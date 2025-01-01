Програмне забезпечення для захисту інтересів працівників - Найпопулярніші застосунки

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Компанії використовують програмне забезпечення для захисту прав співробітників, щоб дати своїм співробітникам можливість поширювати схвалений фірмовий контент та інформацію через свої окремі платформи соціальних мереж. Ці програмні інструменти полегшують створення бібліотек вмісту, гарантуючи, що співробітники можуть легко ділитися брендованими матеріалами через мобільні пристрої, електронну пошту або соціальні мережі. Залучаючи внутрішні команди, ці інструменти розширюють соціальний слід компанії, підвищуючи залученість співробітників і лояльність до бренду, оскільки співробітники перетворюються на відданих амбасадорів бренду. Крім того, програмне забезпечення надає командам брендів і менеджерам соціальних мереж контроль над голосом компанії та обміном повідомленнями в різних соціальних каналах.
Запит на новий застосунок
Please Share
pleaseshare.co
Please Share - це рішення для співробітників, яке дозволяє швидко ділитися та взаємодіяти з схваленими новинами через Slack.
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social - це платформа для просування співробітників, яка дозволяє ділитися контентом у соціальних мережах прямо з електронної пошти.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial - платформа для створення контенту та цифрового спілкування, що допомагає фахівцям залучати аудиторію в соціальних мережах.
Visibly
visibly.io
Visibly - це платформа, що допомагає організаціям керувати взаємодією, комунікацією та досвідом працівників і клієнтів.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
Everyonesocial - платформа для працівників, що дозволяє створювати та ділитися вмістом у соціальних мережах для підвищення видимості бренду.
Paiger
paiger.co
Paiger – це додаток, що допомагає командам продажів автоматизувати маркетинг, публікувати контент та знаходити потенційних клієнтів з навчанням LinkedIn.
Seenit
seenit.io
Seenit - це платформа для створення відео співробітниками, що допомагає компаніям залучати таланти та покращувати взаємодію в команді.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social — це платформа для управління соціальними медіа, яка допомагає бізнесам планувати вміст та рекламу на єдиній платформі.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble - платформа для внутрішньої комунікації, залучення працівників та соціальної пропаганди, що дозволяє обмінюватись контентом та брати участь у опитуваннях.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 - платформа для адвокації працівників, що дозволяє співробітникам ділитися затвердженим контентом у своїх мережах для підвищення видимості бренду.
Social HorsePower
socialhp.com
Social HorsePower (SHP) - платформа, що допомагає співробітникам ділитися контентом компанії, залучати нових членів команди та підвищувати продажі без складного навчання.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP - платформа для адвокації працівників, яка полегшує поширення контенту в соцмережах та допомагає будувати персональні та брендові сприйняття.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad - це цифрова платформа для управління брендом, яка дозволяє організаціям створювати, налаштовувати та ділитися вказівками та активами бренду.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli - це платформа для маркетингу та продажів, яка допомагає компаніям ефективно поширювати контент через соціальні медіа та покращувати присутність співробітників онлайн.
MarketBeam
marketbeam.io
MarketBeam — платформа для працівників, що дозволяє ділитися корпоративним контентом у соціальних мережах, дбати про відповідність стандартам та підвищувати видимість бренду.
BeAmbassador
be-ambassador.com
BeAmbassador - це платформа для залучення співробітників як послів бренду в соціальних мережах, що дозволяє збільшити охоплення та залучення клієнтів.
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
SocialPubli Advocacy - інструмент для компаній, що дозволяє співробітникам поширювати комунікацію бренду через соціальні мережі, підвищуючи довіру до бренду.
Swaybase
swaybase.com
Swaybase — сучасне програмне забезпечення для співробітницької адвокації з функціями гейміфікації, персоналізації та AI, що забезпечує актуальність інструментів для користувачів.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond - платформа для адвокації працівників, що допомагає організаціям обмінюватися контентом у соціальних мережах, дотримуючись контрольованих стандартів.
GoodSeeker
goodseeker.com
GoodSeeker - платформа для збору та обміну історій працівників, що допомагає формувати корпоративну культуру та покращувати імідж компанії.
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