Програмне забезпечення для підвищення кваліфікації співробітників - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

Quantum Workplace

quantumworkplace.com

Quantum Workplace піонерувало деякі найдавніші програмне забезпечення для залучення та ефективності працівників понад 20 років тому і з тих пір співпрацює з тисячами організацій, щоб підвищити успіх працівників, команди та бізнес. Зрештою, це допомагає лідерам з'єднати точки між взаємодією та продуктивністю з інтуїтивними та зручними для користувачів інструментами, включаючи всебічні та автоматизовані опитування працівників; Інструменти налаштування цілей та відстеження; Визнання однорангових; Відгуки в режимі реального часу; безперервний один на одного; розумні огляди талантів; та надійна аналітика людей. * Приймайте опитування: отримайте поштовхні сповіщення для опитувань імпульсу та слідкуйте за всіма опитуваннями, які ви запросили на завершення. * Наявність ефективних розмов 1-на-1: огляд відповідей, пункти порядку денного та коментарі для ваших 1-на-1. Робіть нотатки під час розмови віч-на-віч, щоб звернутися до пізніше. * Дайте визнання: Використовуйте додаток Quantum Workplace для перегляду та розміщення розпізнавання для своїх колег. * Дотримуйтесь оновлень цілей: Будьте в курсі будь-яких оновлень цілей, що відбуваються на вашому робочому місці. * Зворотній зв'язок: Використовуйте зручні функції ярлика, щоб надати або запитувати зворотній зв'язок у даний момент. * Приватні нотатки: Захоплюйте приватні нотатки, які автоматично синхронізуються з вашим квантовим обліковим записом на робочому місці для подальшої довідки. Квантове робоче місце допомогло безперешкодно зафіксувати тисячі голосів працівників, забезпечити інтуїтивно зрозумілі уявлення та керівництво менеджерам та перетворити культуру на робочому місці на краще. З 9000 організацій, які опитувалися щорічно, Quantum Workplace перетворилося на найбільшу базу даних даних про залучення працівників у Північній Америці - через свою основну платформу залучення та ефективності та національно визнані найкращі місця для роботи. Компанія підтримує співробітників зв’язками, вирівняними та на шляху до успіху. Її залучення, ефективність та розвідувальні рішення надають командам командам залишатися зосередженими та залученими та забезпечувати потужні бізнес -результати.