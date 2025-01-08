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Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: Створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
GoCharlie — це інструмент на базі штучного інтелекту, розроблений для полегшення створення контенту для брендів, спрямованого на залучення нового трафіку та збільшення прибутку. Запатентований помічник AI Charlie автоматизує створення контенту для різних платформ. Пропозиція контенту широка, включаючи описи продуктів, публікації в блогах і матеріали в соціальних мережах. Цей інструмент надає послуги транскрипції, перетворюючи відео та аудіо на текст, а також може створювати зображення 4K на основі введення тексту. Додаткова функція включає можливості пошуку в Інтернеті. Charlie володіє унікальною здатністю інтерпретувати численні вхідні дані та виробляти кілька вихідних даних з одного запиту, демонструючи свою дуже гнучку корисність. Інструмент сумісний з різними форматами файлів, включаючи DOC, PDF, а також аудіо- та відеофайли та навіть зображення. GoCharlie створено для вирішення складних проблем, пропонуючи рішення для всієї команди. Він також може похвалитися безпечною обробкою даних завдяки набору Charlie LLM і мультимодальних моделей. Одним із особливих компонентів є функція Memory Vault, яка дозволяє Charlie навчитися та адаптувати створення вмісту до унікальних особливостей вашого бізнесу. Окрім цього, GoCharlie можна налаштувати відповідно до конкретних бізнес-вимог і підтримує можливості інтеграції з понад 6000 додатками через Zapier.
Claude
claude.ai
Claude від Anthropic — це помічник зі штучним інтелектом наступного покоління, розроблений Anthropic і навчений бути безпечним, точним і безпечним, щоб допомогти вам виконувати вашу роботу якнайкраще.
Autocode
autocode.com
Сповіщення про нових користувачів. Сповіщення про покупки. Планові роботи. Боти спільноти. SQL запити. Внутрішня оснастка. Створюйте все, що завгодно, за допомогою JavaScript і API.
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писати код і створювати програми та веб-сайти за допомогою браузера. Крім того, Repl.it дозволяє користувачам ділитися проектами різними способами. Також влаштовують «джеми», змагання з програмування на певну тему. Призи конкурсу часто відрізняються від тимчасового оновлення облікового запису, грошей, криптовалюти або подарункової картки. Repl на Repl.it — це інтерактивне середовище програмування. Ви можете створити робочий простір на більшості популярних мов програмування, де вам буде надано контейнер на віртуальній машині, де ваш код може працювати. У будь-якій відповіді є дві основні частини - редактор і консоль. Редактор використовує Monaco, ту саму технологію, яка підтримує Visual Studio Code. На мобільному телефоні редактор Ace. Repl.it має преміальний рівень під назвою Hacker plan. Він надає більше місця для зберігання, приватний код і необмежену кількість співавторів у проекті, а освітній план Github включає 3 місяці безкоштовного використання плану Hacker. На repl.it є понад 60 різних мов програмування, включаючи Python, Ruby, HTML і Java. Компанія отримала фінансування від Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta та інших. «У компанії понад 500 000 активних розробників щотижня та понад 3 мільйони користувачів. На сайті Repl.it також є форум Talk. Цей форум використовується багатьма розробниками в усьому світі, щоб поділитися своїми творіннями. Форум підтримується в чистоті модераторами Repl Talk.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph — це провідна платформа аналізу коду, яка революційно змінює те, як розробники розуміють, виправляють і автоматизують свій код. У Sourcegraph ми використовуємо потужність штучного інтелекту разом із Коді, нашим помічником із кодування ШІ, щоб допомогти розробникам краще зрозуміти свій код. Наша технологія полегшує навігацію великими кодовими базами, знаходить відповідні фрагменти коду та отримує історичний контекст. Крім того, наші інструменти пошуку та аналізу коду допомагають швидко виправляти помилки, виконувати рефакторинг коду та підвищувати продуктивність – і все це в одному простому інтерфейсі. Понад один мільйон інженерів використовують Sourcegraph для покращення безпеки коду, ефективної роботи розробників, сприяння повторному використанню коду, вирішення інцидентів і підвищення працездатності коду. Інтелектуальний код є критично важливою можливістю, яка підвищує швидкість проектування підприємства, якість і стабільність програмного забезпечення, а також працездатність команди. Такі провідні компанії, як Databricks, Plaid, Uber, Lyft, Reddit, GE та Dropbox, покладаються на Sourcegraph для створення продуктів, на які ми всі покладаємося. Sourcegraph — це повністю віддалена компанія, яку підтримують Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Craft Ventures, Redpoint Ventures і Goldcrest Capital.
AI2sql
ai2sql.io
З AI2sql будь-хто – від інженерів до зовсім початківців – може створювати ефективні та точні запити SQL. Попрощайтеся з синтаксичними помилками та довгими годинами кодування.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії та камеру, щоб отримувати допомогу новими способами Раніше відомий як Бард.
Build AI
buildai.space
Створюйте власні веб-програми на основі штучного інтелекту, адаптовані до вашого бізнесу. Технічні навички не потрібні. Створюйте інтерфейси ШІ за лічені хвилини. Просто опишіть свою програму, а все інше зробить наша платформа. Кодування не потрібно!
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor — це програма для пояснення коду на основі штучного інтелекту (AI), розроблена, щоб допомогти розробникам усіх рівнів, але особливо початківцям, зрозуміти, як код працює на різних мовах програмування. Цей інструмент інтуїтивно зрозумілий, вам просто потрібно ввести код, який вас цікавить, і вибрати, як ви хочете, щоб він був пояснений. Використовуючи AI Code Mentor, ви глибше зрозумієте логіку програмування та станете кращим розробником.
Refraction
refraction.dev
Refraction — це інструмент для створення коду на основі штучного інтелекту для розробників, який рефакторює код, генерує документацію, створює модульні тести тощо. Просто вставте блок коду, виберіть свою мову чи фреймворк, а потім натисніть «Створити», щоб побачити магію
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter — це платформа SaaS (програмне забезпечення як послуга), яка використовує складну технологію штучного інтелекту OpenAI GPT4 для створення різноманітного текстового вмісту, наприклад статей, блогів, реклами, медіа тощо 33 мовами. Користувачі також можуть генерувати зображення AI, просто описуючи зображення за допомогою рішення OpenAI DALL-E AI Solution. Користувачі можуть ввести підказку або тему в AIWriter, а платформа згенерує повний фрагмент тексту на основі цього введення за допомогою технології GPT4.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — це ваша універсальна платформа для додатків зі штучним інтелектом. Krater.ai дозволяє легко створювати вміст і копіювати його за лічені секунди, використовуючи потужність ШІ. Виведіть свої підприємства на новий рівень із Krater AI. Наша універсальна програма SuperApp розкриває потужність технології штучного інтелекту, уможливлюючи все: від створення вмісту до можливостей перетворення тексту в мовлення. З Krater ви отримаєте доступ до безмежних можливостей і справжніх інновацій. Відчуйте неперевершену функціональність і простоту використання – зареєструйтеся зараз і отримайте перевагу ШІ.
AskCodi
askcodi.com
AskCodi — це помічник кодування штучного інтелекту, який служить парним програмістом для розробників. Він пропонує різноманітні функції та програми для підвищення продуктивності та ефективності завдань кодування. Завдяки AskCodi програмісти можуть скористатися такими функціями на базі штучного інтелекту, як Codi Chat, безперебійним інтерфейсом чату для створення кодових розмов, і Codi Workbooks, блокнотами в стилі Jupyter, які відкривають безмежні можливості для розробників. Інструмент також забезпечує створення коду, автозаповнення та переклад між мовами програмування, що робить його універсальним і зручним для розробників. AskCodi наголошує на інтуїтивно зрозумілому користувальницькому досвіді, розробленому розробниками для розробників, щоб легко орієнтуватися та зосереджуватися під час завдань кодування. Він також надає пріоритет конфіденційності та безпеці, включаючи першокласні інструменти для захисту коду. Завдяки зростанню під керівництвом користувачів, AskCodi прагне постійно вдосконалюватися та розвиватися на основі відгуків і потреб користувачів. Інструмент забезпечує ефективність на основі штучного інтелекту, яка підвищує продуктивність за рахунок скорочення повторюваних процесів і звільнення часу для важливих дій. Він спрямований на розкриття майбутнього кодування та інновацій, надаючи платформу для підвищення продуктивності та оптимізації робочих процесів розробників. Унікальний підхід AskCodi до кодування в стилі робочого зошита розроблено для швидкого та ефективного навчання. Він пропонує знайомий інтерфейс, крок за кроком і можливість генерувати, пояснювати, документувати та тестувати код. Крім того, Codi Apps, набір додатків, призначений для покращення досвіду кодування, покращення робочого процесу та підвищення ефективності. AskCodi доступний як веб-додаток і як розширення/плагіни для популярних IDE, таких як Visual Studio Code, Sublime Text і IDE JetBrains. Він пропонує гнучкі та прозорі варіанти ціноутворення, що дозволяє користувачам вибирати потрібні функції за ціною, яка відповідає їхнім потребам.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кількості інженерів програмного забезпечення в усьому світі та збільшити кількість інженерів у 10 разів із ~100 млн. до 1 млрд.
iSenseHUB
isensehub.ai
Зустрічайте iSenseHUB: найкращу платформу на базі штучного інтелекту, розроблену для революції у способах створення, проектування та оптимізації. Оснащений понад 65 передовими інструментами штучного інтелекту, наша місія полягає в тому, щоб дати можливість окремим особам і компаніям оптимізувати свої процеси та створювати високоякісний контент із блискавичною швидкістю. Подумайте про iSenseHUB як про свого персонального помічника зі штучним інтелектом, який готовий вирішувати широкий спектр завдань. Від генерації коду, розробки статей, оптимізованих для SEO, дизайну графіки до керування публікаціями в соціальних мережах – у нас є все. Наші інструменти створені для спрощення складних завдань, дозволяючи вам зосередитися на найважливішому: розвитку вашого бізнесу та розпаленні творчих здібностей. iSenseHUB — це не просто інструмент; це комплексний набір рішень на основі ШІ. Це ніби у вас під рукою ціла команда експертів, але без високої ціни. Незалежно від того, чи є ви стартапом, який прагне масштабуватися, великою корпорацією, яка прагне до ефективності, чи окремою особою, яка прагне максимізувати продуктивність, iSenseHUB — це універсальний магазин для всього, що стосується ШІ. Відчуйте силу ШІ з iSenseHUB. Приєднуйтесь до нас сьогодні та змініть свій спосіб роботи назавжди. Пориньте в майбутнє створення, дизайну та оптимізації контенту з iSenseHUB — де ШІ зустрічається з ефективністю.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого налаштування та розгортання LLM ChainFury: наш відкритий механізм підказок, доступний на GitHub
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування командою: DeftGPT спрощує керування та виставлення рахунків, дозволяючи запрошувати необмежену кількість учасників до облікового запису вашої організації. Це економить ваші гроші, підвищуючи загальну продуктивність. Крім того, за допомогою нашого плану ви можете об’єднати свої платежі в одному обліковому записі для додаткової зручності. * Спілкуйтеся в чаті з будь-яким PDF-файлом або документом: від юридичних угод до фінансових звітів, DeftGPT вдихає життя у ваші документи. Ви можете ставити запитання, отримувати підсумки, знаходити інформацію та багато іншого. Крім того, він сумісний з різними форматами, включаючи PDF, txt, docx, doc і навіть eml! * Отримуйте результати, схожі на ChatGPT, поруч із Пошуком Google: ідеальний інструмент для отримання точних і надійних результатів пошуку разом із Google. Попрощайтеся з нерелевантними даними та отримуйте точні відповіді за допомогою нашої інтелектуальної інтеграції. Оптимізуйте пошук за допомогою DeftGPT! * Створюйте вміст у Chrome у будь-який час: створюйте винятковий вміст із легкістю за допомогою Chrome, натискаючи налаштований ярлик. Цей швидкий і легкий спосіб дає змогу створювати характерний та привабливий вміст або змінювати наявний текст для таких завдань, як перегляд біографій у соціальних мережах або скорочення статей. Крім того, ви можете налаштувати ярлик відповідно до ваших уподобань. * Використовуйте DeftGPT де завгодно: DeftGPT — це ваш улюблений інструмент для бездоганної інтеграції на різноманітних платформах. Використовуйте його в популярних програмах, таких як Документи Google, клієнти електронної пошти та соціальні мережі. Крім того, завдяки своїй універсальності DeftGPT без зусиль працює з такими платформами, як Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook тощо.
Pareto
pareto.io
Pareto — це платформа штучного інтелекту рідного покоління. Ми з гордістю обслуговуємо понад 500 000 користувачів у понад 107 країнах світу, включаючи понад 400 платоспроможних середніх і великих підприємств. Наш інноваційний прорив стався з появою Тесс, першого у світі помічника з маркетингу штучного інтелекту (AI). Тесс відіграла важливу роль у прискоренні людських досягнень завдяки вмілому інтегруванню даних і систем за допомогою наскрізної автоматизації. Завдяки Pareto маркетологи повертають свій дорогоцінний час, дозволяючи їм зосередитися на більш стратегічних та ефективних заходах. Ми забезпечуємо кращі результати з меншим залученням до повторюваних завдань.
Bito
bito.ai
Bito створює доступні та точні інструменти ШІ, яким довіряють розробники з усього світу. Розроблений, щоб допомогти розробникам програмного забезпечення надсилати швидший і кращий код, Bito пропонує низку інструментів, зокрема: агентів перевірки коду AI, чат AI у вашій IDE або CLI, завершення коду AI та штучний інтелект, який розуміє ваш код. Останній агент Bito, AI Code Review Agent, забезпечує високоякісну перевірку коду AI, що скорочує час розробки людей у запитах на отримання на 50%.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine — це помічник кодування штучного інтелекту, який прискорює та спрощує розробку програмного забезпечення, зберігаючи ваш код конфіденційним, безпечним і сумісним. Підвищте швидкість розробки, якість коду та задоволення розробників шляхом автоматизації робочого процесу кодування — і швидше виходьте на ринок — за допомогою Tabnine AI.
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate, найшвидший спосіб написання коду без помилок. CodeMate — це інструмент на базі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти розробникам кодувати в 10 разів швидше шляхом автоматичного виправлення помилок, не виходячи з середовища. Це як пара програмістів, які завжди готові допомогти вам налагодити й оптимізувати код. Ключові характеристики * CodeMateGPT: ця функція автоматизує такі завдання, як налагодження коду, виправлення помилок, перегляд і оптимізація. Це дає вам найкращу версію написаного коду за лічені секунди. * Миттєве налагодження: CodeMate може проаналізувати ваш код на кількох тестових прикладах на основі вашого підходу та створити детальні виправлення разом із описом помилки. * Звіт CodeMate: отримуйте детальний звіт про продуктивність і якість вашого коду разом із оцінкою програмування, що допоможе вам покращити свої навички програмування, щоб писати код галузевого рівня. * Чат CodeMate: ставте будь-які запитання та отримуйте відповіді, адаптовані відповідно до вашої власної кодової бази. Ця функція чату на основі штучного інтелекту знаходиться прямо у вашому редакторі та має наскрізне шифрування. * Детальна перевірка коду: перевірте свій код відповідно до найкращих практик, яких слід дотримуватися при розробці програмного забезпечення за допомогою ШІ, ніби досвідчений розробник сидить поруч з вами.
Codeium
codeium.com
Codeium — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для полегшення процедур кодування за допомогою ефективних функцій, таких як завершення коду штучним інтелектом, пошук і чат, орієнтований на розробників і професіоналів із програмування. Він підтримує широкий спектр понад 70 мов і інтегрований для роботи з широко використовуваними IDE, забезпечуючи бездоганний інтерфейс для користувачів. Інструмент потенційно трансформує досвід розробників, оскільки він створений для прискорення процесів кодування та підвищення рівня продуктивності. Можливості генерації коду Codeium можуть допомогти користувачам заощадити час на кодування, таким чином дозволяючи швидше доставляти продукти. Codeium доступний у вільному доступі та має необмежену функцію автозаповнення, зберігаючи всеосяжну та зростаючу підтримку мови. Крім того, він має спеціально навчену власну модель та інфраструктуру, яка забезпечує функції автозаповнення та пошуку, а також функцію чату для додаткової підтримки. Його пропозиції варіюються від індивідуального використання до корпоративного рівня, з різноманітними функціями, як-от швидке автозаповнення коду, помічник чату AI у редакторі, необмежене використання, підтримка через різні платформи, розширена персоналізація вашої кодової бази та підтримка GPT-4 серед інших, залежно на обраному пакеті. Він розширює свої можливості завершення коду та пошуку в різних сховищах кодування.
CodeSquire.ai
codesquire.ai
Помічник із написання коду штучного інтелекту для науковців, інженерів і аналітиків. Отримуйте доповнення коду та пропозиції під час введення. * Пише код, адаптований до вашого стилю коду та випадків використання * Пише складні функції, вказуючи кілька кроків * Пояснює код *Перекладає мову в запити SQL * Пише функції за допомогою відомих бібліотек * Перетворює ваші коментарі на код
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai — це інструмент штучного інтелекту, який спрямований на прискорення розробки програмного забезпечення, надаючи можливості генерації коду продуктивної якості. Він пропонує такі функції, як AI Autocomplete, що дозволяє користувачам ефективно створювати прототипи коду, мінімізуючи час, витрачений на шаблонний код і пошук рішень у Stack Overflow. Одним клацанням миші інструмент дає змогу перетворювати прототипи на код продуктивної якості, що дозволяє легко рефакторингувати, документувати та додавати типи. Однією з визначних особливостей mutable.ai є його оперативна розробка, яка дозволяє користувачам напряму вказувати штучному інтелекту змінити свій код. Ця функція дає змогу розробникам ефективно взаємодіяти з інструментом і швидко вносити необхідні зміни до своєї кодової бази. Крім того, інструмент пропонує можливості генерації тестів, автоматично генеруючи модульні тести за допомогою штучного інтелекту та методів метапрограмування, заощаджуючи час і зусилля розробників на написання тестів вручну. mutable.ai сумісний із такими популярними середовищами розробки, як VS Code, JetBrains і GitHub, що робить його доступний широкому колу розробників. Інструмент надає документацію для цих середовищ, гарантуючи, що користувачі мають необхідні ресурси для ефективного використання його можливостей. Загалом mutable.ai пропонує комплексне рішення для розробників програмного забезпечення, що дозволяє їм оптимізувати свій робочий процес, покращити якість коду та заощадити час, використовуючи передові технології ШІ.
CodePal
codepal.ai
CodePal — найкращий компаньйон у кодуванні. Це комплексна платформа, яка пропонує ряд помічників у кодуванні та інструментів для допомоги розробникам. Він чудово підходить для студентів, початківців, досвідчених розробників і компаній, які хочуть покращити свій процес розробки. Генератори коду штучного інтелекту можуть виконувати різноманітні завдання, такі як програмування, застосовувати перетворення та маніпуляції з кодом, а також багато інших завдань. Генератори коду зі штучним інтелектом дуже корисні для навчання, оскільки вони можуть добре зрозуміти, як завдання має бути написано в коді.
Moderne
moderne.io
Moderne — це платформа для співпраці розробників для автоматизованого рефакторингу та аналізу коду, яка швидко й точно переносить, підтримує та захищає вихідний код у масовому масштабі. Виправлення коду, оновлення та міграції, які можуть зайняти багато місяців ручної роботи, можна виконати за лічені хвилини. Наша унікальна IP-адреса дає вам змогу точно трансформувати кілька сховищ одночасно та безпечно використовувати штучний інтелект (ШІ) для покращення коду.
Programming Helper
programming-helper.com
Більше, ніж просто генератор коду. Інструмент, який допоможе вам вирішити широкий спектр завдань. Все в одному місці.
Refact.ai
refact.ai
Refact — це помічник кодування штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом із надзвичайно швидким завершенням коду, потужними інструментами вдосконалення коду та чатом. Тонко налаштований AI Coding Assistant, який підвищує продуктивність команди розробників на 45%.
WPCode
wpcode.com
Автоматизуйте свій сайт і програми WordPress. Створюйте розширену автоматизацію за лічені хвилини, яка підключається до ваших улюблених плагінів, інших сайтів WordPress і програм, що не належать до WordPress. Це і легко, і потужно!
BentoCloud
bentoml.com
Безсерверна хмара для штучного інтелекту. BentoCloud — це повністю керована платформа для створення та роботи програм штучного інтелекту, що забезпечує гнучку доставку продуктів командам штучного інтелекту. BentoML — це платформа для розробників програмного забезпечення для створення продуктів ШІ.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дає змогу амбітним командам створювати ефективних агентів ШІ. Voiceflow, який люблять дизайнери та розробники, допомагає командам працювати разом, щоб створювати, тестувати, надсилати, вимірювати та покращувати голосовий зв’язок і чат. Команди розмовних розробників штучного інтелекту на середньому ринку та зі списку Fortune 500 – від ClickUp і Instacart до JP Morgan Chase і The Home Depot – довіряють Voiceflow своїй платформі для спільної роботи зі штучним інтелектом. Інтуїтивно зрозуміле полотно конструктора агентів, база знань і система керування вмістом поєднані з розширюваним інструментарієм розробника для доставки розширених агентів штучного інтелекту, які можна масштабувати для клієнта. Понад 250 000 амбітних команд у всьому світі сьогодні створюють агентів у Voiceflow.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — це відзначена нагородами платформа машинного навчання для будь-якої хмари з понад 100 000 користувачів, включаючи NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle тощо. Це комплексне рішення для розробки, розгортання та конвеєрів даних у хмарі з обробки даних і машинного навчання. Користувачі можуть розгорнути ноутбук із 4 ТБ оперативної пам’яті, додати графічний процесор, підключитися до розподіленого кластера працівників, створити великі мовні моделі тощо в повністю розміщеному середовищі. Фахівці з даних та аналітики найкраще працюють, використовуючи ті інструменти, які вони хочуть використовувати. Ви можете використовувати бажані мови, IDE та бібліотеки машинного навчання в Saturn Cloud. Ми пропонуємо повну інтеграцію Git, спільні користувацькі зображення та безпечне сховище облікових даних, що полегшує масштабування та формування вашої команди в хмарі. Ми підтримуємо весь життєвий цикл машинного навчання від експериментів до виробництва за допомогою таких функцій, як завдання та розгортання. Цими функціями та вбудованими інструментами можна легко ділитися між командами, що економить час і відтворює роботу. Saturn Cloud доступний у кількох хмарах: AWS, Azure, GCP та OCI. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб отримати безкоштовну демонстрацію.
Aporia
aporia.com
Aporia — це провідна платформа управління штучним інтелектом, якій довіряють як новітні технологічні стартапи, так і відомі компанії зі списку Fortune 500, яка гарантує конфіденційність, безпеку та надійність програм ШІ. Завдяки Aporia організації отримують надійні огорожі для ШІ, ефективно пом’якшуючи галюцинації, витік даних і швидкі атаки в режимі реального часу. В основі механізму виявлення огорож лежить Aporia Labs, команда, що складається з фахівців зі штучного інтелекту та кібербезпеки. Ця команда присвячена постійному дослідженню та розробці передових методів виявлення та пом’якшення галюцинацій і миттєвих атак, забезпечуючи захист репутації вашого бренду та довіри користувачів.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — незалежна компанія зі штучного інтелекту, яка спеціалізується на комп’ютерному зорі, обробці природної мови та розпізнаванні звуку. Одна з перших платформ глибокого навчання, заснована в 2013 році, Clarifai надає платформу ШІ для неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих. Його платформа підтримує повний життєвий цикл штучного інтелекту для дослідження даних, маркування даних, навчання моделей, оцінювання та висновків щодо зображень, відео, тексту та аудіоданих. Clarifai зі штаб-квартирою у Вашингтоні використовує машинне навчання та глибокі нейронні мережі для автоматичної ідентифікації та аналізу зображень, відео, тексту та аудіо. Clarifai дозволяє користувачам впроваджувати технологію ШІ у свої продукти за допомогою API, Mobile SDK та/або локальних рішень.
Chooch
chooch.ai
Chooch — це провідна платформа Vision AI, яка поєднує Generative AI і Computer Vision, щоб допомогти компаніям автоматизувати повторювані завдання візуального перегляду вручну, роблячи пошук відеоданих більш ефективним і дозволяючи компаніям перерозподіляти людські ресурси для більш цінних видів діяльності. ImageChat Generative AI від Chooch може систематично запитувати дані відео та зображень за допомогою оперативної технології, щоб відстежувати певні візуальні ефекти чи дії та надсилати сповіщення в реальному часі, коли вони виявлені, щоб ініціювати подальші дії. Chooch використовується в багатьох різних програмах, включаючи виявлення роздрібних крадіжок, моніторинг безпеки на робочому місці, виявлення зброї, моніторинг самоконтролю, керування цифровими активами тощо.
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI — це хмарний робочий простір, який дозволяє командам продуктів спільно оцінювати, тестувати та покращувати свої продукти GenAI/LLM.
Together AI
together.ai
Together AI — це дослідницька компанія зі штучного інтелекту. Ми вносимо провідні дослідження з відкритим кодом, моделі та набори даних, щоб просувати передові межі ШІ. Наші децентралізовані хмарні служби дають змогу розробникам і дослідникам в організаціях будь-якого розміру навчати, налаштовувати та розгортати генеративні моделі ШІ. Ми віримо, що відкриті та прозорі системи ШІ стимулюватимуть інновації та створять найкращі результати для суспільства.
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry — це хмарна PaaS для груп машинного навчання, яка дозволяє створювати, розгортати та надсилати додатки ML/LLM у власній хмарі/on-prem Infra швидшим, масштабованим і економічно ефективним способом із правильними засобами керування, що дозволяє їм досягти 90 % швидше, ніж інші команди. TrueFoundry абстрагує необхідні розробки та пропонує прискорювачі GenAI — LLM PlayGround, LLM Gateway, LLM Deploy, LLM Finetune, RAG Playground і шаблони додатків, які можуть дозволити організації пришвидшити макет загальної структури GenAI/LLMOps. Підприємства можуть підключати ці прискорювачі до своїх внутрішніх систем, а також створювати на основі наших прискорювачів, щоб надати розробникам GenAI платформу LLMOps на свій вибір. TrueFoundry є модульним і повністю керованим API, має вбудовану інтеграцію з популярними інструментами на ринку, такими як LangChain, VectorDBs, GuardRails тощо. TrueFoundry співпрацює з понад 25 компаніями зі списку Fortune 500, а також із високотехнологічними компаніями середнього ринку, включаючи такі як WadhwaniAI, WhatFix, 2 Fortune 100 healthcare, Games24x7, AvisoAI тощо. TrueFoundry підтримується Sequoia, Eniac & Angels, як-от Naval Ravikant, Anthony Goldbloom, і понад 50 керівників AI та ML з провідних технологічних компаній, CXO зі списку Fortune 500 і засновники Unicorns, як-от AlphaSense, Innovaccer, WhatFix, Rubrik тощо.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics надає революційну платформу штучного інтелекту, яка спрощує використання Data Science для вашого бізнесу без ресурсів та інфраструктури. Компанії будь-якого розміру, від стартапів до підприємств, можуть використовувати платформу Qualetics для вирішення складних бізнес-завдань і стимулювання зростання. Qualetics працює з вашим продуктом, системою чи процесом, щоб збирати дані та обробляти їх за допомогою глибоких технологій штучного інтелекту, як-от машинне навчання, НЛП, комп’ютерне бачення та текстова аналітика тощо. Потім усі практичні аналітичні дані надаються вашій команді в простий спосіб. Інформаційна панель для розуміння, яка пропонує статистику як на верхньому, так і на мікрорівні. Qualetics не тільки полегшує вам отримання правильних даних, але й простіше для вашої команди зрозуміти їх і вжити заходів. Платформа системи управління штучним інтелектом (AIMS) від Qualetics — це комбінація інструментів, необхідних для спрямування даних, що надходять із кількох каналів, у складні системи машинного навчання та надання інформації в зрозумілий та бездоганний спосіб для використання компаніями.
OctoAI
octo.ai
OctoAI надає інфраструктуру для запуску, налаштування та масштабування генеративних програм ШІ. OctoAI змушує моделі працювати на вас, а не навпаки. Розробники отримують легкий доступ до ефективної інфраструктури штучного інтелекту, щоб вони могли запускати обрані моделі, налаштовувати їх для конкретного випадку використання та плавно масштабувати від розробки до виробництва. Завдяки найшвидшим базовим моделям на ринку (зокрема Llama-2, Stable Diffusion і SDXL), інтегрованим рішенням для налаштування та системам машинного навчання світового класу під капотом розробники можуть зосередитися на створенні додатків, які вразять клієнтів, не стаючи експертами з інфраструктури штучного інтелекту. . Штаб-квартира компанії розташована в Сіетлі, штат Вашингтон, за підтримки провідних компаній венчурного капіталу. OctoAI засновано та очолюється творцями Apache TVM, стека ML з відкритим кодом для продуктивності та портативності моделі.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence дозволяє підприємствам захистити свою трансформацію штучного інтелекту за допомогою автоматизованого рішення для захисту від загроз безпеці. Платформа Robust Intelligence включає механізм для виявлення та оцінки вразливостей моделі, а також рекомендації та застосування необхідних захисних огорож для пом’якшення загроз додаткам ШІ у виробництві. Це дає змогу компаніям відповідати стандартам безпеки штучного інтелекту за допомогою єдиної інтеграції, яка автоматично працює у фоновому режимі для захисту програм від розробки до виробництва. Robust Intelligence підтримується Sequoia Capital і Tiger Global, а провідні компанії, зокрема ADP, JPMorgan Chase, Expedia, Deloitte, Cisco та Міністерство оборони США, довіряють розблокувати місію корпоративного штучного інтелекту.
Katonic.ai
katonic.ai
Створюйте потужні програми ШІ за лічені хвилини на платформі Katonic Generative AI Platform без коду. Підвищуйте продуктивність себе та своїх співробітників, покращуйте взаємодію з клієнтами та робіть те, що під силу тільки великим підприємствам, і все це завдяки потужності Generative AI. * Навички програмування не потрібні. * Безпека корпоративного рівня. * 50+ LLM на вибір * Навчання на ваших власних даних, з вашими власними поручнями.
AICamp
aicamp.so
Завдяки унікальному поєднанню функцій AICamp, таких як підтримка Multi-LLM і робочий простір із підтримкою штучного інтелекту, ви можете зробити кожне командне завдання швидшим, легшим і приємнішим.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB — це платформа LLM Ops для тонкого налаштування та оцінки LLM, що дозволяє технічним командам широкого профілю легко створювати власні моделі ШІ.
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Тримайте всі ваші ChatGPT та інші LLM взаємодії в безпеці та конфіденційності. Технологія GPTGuard замінює конфіденційні дані у ваших підказках синтетичними даними, не впливаючи на контекст. Ви отримуєте всі переваги ChatGPT без проблем із конфіденційністю чи безпекою.
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai – це розробник чат-ботів штучного інтелекту без коду. Це дає вам змогу створювати власні чат-боти ChatGPT, навчені на ваших унікальних даних. Завдяки інтуїтивно зрозумілій безкодовій платформі Insighto створення спеціального чат-бота штучного інтелекту абсолютно безпроблемне. Все, що вам потрібно зробити, це імпортувати дані, налаштувати зовнішній вигляд вашого чат-бота та легко вставити його на свій веб-сайт.
Archie
archie.8base.com
Опишіть свою ідею та дозвольте Арчі створити безкоштовний проект дизайну продукту. * Вилікувати блокування автора: просто опишіть свою ідею одним або двома реченнями, і Арчі негайно почне давати уявлення про те, що потрібно створити. * Швидка концептуалізація: Blueprint значно прискорює перехід від ідеї до відчутної концепції дизайну. * Оцінка на основі даних: Арчі надасть початкову оцінку вашій ідеї з кількох різних точок зору. * Розширена креативність: Арчі виявить речі, про які ви, можливо, не подумали, і внесе пропозиції, щоб підвищити цінність і надійність вашого проекту. * Спілкуйтеся зі своєю ідеєю: поділіться своїм планом із першими зацікавленими сторонами, щоб отримати додаткову інформацію та підтримку (необов’язково).
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — це передовий інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту. Він генерує привабливий текст, персоналізовані зображення, унікальні записи голосу та анімовані відео-аватари, створені для покращення вашого корпоративного та особистого спілкування. Перетворіть свою творчість за допомогою ASKtoAI.
CalypsoAI
calypsoai.com
Оскільки штучний інтелект продовжує робити революцію в галузях і стає все більш поширеним у повсякденному використанні, пов’язані з цим ризики також зростають. У CalypsoAI ми усвідомлюємо ці зростаючі ризики. За допомогою передових рішень AISec наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості як корпоративних, так і державних організацій, забезпечуючи новаторські платформи безпеки ШІ. Ці платформи перевіряють, підтверджують і захищають системи штучного інтелекту, відкриваючи нові можливості, зміцнюючи процеси прийняття рішень і стимулюючи інновації. Ми дозволяємо організаціям впевнено орієнтуватися в складному ландшафті впровадження ШІ. CalypsoAI прагне сформувати майбутнє, де технології та безпека поєднуються, змінюючи спосіб роботи бізнесу та сприяючи кращому світу.
Defog
defog.ai
Defog.ai — це інструмент запиту даних природною мовою, вбудований у програми. Інструмент дозволяє користувачам задавати запитання щодо даних у довільній формі та отримувати доступ до даних із файлів CSV або попередньо визначених наборів даних. Дані можна запитувати в таких базах даних, як Redshift і продаж квитків, наприклад із зразком набору даних під назвою Tickit. Інструмент дозволяє користувачам задавати запитання будь-якою мовою та надає відповіді на довгі запитання. На відміну від інших рішень, Defog надає надзвичайні можливості даних без шкоди для конфіденційності, оскільки йому потрібен доступ лише до схеми бази даних, а не до фактичних даних. Інструмент підтримується Y Combinator і має доступну демонстрацію, що дозволяє користувачам вбудовувати надздібності щодо даних у свій додаток.
GradientJ
gradientj.com
GradientJ допомагає командам продуктів розгортати великі мовні моделі в масштабі. Компанії використовують нас для створення додатків на основі LLM і моніторингу їх у виробництві. Наша програма надає інструменти для створення та порівняння підказок, відстеження продуктивності в реальному часі та постійного вдосконалення моделей на основі відгуків людей.
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard дає можливість організаціям створювати програми GenAI, не турбуючись про миттєві ін’єкції, втрату даних, шкідливий вміст та інші ризики LLM. Можливості Lakera Guard базуються на власних базах даних, які поєднують інформацію з програм LLM, Gandalf, дані з відкритих вихідних кодів і наші спеціалізовані дослідження ML.
MarkovML
markovml.com
MarkovML — це платформа з низьким кодом на основі штучного інтелекту, яка пропонує платформу для співпраці для аналізу даних і машинного навчання. Він забезпечує зручний інтерфейс для зберігання та обміну моделями, експериментами та наборами даних. Платформа має на меті оптимізувати процес аналізу даних і розробки моделі, усуваючи потребу в кодуванні. Платформа пропонує кілька функцій для покращення керування даними та інтелекту. Він включає інтелектуальний каталог даних, який служить централізованим центром для діяльності, пов’язаної зі штучним інтелектом, що дозволяє легко керувати даними, розширене управління даними та краще розуміння даних. Платформа також пропонує неконтрольовані аналізатори даних на основі штучного інтелекту, які генерують глибоке розуміння даних, вимірюють якість даних і створюють детальні візуальні звіти для експертного аналізу.MarkovML пропонує конструктор додатків GenAI без коду, який дає змогу експертам домену створювати програми штучного інтелекту без потреби в кодування. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс перетягування дозволяє створювати програми для різних випадків використання, таких як узагальнення, класифікація та семантичний пошук. Крім того, MarkovML надає відповідальних оцінювачів штучного інтелекту, які допомагають оцінити вартість, вплив на бізнес і упередженість моделей, дозволяючи підприємствам максимізувати цінність штучного інтелекту відповідальним і економічно ефективним способом. Платформа також забезпечує керування даними, конфіденційність і безпеку. Крім того, MarkovML пропонує безперебійну співпрацю за допомогою інструменту Snippet, який надає спільний робочий простір для командних знань, ідей, показників, аналізу, відгуків, візуалізації тощо. Цей інструмент спрямований на покращення командної взаємодії та максимізацію потенціалу команд ШІ. Загалом MarkovML створено для надання інтегрованої платформи для аналізу даних, машинного навчання та співпраці, що дозволяє підприємствам використовувати весь потенціал своїх даних і просувати свої ініціативи ШІ. .
Opentune
opentune.ai
Opentune, передова програма, створена для ентузіастів штучного інтелекту, розробників і інноваторів. Opentune пропонує комплексну платформу для керування, налаштування та взаємодії з великими мовними моделями. Opentune пропонує спеціальну підтримку та надійну інфраструктуру, адаптовану до потреб вашої компанії. Пріоритет безпеки та готовність рухати вперед розвиток вашого бізнесу.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt — це веб-програма, яка надає доступ до потужних генеративних моделей ШІ. Це приносить вам користь, пропонуючи персоналізоване створення, оптимізуючи взаємодію з моделями штучного інтелекту та надаючи доступ до найкращих моделей від багатьох постачальників, усе в одному місці.
Preamble
preamble.com
Преамбула пропонує просту у використанні платформу та ринок політики штучного інтелекту для підвищення безпеки та безпеки генеративних систем ШІ та LLM. Ми дозволяємо компаніям забезпечувати безпеку, конфіденційність, безпеку та відповідність вимогам AI. Preamble, Inc. — компанія, яку очолює ветеран.
Predibase
predibase.com
Predibase — це найшвидший і найефективніший спосіб виробництва LLM з відкритим кодом. Як платформа для розробників для навчання та обслуговування LoRA, Predibase дозволяє командам інженерів легко налаштовувати та обслуговувати будь-який LLM з відкритим кодом на найсучаснішій інфраструктурі в хмарі за найнижчої можливої вартості. Створений командою, яка створила внутрішні платформи штучного інтелекту в Apple і Uber, Predibase є швидким, ефективним і масштабованим для роботи будь-якого розміру. Predibase поєднує простий у використанні декларативний інтерфейс із потужністю GPU високого класу на безсерверній керованій інфраструктурі для навчання та обслуговування, надаючи інженерам рішення для повного життєвого циклу машинного навчання. Найважливіше те, що Predibase побудовано на основі відкритого коду, включаючи Ludwig і LoRAX, і може бути розгорнуто у вашій приватній хмарі, щоб усі ваші дані та моделі залишалися під вашим контролем. У виробництві як зі списку Fortune 500, так і з компаніями, що швидко розвиваються, Predibase допомагає командам інженерів повертати цінність, керовану ШІ, своїм організаціям за дні, а не за місяці.