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Програмне забезпечення для перевірки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Гамбія
Програмне забезпечення для перевірки електронної пошти має важливе значення для компаній, щоб підтвердити, що електронні листи надсилаються та отримуються з законних адрес. Користувачі можуть завантажувати списки електронних адрес на платформу перевірки, де програмне забезпечення перевіряє їх кількома методами. У процесі перевірки застосовуються превентивні заходи для забезпечення точності бізнес-даних, зібраних із цих списків. Це конкретно підтверджує, що адреси електронної пошти дійсні та придатні для отримання пошти. Крім того, програмне забезпечення для перевірки електронної пошти може виявляти помилки друку, перевіряти онлайн-форми та фільтрувати тимчасові або одноразові електронні листи. Ці рішення точно розпізнають дійсні адреси електронної пошти та доменні структури, а деякі навіть можуть перевірити поштову скриньку в Інтернет-провайдера, щоб підтвердити її існування.
Запит на новий застосунок
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кількості інженерів програмного забезпечення в усьому світі та збільшити кількість інженерів у 10 разів із ~100 млн. до 1 млрд.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
Hunter.io
hunter.io
Hunter — це хмарне рішення, яке допомагає компаніям знаходити та перевіряти професійні адреси електронної пошти в доменах, компаніях або певних спеціалістах в Інтернеті та багато іншого. Безкоштовна платформа холодної електронної пошти також включена для надсилання електронних кампаній безпосередньо з Hunter. Hunter неймовірно полегшує продажам, рекрутерам і маркетологам зв’язок з іншими професіоналами за допомогою простих, але потужних інструментів. Hunter сканує Інтернет і індексує загальнодоступні професійні електронні адреси. Дані легко доступні через простий інтерфейс користувача, щоб знайти потрібну особу в компанії або дізнатися, як зв’язатися з уже визначеними професіоналами.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — це хмарне програмне забезпечення, яке спеціалізується на процесах виставлення рахунків за підписки та керування ними з інтеграцією провідного платіжного шлюзу для полегшення збору платежів. Він пропонує функції, які полегшують вашу роботу, наприклад керування податком у виставленні рахунків, застосування зворотних нарахувань до розрахунків податків, керування порталом для клієнтів із єдиним входом, керування підписками клієнтів. Крім того, ви навіть можете рекламувати свої продукти за допомогою інтегрованої системи керування партнерами, установлювати правила комісії та керувати виплатами тощо.
Instantly
instantly.ai
Миттєво масштабує ваші інформаційні кампанії за допомогою необмеженої кількості облікових записів для надсилання електронної пошти та розминки, бази даних потенційних клієнтів b2b та інтелектуального штучного інтелекту. Знаходьте потенційних клієнтів, створюйте кампанії, підключайте свої облікові записи відправників і спостерігайте, як ці потенційні клієнти перетворюються на клієнтів – за допомогою однієї підписки з фіксованою ціною. Заснована у 2021 році, Instantt є провідною платформою для залучення продажів, якою користуються понад 15 000 клієнтів, від індивідуальних підприємців до глобальних агентств. Наша мета — стати найпростішим інструментом на ринку для заробітку за допомогою холодної електронної пошти.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирішуйте широкий спектр бізнес-потреб, починаючи від націлювання реклами, контактної інформації, сегментації бази даних і найму персоналу. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
Debounce
debounce.io
Інструмент перевірки електронної пошти; Просто, швидко та точно. Не дозволяйте повідомленням, що повертаються, одноразовим, спам-пасткам і дезактивованим електронним листам погіршувати вашу репутацію надсилання, витрачати ваш час і гроші. 30% електронних листів псуються лише за один рік. Якщо понад 10% ваших електронних листів є поганими, тоді буде доставлено менше 44%. Використовуйте інструмент масової перевірки електронної пошти, щоб видалити будь-які погані електронні листи.
Mailgun
mailgun.com
Набір потужних API, які дозволяють вам легко надсилати, отримувати та відстежувати електронну пошту з вашої програми, незалежно від того, використовуєте ви Python, Ruby, PHP, C#, Node.js або Java. Легка інтеграція SMTP і простий RESTful API усувають заплутані деталі надсилання транзакцій або масової електронної пошти. Швидко масштабуйтеся, незалежно від того, чи потрібно вам надіслати 10 чи 10 мільйонів електронних листів. Журнали з можливістю пошуку означають, що ви завжди знаєте, що відбувається з вашою електронною поштою, а теги спрощують A/B-тестування та звітування про ваші дані за допомогою наших веб-хуків.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (раніше TransMail) — це спеціальна служба відправлення транзакцій електронною поштою від Zoho. ZeptoMail дозволяє користувачам лише надсилати транзакційні електронні листи, що допомагає нам забезпечити надійну та гарантовану доставку ваших транзакційних електронних листів. Параметри налаштування ZeptoMail пропонує два параметри налаштування — SMTP та API електронної пошти. Інтегруйте свій бізнес із ZeptoMail за кілька швидких кроків за допомогою SMTP або використовуйте API електронної пошти для глибшої інтеграції. Окремі потоки електронної пошти Класифікуйте свої електронні листи за доменом, програмою, призначенням тощо в групи під назвою «Поштові агенти». Ви можете переглядати сфокусовані звіти та контролювати доступ і надсилання електронної пошти кожного поштового агента за допомогою унікальних маркерів API та облікових даних SMTP. Шаблони електронних листів ZeptoMail надає шаблони електронних листів для поширених типів транзакційних електронних листів. Виберіть зі зразків шаблонів або створіть власний з нуля. Відстеження електронної пошти Відстежуйте дії одержувачів, як-от відкриття та натискання, щоб покращити ефективність електронної пошти. ZeptoMail також реєструє оброблені електронні листи та пропонує сповіщення в реальному часі з конфігурацією webhook. Звіти Переглядайте графічні звіти про діяльність одержувачів і створюйте порівняльні звіти про надсилання між кількома поштовими агентами. Керування доступом Використовуйте розширені дозволи користувача, щоб призначити ролі кожному користувачеві. Це допоможе вам керувати тим, які користувачі мають доступ до кожного з ваших поштових агентів і пов’язаних із ними даних. Плагін WordPress Використовуйте плагін ZeptoMail для WordPress, щоб налаштувати обліковий запис ZeptoMail у своєму обліковому записі WordPress. Ви можете надсилати електронні листи прямо зі свого веб-сайту WordPress
Email Validation
emailvalidation.io
Перевірте будь-яку електронну адресу за допомогою нашого безкоштовного та легкого у використанні програмного забезпечення перевірки електронної пошти. Ми забезпечуємо точність 99%.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів і електронного маркетингу. Ми збираємо та створюємо загальнодоступні дані, щоб створити розширену платформу для дослідження електронної пошти, яка допомагає професіоналам запускати ефективні маркетингові та інформаційні кампанії електронною поштою та отримувати цінні дані про своїх потенційних одержувачів.
INBOX
useinbox.com
Створіть власну маркетингову стратегію Надішліть за лічені секунди Надішліть і проаналізуйте маркетингові кампанії електронною поштою. Почніть свій безкоштовний план із необмеженим кредитом. Безкоштовно на все життя! Зареєструйтеся безкоштовно Перегляньте ціни INBOX — це інструмент електронного маркетингу з більш потужними функціями та гнучкістю, ніж будь-який інший Простий у використанні Створіть кампанію в | Створіть маркетинг електронною поштою, щоб ваші передплатники захоплювалися INBOX
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce допомагає вам підтримувати належну систему перевірки електронної пошти, оцінку електронної пошти на основі ШІ та високий рівень доставки. Підтримуйте чисту базу даних електронної пошти, щоб легко зв’язатися з ідеальними потенційними клієнтами. Очистіть свої списки електронної пошти та покращте свої маркетингові кампанії електронною поштою за допомогою нашого інструменту перевірки електронної пошти. Усі надіслані електронні листи зберігаються в кеші, щоб за потреби їх можна було повторно оцінити. Знаходьте точні листи, перевіряйте дані електронної пошти, очищуйте базу даних електронної пошти та отримуйте оцінку репутації електронної пошти за допомогою no2bounce.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — це платформа контактних даних Ultimata B2B для продавців, маркетологів і розробників. Отримайте доступ до високоякісних контактних даних за допомогою вбудованої перевірки електронної пошти в реальному часі, робочої електронної пошти, особистої електронної пошти та навіть мобільних номерів. Наш підхід до клієнта, стандартна опція білої мітки, план «все включено» з необмеженою кількістю користувачів і прагнення до високоякісних контактних даних — це те, що відрізняє нас. Спробуйте безкоштовно на www.nymblr.com
mails.ai
mails.ai
Mails.ai — це найкраща платформа для розвитку вашого бізнесу за допомогою ефективної холодної електронної пошти. Це передова, але зручна система, яка допомагає охопити більше людей з меншими зусиллями. Що вам сподобається в Mails.ai: - Розумна автоматизація електронної пошти: наш штучний інтелект піклується про надсилання електронних листів і подальші дії замість вас. – Під’єднайте стільки облікових записів електронної пошти, скільки забажаєте: немає обмежень – прив’яжіть скільки завгодно облікових записів. - Перевірка електронної пошти в режимі реального часу: завдяки нашій системі миттєвої перевірки ми гарантуємо, що ваші електронні листи потрапляють у папки "Вхідні", а не в папки зі спамом. - Необмежене завантаження контактів: незалежно від того, наскільки великий ваш список потенційних клієнтів, ви можете завантажити їх усіх. - Спеціальні електронні листи, створені ШІ: отримуйте електронні листи, які звертаються безпосередньо до вашої аудиторії, створені нашим розумним ШІ. - Інтелектуальні шаблони надсилання: наша система розумно чергує відправників, щоб ваша доставка була високою, а ризик спаму – низьким. Mails.ai — це більше, ніж просто інструмент електронної кампанії — він розроблений, щоб збільшити кількість відповідей і допомогти вам укласти більше угод. Уся справа в тому, щоб отримати кращий прибуток від ваших інвестицій за допомогою фіксованої ціни незалежно від розміру вашого охоплення. І це ще не все – насолоджуйтеся нашою безкоштовною послугою розігріву електронної пошти, яка є однією з найщедріших. Завдяки Mails.ai ви обираєте поєднання ефективності, масштабу та цінності в роботі електронною поштою.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, провідна платформа для створення потенційних клієнтів. Програмне забезпечення для автоматизації продажів №1 на ринку. Зареєструйтеся та приєднайтеся до платформи
Wiza
wiza.co
Знайти точну контактну інформацію B2B дуже важко. 40% продавців кажуть, що пошук потенційних клієнтів є найважчою частиною їхньої роботи. LinkedIn пропонує оновлену базу потенційних клієнтів, але немає простого способу зв’язатися з ними... Показати більше про потенційних клієнтів за межами LinkedIn. Рішення для баз даних пропонують контактну інформацію, але інформація про роботу часто є неправильною, і електронні листи повертаються. Отримайте доступ до підтверджених контактних даних у режимі реального часу з доступністю 99%. Почніть роботу з Wiza вже сьогодні!
EmailListVerify
emaillistverify.com
Повнофункціональна перевірка електронної пошти. Але вдвічі дешевше. Позбудьтеся спам-пасток, жорстких відмов, одноразових листів або електронних листів, що приймають усі, не порушуючи свій бюджет.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — це холодний інструмент автоматизації електронної пошти, який допомагає компаніям покращити вихідну комунікацію. Він надає набір функцій, щоб зробити процес простішим, швидшим і ефективнішим. Підключайте необмежену кількість скриньок «Вхідні», насолоджуйтесь безкоштовною розминкою для всіх своїх облікових записів, вбудованою перевіркою електронної пошти та очищенням даних, програмою послідовності й створення шаблонів на основі штучного інтелекту та багато іншого. Інструмент також містить такі функції, як перевірка електронної пошти та очищення списків, спеціальні поля персоналізації, автоматизована персоналізація GIF, IMG та відео, помічник із копірайтингу AI тощо. Це допомагає компаніям залучати нових клієнтів, підвищувати прибутки, масштабувати вихідні кампанії, забезпечувати галузеві партнерства та знаходити інвесторів для наступного раунду фінансування. Усі ці функції розроблено, щоб допомогти компаніям заощадити час, підвищити ефективність і покращити рентабельність інвестицій.
Mailtester
mailtester.com
Перевірте, чи дійсна адреса електронної пошти. Наш засіб перевірки списку електронної пошти шукатиме та перевірятиме електронні листи, щоб перевірити, чи вони дійсні. У нас є Mailchimp omnivore checker та інші інтеграції, такі як MailChimp, Activecampaign
SendPost
sendpost.io
API електронної пошти + ретрансляція SMTP. Ми надаємо розробникам, компаніям і ESP інструменти, досвід і підтримку, необхідні для надійної доставки, вимірювання та оптимізації електронних листів, щоб вони надходили в папку "Вхідні" ваших клієнтів щоразу вчасно.
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, створення та персоналізація цільових сторінок, захоплення попиту, збагачення, перевірені людьми потенційні клієнти, а також досвід на основі облікових записів. Ці інструменти дозволяють маркетологам створювати більш релевантний і привабливий досвід для своєї цільової аудиторії, що в кінцевому підсумку може сприяти досягненню кращих бізнес-результатів, таких як збільшення залучення, вищі коефіцієнти конверсії та більша лояльність клієнтів. Покупці отримують вигоду від динамічного, персоналізованого контенту та підключених цифрових технологій, які дають їм змогу отримати кращу освіту та швидше приймати обґрунтовані рішення.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer – найпростіша у використанні, але найпотужніша служба перевірки та доставки електронної пошти. Bouncer — це безпечна (сумісна з SOC 2 і GDPR) платформа перевірки електронної пошти та доставки, подібна до фортеці SaaS, якій довіряють тисячі компаній із 6 континентів. Платформу було засновано в 2017 році з простою місією покращити спілкування електронною поштою Human 2 Human і допомогти людям отримувати та залишатися на зв’язку через канал електронної пошти. Bouncer є технологічним лідером на ринку перевірки електронної пошти. І список, і перевірка API є першокласними механізмами з політикою нульового простою. Продукт має найкраще покриття та високу продуктивність (до 200 000 перевірених електронних листів на годину на одного клієнта). Щоб стати більш складним рішенням як для підприємств, так і для малого та середнього бізнесу, продукт має додаткові функції, такі як перевірка токсичності електронною поштою та комплект доставки, щоб користувачі могли піклуватися про свою доставку та покращувати її. Bouncer також має велику бібліотеку інтеграцій (найкращі інструменти автоматизації маркетингу, маркетингу електронною поштою або продажів). Чому варто розглядати Bouncer як рішення для перевірки електронної пошти та доставки? 1. Висока точність із упередженням проти хибних негативів – щоб клієнти не втрачали можливість підключитися через неправильну категоризацію 2. Найкраще покриття – можливість перевіряти адреси електронної пошти, розміщені різними постачальниками послуг електронної пошти (навіть глибока всеосяжна перевірка Google Workspace і Office365) з низькою кількістю невідомих результатів (0,3-3%) 3. Висока продуктивність – швидкість перевірки та велике обмеження швидкості. Вони можуть швидко перевіряти 200 000 електронних листів на годину на кожного клієнта. 4. Надійність (політика нульового простою) і безпека – готова до SOC2. 5. Спрощена складність – першокласне технологічне рішення з простим і інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача. Особливості: Надзвичайно простий у використанні засіб перевірки електронної пошти та перевірка електронної пошти. Просто перетягніть список електронної пошти, що містить до 250 тисяч адрес, і дозвольте програмі перевірки електронної пошти Bouncer зробити це! Ви знатимете, які електронні листи безпечно надсилати, але програма також визначить
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS пропонує комплексний набір API для запобігання шахрайству, який ефективно виявляє та запобігає розширеним шахрайським діям, таким як людиноподібні боти, домашні проксі-сервери, підроблені електронні листи та викрадені дані користувачів. Нашим інструментам перевірки в режимі реального часу довіряють такі великі фінансові установи, як Bank of America і Coinbase, а також інші компанії, зокрема Microsoft, Uber і Amazon, для пом’якшення ризикованої поведінки. Наші дані про ризики завжди оновлені та ефективні навіть проти найвитонченіших форм шахрайства.
Tomba
tomba.io
Tomba.io — це інструмент пошуку електронної пошти для продажів B2B і маркетингу електронною поштою. Ми збираємо та створюємо загальнодоступні дані за допомогою наших роботів, щоб забезпечити розширений інструмент для пошуку потенційних клієнтів, щоб допомогти професіоналам Дані в масштабі Прямо з джерела Технологічно кероване
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer — це безкоштовний, простий і потужний API JSON, який пропонує миттєву перевірку та перевірку адреси електронної пошти за допомогою перевірки синтаксису, помилок і орфографії, перевірки SMTP, безкоштовного й одноразового фільтрування постачальників і багато іншого. Його система заснована на REST, захищена 256-бітним шифруванням HTTPS і має на меті допомогти розробникам і компаніям у боротьбі з користувачами-шахраями та підвищити рівень успішності кампаній електронною поштою.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact — це рішення SaaS, яке збагачує, очищає та виправляє дані безпосередньо в CRM без втручання людини. Рішення працює виключно на основі наших власних алгоритмів і тестових серверів, і, на відміну від усіх рішень для збагачення, Dropcontact не має бази даних контактів. Це робить Dropcontact єдиним рішенням, яке на 100% відповідає GDPR. Автоматичне очищення, автоматичне виявлення дублікатів і об’єднання, а також збагачення даних (адреси електронної пошти, номери телефонів, профілі LinkedIn тощо) звільняють відділи продажів і маркетингу та дозволяють їм зосередитися на своїй основній діяльності.
SocketLabs
socketlabs.com
Електронна пошта – це те, що ми робимо. Забезпечення доставки ваших повідомлень є нашим головним пріоритетом. І надзвичайне обслуговування — наша обіцянка. Ми витратили понад 15 років на вдосконалення мистецтва та науки легкої та надійної доставки вашої електронної пошти. Незалежно від розміру чи складності вашого бізнесу, у нас є технологія, звітність і ресурси підтримки, які допоможуть досягти успіху вашої електронної пошти. Шукаєте простий досвід без головного болю? Ми знайшли правильний баланс між багатофункціональним рішенням для доставки вихідної пошти, простим у використанні інтерфейсом інформаційної панелі та ще більш простим налаштуванням. Ви можете бути налаштовані та запущені за лічені хвилини. Наша власна технологія сервера електронної пошти, розширена аналітика та персоналізована підтримка клієнтів допомагають SocketLabs забезпечувати найкращий досвід роботи з клієнтами. Наші продукти та послуги гарантують, що ви зможете: - Отримувати важливу маркетингову та транзакційну електронну пошту до папки "Вхідні" - Отримувати детальне візуальне уявлення про ефективність вашої електронної пошти за всіма KPI - Звертатися до наших експертів із доставки електронної пошти, якщо виникне проблема - Економити час і гроші, використовуючи ефективну та надійну інфраструктуру електронної пошти SocketLabs. Зберігайте та зберігайте електронну пошту в комфорті нашої надійно захищеної та сумісної системи електронної пошти У SocketLabs ми знаємо, наскільки важлива електронна пошта для вашого бізнесу, тому вдосконалюємо «науку попадання в папку вхідних повідомлень» це наша пристрасть.
Interseller
interseller.io
Interseller — це SaaS-компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку в технологічному просторі рекрутингу, нещодавно придбана компанією Greenhouse Software у жовтні 2021 року. З 2016 року ми допомагаємо рекрутинговим агентствам по всьому світу створювати більш передбачуваний список клієнтів і кандидатів. Наша платформа допомагає скоротити час, необхідний для взаємодії з потенційними клієнтами та кандидатами. Interseller може знайти та зв’язатися з будь-якою особистою чи робочою адресою електронної пошти за допомогою автоматизованих і персоналізованих електронних листів, підтримуючи при цьому 30+ CRM та ATS в актуальному стані.
Clearout
clearout.io
Clearout — це універсальне рішення для покращення продажів і маркетингових зусиль шляхом спрощення процесу виявлення потенційних потенційних клієнтів і встановлення зв’язку з ними за допомогою електронних листів. Наш інструмент гарантує, що ваші електронні листи досягнуть цільових одержувачів, розширюючи ваше охоплення, зменшуючи жорсткі відмови та покращуючи показники доставки за допомогою підтвердження електронної пошти в режимі реального часу та масової перевірки електронної пошти. За допомогою Clearout ви можете ефективно охопити кожного потенційного клієнта та максимізувати свій потенціал продажів. Послуги перевірки електронної пошти та перевірки електронної пошти Clearout пропонують різні способи, які допоможуть вам підтримувати чистий і оновлений список електронних адрес, зберігаючи гарячі потенційні клієнти на вашому боці. Ось кілька способів використання наших послуг: 1) Створіть точний список електронної пошти: за допомогою інструмента пошуку електронної пошти Clearout ви можете легко отримати попередньо перевірені адреси електронної пошти потенційних клієнтів, просто ввівши їхнє ім’я та ім’я компанії/домену. 2) Перевірка наявних даних клієнтів: наш масовий засіб перевірки електронної пошти може перевірити величезну кількість електронних адрес із надзвичайною точністю 98%+. Це допоможе вам оновити наявний список електронної пошти та видалити недійсні та ризиковані адреси електронної пошти. 3) Перевірка нових записів у режимі реального часу: за допомогою перевірки електронної пошти Clearout у режимі реального часу ви можете миттєво підтверджувати кожного нового клієнта чи підписника на місці входу. Це гарантує, що ваш список електронних адрес залишається актуальним і точним, і ви зможете уникнути надсилання електронних листів на недійсні або шахрайські адреси. Перевірка електронної пошти. Інструмент перевірки електронної пошти Clearout розроблено для забезпечення точності понад 98%, виконуючи понад 20 детальних перевірок перевірки, щоб визначити статус кожної адреси електронної пошти у ваших даних. Завдяки понад 15 мільйонам електронних адрес, які перевіряються щодня, Clearout допомагає компаніям виявляти законних потенційних клієнтів і видаляти недійсні адреси електронної пошти, такі як зловживання, спам-пастки, друкарські помилки, тимчасові електронні листи тощо.
UpLead
uplead.com
UpLead — це платформа пошуку потенційних клієнтів B2B, яка надає найвищу якість контактів і даних компанії B2B. Функції включають: перевірку електронної пошти в режимі реального часу, контакти по всьому світу в понад 200 країнах, понад 50 критеріїв пошуку, відстеження технологій, маркетинг на основі облікових записів, розвідку про конкурентів, розвідку про шаблони електронної пошти, посилання на соціальні профілі, інтеграцію Salesforce і 12 інших CRM, надійний API тощо. .
VoilaNorbert
voilanorbert.com
Norbert — це інтелектуальний інструмент для створення потенційних клієнтів, який може знайти будь-яку корпоративну адресу електронної пошти та збагатити її даними, які стимулюють конверсію.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — це рішення для пошуку адрес у реальному часі, яке дозволяє швидше та легше фіксувати та перевіряти адреси для онлайн-форм і кас. Рішення надає автозавершені пропозиції, щойно користувач починає вводити текст, а наш алгоритм пошуку передбачає такі нюанси введення, як місцезнаходження, щоб миттєво надати правильну адресу. За допомогою Loqate ви можете почати оптимізувати взаємодію користувачів із вашим сайтом і зменшити рівень залишення кошиків або форм, надавши користувачам швидший спосіб введення своєї адреси. Крім того, функція захоплення та перевірки адрес Loqate підвищує ефективність, уникаючи низької якості даних і витрат на пропущені доставки. Loqate Address Capture and Verification має такі функції: - Кращі дані – адреси беруться з кількох наборів даних перед об’єднанням, перехресними посиланнями та очищенням, щоб отримати найбільш правильну версію адреси. - Нечітке зіставлення – наш штучний інтелект, що обробляє природну мову, виправляє будь-які орфографічні помилки, заміну літер або будь-які інші помилки без затримок часу відповіді. - Unicode – клієнти тепер можуть вводити свою адресу рідною мовою та набором символів. - Зміщення розташування – автоматично визначає місцезнаходження користувача, щоб допомогти здійснити пошук і генерувати результати ще швидше без введення повної адреси. - Фільтрування результатів – налаштуйте параметри повернутих адрес для легкої сегментації, щоб обмежити результати певними областями або виключити адреси за межами будь-якого певного регіону. Ми допомагаємо кожному підприємству в світі охопити кожного клієнта в світі Loqate — це рішення GBG. GBG є провідним у світі фахівцем з аналізу ідентифікаційних даних, який надає організаціям у понад 70 країнах можливість аналізувати дані про майже 4,5 мільярда людей. Поєднуючи трильйони записів даних, ми допомагаємо нашим клієнтам приймати обґрунтовані рішення щодо збору та керування особистими даними, управління ризиками, боротьби з шахрайством і працевлаштування. Наші глобальні, відзначені нагородами рішення надаються через настроювані SaaS, мобільні та локальні платформи.
validTo
validto.com
validTo — це проста та швидка служба підтвердження електронної пошти, яка збільшує доставку електронної пошти. validTo дозволяє очищати список розсилки та досягати кращих результатів у маркетингу електронною поштою. Перевірці списку електронних адрес validTo довіряють компанії в усьому світі.
ListClean
listclean.xyz
ListClean — це платформа перевірки електронної пошти. Служба видаляє помилки електронної пошти, неіснуючу електронну пошту, No-MX, образливі облікові записи електронної пошти, спам-пастки та інші ризиковані адреси електронної пошти. Повністю оснащені рішення для перевірки електронної пошти: - Перевірки сервера SMTP - Перевірка поштового сервера - Перевірки записів MX - Видалення пасток для спаму - Видалення жорстких відмов - Видалення електронних листів, що приймають усі повідомлення - Видалення одноразових електронних листів - Видалення електронних листів на основі ролей - Перевірка DNS Використовуйте нашу службу Listclean, щоб виявлення та придушення недійсних адрес електронної пошти. Підтримуючи чистий список, ви знижуєте показники відмов і покращуєте ефективність роботи з постачальниками поштових скриньок.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce — це відзначена нагородами платформа перевірки електронної пошти та доставки, яка допомагає 350 000+ клієнтам покращити рентабельність інвестицій електронної пошти та покращити розміщення вхідних повідомлень. Його першокласні послуги доставки включають: 99% точну перевірку електронної пошти – видаліть застарілі та ризиковані адреси електронної пошти, щоб знизити показники відмов електронної пошти та зберегти позитивну репутацію відправника. Пошук електронної пошти – знайдіть нові дійсні адреси електронної пошти для бізнесу та розширте охоплення B2B Монітор DMARC – захистіть свої електронні листи та запобігте фішинговому шахрайству за допомогою необмеженого моніторингу електронної пошти, сповіщень системи безпеки та автоматизованих звітів. Включає тестування сервера електронної пошти, тестування розміщення скриньки вхідних повідомлень, пошук електронної пошти та дані моніторингу активності DMARC і оцінку електронної пошти. Знайдіть найактивніших передплатників електронної пошти за допомогою даних про діяльність. Крім того, служба оцінки електронної пошти надає більш детальну інформацію про ваш список електронних адрес, щоб допомогти вам досягти успіху електронною поштою. ZeroBounce підтвердив понад 25 мільярдів електронних листів і обслуговує компанії будь-якого розміру, від індивідуальних власників бізнесу до Amazon, Disney, Netflix і Sephora. Платформа забезпечує безпеку військового рівня та відповідає GDPR, SOC 2 Type II, сертифікована ISO-27001 і повністю сумісна з HIPAA.
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact надає доступ до понад 15 джерел даних, щоб знаходити кожну електронну пошту B2B в одному інструменті за незначну ціну – за допомогою інтегрованого штучного інтелекту, який знаходить оптимальну послідовність постачальників на основі вашого списку потенційних клієнтів.
Reoon
reoon.com
Підвищення ефективності бізнесу шляхом автоматизації ручних завдань. Reoon пропонує найкращі програмні рішення та професійні інструменти для підтримки вашого бізнесу.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — це платформа AI для сучасних команд продажів. З Amplemarket ви чарівним чином спростите спосіб виявлення, залучення та перетворення ваших наступних клієнтів. Що кажуть наші клієнти: * Deel: від серії A до єдинорога за 12 місяців. Як Amplemarket забезпечив 20-кратне зростання прибутку Deel. * Vanta: як Vanta закривається більше та швидше завдяки даним про наміри купівлі Amplemarket (9x ROI) Приєднуйтесь до сотень компаній із Deel, Rippling, Vanta та багатьох інших, які покращують свої продажі завдяки Amplemarket. Ось що ви отримуєте: * Власні дані: легко знайдіть дані, які допоможуть вам укладати угоди. * Вбудована персоналізація: утричі збільште ваші показники відповідей завдяки гіперперсоналізованим повідомленням. * Багатоканальний охоплення: електронна пошта, телефон, LinkedIn тощо. * Завдяки штучному інтелекту: дозвольте представникам зосередитися на продажах, а штучний інтелект подбає про інше. * Оптимізація доставки: надсилайте свої електронні листи в основну скриньку вхідних повідомлень потенційного клієнта. * Сигнали наміру купувати: націлюйтеся на покупців, які активно шукають рішення, подібне до вашого.
SendBridge
sendbridge.com
Перевірка списку електронної пошти SendBridge — це служба, призначена для підвищення якості та ефективності маркетингових кампаній електронною поштою шляхом перевірки дійсності адрес електронної пошти в списку. Цей процес допомагає ідентифікувати та видаляти недійсні, неактивні чи ризиковані адреси електронної пошти, таким чином зменшуючи показники відмов і покращуючи загальну ефективність кампанії. Служба перевірки є зручною для користувача, пропонує перевірку в реальному часі через API або простий у використанні інтерфейс для групового очищення списку. Підтримуючи чистий список адрес електронної пошти, маркетологи можуть забезпечити вищий рівень залученості та захистити репутацію свого відправника, роблячи спілкування електронною поштою ефективнішим і надійнішим. Для отримання детальної інформації найкраще відвідати офіційний сайт SendBridge.
Quickemailverification
quickemailverification.com
Підвищте показники доставки вашої пошти та захистіть свою репутацію IP за допомогою нашої безкоштовної служби підтвердження електронної пошти.
Proofy
proofy.io
Підвищте рентабельність інвестицій і збережіть репутацію сервера електронної пошти. Видалення жорстких відмов, ризикованих, одноразових, дублікатів, спам-пасток Точність 98,5% перевірка електронної пошти
Kickbox
kickbox.com
Kickbox — це провідне рішення для перевірки електронної пошти, яке дає компаніям можливість перевіряти електронні адреси по черзі в режимі реального часу чи масово, гарантуючи, що ви надсилатимете повідомлення лише дійсним контактам, які відповідають на запити. API перевірки електронної пошти в режимі реального часу Kickbox легко інтегрується з різними веб-формами та точками взаємодії, від реєстрації облікових записів і форм захоплення потенційних клієнтів до вашої системи CRM або електронної POS. Впроваджуючи цей додатковий рівень безпеки, API ефективно відсіює підроблені або недійсні адреси електронної пошти на місці. Таким чином у вашу базу даних потраплятимуть лише електронні листи, які можна доставляти, що гарантує, що ви ніколи не пропустите можливості зв’язатися зі своєю аудиторією. Основні функції: Перевірка в реальному часі та масова перевірка: Kickbox допомагає очистити ваші списки електронної пошти та перевірити адреси, додані до вашої бази даних. Повна інтеграція: API перевірки електронної пошти в режимі реального часу легко інтегрується у веб-форми, збираючи дані електронної пошти від реєстрації облікових записів на платформах CRM. друкарські помилки? Немає проблем: Kickbox API вміло справляється з помилками, пропонуючи користувачам виправити помилки в реальному часі, забезпечуючи безперебійний зв’язок із вашою аудиторією. Надійні та точні результати: результати Kickbox віддають перевагу надійності та точності, незалежно від того, перевіряєте ви електронні листи окремо чи масово. Відповідність і захист даних: Kickbox лідирує у відповідності та захисті даних і дотримується найкращих практик. Оцінки Sendex™: інформаційна панель служить вашим командним центром, пропонуючи власну оцінку якості для кожного електронного листа та надаючи додаткові показники для прийняття стратегічних рішень. Спільнота та підтримка: Kickbox надає просту документацію, першокласну підтримку та професійні консультаційні рішення щодо доставки. Чому варто вибрати Кікбокс? Kickbox — це більше, ніж просто послуга; це ваш стратегічний партнер, який допоможе вам максимально досягти цілей електронної пошти та заробити більше грошей за допомогою електронної пошти. Завдяки прихильності до відповідності, зручній інтеграції та успіху клієнтів Kickbox гарантує, що ваші електронні листи не лише потраплять у папку вхідних, але й максимізують рентабельність маркетингових інвестицій.
TrueList
truelist.io
TrueList пропонує комплексний набір інструментів перевірки електронної пошти та керування списками, призначених для маркетологів, компаній і окремих осіб, які надають пріоритет ефективній комунікації. Наша платформа містить розширену перевірку SMTP, перевірку записів DNS, виявлення спаму та визначення одноразових адрес і доменів, які приймають усі. Завдяки прямій інтеграції з такими основними платформами, як HubSpot, ConvertKit, Zapier і Mailchimp, TrueList бездоганно покращує ваші робочі процеси електронного маркетингу. TrueList — це новий гравець у середовищі перевірки електронної пошти, заснований Грантом Аммонсом, колишнім керівником інженерного відділу ConvertKit і ветераном маркетингу електронною поштою. Наш шлях ґрунтується на прагненні до інновацій, надійності та успіху клієнтів.
Boring Plugins
boringplugins.com
Автоматично перевіряє електронні листи, додані в Outreach.io, щоб унеможливити повернення електронних листів.
Captain Verify
captainverify.com
Captain Verify — це рішення для дуже легкої перевірки та очищення дійсності ваших електронних листів. Попрощайтеся з недійсними адресами, неправильно введеними/написаними адресами, жорсткими відмовами, поверненням до відправника та іншими спам-пастками, приманками. Простий, швидкий і безпечний сервіс для покращення доставки.
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck — це простий у використанні, швидкий і ефективний інструмент перевірки електронної пошти з функцією інтеграції API для перевірки на ходу.
Bounceless
bounceless.io
Bounceless.io — найкращий інструмент для цифрових маркетологів, який очищає та перевіряє списки електронних листів, щоб покращити доставку електронної пошти для кращої та ефективної маркетингової кампанії електронною поштою. Bounceless.io масово обробляє ваші списки розсилки у форматі csv, txt або xls і надає вам результати. Наша модель — це модель оплати по ходу роботи, у вас є 100 безкоштовних кредитів, щоб розпочати роботу та насолодитися першою підтвердженням у нас. Для початку кредит не потрібен. Bounceless.io відрізняється від інших програм для перевірки електронної пошти, ми пропонуємо чудовий інтерфейс, цілодобове обслуговування клієнтів, дуже високу перевірку списку доставки та низьку ціну.
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
Понад 50 000 користувачів довірилися MyEmailVerifier за дуже короткий проміжок часу! Спробуйте наш безкоштовний інструмент перевірки електронної пошти з безкоштовними 100 кредитами електронної пошти щодня з гарантією повернення справжньої суми. Менше «невідомого», менше складності та доступніше! MyEmailVerifier забезпечує точність доставки на 98%. Наш інструмент перевірки електронної пошти – це бізнес, що розвивається, який допомагає іншим підприємствам створювати ефективні кампанії електронною поштою. Наш розширений засіб перевірки електронної пошти перевірить синтаксис електронної пошти. Він не тільки перевірить, чи записи MX дійсні, але й виявить, чи немає електронної пошти в сірому чи чорному списку. Наш онлайн-перевірник електронної пошти також перевірить SMTP електронної пошти, щоб переконатися, що він дійсний і готовий приймати ваші електронні листи.
Emailable
emailable.com
Emailable — це найшвидша та одна з найточніших служб перевірки електронної пошти в галузі. Ми перевіряємо електронну пошту щонайменше у 8 разів швидше, ніж будь-який інший інструмент на планеті – 30 000 за хвилину. Покращте доступність, очистивши свої списки та зменшивши кількість відмов через Emailable. Підпишіться на безкоштовну пробну версію, щоб дізнатися, чому понад 200 000 компаній у понад 150 країнах обирають наші послуги. Основні характеристики: - Простий і легкий у використанні сучасний UX - Швидке налаштування API - 50+ інтеграцій - Цілодобова підтримка клієнтів 7 днів на тиждень - 99% гарантія доставки - 99,99% часу роботи сервера - Без плати за невідомі або дублікати
Valimail
valimail.com
Valimail є світовим лідером DMARC-як-сервісу та винахідником розміщеного DMARC. Хмарні продукти компанії зупиняють атаки з видаванням себе за іншу особу та захищають бренди шляхом автентифікації особи відправника. Завдяки запатентованій провідній у галузі технології Valimail розблоковує DMARC для компаній будь-якого виду та розміру, збільшуючи рівень успішності з менш ніж 25% до понад 95%. Будучи єдиною платформою, сертифікованою FedRAMP, і перевіреним партнером DMARC для середовищ Microsoft 365 і Twilio SendGrid, Valimail також займає провідні позиції в кожному ключовому органі стандартів автентифікації електронної пошти, відстоюючи підвищену довіру та безпеку в екосистемі електронної пошти. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.valimail.com.
AtData
atdata.com
Флагманська служба перевірки електронної пошти AtData, SafeToSend, є лідером у галузі за точністю, безпекою, швидкістю та простотою використання, щоб забезпечити комплексну гігієну даних електронної пошти та захист від дорогих проблемних адрес. SafeToSend підтвердить дійсність адреси електронної пошти, визначивши не лише правильність синтаксису, а й відповідність адреси вимогам провайдера. Ми виправимо помилки друку, форматування, синтаксис та інші помилки введення, відсіявши шкідливі адреси, щоб зменшити ризик і зберегти репутацію вашого відправника. Ми також надаємо показник залучення, який вивчає сигнали активності, щоб ідентифікувати активно використовувані електронні листи для покращення доставки, кращої сегментації та відповідних потенційних клієнтів. Наша 100% гарантія SafeToSend дає вам впевненість у тому, що ваші електронні листи перевірені, виправлені та безпечні, щоб ваші повідомлення потрапляли до потрібної аудиторії на потрібному каналі. Результатом є вищий рівень відгуків, конверсія та прибуток. Почати роботу легко. Ми спрощуємо очищення ваших даних через наш портал самообслуговування InstantData. Створіть безкоштовний обліковий запис і виберіть свій список електронної пошти на локальному пристрої, завантажте його через FTP або імпортуйте зі своєї платформи електронного маркетингу.
Firmable
firmable.com
Firmable — це австралійська база даних B2B, яка допомагає компаніям приймати розумніші рішення та перевищувати результати, знаючи більше про своїх потенційних клієнтів, клієнтів і кандидатів, ніж будь-коли. Це дозволяє командам продажів і маркетингу прискорити ріст і покращити залучення; допомагає рекрутерам визначити та залучити потрібних кандидатів; і економить час для тих, хто шукає надійну ринкову інформацію. Платформа бази даних Firmable, B2B включає: 👉Понад 1 мільйон австралійських B2B компаній і 10 мільйонів людей. 👉Точні та детальні профілі з локалізованою інформацією, включаючи ABN, галузеві сегменти, стеки технологій тощо. 👉Широке покриття мобільних пристроїв і електронної пошти 👉Місцева підтримка Firmable зосереджена на тому, щоб допомогти вам і вашій команді продажів досягти ваших цілей зростання на 2024 рік.