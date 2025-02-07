Сервіси хмарного зберігання - Найпопулярніші застосунки - Словаччина

Google Drive

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Google Drive – це служба зберігання та синхронізації файлів, розроблена Google. Google Drive, запущений 24 квітня 2012 року, дозволяє користувачам зберігати файли на своїх серверах, синхронізувати файли на різних пристроях і ділитися файлами. Окрім веб-сайту, Google Drive пропонує додатки з автономними можливостями для комп’ютерів з Windows і macOS, а також смартфонів і планшетів з Android і iOS. Диск Google включає Документи Google, Таблиці Google і Презентації Google, які є частиною офісного пакету, який дозволяє спільно редагувати документи, електронні таблиці, презентації, малюнки, форми тощо. Файли, створені та редаговані за допомогою офісного пакету, зберігаються на Google Drive. Google Drive пропонує користувачам 15 гігабайт безкоштовного сховища через Google One. Google One також пропонує 100 гігабайт, 200 гігабайт, 2 терабайти, 10 терабайт, 20 терабайт і 30 терабайт за додатковими платними планами. Завантажені файли можуть мати розмір до 5 терабайт. Користувачі можуть змінювати налаштування конфіденційності для окремих файлів і папок, у тому числі дозволяти ділитися з іншими користувачами або робити вміст загальнодоступним. На веб-сайті користувачі можуть шукати зображення, описуючи його візуальні елементи, і використовувати природну мову, щоб знаходити певні файли, наприклад «знайти мою електронну таблицю бюджету за грудень минулого року». На веб-сайті та в додатку для Android є розділ «Резервне копіювання», щоб побачити, для яких пристроїв Android є резервні копії даних у службі, а повністю оновлений комп’ютерний додаток, випущений у липні 2017 року, дозволяє створювати резервні копії певних папок на комп’ютері користувача. Функція швидкого доступу може інтелектуально передбачити, які файли потрібні користувачам. Диск Google є ключовим компонентом G Suite, щомісячної підписки Google для компаній і організацій. Як частина деяких планів G Suite, Диск пропонує необмежений обсяг пам’яті, розширені звіти про перевірку файлів, розширені засоби адміністрування та розширені інструменти для співпраці для команд. Після запуску сервісу політика конфіденційності Google Drive була піддана різкій критиці з боку деяких представників ЗМІ. Google має один набір угод про Загальні положення та умови та Політику конфіденційності, які охоплюють усі її служби. Це означає, що формулювання угод надає компанії широкі права на відтворення, використання та створення похідних робіт із вмісту, що зберігається на Диску Google. Хоча політика також підтверджує, що користувачі зберігають права інтелектуальної власності, захисники конфіденційності висловили занепокоєння, що ліцензії надають Google право використовувати інформацію та дані для налаштування реклами та інших послуг, які Google надає. Натомість інші представники ЗМІ відзначили, що угоди не гірші, ніж у конкуруючих хмарних служб зберігання даних, але конкуренція використовує в угодах «більш хитру мову», а також заявили, що Google потрібні права, щоб «переміститися». файли на своїх серверах, кешувати ваші дані або створювати мініатюри зображень». Станом на березень 2017 року Google Drive мав 800 мільйонів активних користувачів, а станом на вересень 2015 року він мав понад мільйон організаційних користувачів, які платять. Станом на травень 2017 року в сервісі зберігалося понад два трильйони файлів.