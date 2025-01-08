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Програмне забезпечення електронного маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою є важливим інструментом для компаній, щоб створювати та контролювати свої списки електронних адрес, сегментуючи їх для цільових кампаній електронної пошти, одночасно відстежуючи взаємодію з підписниками. Ці інструменти дозволяють створювати налаштовані електронні листи, використовуючи HTML і CSS або зручні редактори WYSIWYG. Інтеграція з програмним забезпеченням для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) покращує прогнозні можливості платформи. Маркетинг електронною поштою є типовою функцією інструментів автоматизації маркетингу. На відміну від комплексних рішень автоматизації, що охоплюють різні канали, ці продукти зосереджені саме на електронному маркетингу. Для детального вивчення можливостей електронного маркетингу в продуктах автоматизації маркетингу покупці можуть звернутися до сторінки категорії «Автоматизація маркетингу».
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, яким люблять користуватися команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає перевагу зручності використання. Під час використання Pipedrive ніщо не проходить через тріщини, дозволяючи вашій команді витрачати менше часу на подачу файлів і більше часу на продаж, завдяки програмному забезпеченню CRM, яке є гнучким і потужним.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Zoho Campaigns
zoho.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструментів автоматизації та аналітики в реальному часі.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
SuiteDash
suitedash.com
Більше ніж просто програмне забезпечення клієнтського порталу, SuiteDash — це повністю інтегрована хмарна платформа, яка повністю задовольнить потреби більшості малих і середніх підприємств у програмному забезпеченні. На жаль, багато власників бізнесу неймовірно розчаровані програмним забезпеченням, оскільки вони витратили занадто багато часу та грошей, намагаючись вивчити кілька систем, а потім змусити ці декілька систем працювати разом. SuiteDash вирішує цю проблему, поєднуючи найбільш часто використовувані бізнес-інструменти в один.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для підприємств будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається вашим командам. Підтримка | Продаж | ITSM | Хмарна АТС
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою надзвичайно простого програмного забезпечення електронного маркетингу. Разом із відзначеною нагородами цілодобовою підтримкою клієнтів у США, AWeber надає можливість швидко створювати адаптивні цільові сторінки, завантажувати та керувати контактами, надсилати чудові електронні листи, надсилати миттєві push-сповіщення та аналізувати результати, не будучи фахівцем у техніці. . AWeber співпрацює з більш ніж 1000 партнерськими програмними рішеннями, що дозволяє клієнтам бездоганно інтегруватися з додатками та послугами, на які вони покладаються для роботи та розвитку. Приватна компанія AWeber зі штаб-квартирою в Чалфонті, Пенсильванія.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки більш ніж 25-річному досвіду наші клієнти обирають GetResponse за наше зручне рішення, відзначену нагородами цілодобову підтримку клієнтів і потужні інструменти, які виходять за межі маркетингу електронною поштою – з автоматизацією, розширенням списку та додатковими інструментами спілкування, такими як вебінари та прямі трансляції. чати, щоб допомогти компаніям створити свій особистий бренд, продавати свої продукти та послуги та створювати спільноту. Потрібна більш просунута платформа? GetResponse MAX і MAX² — це рішення для вимогливих користувачів, яким потрібні розширені маркетингові функції та надійна підтримка.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Ісаак Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували в рамках програми акселератора Techstars. Станом на 2017 рік SendGrid зібрав понад 81 мільйон доларів і має офіси в Денвері, Колорадо; Боулдер, Колорадо; Ірвайн, Каліфорнія; Редвуд Сіті, Каліфорнія; і Лондон. Компанія вийшла на біржу з дебютом на Нью-Йоркській фондовій біржі 16 листопада 2017 року. Twilio придбала SendGrid у лютому 2019 року.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — це хмарне програмне забезпечення, яке спеціалізується на процесах виставлення рахунків за підписки та керування ними з інтеграцією провідного платіжного шлюзу для полегшення збору платежів. Він пропонує функції, які полегшують вашу роботу, наприклад керування податком у виставленні рахунків, застосування зворотних нарахувань до розрахунків податків, керування порталом для клієнтів із єдиним входом, керування підписками клієнтів. Крім того, ви навіть можете рекламувати свої продукти за допомогою інтегрованої системи керування партнерами, установлювати правила комісії та керувати виплатами тощо.
ConvertKit
convertkit.com
Отримайте інструменти електронного маркетингу та засоби автоматизації, необхідні для розвитку вашого блогу та бізнесу. Приєднуйтесь до понад 100 000 творців і спробуйте ConvertKit сьогодні.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Systeme
systeme.io
Systeme.io має всі інструменти, необхідні для розвитку вашого онлайн-бізнесу. Натисніть тут, щоб створити БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис!
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz — це багатоканальна платформа холодного зв’язку, яка допомагає підприємствам перетворювати потенційних клієнтів на покупців. SendBuzz надає користувацькі послідовності потоків, за допомогою яких власники бізнесу та маркетологи можуть автоматизувати свій маркетинг і продажі за допомогою електронної пошти, WhatsApp, соціальних мереж, текстових повідомлень тощо.
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, маркетинг електронною поштою та продукти. Все під одним дахом. Тисячі таких людей, як ви, використовують Podia, щоб об’єднати весь свій бізнес на одній платформі. Подія безкоштовна. І коли ви ростете, у нього є всі інструменти, які вам знадобляться, щоб продовжувати рости.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі вікна 👉 CRM
SendFox
sendfox.com
Збільште свою аудиторію за допомогою кампаній електронною поштою, автоматизації та цільових сторінок, які інтегрують ваш вміст.
AdRoll
adroll.com
Завдяки маркетинговому програмному забезпеченню AdRoll, керованому штучним інтелектом, ви можете отримати складне націлювання на аудиторію, міжканальне залучення, розширене вимірювання та атрибуцію – все в одному місці. Створюйте бренд, який люблять клієнти, перетворюйте більше відвідувачів на клієнтів і підвищуйте лояльність клієнтів за допомогою платформи розвитку AdRoll.
Success.ai
success.ai
Success.ai — це універсальна платформа холодної електронної пошти, розроблена, щоб допомогти підприємствам досягти гіперзростання. З фокусом на розблокуванні необмеженої кількості потенційних клієнтів, електронних листів, розминки та розширених можливостей написання штучного інтелекту, цей інструмент має на меті посилити зусилля з поширення інформації. Платформа надає доступ до великої бази даних із понад 700 мільйонів перевірених потенційних клієнтів B2B, що дозволяє користувачам легко знаходити своїх ідеальних клієнтів і взаємодіяти з ними. Це доповнюється вдосконаленими фільтрами та ключовими словами, які дозволяють цільове залучення клієнтів за галуззю, розміром компанії, місцезнаходженням і доходом. Success.ai також пропонує необмежену кількість облікових записів для надсилання електронної пошти, що дозволяє користувачам надсилати тисячі електронних листів щодня без шкоди для їхньої репутації. Функція розігріву інструмента допомагає забезпечити максимальну ефективність доставки електронної пошти та запобігає потраплянню спаму в електронні листи, забезпечуючи спокій і гарантовану доставку вхідних повідомлень. Функція написання на основі штучного інтелекту дозволяє користувачам без зусиль створювати індивідуальні електронні листи, використовуючи штучний інтелект для підтримки автентичності бренду та впливу на дані. Персоналізація штучного інтелекту ще більше покращує залучення та рівень відповіді, дозволяючи користувачам використовувати більше можливостей. Додаткові функції включають InboxHub, який оптимізує відповіді потенційних клієнтів і закриття угод, а також потужну аналітику кампаній для досягнення максимальних результатів. Інструмент також пропонує чергування вхідних повідомлень для органічного розподілу надсилання електронної пошти між кількома обліковими записами, а також перевірку електронної пошти та масове тестування домену для забезпечення доставки. Загалом Success.ai — це комплексне рішення, яке має на меті допомогти компаніям прискорити свій розвиток і досягти максимального ефекту та успіху в своїх кампаніях холодної електронної пошти.
Rasa.io
rasa.io
Наші інформаційні бюлетені залучають ваших клієнтів за допомогою підібраного вмісту та допомагають будувати стосунки. Ми надаємо компаніям спосіб регулярно надавати реальні переваги кожному в їхньому списку розсилки. І не просто регулярно, а актуально. Завдяки автоматизації компанії можуть працювати на новому рівні частоти, не витрачаючи більше часу, зусиль або грошей. Кожного разу, коли ви надсилаєте, наша платформа надсилає індивідуальну та повністю індивідуальну розсилку кожному з ваших підписників. Ви обираєте джерела та тему, а rasa.io займається іншим. Наш штучний інтелект збирає та переглядає статті, створені вашими джерелами, щоб отримувати лише найрелевантніші для вашої розсилки. Потім статті фільтруються та призначаються для надсилання кожному окремому підписнику на основі його власних унікальних інтересів.
EcoSend
ecosend.io
Перша в світі стійка платформа електронного маркетингу. Перейдіть з MailChimp, щоб надсилати кращі кампанії електронною поштою, розширювати свою аудиторію та відновлювати планету.
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus — це інструмент електронного маркетингу, який пропонує багатий набір шаблонів електронного маркетингу, що дозволяє користувачам створювати кампанії, які реагують на будь-який пристрій, за лічені хвилини. Користувачі мають можливість створювати послідовності електронних листів, імпортувати контакти, інтегруватися з формами та створювати індивідуальні звіти. За допомогою сегментації користувачі можуть створювати високоцільові кампанії електронною поштою на основі даних клієнтів, які є найбільш важливими для їхнього бізнесу. Інструменти автоматизації EmailOctopus дають змогу користувачам створювати послідовності повідомлень електронної пошти на основі часу. Ділячись найбільш читаним вмістом із новими передплатниками, організації можуть зацікавити свою аудиторію своїм блогом або створити вітальну серію, щоб представити новим клієнтам спокусливу знижку, щоб збільшити дохід для магазинів електронної комерції. Рішення містить широкий набір маркетингових шаблонів електронної пошти, які дозволяють користувачам створювати адаптивні кампанії, наприклад красиво оформлені інформаційні бюлетені або прості персоналізовані електронні листи з простим текстом. EmailOctopus надає користувачам докладні дані про ефективність кампанії в режимі реального часу, де кожен клік і відкриття відстежуються разом із відмовами та відписками. Цільові сторінки, вбудовані та спливаючі форми, а також плагін Wordpress допомагають організаціям розширити базу контактів, щоб збирати адреси електронної пошти без коду чи складної інтеграції. Інструменти для обробки відмов допомагають брендам підтримувати свою репутацію відправника, автоматично видаляючи списки про відмову від підписки, відмову та скарги. API розробника EmailOctopus забезпечує глибоку інтеграцію в існуючі бізнес-сайти та можливість підтримувати поточні списки передплатників. EmailOctopus може підключатися до понад 2000 платформ і сервісів через Zapier, включаючи MailChimp, Salesforce, Shopify, Eventbrite, SurveyMonkey, Gravity Forms, Ticket Tailor тощо.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro — це гібридна платформа електронного маркетингу для команд цифрового маркетингу. Він інтегрується з кількома постачальниками послуг ретрансляції API доставки електронної пошти та забезпечує доставку кампаній електронної пошти до списку електронних листів для підключення. Ви можете розділити тестові доставки електронної пошти між серверами ретрансляції, виконати очищення списку електронних листів, розігрів електронної пошти та перевірити звіти, відстежувати кліки електронної пошти та відкривати кожну кампанію електронної пошти. Він також має розумний автовідповідач і сегментацію списку електронної пошти. За допомогою EasySendy ви можете запускати різноманітні кампанії для взаємодії зі своїми передплатниками та клієнтами за допомогою автовідповідачів і автоматизованих кампаній крапельної електронної пошти. Ви також можете керувати та залучати своїх підписників у месенджері Facebook. Ви можете додати Web Pop Forms, щоб захоплювати передплатників електронної пошти з вашого веб-сайту, створювати користувацькі сторінки передплатників, створювати шаблони електронних листів за допомогою редактора перетягування, створювати потік автоматизації крапельної електронної пошти, виконувати фільтрацію сегментації передплатників. Підключіть свою програму/веб-сайт через API, Google Analytics, WordPress і Zapier. У співпраці зі своїм брендом середнього бізнесу Aritic EasySendy також пропонує набір розширених функцій автоматизації маркетингу, API доставки електронної пошти для транзакцій і комплексну CRM для малого бізнесу, щоб ефективно керувати своїми клієнтами та командами в додатку EasySendy. Отже, якщо ви створюєте цифрові чи фізичні продукти, надаєте послуги, створюєте програмне забезпечення та продаєте/продаєте онлайн, EasySendy для вас.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе у вашому Gmail та інших програмах Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, розвивати відносини з клієнтами, контролювати прогрес продажів і укладати більше угод. Підприємства ростуть у 5 разів із NetHunt CRM, перегляньте історії клієнтів - https://nethunt.com/case-studies
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy — це платформа для написання електронної пошти на базі ШІ, розроблена спеціально для маркетологів. Зосереджуючись на економії часу та зусиль користувача, він надає допомогу у створенні ефектного вмісту для широкого спектру маркетингових кампаній електронною поштою, включаючи крапельниці та інформаційні бюлетені. У ньому є AI Copywriter для створення привабливих електронних листів, Email Sequence Creator для написання кількох електронних листів і Newsletter Creator для створення насичених зображеннями інформаційних бюлетенів. Інструмент також містить функцію публікації електронною поштою, яка допомагає користувачам надсилати красиво оформлені електронні листи. Крім того, Hoppy Copy дозволяє користувачам відстежувати електронні листи своїх конкурентів, пропонуючи важливу інформацію для вдосконалення власних стратегій. Інструмент AI Chat, що імітує таку систему, як ChatGPT, є для допомоги в маркетингу. Він також розширює свої інструменти, включаючи такі функції, як AI Image Creator, AI Copy Editor і AI Content Converter, які допомагають у проектуванні, редагуванні та перепрофілюванні відповідно. Додаткові ресурси надаються у вигляді шаблонів дизайну та написання. Також доступна перевірка на спам, щоб переконатися, що створений вміст не потрапляє в папки зі спамом. Окрім створення електронної пошти, користувачі можуть використовувати Hoppy Copy для інших типів маркетингового вмісту, від описів продукту до оголошень у Facebook і Google.
Customerly
customerly.io
Надайте своїм клієнтам підтримку, на яку вони заслуговують. Customer дозволяє легко продовжувати пропонувати своїм клієнтам підтримку світового рівня, поки ви розвиваєте та масштабуєте свій бізнес
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor від Marigold — це простий інструмент маркетингу електронною поштою, який дає змогу маркетологам надсилати красиві та персоналізовані електронні листи, створюючи надійний канал для збільшення взаємодії з передплатниками та сприяння лояльності читачів і переходів. Красиві шаблони, інструмент перетягування та сегментація на основі взаємодії дозволяють маркетологам надавати цільовий вміст великим спискам передплатників без будь-яких технічних знань.
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бізнесу – від компаній з однією особою до середніх і великих корпорацій. Завдяки спеціальній інтеграції для платформ електронної комерції ви можете просто додавати продукти до своїх інформаційних бюлетенів, просто скопіювавши та вставивши URL-адресу продукту, і Sender автоматично витягне зображення продуктів, описи, ціни тощо. Блогери та інформаційні маркетологи можуть використовувати розширені функції автоматизації Sender, ділитися інформаційними бюлетенями зі своїми підписниками в соціальних мережах і відстежувати результати. Крім того, Sender пропонує багато додаткових функцій, щоб допомогти досягти найкращих маркетингових результатів за допомогою Push-сповіщень для дезактивації, транзакційних і автоматизованих послідовностей електронних листів, інтеграції API та простого у використанні конструктора форм підписки перетягуванням і скиданням. Усі ці функції доступні в усіх планах Sender, включаючи щедрий план БЕЗКОШТОВНО НАЗАВЖДИ, який дозволяє надсилати до 15 000 електронних листів 2 500 передплатникам щомісяця.
Transpond
transpond.io
Керуйте підписниками, створюйте красиві шаблони, створюйте автоматичні електронні листи, надсилайте та відстежуйте кампанії. Ласкаво просимо до Transpond - передової маркетингової платформи. Спробуйте Transpond - простий у використанні маркетинговий пакет. Створюйте видатні повідомлення для своїх клієнтів і розвивайте свій бізнес.
Litmus
litmus.com
Лакмус – це те, як маркетологи враховують кожне відправлення. Це основний компонент вашого стеку технологій, який дозволяє вам створювати, персоналізувати, тестувати, переглядати та аналізувати кожну електронну пошту, яку ви надсилаєте. Занадто багато компаній розсилають несправні електронні листи, навіть не підозрюючи про це, втрачаючи глибші знання, необхідні для справді покращення результатів, і намагаючись персоналізувати електронні листи в масштабі. З Litmus ви отримуєте кращий спосіб створювати, тестувати та довіряти кожному вихідному повідомленню. Ось чому понад 700 000 професіоналів з маркетингу, включаючи 80% зі списку Fortune 100, звернулися до нас. І ось як ми досягли рейтингу задоволеності клієнтів у 98%. Лакмус. Зробіть так, щоб кожне відправлення було враховано.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це комплексна платформа CRM та маркетингу електронною поштою, яка допомагає організаціям B2B працювати разом, щоб вигравати більше угод. Досить простий для будь-якого користувача та достатньо складний для будь-якого бізнесу, Nutshell розроблено для команд, які втомилися від жонглювання окремими інструментами продажів і маркетингу та не хочуть платити штатному адміністратору за керування своїм програмним забезпеченням. Кожна підписка на Nutshell включає необмежену кількість контактів і зберігання даних CRM, повністю настроювані інструменти звітності, безкоштовну допомогу в переміщенні даних і підтримку в реальному часі світового рівня, і все це за надзвичайно доступною ціною. Nutshell інтегрується з програмним забезпеченням, яке вже використовують малі підприємства, зокрема Google Workspace/Gmail, Microsoft Office/Outlook, QuickBooks Online, Intercom і Slack. Nutshell також пропонує рідні програми для iPhone та Android, що дозволяє торговим представникам створювати, шукати та редагувати контактну інформацію під час роботи. Запущений у 2010 році, Nutshell обслуговує тисячі компаній у всьому світі та був визнаний кращим CRM за зручність і доступність.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo допомагає брендам електронної комерції розвиватися, роблячи маркетингові дані та дані клієнтів ефективними, зосереджуючись на утриманні та вищому CLTV. Інструменти включають звітність у реальному часі, базу даних клієнтів, сегментацію, маркетинг електронною поштою та автоматизацію. Інтеграція з основними платформами електронної комерції безперебійна.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol — це маркетингова платформа електронної пошти з універсальним конструктором спливаючих вікон. Це допомагає брендам електронної комерції залучати постійних клієнтів. Додаток надає продавцям інструменти, необхідні для... Показати більше спеціальних пропозицій, запобігання залишенню кошика, проведення опитувань, збору електронних листів, керування контактами, створення автоматизації маркетингу електронною поштою та надсилання трансляцій електронною поштою. Getsitecontrol має офіційну програму Shopify, плагін WordPress і програму Wix. Однак він працює на будь-якій іншій веб-платформі, включаючи Squarespace, Bigcommerce, Magento та інші.
Levitate
levitate.ai
Заснована у 2017 році творцем ShareFile Джессі Ліпсоном, Levitate допомагає малим підприємствам зосередитися на тому, що вони вміють найкраще: налагодженні відносин. Levitate – це маркетинговий інструмент для підтримки зв’язку, розроблений, щоб допомогти малим підприємствам будувати та підтримувати справжні стосунки зі своїми клієнтами. Платформа Levitate дозволяє користувачам надсилати особисті електронні листи у великому обсязі, підтримувати зв’язок із клієнтами за допомогою текстових повідомлень, надсилати опитування, планувати зустрічі, запам’ятовувати ключові факти про їхні контакти та досягати бізнес-цілей за допомогою персоналізованого підходу – і все це завдяки спеціальному маркетинговому тренеру бік.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend — це комунікаційне програмне забезпечення для компаній і розробників. Ми пропонуємо SMS, MMS, голосовий зв’язок, онлайн-пошту, електронну пошту та факс — щоб допомогти вам спілкуватися з важливими людьми. ClickSend підтримує наша талановита команда з понад 100 людей, які працюють в Австралії, Філіппінах, Англії, Америці, В’єтнамі та інших країнах. Інструменти ClickSend використовуються одними з найбільш надійних брендів, організацій і розробників у всьому світі. Тому що вони прості у використанні, автоматизації та інтеграції. ClickSend пропонує цілодобову підтримку та блискавичну доставку через безпечну та надійну платформу. Клієнти ClickSend надсилають повідомлення через ClickSend Dashboard, мобільний додаток, гнучкий API або інтеграцію. Від малого бізнесу до підприємства ClickSend забезпечує мільярди повідомлень по всьому світу завдяки 232+ прямим з’єднанням операторів. Крім того, ClickSend завжди оплачується за використання. Ось чому ClickSend – це вирішене ділове спілкування. ClickSend з гордістю є частиною Sinch, Customer Communications Cloud.
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтеся з шаблонами холодної електронної пошти та привітайтеся з програмною холодною електронною поштою! Salesforge — це універсальний супердодаток для реалізації продажів, який дає кожній команді продажів найвищу ймовірність досягти мети, вирішуючи потребу персоналізувати холодну електронну пошту в масштабі, забезпечуючи при цьому можливість доставки вашої електронної пошти. Ми робимо це, вмикаючи штучний інтелект у реальному часі та машинне навчання для прийняття рішень щодо критично важливих операцій з продажу, покращення обміну повідомленнями кожною мовою та усунення потреби в різноманітних рішеннях для торгових точок, отже, підвищуючи вищий рівень конверсії.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — це комплексна платформа для залучення клієнтів. Такі функції, як «To-Do» для команд, можливості керування клієнтами, створення автоматизованих робочих процесів, призначення електронних листів, позначення електронних листів, щоб залишатися впорядкованими, і додавання внутрішніх приміток допомагають зменшити робоче навантаження електронної пошти та полегшити навантаження на електронні листи вашої команди. Крім того, у Helpmonks є опція Live-Chat, включена в кожен план, і потужна маркетингова платформа електронної пошти для кампаній електронною поштою та автоматичних тригерів електронної пошти. Крім того, Helpmonks — це єдиний спільний інструмент для вхідних повідомлень, який пропонує кілька моделей розгортання — SaaS (хостинг), виділені хмарні сервери та локальні (самостійно розміщені) варіанти, і вартість якого здійснюється за поштову скриньку, а НЕ за користувача. Helpmonks — це програмне забезпечення для спільної поштової скриньки, яке дає змогу вашій команді співпрацювати в розмовах електронною поштою. Helpmonks робить усі ваші спільні поштові скриньки доступними в централізованому місці, тож ваша організація отримує прозорість і розуміння всіх електронних листів вашої команди. Для кожного члена команди. В офісі, вдома або для віддалених команд. Крім того, Helpmonks працює з усіма постачальниками послуг електронної пошти, тому ви можете продовжувати використовувати інструменти, які вже знаєте та використовуєте.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — це хмарна платформа інтегрованих бізнес-програм, розроблена для компаній будь-якого розміру та форми. Це дозволяє вам керувати майже будь-яким бізнес-завданням за допомогою програм Apptivo, від продажів і маркетингу до виставлення рахунків і підтримки, і все між ними. З Apptivo немає ціноутворення для кожної програми; ви отримуєте доступ до всієї платформи, починаючи лише з 10 доларів США на місяць за користувача. Незалежно від того, чи використовуєте ви Apptivo для окремої програми чи для керування всім бізнесом, це принесе неймовірну цінність для організації. Його програми охоплюють повний життєвий цикл клієнта: * Маркетинг: створюйте цільові списки контактів, створюйте та проводите кампанії електронною поштою та відстежуйте аналітику. * Продажі: повні можливості CRM із надійним керуванням контактами, продажами, автоматизацією та звітністю. * Служба підтримки: потужна система продажу квитків з інтеграцією електронної пошти, веб-порталом і відстеженням часу. * Управління проектами: керуйте графіками проектів за допомогою діаграм Ганта, відстежуйте час і основні етапи та виставляйте рахунок за витрачені зусилля. * Обслуговування на місцях: призначення та відправлення робочих нарядів, мобільні фотографії, фіксація часу та матеріалів, а також виставлення рахунків. * Котирування та виставлення рахунків: створюйте професійні пропозиції та надсилайте їх своїм клієнтам електронною поштою за допомогою вбудованих можливостей виставлення рахунків і періодичних рахунків-фактур. * Управління замовленнями: перетворюйте ціни на замовлення, відстежуйте запаси та доставку та виставляйте клієнту рахунок за свій продукт. * Закупівлі та ланцюг постачання: керуйте постачальниками, відстежуйте замовлення на купівлю та виставлення рахунків, а також керуйте запасами. Apptivo використовується сотнями тисяч компаній із 193 країн світу та може залучити незалежних консультантів до компаній з мільярдними капіталами. Гнучкість Apptivo є однією з трьох його основних відмінностей: доступність, гнучкість і можливості. Завдяки повному набору бізнес-додатків, доступних за єдиною ціною, він пропонує багаті та потужні функції в широкому наборі додатків, які забезпечують неперевершені можливості за їх цінністю, з найкращими у своєму класі можливостями конфігурації, які роблять систему гнучкою для будь-якого типу бізнес.
Sendy
sendy.co
Sendy — це програма для розсилки електронних листів, яка дає змогу надсилати відстежувані електронні листи через Amazon Simple Email Service (SES). Це дає змогу надсилати автентифіковані масові листи за шалено низькою ціною без шкоди для доставки.
Campaigner
campaigner.com
Розширені функції електронного маркетингу за незначну ціну. Усі базові та розширені функції електронного маркетингу, необхідні для розвитку вашого бізнесу без додаткових витрат на маркетинговий пакет. Досвід Campaigner сьогодні!
Markate
markate.com
Markate.com: потужні інструменти CRM, керування робочими місцями та автоматизації маркетингу для постачальників домашніх послуг Додаток Markate ідеально підходить для будь-якого сервісного бізнесу, який шукає доступне, готове до мобільних пристроїв, просте у використанні рішення для наскрізного керування. Дізнайтеся, як Markate допомагає вашому бізнесу. * Ваш бізнес, ваш шлях із Markate Markate співпрацює з вами, працюючи разом для досягнення ваших бізнес-цілей. * Оптимізуйте свої операції для підвищення ефективності Створено для скорочення паперової роботи, автоматизації процесів і звільнення вашого часу. * Доступні гнучкі рішення відповідно до ваших потреб Створено для розширення можливостей малого бізнесу, допомагаючи їм працювати ефективніше, мінімізуючи витрати. * Максимізуйте час, ресурси та прибуток Він тут, щоб спростити ваші операції, щоб ви могли зосередитися на тому, що дійсно рухає ваш бізнес вперед. * Зберігайте клієнтів на все життя Оснащений маркетинговими інструментами, призначеними для збільшення утримання клієнтів, що є ключовим аспектом вашого успішного бізнесу.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email – це канадсько-польська компанія, заснована в 2010 році. Після багатьох років надання клієнтам послуг електронної пошти сьогодні Elastic Email – це дивовижна маркетингова платформа електронної пошти, побудована на основі найбільш економічно ефективного API електронної пошти. Завдяки ретрансляції SMTP, надійному HTTP API, інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу користувача, цілодобовій глобальній підтримці та ціноутворенню, розробленому з урахуванням потреб малого бізнесу, Elastic Email заохочує та підтримує вас у створенні та надсиланні ваших кампаній електронною поштою. Використовуйте потужність комплексного набору сучасних інструментів і інтелектуальних рішень, щоб масштабувати свій бізнес і будувати глибші відносини з клієнтами. Хочете більше? Відвідайте сторінку інтеграції Elastic Email, щоб дізнатися, як ви можете інтегрувати свій бізнес із послугами Elastic Email.
GoSquared
gosquared.com
Перша в світі стійка платформа електронного маркетингу. Перейдіть із MailChimp, щоб надсилати кращі кампанії електронною поштою, розширювати свою аудиторію та відновлювати планету.
Big Mailer
bigmailer.io
Доступна маркетингова платформа електронної пошти – масова + крапельна + транзакційна – безкоштовно до 1000 контактів. BigMailer підтримує всі основні типи кампаній електронної пошти – масову, автоматизовану, крапельну, автоматичні відповіді, rss для електронної пошти та транзакційну – і дозволяє відправникам великого обсягу об’єднувати всі свої електронні листи. діяльності на єдиній платформі. Вбудоване керування брендом дозволяє оптимізувати робочі процеси для агентств, великих команд, багатопродуктових компаній і виробників із кількома проектами. Запрошуйте необмежену кількість користувачів або клієнтів із відповідним рівнем дозволу та будь-коли змінюйте доступ. Варіант білої мітки доступний для планів агентства та підприємства. Відмови, скасування підписки та скарги обробляються автоматично. Можливість самостійного експорту чи видалення списків у будь-який час, не звертаючись до служби підтримки. Гнучкі параметри керування шаблонами електронної пошти – створюйте чудові шаблони, оптимізовані для мобільних пристроїв, за допомогою нашого редактора з технологією drag-n-drop або скористайтеся нашим класичним редактором, щоб керувати наявними фірмовими шаблонами та редагувати їх як форматований текст або код. Розміщуйте необмежену кількість зображень для використання у своїх шаблонах. Поділіться вибраними шаблонами між брендами. Усі облікові записи починаються на безкоштовному рівні, CC не потрібна.
INBOX
useinbox.com
Створіть власну маркетингову стратегію Надішліть за лічені секунди Надішліть і проаналізуйте маркетингові кампанії електронною поштою. Почніть свій безкоштовний план із необмеженим кредитом. Безкоштовно на все життя! Зареєструйтеся безкоштовно Перегляньте ціни INBOX — це інструмент електронного маркетингу з більш потужними функціями та гнучкістю, ніж будь-який інший Простий у використанні Створіть кампанію в | Створіть маркетинг електронною поштою, щоб ваші передплатники захоплювалися INBOX
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це платформа роздрібного маркетингу, яка допомагає маркетологам за лічені хвилини перетворити дані на кампанії, що приносять дохід. Завдяки даним, вбудованим безпосередньо в робочі процеси кампанії, а також прогнозним моделям «вкажи та клацни», маркетологи роздрібної торгівлі можуть залишити ручні процеси в задньому плані та запустити будь-яке спілкування та автоматизувати хто, що, коли, де з кожної електронної пошти, мобільного пристрою, сайту та платних медіа повідомлення для кожного окремого покупця. Понад 400 брендів довіряють Bluecore швидкому збільшенню утримання клієнтів і прогнозованому доходу, включаючи Express, Bass Pro Shops, Lenovo, Steve Madden, Alo Yoga та Lulu & Georgia.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — це маркетингова платформа електронної пошти, яка має глобальну місію допомогти компаніям у всьому світі налагодити відносини зі своїми клієнтами. * СТВОРЮЙТЕ ЕЛЕКТРОННІ ПОСИЛАННЯ, ЯКІ ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ Користувачі будь-якого рівня кваліфікації можуть створювати кампанії електронною поштою, які принесуть результати. Інтуїтивно зрозумілий конструктор електронних листів без коду в поєднанні з потужністю контенту, створеного штучним інтелектом, полегшує надсилання повідомлень, які резонують із вашою аудиторією. Почніть з нуля або виберіть із великої бібліотеки готових шаблонів. * РОЗШИРЮЙТЕ СВІЙ СПИСОК Створюйте власні цільові сторінки, форми та опитування, щоб розширювати та залучати свій список. Будь-хто може використовувати прості інструменти створення потенційних клієнтів Benchmark Email для залучення нових передплатників. Або підключіться до улюблених інструментів Lead Gen за допомогою Zapier. * ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ ПРОЯВЛЕННЯ Надсилайте своєчасний персоналізований вміст електронної пошти за допомогою автоматизованих робочих процесів у візуальному конструкторі. Активувати електронні листи на основі поведінки чи атрибутів ваших контактів. * ОПТИМІЗУЙТЕ ТА ВИМІРЮЙТЕ УСПІХ Інструменти звітування дають уявлення про найефективніші кампанії, тоді як a/b-тестування забезпечує важіль для покращення ваших ключових показників. Протягом десятиліть Benchmark Email надає підприємствам у всьому світі інтелектуальні інструменти електронного маркетингу, які допомагають їм охопити свою аудиторію.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша комплексна платформа веб-маркетингу для цифрових агентств, маркетологів, компаній і консультантів. Функціональність Конструктор веб-сайтів, конструктор послідовностей, цільові сторінки, спливаючі вікна, електронна комерція включає CRM із маркетингом електронною поштою, конструктор форм, конструктор опитувань, онлайн-планування, автоматизація робочого процесу, аналітика, веб-перехоплення та багато іншого! Ваше головне рішення. Відсутність коду, простота перетягування та набір інструментів конвертації гарантують рентабельність ваших інвестицій. Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії!
Cakemail
cakemail.com
Усі інструменти, необхідні для доставки листів, які потрібні людям. Залучайте свою аудиторію та розвивайте свій бізнес за допомогою інструментів і постійної підтримки, необхідних для надсилання маркетингових і трансакційних електронних листів.
MailUp
mailup.com
MailUp — це просте та масштабоване рішення для створення, автоматизації та налаштування маркетингових кампаній у додатках електронної пошти, SMS і обміну повідомленнями. Кому довіряють понад 10 000 клієнтів у всьому світі, він пропонує розширені функції автоматизації та найкращі у своєму класі технології для ваших маркетингових стратегій. Комплексне рішення для потреб багатоканального маркетингу: інформаційні бюлетені, трансакційні електронні листи, форми підписки, цільові сторінки, рекламні акції, SMS, програми обміну повідомленнями (Facebook Messenger і Telegram) і багато іншого! Спробуйте конструктор електронної пошти з перетягуванням і скиданням, інтегруйте свій маркетинговий стек, створюйте автоматизовані багатоканальні робочі процеси за лічені секунди та відстежуйте ефективність своєї кампанії за допомогою докладних звітів. Італієць за походженням, інтернаціонал за покликанням. Заснована в 2003 році, MailUp за ці роки виросла до лідера ринку в Італії та працює в більш ніж 50 країнах, маючи 5 відділень по всьому світу. Понад 10 000 компаній у всьому світі довіряють MailUp як стратегічному партнеру у своїй діяльності з цифрового маркетингу. MailUp пропонує найкращу інфраструктуру та міжнародні сертифікати, щоб забезпечити максимальну доставку ваших повідомлень. Його потужна платформа обміну повідомленнями доповнюється рядом інструментів, які допоможуть вашим повсякденним маркетинговим кампаніям працювати безперешкодно. Його команди в технологічних центрах у Кремоні (Італія) та Кремнієвій долині є передовими у розробці гнучкого, масштабованого та інтегрованого програмного забезпечення.
Flexmail
flexmail.be
Flexmail полегшив маркетинг електронною поштою: ви розробляєте листи та кампанії відповідно до своїх потреб, охоплюєте людей, які важливі для вас, і вчитеся на правильних результатах. Подивіться ширшу картину для кожної окремої людини у вашому списку, об’єднайте інформацію за допомогою форм і цільових сторінок, налаштуйте персоналізовані повідомлення та автоматизуйте роботу. Flexmail повністю підтримує багатомовне спілкування та пропонує вам найкращу доступність.
SendX
sendx.io
SendX — це інтуїтивно зрозуміле, доступне та багатофункціональне програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою для маркетологів і власників бізнесу. SendX пишається тим, що надає маркетологам один із найпростіших інтерфейсів користувача в галузі. SendX забезпечує необмежену кількість надсилань електронної пошти з будь-яким тарифним планом, потужні можливості автоматизації, цілодобову підтримку в реальному часі, найкращу у своєму роді можливість доставки електронної пошти. Понад 3000 компаній у всьому світі довіряють SendX для свого електронного маркетингу. **Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії (кредитна картка не потрібна). **Ціна починається від 7,49 доларів США на місяць Основні функції та переваги: - Надсилайте необмежену кількість кампаній електронною поштою - Створіть свій список електронної пошти за допомогою форм і спливаючих вікон - Потужні інструменти автоматизації - Дизайн за допомогою редактора електронної пошти Drag & Drop (кодування не потрібне) - Найкращий у своєму класі Можливість доставки електронної пошти (доставляйте електронні листи в основну скриньку вхідних повідомлень - Безкоштовна служба міграції (ми безкоштовно перенесемо ваш обліковий запис маркетингу електронної пошти з будь-якого ESP) - Нам довіряють понад 3000 компаній у всьому світі - 14-денна безкоштовна пробна версія (кредитна картка не потрібна, миттєве налаштування)
MadMail
madmail.allapps.io
Майстерний маркетинг електронною поштою став простим. Зробіть революцію у своїх маркетингових кампаніях електронною поштою за допомогою MadMail від allapps.io. Безперешкодно зв’язуйтеся зі своєю аудиторією, незалежно від того, чи це клієнти, клієнти чи потенційні клієнти, і досягайте нових висот залучення. Створюйте привабливі електронні листи, захоплюйте одержувачів і досягайте чудових результатів. Особливості: 👉 Створення кампанії без зусиль: створюйте привабливі електронні листи за допомогою зручних шаблонів і параметрів налаштування. 👉 Сегментація та націлювання: охопіть потрібну аудиторію з точністю за допомогою вдосконаленої сегментації. 👉 Автоматизація: налаштуйте автоматизовані робочі процеси, щоб виховувати потенційних клієнтів, інтегрованих користувачів тощо. 👉 Цікавий вміст: вставляйте зображення, відео та інтерактивні елементи, щоб привернути увагу. 👉 Аналітика та статистика: отримуйте цінну інформацію за допомогою докладних показників ефективності електронної пошти. 👉 Адаптивний дизайн: переконайтеся, що ваші електронні листи виглядатимуть чудово на будь-якому пристрої, покращуючи взаємодію з користувачем. 👉 Персоналізація: створюйте персоналізовані повідомлення, щоб кожен одержувач почувався цінним. 👉 Керування списками: ефективно організовуйте та керуйте своїми контактами для максимального ефекту. 👉 A/B-тестування: оптимізуйте свої кампанії, тестуючи різні елементи для вищих коефіцієнтів конверсії. З MadMail ви не просто надсилаєте електронні листи – ви встановлюєте важливі зв’язки. Розвивайте свою маркетингову стратегію та дивіться, як ваш бізнес процвітає. Спробуйте MadMail сьогодні та відчуйте силу ефективного електронного маркетингу.
Glue Up
glueup.com
Glue Up — це комплексна CRM-платформа, яка допомагає вам створювати та розвивати свою спільноту за допомогою подій, членства та інших цифрових інструментів з одного місця. Універсальна платформа Glue Up об’єднує найкращі CRM, управління подіями, керування членством, маркетинг електронною поштою, управління проектами, управління навчанням, опитування, фінанси та інші інструменти продуктивності. Хмарні рішення Glue Up постачаються з двома мобільними додатками – одним для організацій, а іншим для їхніх спільнот. Рішення ідеально підходять для асоціацій, торгово-промислових палат, організаторів заходів і всіх членських організацій, які бажають краще служити своїм громадам, навіть якщо не завжди можливо зустрітися особисто. Після пандемії 2020 року Glue Up також оснащений розширеними функціями взаємодії, такими як Speed Networking, рішення для залучення спільноти або рішення для вебінару.