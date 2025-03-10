ERIN

erinapp.com

ERIN – це платформа для перенаправлення працівників і внутрішньої мобільності, яка заохочує в 5 разів більше найнятих за рекомендаціями працівників і вдвічі скорочує плинність кадрів. ERIN залучає співробітників за допомогою автоматичних сповіщень, простих рекомендацій, функцій внутрішньої мобільності та функцій гейміфікації, щоб вони брали участь у залученні талантів ефективніше та частіше. Інтуїтивно зрозумілий мобільний додаток і веб-сайт ERIN дозволяють співробітникам робити рекомендації менш ніж за 30 секунд, відстежувати свої бонуси та розвивати власну кар’єру у вашій компанії! Найкраща частина полягає в тому, що ваша команда із залучення талантів абсолютно нічого не змінить у тому, як вони працюють сьогодні, вони можуть продовжувати працювати з ATS, щоб керувати кандидатами. ERIN на 100% автоматизований і легко інтегрується з наявними ATS і HRIS. Від перенаправлення до отримання виплати часу адміністратора не потрібно. Ваша політика пронизана особливими винятками? Додаткові стимули для різноманітних наймів? Рівневі виплати, спрямовані на утримання? Різні валюти в різних країнах? немає проблем! ERIN розроблено для автоматизації кожної деталі вашої політики, дозволяючи вам автоматично керувати рефералами в кожній країні, у якій ви працюєте.