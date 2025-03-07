Провайдери реєстрації доменів - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Постачальники послуг реєстрації доменів, також відомі як реєстратори доменів, допомагають компаніям захистити доменні імена в Інтернеті. Ці послуги передбачають обробку реєстрації доменних імен і їх резервування, як правило, на один або два роки. Реєстратори доменів часто надають користувачам функцію пошуку доменів, щоб перевірити наявність бажаних доменів. Ці послуги є важливими для організацій, які прагнуть створити та підтримувати веб-сайт або безпечні доменні імена для майбутнього використання. Крім того, реєстратори доменів пропонують послуги перенесення доменів для переміщення зареєстрованих доменів до нових реєстраторів. Деякі також надають послуги паркування доменів, дозволяючи користувачам розміщувати прості веб-сторінки або рекламні місця, до яких можуть отримати доступ відвідувачі сайту. Реєстратори доменів верхнього та другого рівнів акредитовані та контролюються Інтернет-корпорацією з присвоєння імен та номерів (ICANN), некомерційною організацією, відповідальною за керування системою доменних імен. Деякі хостинг-провайдери також включають реєстрацію домену як частину своїх пакетів хостингу, пропонуючи організаціям спрощений спосіб керування своїми доменами.
Запит на новий застосунок
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail - це безпечна послуга хостингу електронної пошти для бізнесу. У ньому є вбудована платформа співпраці, яка дозволяє всій організації безперешкодно ділитися та спілкуватися в "Вхідні". Це суміш класичної електронної пошти та сучасних інструментів співпраці, що сприяють використанню коментарів, лайків та обміну. Zoho Mail добре інтегрована з усіма іншими програмами Zoho, а також популярними зовнішніми програмами.
GoDaddy
godaddy.com
Godaddy Inc. - американська реєстрація домену в Інтернеті та компанія з веб -хостингу, яка має штаб -квартиру в Скоттсдейлі, штат Арізона, і в штаті Делавер. Компанія відома своєю рекламою по телебаченню та в газетах. Він брав участь у кількох суперечках, пов'язаних з цензурою.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Google Domains
domains.google
Знайдіть своє місце в Інтернеті за допомогою домену від Google, завдяки надійності, безпеці та продуктивності Google.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. є акредитованим ICANN реєстратором доменних імен, який надає реєстрацію доменних імен і веб-хостинг у Фініксі, штат Арізона, США. Namecheap — бюджетний хостинг-провайдер із 11 мільйонами зареєстрованих користувачів і 10 мільйонами доменів.
Hostinger
hostinger.com
Виберіть рішення для веб-хостингу та створіть ідеальний веб-сайт! Від спільного хостингу та доменів до VPS – у нас є все, що вам потрібно для успіху в Інтернеті.
SiteGround
siteground.com
SiteGround — це найбільша незалежна платформа для розміщення веб-сайтів, якій довіряють власники понад 2,8 мільйонів доменів у всьому світі. Послуга хостингу SiteGround, зосереджена на швидкості та безпеці веб-сайту, включає прості, але потужні інструменти керування веб-сайтами та унікальні власні рішення, які роблять веб-сайти швидшими та безпечнішими. У поєднанні з найкращим у галузі обслуговуванням клієнтів це робить SiteGround кращим постачальником веб-хостингу для фрілансерів, малого бізнесу та веб-майстрів. Користувачі WordPress на SiteGround користуються керованим сервісом зі спеціалізованими інструментами для чудової продуктивності веб-сайту та легкого керування.
DreamHost
dreamhost.com
Потужність WordPress + простота конструктора з перетягуванням. Використовуйте редагування за допомогою перетягування в поєднанні з блоками дизайну, щоб створювати швидше та легше редагувати. Post and Page Builder робить WordPress простим для початківців, але також містить розширені параметри для досвідчених професіоналів, щоб перетворити ваші ідеї на щось реальне без будь-якої додаткової роботи. Функції DreamHost WP Website Builder включають: — Майстер швидкого запуску - 200+ сайтів для початківців на вибір - Конструктор веб-сайтів із функцією перетягування - Рекомендації щодо SEO в реальному часі
Domain.com
domain.com
Знайти ідеальний домен веб-сайту так само просто, як 1-2-3. Придбайте доменне ім’я, створіть і розмістіть веб-сайт і насолоджуйтеся нашими професійними інструментами онлайн-маркетингу.
Bluehost
bluehost.com
Bluehost, компанія Newfold Digital, є надійним партнером для користувачів WordPress. Заснована в 2003 році, Bluehost дозволяє як новачкам, так і експертам створювати та підтримувати веб-присутність за допомогою надійного веб-хостингу, інструментів електронної комерції, маркетингових програм, автоматизованої безпеки та інструментів WordPress. Його універсальна інформаційна панель дозволяє користувачам легко керувати більшістю аспектів свого веб-сайту від показників до безпеки сайту. Розроблений на основі технології з відкритим вихідним кодом, Bluehost продовжує підтримувати та брати участь у незліченних проектах з відкритим кодом, щоб допомогти розкрити весь потенціал Інтернету.
Hover
hover.com
Знайдіть ідеальне доменне ім’я для своєї ідеї в Hover. Усі домени мають найкращу в галузі підтримку клієнтів і безкоштовну конфіденційність WHOIS. Назвіть своє захоплення сьогодні!
HostGator
hostgator.com
HostGator є провідним постачальником безпечного та доступного веб-хостингу. Дізнайтеся, чому тисячі клієнтів довіряють нам обслуговування їхніх веб-сайтів.
Gandi
gandi.net
➤ Електронна пошта, веб-хостинг, SSL-сертифікат ✅ Усе починається з доменного імені ✅ Придбайте ідеальне доменне ім’я серед наших 750 розширень!
Pair Networks
pair.com
Pair — це хостингова компанія з більш ніж 25-річним досвідом роботи, безвідмовною роботою сервера на 99,9% і доступними різноманітними потужними планами веб-хостингу, які підтримуються цілодобовою дружньою технічною підтримкою справжніх співробітників.
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC є американською компанією, що займається реєстрацією доменів в Інтернеті та веб-хостингом, штаб-квартира якої розташована у Феніксі, штат Арізона. Він належить компанії NameSilo Technologies Corp., яка котирується на Канадській біржі цінних паперів (альтернативна фондова біржа для компаній із мікрокапіталізацією та компаній, що розвиваються). NameSilo — це акредитована ICANN компанія-реєстратор доменних імен, яка надає домени DNS, веб-хостинг, послуги електронної пошти, сертифікати SSL та інші веб-продукти.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub пропонує високоякісні, повністю керовані та преміальні послуги веб-хостингу, щоб ваш новий веб-сайт був онлайн. Гарантовано найкращий і найнадійніший необмежений веб-хостинг для особистих і малих компаній.
Dan.com
dan.com
Купуйте та продавайте домени з Dan.com. Відкрийте для себе мільйони доменних імен, доступних для продажу. Dan.com забезпечує вашу безпеку.
Sav
sav.com
Дешева реєстрація доменних імен, резервне замовлення доменів для понад 100 доменів верхнього рівня та великий ринок доменів преміум-класу й аукціонів.
HugeDomains
hugedomains.com
HugeDomains є світовим лідером із доменних імен преміум-класу. Знайдіть ідеальний домен сьогодні.
Webnode
webnode.com
Створіть власний сайт безкоштовно! Ви можете створити чудовий веб-сайт за допомогою Webnode всього за кілька хвилин. Приєднуйтеся до наших 45 мільйонів користувачів і створіть один самостійно.
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple допомагає вам керувати своїми доменами та DNS. Прості домени з реєстрацією, перенесенням і поновленням. Простий DNS із службами DNS корпоративного рівня для всіх наших користувачів і простий SSL для захисту ваших доменів за допомогою сертифікатів SSL у три прості кроки. DNSimple це також новий підхід до того, як керувати доменами та DNS. З DNSimple Domain Control Plane ви отримуєте безпрецедентну видимість і контроль над доменами та DNS, навіть якщо ресурси розміщені за межами інфраструктури DNSimple. Незалежно від складності портфоліо вашого домену, DNSimple забезпечує просте та безпечне керування доменом, якому ви можете довіряти.
Zomro
zomro.com
Приєднуйтесь до Zomro.com! Наша компанія пропонує широкий спектр послуг: хостинг, VPS, Forex VPS, виділені сервери, FTP-сховища, реєстрація доменів, захист від DDOS-атак, VPN-послуги та багато іншого. Ми працюємо з 2014 року. Наші сервери знаходяться в Нідерландах, а команда в Україні, Латвії та Голландії. Технічна підтримка готова допомогти в будь-який час доби. Розташування серверів у Нідерландах забезпечує високу доступність і продуктивність сайтів. Ми також пропонуємо партнерську програму, яка дозволяє вам легко заробляти. Приєднуйтесь і отримуйте винагороду за кожного запрошеного клієнта. Незалежно від того, чи є ви веб-майстром, підприємцем чи власником веб-сайту, Zomro.com пропонує повний спектр послуг для забезпечення присутності в Інтернеті.
Afternic
afternic.com
Afternic, компанія GoDaddy, найбільший у світі ринок доменів із повним набором послуг.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — це приватний і незалежно фінансований постачальник послуг веб-хостингу, який розпочав роботу в листопаді 2019 року з командою, присвяченою наданню швидких, безпечних і надійних послуг веб-хостингу. HostArmada — це більше, ніж просто веб-хостингова компанія. Ми — команда захоплених справами людей, які прагнуть надавати виняткові послуги хостингу нашим клієнтам. Ми зосереджені на наданні швидких, безпечних і надійних послуг веб-хостингу, які відповідають унікальним потребам компаній і окремих осіб у всьому світі. У HostArmada ми розуміємо, що кожен бізнес індивідуальний, і тому ми пропонуємо широкий спектр рішень для хостингу, щоб задовольнити потреби компаній будь-якого розміру, від невеликих стартапів до великих підприємств. Наші послуги хостингу включають загальний хостинг, хостинг торгових посередників, VPS-хостинг і виділений CPU VPS, усі вони підтримуються надійною хмарною інфраструктурою, яка забезпечує високу продуктивність і безперебійну роботу вашого веб-сайту. За допомогою HostArmada ви можете вибрати план хостингу, який найкраще відповідає вашим потребам, і збільшити або зменшити його в міру розвитку вашого бізнесу. Наша панель керування спрощує керування обліковим записом хостингу та веб-сайтом, навіть якщо у вас немає технічних знань. Ви можете легко керувати файлами свого веб-сайту, базами даних, доменами та обліковими записами електронної пошти лише кількома клацаннями миші. Ми в HostArmada вважаємо, що підтримка клієнтів так само важлива, як і якість наших послуг хостингу. Ось чому у нас є спеціальна команда підтримки клієнтів, яка доступна цілодобово і без вихідних, щоб допомогти вам із будь-якими запитаннями або проблемами, пов’язаними з хостингом, з якими ви можете зіткнутися. Наша команда добре навчена та обізнана, і ми пишаємося тим, що надаємо швидку та надійну допомогу через різні канали, такі як чат, електронна пошта та телефон. Ми розуміємо, що ціна є вирішальним фактором, коли справа доходить до вибору постачальника веб-хостингу. Тому ми пропонуємо доступні ціни та прозорі рахунки. Ви можете бути впевнені, що немає жодних прихованих комісій чи сюрпризів, коли йдеться про ваш рахунок за хостинг. Крім того, ми пропонуємо безпроблемну 45-денну гарантію повернення грошей, що демонструє наше прагнення задовольнити клієнтів. HostArmada — це надійна та орієнтована на клієнтів веб-хостингова компанія, яка пропонує першокласні послуги веб-хостингу компаніям і окремим особам у всьому світі. Завдяки широкому асортименту рішень для хостингу, зручній панелі керування та винятковій підтримці клієнтів ви можете бути впевнені, що ваш веб-сайт у надійних руках. Ми запрошуємо вас приєднатися до нашої спільноти задоволених клієнтів і відчути різницю на собі.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost є провідним світовим постачальником веб-хостингу та супутніх послуг. Ми надаємо комплексні інструменти сотням користувачів у всьому світі, щоб будь-хто, новачок чи професіонал, міг вийти в Інтернет і процвітати з нашими пакетами веб-хостингу.
MyLightHost
mylighthost.com
Забезпечує необмежену пропускну здатність з усіма пакетами веб-хостингу. Ваш веб-сайт ніколи не вийде з ладу через проблему пропускної здатності.
EuroDNS
eurodns.com
EuroDNS — це веб-хостинг без прихованої плати за пропускну здатність, тому немає несподіваного рахунку.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer прагне запропонувати надійні, безпечні та доступні рішення для хостингу для професіоналів і підприємств. DomainRacer має наступні функції та переваги: • Необмежений дисковий простір SSD для швидкої та безперебійної роботи ваших веб-сайтів і програм. • Технологія LiteSpeed і платформа CloudLinux для 21-кратної швидкості та високої стабільності ваших послуг хостингу. • Безкоштовні сертифікати SSL і інструмент безпеки cPGuard для захисту даних вашого веб-сайту та відвідувачів від кіберзагроз. • Безкоштовне доменне ім’я (.in, .com) і інструмент SEO за замовчуванням для підвищення вашої присутності в Інтернеті та рейтингу. • Цілодобова технічна підтримка та служба підтримки клієнтів, яка готова допомогти вам у вирішенні будь-яких проблем або запитів. • Конкурентоспроможні ціни та плани, які відповідають вашому бюджету та потребам. • Всесвітні центри обробки даних, які забезпечують оптимальну швидкість і час безвідмовної роботи ваших послуг хостингу.
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in – це постачальник веб-хостингу в Індії, який пропонує доступні та надійні послуги веб-хостингу з безвідмовною роботою 99,99% і безкоштовним SSL. Вони приймають платежі та надають дисковий простір NVMe SSD. Відповідно до відгуків користувачів і думок експертів, IntecHost.in надає швидкі та безпечні сервери з доступними ціновими планами
Krystal
krystal.uk
Krystal – компанія, що надає інтернет-послуги, заснована в 2002 році і спеціалізується на передових інструментах і послугах для компаній у всьому світі. Ми робимо все по-іншому, пропонуючи першокласні рішення, які є стійкими без шкоди для продуктивності. Сьогодні ми є найбільшою незалежною веб-хостинговою компанією у Великій Британії та єдиним у світі постачальником веб-хостингу та публічної хмари B Corp. Незалежно від того, чи це наш відзначений нагородами веб-хостинг, спеціальні хмарні послуги, рішення VoIP або видатна підтримка клієнтів у Великій Британії, ми ніколи не йдемо на компроміси щодо наших продуктів, послуг або підходу до планети. Ми працюємо на 100% відновлюваній електроенергії, і після реінвестування прибутку в покращення наших послуг ми спрямовуємо всі надлишки коштів на екологічні ініціативи. Ми компенсуємо викиди вуглецю всієї нашої робочої сили та садимо мільйони дерев, які вловлюють вуглець і відновлюють середовище проживання. Незалежно від розміру вашого бізнесу чи його амбіцій, у Krystal є надійне рішення, яке забезпечить майбутнє вашого бізнесу та сприятиме вашому зростанню.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, юридично OVH Groupe SAS, є французькою компанією хмарних обчислень, яка пропонує VPS, виділені сервери та інші веб-сервіси. Станом на 2016 рік OVH володів найбільшим у світі центром обробки даних за площею. Станом на 2019 рік він був найбільшим хостинг-провайдером у Європі та третім у світі на основі фізичних серверів.
MonoVM
monovm.com
Надання платформи для створення ідей і бізнесу для присутності в Інтернеті – це те, про що Monovm. Втіливши це в реальність для понад 100 тисяч клієнтів протягом 9 років, ми розробили послуги, щоб надати кожному їх видимість в Інтернеті. Ми є постачальником послуг веб-хостингу, який надає всі послуги, пов’язані з хостингом, під одним дахом. Ми надаємо високоякісні виділені сервери, Windows VPS, Linux VPS, RDP, SSD VPS, реєстрацію домену, веб-хостинг WordPress, веб-хостинг Linux і SSL-сертифікати. Оскільки наші клієнти є нашим пріоритетом номер один, наші послуги є винятковими, а гарантія якості є основою всіх наших послуг. Ми тут, щоб прокласти людям шлях до початку, розвитку та створення іміджу в Інтернеті та поза ним!
20i
20i.com
Високопродуктивний керований хостинг на будь-який випадок. Приєднуйтеся до понад 1 мільйона агентств, фрілансерів, компаній і помічників, щоб отримати неперевершену швидкість і надійність. Швидко та легко керуйте всіма своїми веб-сайтами/додатками, доменними іменами, CDN, SSL-сертифікатами, електронною поштою тощо за допомогою My20i, нашої спеціально створеної та інтуїтивно зрозумілої панелі керування. Спеціаліст WordPress? Отримайте проміжну підготовку WordPress, клонування, резервне копіювання, кеш, повнофункціональний менеджер WordPress і багато іншого — все це вбудовано (не потрібно роздутих плагінів) для вас і сайтів ваших клієнтів. Перехід на 20i простий, і ви можете безкоштовно передавати необмежену кількість сайтів з інших хостів одним клацанням миші, коли завгодно. Наша експертна команда підтримки — це ентузіасти веб-хостингу, які мають схвальні відгуки. Отримайте допомогу від справжніх людей, які люблять те, що вони роблять, а не шаблонних відповідей. Якщо ваші веб-сайти важливі, ваш хостинг теж; у 20i ми пропонуємо хостинг преміум-класу, на якому ви зможете створити свою репутацію. Весь наш хостинг працює на 100% відновлюваних джерелах енергії.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting — це ваш потужний постачальник веб-хостингу. Розмістіть свій сайт на їхній добре налаштованій платформі SwiftServer із опцією Turbo Server для завантаження сторінок у 20 разів швидше порівняно з конкуруючими рішеннями. У A2 Hosting є рішення для ваших потреб, незалежно від того, чи потрібен вам спільний хостинг, хостинг торгових посередників, VPS-хостинг або виділений хостинг. Насолоджуйтеся наднадійним обслуговуванням, яке підтримується гарантією безвідмовної роботи на 99,9% і експертною підтримкою цілодобової служби підтримки Guru Crew Support, яка працює цілодобово і без вихідних.
Host Poco
hostpoco.com
HostPoco є одним із провідних хостинг-провайдерів, який пропонує безкоштовний хостинг і недорогий професійний хостинг. Наш діапазон хостингу починається від $0,00 до $2,20 на місяць. Усі плани хостингу включають cPanel, безкоштовний SSL, безкоштовну міграцію, необмежені ресурси та багато іншого. Hostpoco пропонує 30-денну гарантію повернення грошей із спільним хостингом і хостингом для торгових посередників. Ми пропонуємо керований хостинг і прагнемо допомогти з кожною проблемою клієнта.
GreenGeeks
greengeeks.com
Швидкий, безпечний і екологічний веб-хостинг. Інтернет є великим забруднювачем навколишнього середовища. Почніть розміщувати свій веб-сайт у провідного світового екологічного хостинг-провайдера та позитивно впливайте на довкілля!
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting працює з 2001 року. Тоді RoseHosting була першою та єдиною компанією у світі, яка пропонувала комерційні Linux VPS. Тепер RoseHosting пропонує якісні, повністю керовані послуги хостингу Linux VPS з апаратним забезпеченням корпоративного рівня та максимальною продуктивністю.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost є лідером у розробці рішень для швидкого хостингу для критично важливих сайтів і додатків. Володійте своїм стабільним VPS або виділеним хостингом для безперебійної роботи. UltaHost — це високопродуктивна платформа веб-хостингу, яка допоможе вам отримувати швидкі, стабільні та безпечні веб-сайти для будь-якого типу цифрових проектів, будь то магазин електронної комерції, блог, портфоліо компанії, маркетингове агентство, медіа та публікація контенту, соціальні мережі або малий або середній бізнес. Він надає спільні недорогі VPS (віртуальний приватний сервер), VDS (віртуальний виділений сервер) і дешеві виділені рішення для хостингу для компаній, компаній і окремих осіб, щоб зробити їхні проекти успішними.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, заснована в 2003 році, є веб-хостинговою компанією в Олд-Таппан, штат Нью-Джерсі (США), яка надає клієнтам у всьому світі найдоступніші та надійні рішення для веб-хостингу. AccuWeb Hosting — це приватна компанія, яка не має боргів і має понад 14 років досвіду. Станом на сьогодні AccuWeb Hosting обслуговує понад 101 025 задоволених клієнтів і збільшується. Онлайн-служба підтримки AccuWeb Hosting працює 24 години на добу 7 днів на тиждень. Для вашої зручності ви можете підняти запит на підтримку або взяти участь у онлайн-чаті. На всі квитки та запити в чаті задовільно відповідають висококваліфіковані спеціалісти з хостингу рівня 3. Більшість запитів у службу підтримки розглядаються менше ніж за 30 хвилин. Сервери AccuWebHosting розміщені в сучасному центрі обробки даних, розташованому в США, Австралії, Канаді, Франції, Сінгапурі та Індії. Ці ультрасучасні центри обробки даних обладнані персоналом, який працює цілодобово без вихідних, мають кілька підключень до Інтернету, цілодобовий моніторинг об’єктів, систему пожежогасіння, резервний генератор електроенергії, безперервне відеоспостереження та захищені входи з паспортними картками. Більшість серверів оснащено процесорами серії Dual Xeon E5 із 64–512 ГБ оперативної пам’яті, високошвидкісними накопичувачами корпоративного рівня з налаштуванням RAID10. Крім того, усі пакети веб-хостингу мають гарантію повернення грошей, винятковий стандарт безвідмовної роботи 99,99% і цілодобову підтримку.
Yola
yola.com
Yola створює та розміщує веб-сайти. Ви можете вибрати із сотень шаблонів і додати власні фотогалереї, відео та онлайн-магазин. Веб-сайт є безкоштовним, і ви можете оновити свій обліковий запис, щоб він містив веб-хостинг, фірмову адресу електронної пошти та налаштоване доменне ім’я.
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains — найпростіший спосіб зареєструвати домен або створити веб-сайт. Заснована в 2009 році, ми працюємо над ✓ доступними цінами ✓ чудовим користуванням ✓ 5-зірковим обслуговуванням клієнтів
Name.com
name.com
Name.com знаходиться в Денвері та пропонує доменні імена, веб-хостинг і дуже прості веб-сайти. Єдиноріг і веселка є стандартною частиною нашої служби підтримки клієнтів.
HostRiver
hostriver.ro
Ми завжди зосереджені на наших клієнтах, тому що вони заслуговують на всю увагу, яку ми можемо приділити. Перш за все, це наші друзі, а не тільки клієнти. Тому ми пропонуємо оперативну та професійну підтримку, адже вони є головним пріоритетом HostRiver. Ми надаємо сервери останнього покоління та технології, пропонуючи найкращі послуги веб-хостингу. Якщо ми хочемо розвивати наш бізнес, перед цим нам потрібно задовольнити будь-якого клієнта, і це наша мета.
Hostitbro
hostitbro.com
Розпочніть свою онлайн-мандрівку зі швидким і безпечним веб-хостингом, який дозволить вам захопити Інтернет як штурм. У HostItBro ви можете вибрати з різноманітних послуг, пов’язаних із веб-хостингом, зокрема реєстрацію домену, спільний хостинг із серверами LiteSpeed. Виберіть HostItBro, якщо ви шукаєте: ✅ Просту у використанні cPanel ✅ Цілодобову професійну підтримку в чаті ✅ У 8 разів швидший хостинг WordPress ✅ Гарантія безвідмовної роботи на 99,9% ✅ Доступні ціни
Arsys
arsys.net
Зареєструйте свій домен і придбайте хостинг у Arsys. Оскільки наші сервери розташовані в Іспанії, ваша присутність в Інтернеті гарантована.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST пропонує широкий спектр ІТ-послуг для бізнесу та технофілів зокрема. Від веб-хостингу до віртуальних центрів обробки даних, виділених серверів і рішень для зберігання даних, усі наші послуги отримують переваги від постійних інновацій і регулярно збагачуються новими функціями.
HostStage
host-stage.net
Наша основна мета полягає в тому, щоб спонукати наших клієнтів до успіху в Інтернеті, щоб допомогти їм досягти фінансової незалежності. Тому ми не лише зосереджуємось на задоволенні наших клієнтів, але й запрошуємо наших користувачів представити нам свої проекти, щоб обслуговувати їх у найбільш персоналізований спосіб, який коли-небудь бачили раніше.
DareToCloud
daretocloud.com
Спеціалізоване агентство з обслуговування та хостингу веб-сайтів преміум-класу для масштабних компаній у Бельгії.
Uniregistry
uniregistry.com
Правильне доменне ім’я може змінити ваше життя. Uniregistry може допомогти вам знайти його.
Fozzy
fozzy.com
Якісний і швидкий віртуальний хостинг Fozzy. Надійний VPS і реєстрація доменного імені. Ми будемо раді відповісти на ваші запитання 24/7
GrowLast
growlast.com
GrowLast — це провідний постачальник веб-хостингу та доменів, який пропонує швидкі, надійні та безпечні рішення для хмарного хостингу для компаній і окремих осіб у всьому світі. Завдяки прагненню забезпечити неперевершену швидкість і час безвідмовної роботи хмарні послуги хостингу GrowLast оптимізовані для продуктивності, гарантуючи швидке завантаження та безперебійну роботу веб-сайтів. Окрім блискавичного хмарного хостингу, GrowLast також надає клієнтам безкоштовний домен і безкоштовний сертифікат SSL, щоб переконатися, що їх веб-сайт безпечний і доступний для відвідувачів. Крім того, завдяки цілодобовій підтримці від команди досвідчених і доброзичливих експертів клієнти можуть бути впевнені, що їхній веб-сайт у надійних руках. Незалежно від того, чи запускаєте ви новий веб-сайт чи плануєте перенести наявний сайт на більш надійне рішення хостингу, хмарні послуги хостингу GrowLast є ідеальним вибором. Завдяки найсучаснішій інфраструктурі, неперевершеним функціям безпеки та прагненню задовольнити клієнтів, GrowLast є ідеальним партнером для тих, хто хоче впевнено розмістити свій веб-сайт.
Hostilica
hostilica.com
Ми спеціалізуємося на наданні всіх рішень веб-хостингу для підтримки компаній і підприємців у всьому світі надійними, швидкими та професійними послугами веб-хостингу, налаштованими відповідно до їхніх розмірів і потреб.
HostMedia
hostmedia.uk
З 2008 року Host Media надає широкий спектр послуг веб-хостингу, як-от WordPress, Lucee, VPS і виділені сервери, а також послуги доменних імен. Володар нагород від початку заснування компанії та високо оцінений нашими клієнтами, Host Media є надійним і надійним створена хостингова компанія. Host Media з гордістю підтримує дивовижних людей, як-от спонсорство водія F1 Academy Еббі Пуллінг і надання благодійним організаціям по всій Великобританії безкоштовного домену та хостингу.
BGOcloud
bgocloud.com
Пропонує широкий спектр рішень для хостингу, включаючи хостинг cPanel, KVM VPS професійного класу, доступний і надійний OpenVZ VPS, хмарні маршрутизатори Mikrotik та багато іншого.
INWX
inwx.com
Реєструйте та керуйте своїми доменами цілодобово, 24 години на добу. За допомогою реєстрації в режимі реального часу ви отримуєте численні домени вже за кілька секунд. Визначте реєстранта, інші контакти, а також сервери імен з усіма підтримуваними типами записів самостійно.
HostEurope
hosteurope.de
За вашим веб-успіхом стоїть найвищий рівень продуктивності. Ми також задовольняємо ваші потреби в хостингу – за допомогою відданих експертів і передових технологій.
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost було засновано в 2017 році. KemuHost є єдиним, хто пропонує всі свої послуги на чистому сховищі SSD NVMe. Це, безумовно, підвищить ефективність вашого веб-сайту майже в 10-100 разів. Вони пропонують спільний хостинг Linux, спільний хостинг Windows, Linux VPS, Windows VPS, виділений сервер та багато іншого за дуже доступними цінами. KemuHost є одним із найшвидше зростаючих постачальників рішень для веб-хостингу. KemuHost постійно революціонізує нові методи, щоб забезпечити швидкі, неприступні та надійні рішення для веб-хостингу, щоб дати людям змогу повністю використовувати потенціал своєї цифрової присутності. Компанія KemuHost, що базується в Індії, надає комплексні інструменти для користувачів у всьому світі, щоб кожен, новачок чи професіонал, міг вийти в Інтернет і розширити свою цифрову присутність за допомогою наших рішень для веб-хостингу. Вони мають сервери в Австралії, Канаді, Франції, Німеччині, Польщі, Сінгапурі та Великобританії. Вони надають неймовірно швидкі рішення для веб-хостингу, які ідеально підходять для ваших потреб, незалежно від того, чи ви щойно запустили свій сайт, новий блог чи популярний бізнес-сайт, KemuHost забезпечить вам усі ваші потреби щодо хостингу. Експерти цілодобової підтримки 7/365 завжди готові допомогти вам, незалежно від того, чи ви ніколи не створювали веб-сайт або навіть якщо ви професійний розробник.
Koerge
koerge.com
Koerge — це веб-хостингова компанія, створена засновниками з понад 10-річним досвідом роботи в галузі для створення ідеальної платформи веб-хостингу. Ми допомагаємо компаніям відкривати та досягати успіху в Інтернеті. Отримайте доменне ім’я, веб-хостинг і професійну електронну адресу.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess допомагає сайтам і магазинам швидше виходити в Інтернет і розвиватися. Понад 23 роки ми обслуговуємо та підтримуємо малий бізнес, великі підприємства, а також дизайнерів, розробників і агентства, які створюють для них. Незалежно від того, інвестуємо ми в нові функції, функції, продукти чи купуємо портфоліо, ми завжди впроваджуємо інновації, щоб задовольнити потреби спільнот, які обслуговуємо. Користувачі довіряють Nexcess, оскільки ми керуємо сотнями тисяч сайтів і магазинів по всьому світу. Наші клієнти щодня розраховують на те, що ми забезпечимо високу швидкість, надійнішу безпеку, невід’ємну масштабованість і неперевершену підтримку. - 23 роки досвіду хостингу - 500 000 веб-сайтів під керуванням - 10 глобальних центрів обробки даних - Заслужена партнерська та партнерська програма - Inc. 5000 11 лауреатів - Платиновий партнер асоціації Magento - Підтримка 24/7/365 З повністю керованим хостингом від Nexcess краще вбудований. Ми готові допомогти.
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