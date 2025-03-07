Програмне забезпечення для захисту інтересів працівників - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

Social HorsePower

socialhp.com

Перетворіть своїх працівників на своїх найпотужніших прихильників із SocialHP (SHP). Якщо ви хочете підвищити підсумок, приділіть більше очей на вміст своєї компанії або залучити до команди більш високоякісних членів, SHP може допомогти вам досягти своїх професійних цілей. Все починається з нашої філософії "ніколи не логін". Складне програмне забезпечення - це минуле. З SHP, вашим людям не потрібно вивчати нове програмне забезпечення або витрачати час на складне навчання. Наша платформа проста, інтуїтивна і розроблена для того, щоб допомогти членам команди почати обмінюватися вмістом відразу. Ваші працівники - найцінніший актив вашої компанії. Ось чому ми спростили їх виступати за ваш бізнес, полегшивши вам: -Прикрутуйте нових людей -посилити соціальну взаємодію щодо вмісту компанії -підсилюють продажі через силу соціального продажу. Завдяки SHP Autopilot, вашій працівникам ніколи не потрібно стратегізувати свій календар контенту. Затверджений вміст автоматично ділиться з їх соціальними, щоб залучення могло скотитися. Чому це важливо? Понад 80% споживачів цінують рекомендації від сім'ї та друзів перед рекламою. SHP перетворює своїх працівників на впливових людей, які залучають більше продажів у ваш бізнес. Чи готові ви надати можливість своїм працівникам стати вашими найбільшими прихильниками? Ви хочете дізнатися більше про те, як SHP підсилює соціальне залучення та змушує людей говорити про ваші товари та послуги? Заплануйте безкоштовну демонстрацію з нашою командою сьогодні та розкрити силу SHP.