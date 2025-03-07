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Експертні мережі служать посередниками, які полегшують зв’язки між компаніями та експертами в різних сферах. Ці мережі використовуються компаніями та інвесторами, які шукають спеціалізованих консультацій у конкретних галузях, темах або бізнес-моделях. Постачальники послуг у домені експертної мережі збирають вимоги від клієнтів, визначають відповідних експертів зі своєї мережі та забезпечують канали зв’язку через дзвінки чи особисті зустрічі. Ці ретельно перевірені експерти допомагають компаніям у різноманітних проектах, починаючи від формулювання бізнес-стратегій до проведення маркетингових досліджень і вдосконалення брендів і маркетингових стратегій.
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Third Bridge
thirdbridge.com
Third Bridge — провідна дослідницька компанія, яка обслуговує інвестиційне співтовариство. Більшість провідних світових акціонерів і кредитних інвесторів є клієнтами. Клієнти отримують доступ до однієї з найбільших у світі експертних мереж і отримують доступ до десятків тисяч стенограм, що описують операційну ефективність державних і приватних компаній. Third Bridge відомий як лідер у цьому просторі та винайшов категорію стенограм.
Maven
maven.co
Maven — це експертна мережева компанія, що працює на основі програмного забезпечення, і пропонує експертні інтерв’ю, опитування, пошук консультантів, вибірку B2B-досліджень ринку та високоспеціалізовані додатки для експертного керування мережею з «білими мітками». Глобальна спільнота експертів Maven включає понад півмільйона професіоналів у понад 200 країнах, починаючи з усіх галузей і рівнів досвіду. Мережа Maven розвивається органічно, підтримуючи нашу унікальну технологію рефералів, що призвело до створення найбільшої у світі мережі консультантів. Крім того, унікальна платформа управління консультантами MavenX MavenX дозволяє створювати індивідуальні приватні експертні мережі для обміну знаннями в організаціях і маркетингу.
Experfy
experfy.com
Experfy, інкубований Гарвардом, — це ринок для найму найкращих спеціалістів із обробки даних, інженерів із обробки даних, розробників, програмістів та архітекторів. Найпрестижніші компанії та стартапи покладаються на фрілансерів з обробки даних у своїх критично важливих проектах.
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch Partner Exchange — це потужний набір інструментів на ринку професійних послуг MeasureMatch для SaaS і постачальників корпоративного програмного забезпечення для максимального успіху клієнтів, зростання партнерства, продажів тощо. Лідери з питань успіху клієнтів і партнерства використовують MeasureMatch Partner Exchange, щоб: 1. Розвивати відносини з постачальниками послуг 2. Демонструвати перевірених партнерів з послуг клієнтам MeasureMatch 3. Купувати послуги 4. Надавати послуги через партнерів 5. Збільшувати продажі з партнерами 6. Збільшувати продажі безпосередньо
Inex One
inex.one
Отримайте доступ до найкращих експертних мереж і опитувальних фірм – усе на одній платформі. Ви економите час і знижуєте витрати. Спростіть своє дослідження ринку та отримайте більше часу для розуміння та рішень, які створюють цінність. Inex One — це платформа, що розвивається найшвидше в індустрії експертних мереж. Він використовується більш ніж 400 компаніями по всьому світу, включаючи 7 з 10 найкращих глобальних стратегічних консалтингових фірм, 3 з 10 найкращих приватних інвестиційних компаній, 7 з 10 найкращих фірм з дослідження ринку та сотні команд корпоративної стратегії. Використовуючи Inex One, ви отримуєте доступ до понад 40 провідних експертних мереж і опитувальних фірм по всьому світу. На платформі спрощено робочі процеси та виставлення рахунків. Легко співпрацювати з колегами, збирати інформацію та відстежувати витрати. Групи комплаєнсу можуть керувати всіма дослідженнями ринку в масштабах компанії на одному ефективному порталі. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.inex.one або зв’яжіться з нами за адресою [email protected]. Inex One має офіси в Стокгольмі, Нью-Йорку, Сінгапурі, Лондоні та Парижі.
Zintro
zintro.com
Zintro – це постачальник дослідницьких зразків і експертна мережа, яка допомагає компаніям доступно знайти та залучити вузькоспеціалізованих учасників і експертів для інтерв’ю з дослідженнями ринку, експертних інтерв’ю, опитувань, старанності, консультування та проектної роботи. Понад 1 000 000 експертів Zintro охоплюють тисячі спеціалізацій у галузевих секторах і регіонах. Zintro спеціалізується на пошуку найкращих експертів для роботи за розумними цінами (на 20-50% нижчими від середньоринкових).
Arbolus
arbolus.com
Платформа, яка допомагає швидше створювати статистичні дані. Інноваційна технологія Arbolus дає вам інструменти для швидшого доступу до професіоналів галузі, щоб ви могли отримати кращу інформацію. Діліться своїми знаннями та заробляйте - Платформа Arbolus дозволяє професіоналам монетизувати свій галузевий досвід, допомагаючи їм спілкуватися та ділитися думками з найавторитетнішими компаніями світу.
Bridger
mybridger.com
Bridger співпрацює з менеджерами активів, корпораціями та консалтинговими компаніями, об’єднуючи свої дослідницькі групи з перевіреними експертами з предметних питань. Клієнти спілкуються безпосередньо з експертами через приватні консультації по телефону 1x1 щогодини, отримуючи неупереджену, невикористану інформацію про ринкові ніші та цікаві теми. Наша технологічна платформа слугує рішенням/інструментом для спільного робочого процесу, що підтримується дослідницькою командою з повним набором послуг, відповідальною за вибір джерел, перевірку та планування кожного респондента. Повністю перевірені профілі можуть бути надані протягом 24-48 годин.
Expert Planet
expertplanet.io
Expert Planet — це світовий ринок юридичних послуг, який є продуктом Seadaka Ltd., компанії з мережевих технологій, яка займається створенням платформи обміну бізнесом для світових експертів у сфері контролю ризиків, сприяючи експертам у різних галузях надання професійних консультацій та послуги ЗЕД підприємствам. Зараз ми є найбільшою диверсифікованою онлайн-платформою для індустрії контролю ризиків у Китаї. «Планета експертів» — соціальний продукт, який допомагає експертам розширювати свою бізнес-мережу. На Expert Planet практики з різних галузей можуть насолоджуватися безбар’єрним спілкуванням з експертами з тієї ж галузі або з інших галузей, щоб збагатити свою бізнес-мережу та отримати більше комерційних можливостей. Ви також можете продемонструвати свою компанію на цій соціальній платформі, щоб підвищити помітність вашої компанії. Китайські користувачі зовнішньої торгівлі також активні на цій соціальній платформі, шукаючи професійних рішень для своїх бізнес-проблем. На даний момент платформа може надавати користувачам різні типи послуг, такі як міжнародне стягнення боргів, юридичні консультації, відновлення облікового запису електронної комерції, дослідження закордонного ринку, факторинг і купівля безнадійних боргів тощо. Якщо ваша компанія займається цими сферами, Expert Planet допоможе вам вийти на новий ринок і отримати більше клієнтів! Ми не стягуємо жодних видів реєстраційних зборів (річний внесок, членський внесок, абонентська плата тощо). Усі експерти можуть повністю використовувати свій бізнес-досвід для вирішення проблем потребуючих користувачів і отримувати винагороду. Зареєструйтеся зараз на ExpertPlanet.io, щоб побудувати мережу бізнес-співпраці. Якщо у вас виникли запитання або потрібна допомога, надішліть електронний лист на [email protected].
Procursys
procursys.com
Procursys — це хмарна технологічна платформа, яка з’єднує постачальників комерційних послуг із менеджерами об’єктів і власниками нерухомості по всій країні.
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
З 2015 року Slingshot Insights є найкращим вибором для записів інтерв’ю та опитувань експертів із охорони здоров’я. Розроблена спеціально для інвесторів зі сторони купівлі, база даних розкриває інвестиційні перспективи та досвід безпосередньо від лідерів галузі. Ефективна, глибока та орієнтована на якість послуга допомагає інвесторам визначати можливості та досягати успіхів у швидкозмінному секторі охорони здоров’я.
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