. EQUP — це єдине на ринку програмне забезпечення CRM+Marketing Automation, яке пропонує вам можливість керувати кількома компаніями за допомогою одного облікового запису та однієї підписки. Не потрібно купувати новий план, щоб керувати іншими бізнесами. Функція об’єднання ресурсів EQUP дозволяє об’єднувати ваші електронні листи, користувачів, угоди, теги, завдання, зустрічі тощо між вашими компаніями, щоб жодна функція не залишалася невикористаною. У EQUP усі інструменти, необхідні для керування та розвитку вашого бізнесу, доступні в одному місці, що полегшує керування вашим бізнесом без необхідності вивчати кілька програм і перемикатися між ними для отримання необхідної інформації. Ви також матимете доступ до спеціального менеджера облікового запису, який не лише допоможе вам із адаптацією, але також буде готовий допомогти вам із вашими потребами в програмному забезпеченні.
WayMore
waymore.io
WayMore — це інноваційна багатоканальна маркетингова хмарна платформа «все в одному», яка складається з безлічі різних інструментів, спрямованих на збільшення продажів і зниження маркетингових витрат. Високі технології платформи базуються на зборі даних, аналітиці, автоматизації та цифровому маркетингу. WayMore призначений для всіх компаній, незалежно від галузі чи розміру. Простий дизайн платформи робить роботу користувача дуже легкою. як? * Помістіть своїх клієнтів у центр комплексного підходу. * Консолідуйте всі свої джерела даних. Аналізуйте дані за допомогою штучного інтелекту, щоб краще зрозуміти свою аудиторію. * Мікросегментуйте свою аудиторію, щоб максимізувати рівень залучення. * Спілкуйтеся з кожним сегментом аудиторії за допомогою потрібного каналу, у потрібний момент і з потрібним вмістом. * Впроваджуйте автоматизацію, щоб уникнути ручних завдань. чому * Перетворення потенційних клієнтів призводить до лояльних клієнтів. * Економте час і зусилля.
Localo
localo.com
Розвивайте бізнес своїх клієнтів за допомогою найкращого локального інструменту SEO – Localo Розширте спектр послуг свого агентства за допомогою найнадійнішого місцевого інструменту SEO, щоб різко підвищити видимість вашого клієнта на місцевому рівні – Localo. Цей потужний інструмент на основі штучного інтелекту призначений для того, щоб надати місцевим підприємствам конкурентну перевагу, залучити більше місцевих клієнтів і збільшити рентабельність інвестицій за допомогою оптимізованих місцевих стратегій SEO. * Підходить для всіх маркетингових агенцій і позаштатних консультантів з оптимізації пошукових систем, які шукають швидший і ефективніший спосіб керувати локальною пошуковою системою своїх клієнтів. Основні характеристики та переваги: * Розумні завдання: будьте попереду конкурентів за допомогою персоналізованих щотижневих завдань і розширеної статистики. Покращте видимість вашого клієнта в локальному пошуку та залучіть нових клієнтів. * Перевірка позиції та моніторинг: точно відстежуйте локальні рейтинги своїх клієнтів у Google і приймайте керовані даними рішення, щоб покращити їх видимість. * Локальний штучний інтелект: наш інтелектуальний штучний інтелект допомагає вам автоматизувати й оптимізувати публікації Google, відповіді на відгуки та інформацію про профіль компанії. * Менеджер відгуків: чудовий інструмент для керування та покращення відгуків ваших клієнтів у Google. Покращте відносини з клієнтами та створіть довіру в Інтернеті. * Захист фунтів стерлінгів: захистіть бізнес вашого клієнта від невиправданих змін, які можуть вплинути на рейтинги в локальному пошуку. * Публікації у фунтах стерлінгів: залучайте клієнтів за допомогою своєчасних інформативних публікацій Google. * Статистика зростання: приймайте обґрунтовані рішення за допомогою повної статистики зростання. Краще зрозумійте видимість локального пошуку та сформулюйте ефективні стратегії. * Почніть роботу з Localo сьогодні та отримайте 30-денну гарантію повернення грошей без довгострокових зобов’язань. Ваші клієнти довіряють вам свою цифрову присутність; не просто відповідай їхнім очікуванням – перевищуй їх. Оснастіть своє агентство Localo – найкращим інструментом для локального оптимізації пошукових систем і отримайте перевагу в цифровому ландшафті, що постійно розвивається. Скористайтеся нашою тимчасово обмеженою пропозицією ЗАРАЗ і дозвольте нам привести бізнес ваших клієнтів до місцевого домінування!
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша комплексна платформа веб-маркетингу для цифрових агентств, маркетологів, компаній і консультантів. Функціональність Конструктор веб-сайтів, конструктор послідовностей, цільові сторінки, спливаючі вікна, електронна комерція включає CRM із маркетингом електронною поштою, конструктор форм, конструктор опитувань, онлайн-планування, автоматизація робочого процесу, аналітика, веб-перехоплення та багато іншого! Ваше головне рішення. Відсутність коду, простота перетягування та набір інструментів конвертації гарантують рентабельність ваших інвестицій. Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії!
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop — це потужний конструктор веб-сайтів і цільових сторінок без використання коду, що дозволяє створювати веб-проекти з високою конверсією за допомогою простого у використанні конструктора. Чудово підходить для залучення потенційних клієнтів, продажу продуктів, портфоліо, заходів тощо.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — це маркетингова платформа електронної пошти, яка має глобальну місію допомогти компаніям у всьому світі налагодити відносини зі своїми клієнтами. * СТВОРЮЙТЕ ЕЛЕКТРОННІ ПОСИЛАННЯ, ЯКІ ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ Користувачі будь-якого рівня кваліфікації можуть створювати кампанії електронною поштою, які принесуть результати. Інтуїтивно зрозумілий конструктор електронних листів без коду в поєднанні з потужністю контенту, створеного штучним інтелектом, полегшує надсилання повідомлень, які резонують із вашою аудиторією. Почніть з нуля або виберіть із великої бібліотеки готових шаблонів. * РОЗШИРЮЙТЕ СВІЙ СПИСОК Створюйте власні цільові сторінки, форми та опитування, щоб розширювати та залучати свій список. Будь-хто може використовувати прості інструменти створення потенційних клієнтів Benchmark Email для залучення нових передплатників. Або підключіться до улюблених інструментів Lead Gen за допомогою Zapier. * ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ ПРОЯВЛЕННЯ Надсилайте своєчасний персоналізований вміст електронної пошти за допомогою автоматизованих робочих процесів у візуальному конструкторі. Активувати електронні листи на основі поведінки чи атрибутів ваших контактів. * ОПТИМІЗУЙТЕ ТА ВИМІРЮЙТЕ УСПІХ Інструменти звітування дають уявлення про найефективніші кампанії, тоді як a/b-тестування забезпечує важіль для покращення ваших ключових показників. Протягом десятиліть Benchmark Email надає підприємствам у всьому світі інтелектуальні інструменти електронного маркетингу, які допомагають їм охопити свою аудиторію.
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компаній і відкрийте для себе безліч преміум-додатків і готових інтеграцій, щоб ще більше підвищити результати. Зареєструйтеся БЕЗКОШТОВНО (кредитна картка не потрібна).
Kasplo
kasplo.com
Kasplo — це корпоративна маркетингова платформа електронної пошти, яка допомагає брендам збільшити продажі, утримати клієнтів і підвищити цінність клієнтів. Основні моменти включають простий у використанні конструктор електронної пошти з опціями перетягування, інструменти сегментації для адаптації ваших повідомлень до користувачів і створення різноманітних форм захоплення намірів. Як інтелектуальний інструментарій електронної пошти, компанії можуть використовувати Kasplo, щоб якнайкраще скористатися перевагами цієї економічно ефективної маркетингової платформи, що орієнтована на рентабельність інвестицій.
DotcomPal
dotcompal.com
DotcomPal — це універсальне рішення для індивідуальних професіоналів для запуску, маркетингу та продажу онлайн. Це платформа на основі SaaS, яка допомогла понад 16 500 цифровим підприємцям — авторам електронних книг, цифровим художникам, афілійованим особам, маркетинговим агентствам і малим і середнім підприємствам — отримати всі необхідні інструменти, необхідні для продажу, управління та розвитку онлайн-бізнесу. Завдяки інтуїтивно зрозумілому редактору з функцією перетягування та 300+ шаблонів ви можете створювати веб-сайти, цільові сторінки, блоги, електронні магазини, сайти членства тощо, не вводячи жодного рядка коду. Для маркетингових цілей DotcomPal пропонує прості у використанні та персоналізовані шаблони електронної пошти, конструктор шляхів клієнта, відеохостинг, функції сегментації клієнтів, веб-аналітику, оптимізацію SEO, а також індивідуальне навчання та підтримку, яка допомагає у високоякісному створенні потенційних клієнтів. Завдяки безпечному хостингу та інтеграції зовнішнього додатка з усіма основними бізнес-додатками одним клацанням миші ви зможете переглядати всю свою бізнес-діяльність з висоти пташиного польоту в одному вікні веб-браузера.
Project Broadcast
projectbroadcast.com
Project Broadcast — це потужна та економічно ефективна платформа текстового маркетингу, розроблена для того, щоб надати підприємствам можливість створювати маркетингові кампанії та керувати ними, одночасно охоплюючи свою клієнтську базу за допомогою SMS-повідомлень. Завдяки таким функціям, як чат, трансляція повідомлень, кампанії, цільові сторінки, ключові слова та багато іншого, Project Broadcast — це ваша платформа для надійного та доступного текстового маркетингу.
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою надзвичайно простого програмного забезпечення електронного маркетингу. Разом із відзначеною нагородами цілодобовою підтримкою клієнтів у США, AWeber надає можливість швидко створювати адаптивні цільові сторінки, завантажувати та керувати контактами, надсилати чудові електронні листи, надсилати миттєві push-сповіщення та аналізувати результати, не будучи фахівцем у техніці. . AWeber співпрацює з більш ніж 1000 партнерськими програмними рішеннями, що дозволяє клієнтам бездоганно інтегруватися з додатками та послугами, на які вони покладаються для роботи та розвитку. Приватна компанія AWeber зі штаб-квартирою в Чалфонті, Пенсильванія.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Найпростіший спосіб створити висококонверсійні цільові сторінки для продажу, залучення потенційних клієнтів і маркетингові цільові сторінки для вашого бізнесу або ваших клієнтів.
Emma
myemma.com
Emma від Marigold допомагає маркетологам створювати та проводити персоналізовані, цільові кампанії електронною поштою та SMS, які забезпечують реальні бізнес-результати. Незалежно від того, чи є ви командою з одного члена чи глобально розподіленою командою, наші ресурси спрощують створення простих кампаній на основі даних, які об’єднують між собою канали та забезпечують конверсію. Ми також пропонуємо настроювані шаблони (не обмежуючись преміум-акаунтами), практичну підтримку клієнтів і функціональні можливості, створені для масштабування разом з вами. * Плануйте — співпрацюйте між командами, будьте проактивними щодо своїх кампаній і охоплення клієнтів. * Дизайн — наш редактор світового класу та сотні адаптивних шаблонів допоможуть створити привабливі мобільні електронні листи та перевірити ефективні CTA. * Націлюйте та залучайте. Використовуйте сегментацію для створення більш персоналізованих повідомлень на основі того, що ви знаєте про своїх клієнтів, а наші інструменти автоматизації допоможуть вам ефективно створювати та проводити поточні кампанії, які тримають ваш бренд у центрі уваги. * Аналізуйте й оптимізуйте — зрозумійте вплив своїх програм і вдосконалюйтеся з часом за допомогою аналітики в реальному часі, тестування й розуміння, навіть коли ви в дорозі. * Інтеграція — Emma інтегрується з найкращими платформами CRM, електронної комерції та аналітики, щоб ви могли використовувати дані з технологій, які використовуєте найчастіше, для створення обґрунтованого та динамічного креативу.
Taplink
taplink.at
Taplink допоможе вам створити цільову сторінку для вашого бізнесу в Instagram із високою кількістю конверсій за 10 хвилин. Використовуйте численні маркетингові функції, щоб збільшити продажі
Phonesites
phonesites.com
Перетворіть більше відвідувачів на клієнтів. Легко створюйте веб-сайти, цільові сторінки, опитування, спливаючі вікна та цифрові візитні картки всього за 10 хвилин. Все прямо з вашого телефону!
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дані клієнтів. Долаючи розрізнені дані, Dotdigital оптимізує процес прийняття рішень і прокладає шлях до маркетингової креативності, яка забезпечує залучення клієнтів у великих масштабах. Завдяки потужним можливостям штучного інтелекту Dotdigital дозволяє легко автоматизувати глибоко персоналізовані роботи в Інтернеті, електронній пошті, SMS, WhatsApp, чаті, push-посиланнях, соціальних мережах, рекламі тощо. Dotdigital, якому довіряють понад 4000 брендів у сфері електронної комерції, роздрібної торгівлі, некомерційних організацій, освіти, фінансових послуг та інших, допомагає маркетологам у всьому світі. Компанія Dotdigital, заснована в 1999 році, розташована в Лондоні, зосереджена на розробці надійних, зв’язаних і орієнтованих на майбутнє рішень, які розширюють можливості компаній, одержимих клієнтами. Дізнайтеся більше на dotdigital.com.
GreatPages
greatpages.com.br
Створюйте абсурдно швидкі та оптимізовані сторінки, конвертуйте своїх відвідувачів і розвивайте свій бізнес за допомогою найпотужнішого інструмента створення цільових сторінок на ринку.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — це відзначена нагородами багатоканальна платформа автоматизації маркетингу, яка дає рішення для кожного роздрібного продавця: як надіслати правильне повідомлення в потрібний час із потрібним вмістом кожному відвідувачу. Це дає змогу як індивідуальним магазинам, так і корпоративним роздрібним торговцям отримати вигоду від використання платформи великих даних, щоб легко створювати керовані даними автоматизації та персоналізовані кампанії, які реагують на поведінку клієнтів/відвідувачів і зміни каталогу за лічені секунди. Ось чому ContactPigeon допомагає клієнтам, вирішуючи три головні цілі щодо збільшення їхніх продажів: • Збагачена інформація про клієнтів: збір даних про поведінку клієнтів і створення розширеного уніфікованого уявлення про клієнтів • Покращена взаємодія з клієнтами: активація автоматизованих і прогнозованих повідомлень у потрібний момент на шляху клієнта для оптимізації конверсії та утримання продажів. • Багатоканальне охоплення: дозвольте компаніям розробляти захоплюючі кампанії через широкий спектр каналів обміну повідомленнями (наприклад, електронна пошта, SMS, Viber, мобільний зв’язок, push-повідомлення, веб-сайт, Facebook, Google, листівки) на одній платформі.
GreenRope
greenrope.com
GreenRope — це комплексне рішення для CRM, автоматизації маркетингу та обслуговування клієнтів, розроблене для компаній, які займаються великими справами. GreenRope об’єднує продажі, маркетинг і операційну діяльність в одне програмне рішення, яке можна налаштовувати, створене для вашого бізнесу. GreenRope — це більше, ніж програмне забезпечення, це спосіб ведення бізнесу. Ми допомагаємо нашим користувачам розібратися у відокремленості відділів, щоб створити спрощені бізнес-процеси. CRM GreenRope має всі інструменти та інтеграції, необхідні для продажів, маркетингу, обслуговування клієнтів і операцій. Справжня потужність приходить від інтегрованого підходу, і це саме те, що пропонує GreenRope. GreenRope містить розширені можливості автоматизації маркетингу, картографування шляху клієнта за допомогою перетягування, автоматизацію відділу продажів, інструменти обслуговування клієнтів та набір інструментів інших функцій, які допоможуть керувати вашим бізнесом. GreenRope дає вам можливість контролювати весь свій бізнес від продажів до маркетингу та обслуговування клієнтів. Ви отримуєте 360-градусний огляд своїх клієнтів і кращий спосіб керувати та досягати своїх KPI. GreenRope — одне з небагатьох справжніх універсальних рішень. Кожен у вашій організації може використовувати GreenRope для управління продажами, стимулювання маркетингових ініціатив і використання даних для створення кращого досвіду клієнтів. Крім того, додаткові користувачі завжди безкоштовні. Ефективно керуйте своїм конвеєром продажів за допомогою глибоких інструментів для активації продажів. Налаштуйте спосіб перегляду своїх контактів, плануйте зустрічі, автоматизуйте подальші дії та легко переглядайте всі можливості продажу. GreenRope надає вам автоматизацію маркетингу, яку легко налаштувати, протестувати та виконати. Ніколи не пропустіть можливість забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами завдяки персоналізованій комунікації та стратегіям на основі даних. За допомогою GreenRope ви можете керувати декількома каналами – веб-сайтами, електронною поштою, мобільними пристроями, соціальними мережами тощо – на одній платформі. Ми тут, коли ми вам потрібні. Зв’яжіться з нами цілодобово та без вихідних через чат, електронну пошту тощо. Крім того, ми пропонуємо поглиблене навчання з персоналізованим навчанням, програмою сертифікації та сотнями онлайн-ресурсів, щоб забезпечити ваш успіх. GreenRope – це компанія, заснована на забезпеченні виняткової цінності для наших клієнтів. Відколи ми розпочали роботу в 2008 році, ми еволюціонували від одного з перших постачальників послуг маркетингу електронною поштою до першого справді повного CRM на ринку. Поєднуючи продажі, маркетинг і операційну діяльність на одній платформі, GreenRope надихає на співпрацю з вашими клієнтами, постачальниками та співробітниками, і ми живемо цією культурою співпраці, прислухаючись до таких людей, як ви, щоб створити те, що ВИ хочете вести свій бізнес. Повна CRM від GreenRope допомагає власникам бізнесу, менеджерам з продажу та маркетологам подолати розрив між відділами та зробити дані доступними для всіх, щоб ваш бізнес працював безперебійно та ефективно з усією інформацією, необхідною команді для кращого націлювання та обслуговування потенційних клієнтів та клієнтів.
EventCreate
eventcreate.com
Створіть красивий веб-сайт події за лічені хвилини. Створіть веб-сайт події, збирайте реєстрації, продавайте квитки та рекламуйте свою подію в Інтернеті. Надійний і безпечний. Їй довіряють понад 1 000 000 людей у всьому світі, включаючи планувальників з Nike, MIT і Refinery29.
Onepage
onepage.io
Інструмент для створення веб-сайтів, який вам сподобається. Це допомагає швидко створювати веб-сайти, цільові сторінки, Linktree, тести. Потім з’єднайте їх разом одним інструментом. Орієнтований на аспекти продуктивності та UX, він оснащений гарячими клавішами, командним рядком і неймовірно швидкою продуктивністю програмного забезпечення.
Kickpages
kickpages.com
За допомогою Kickpages ви можете створювати цільові сторінки, воронки продажів, сайти членства, повноцінні веб-сайти та багато іншого! Kickpages, заснована в 2017 році, є частиною компанії First Ignition Media, розташованої в Донегалі, Ірландія. Завдяки глобальній розподіленій команді дизайну та розробників Kickpages є інноваційною платформою на передньому краї ринку створення сторінок.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent — це рішення для автоматизації маркетингу та маркетингу електронною поштою, розроблене для малих підприємств, що швидко розвиваються, з обмеженими бюджетами. Наша мета — надати функції корпоративного рівня деяких наших найбільших конкурентів за доступною для кожного ціною. У більшості випадків ніколи не потрібно платити тисячі доларів за ці додаткові функції, але вони просто не коштують так багато, щоб справді працювати. Наші ціни встановлені таким же чином. Якщо ви новачок, використовуйте
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — це ваша універсальна платформа автоматизації маркетингу! Простий у використанні, але неймовірно потужний. На нашій платформі ви знайдете інструменти для автоматизації маркетингу Маркетинг електронною поштою Управління подіями Опитування та оцінки Цільові сторінки Мобільні програми Мобільний маркетинг
Ahoyo
ahoyo.to
Обсяг уваги людей зменшується. Перейдіть до суті за допомогою односторінкової онлайн-присутності з високою конверсією. Ми — інструмент без веб-сайтів .os. Не витрачайте час на створення та маркетинг спеціального веб-сайту. Спрямовуйте соціальний трафік на свою сторінку Ahoyo та використовуйте його як: - Посилання для планування Календаря Google - Інтернет-магазин без налаштування одним клацанням миші - Сторінка "Зв'язатися з нами" - Агрегація вмісту з Medium, Twitter, Wordpress або будь-якого RSS - Посилання та багато іншого. Використовуйте його як рішення для посилання в біографії або як спеціальну онлайн-візитну картку чи цільову сторінку.
LanderLab
landerlab.io
Ні кодування, ні навичок роботи з сервером! За допомогою LanderLab ви можете створювати, редагувати та публікувати красиві та адаптивні цільові сторінки, які конвертують більше за кілька кліків. Виберіть із великої колекції готових шаблонів або імпортуйте наявну цільову сторінку. Налаштуйте зображення, заголовки, заклик до дії чи будь-яку іншу частину за допомогою нашого вбудованого простого у використанні візуального редактора. Створюйте свою аудиторію, легко встановлюючи будь-який піксель відстеження для таких популярних платформ, як Facebook, Google Analytics тощо. Перегляньте та опублікуйте свою цільову сторінку в Інтернеті. Імпортуйте цільові сторінки безпосередньо з шпигунських інструментів, як-от Adplexity. Готові до використання шаблони для ECom, Diet, Finance, Leadgen тощо. Завантажте існуючі цільові сторінки як .zip. Створіть нову цільову сторінку з пустого шаблону. Відкрийте в редакторі та налаштуйте зображення, текст або макет. Публікуйте сайти в будь-яких власних доменах із повною підтримкою SSL (через Let's Encrypt).
Knak Enterprise
knak.com
Масштабована платформа для створення кампаній для корпоративних маркетингових команд. Knak Enterprise забезпечує ефективну співпрацю між глобальними децентралізованими маркетинговими командами, зберігаючи контроль над брендом. Допоможіть своїм співробітникам створювати красиві електронні листи та цільові сторінки за лічені хвилини без необхідності кодування.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz — це комплексне рішення для текстового маркетингу, яке допомагає компаніям збільшити кількість передплатників і запропонувати персоналізовані покупки 1:1 у великих масштабах. Скористайтеся перевагами персоналізованих графічних текстових повідомлень і сторінок продажів, щоб отримати найвищі показники відкриття та конверсії. Використовуйте розширену аналітику кампанії, щоб залучати більше та сегментувати передплатників на основі даних про наміри сторінок продажу, які ймовірно купуватимуть певні товари замість інших. Наші експерти з текстових повідомлень готові допомогти.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — це технологічна платформа, розроблена для подолання розриву між фізичною та цифровою сферами, що дозволяє брендам ефективніше спілкуватися зі своїми клієнтами. Полегшуючи збір цінних даних першої сторони, Flowcode дає можливість компаніям вдосконалювати свої маркетингові стратегії та оптимізувати залучення клієнтів. Це інноваційне рішення є особливо актуальним у сучасному цифровому середовищі, де розуміння поведінки споживачів має важливе значення для збільшення кількості конверсій і підтримки лояльності до бренду. Націлений насамперед на бренди, які прагнуть покращити взаємодію з клієнтами, Flowcode обслуговує різноманітні галузі, включаючи роздрібну торгівлю, розваги та гостинність. Його інструменти розроблено для оптимізації воронки конверсії, що дозволяє компаніям точно визначати та відображати інтереси клієнтів. Ця можливість особливо корисна для організацій, які прагнуть створити персоналізований досвід, який резонує з їхньою аудиторією. Використовуючи Flowcode, бренди можуть розблокувати унікальний досвід, який не тільки приваблює клієнтів, але й стимулює повторне залучення. Однією з видатних особливостей Flowcode є його здатність сприяти понад 711 мільйонам взаємодій, демонструючи його ефективність у покращенні досвіду клієнтів на основних майданчиках і заходах. Цей рівень взаємодії демонструє здатність Flowcode стимулювати значущу взаємодію між брендами та споживачами. Крім того, платформі довіряють понад 60% зі списку Fortune 500, що свідчить про її надійність і ефективність у задоволенні потреб великих підприємств. Унікальні переваги Flowcode включають безперебійну інтеграцію фізичних і цифрових точок взаємодії, що дозволяє брендам збирати корисну інформацію під час взаємодії з клієнтами. Платформа надає інструменти для аналітики в режимі реального часу, що дозволяє компаніям відстежувати показники залучення та відповідно коригувати свої стратегії. Цей підхід на основі даних не лише посилює маркетингові зусилля, але й сприяє глибшому розумінню вподобань клієнтів, що зрештою призводить до більш ефективних кампаній. Підводячи підсумок, Flowcode виділяється на технологічному ландшафті, пропонуючи комплексне рішення, яке з’єднує бренди з їхніми клієнтами інноваційними способами. Зосереджуючись на зборі даних першої сторони та оптимізації залучення, Flowcode надає підприємствам інструменти, необхідні для навігації в цифровому ландшафті, що розвивається, і побудови тривалих відносин зі своєю аудиторією.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond — це платформа простих інструментів для створення потенційних клієнтів і автоматизації маркетингу, якою користуються понад 5000 компаній: Цільові сторінки: створюйте, публікуйте та A/B спліт-тестові мобільні цільові сторінки за лічені хвилини. Спливаючі вікна веб-сайту: перетворюйте більше відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів за допомогою спливаючих форм веб-сайту. Форми: вставте форми для генерації потенційних клієнтів на свій веб-сайт і в блог. Конкурси та рекламні акції: проводите розіграші Facebook, фотоконкурси, конкурси хештегів Instagram тощо. Автоматизація маркетингу: надсилайте персоналізовані електронні листи вашим потенційним клієнтам на основі їх діяльності та особистих даних. Маркетинг електронною поштою: персоналізуйте свої електронні листи для кожного потенційного клієнта на основі будь-якої діяльності чи особистих даних. Керування потенційними клієнтами: створюйте списки на основі активності потенційних клієнтів на вашому сайті та в кампаніях. Оцінка потенційних клієнтів: оцінюйте своїх потенційних клієнтів на основі їх активності та особистих даних, щоб побачити, хто з них готовий купити. Профілі потенційних клієнтів: дізнайтеся про своїх потенційних клієнтів. Переглядайте їхні дії на веб-сайтах, електронні листи, які вони відкривали, тощо.
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