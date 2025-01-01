Програмне забезпечення для прямої доставки в магазин - Найпопулярніші застосунки

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Пряма доставка в магазин (DSD) відноситься до методу створення, зберігання та доставки продуктів безпосередньо роздрібним торговцям, не покладаючись на сторонніх постачальників логістичних послуг або транспортних компаній. Програмне забезпечення DSD підтримує цей процес, пропонуючи такі функції, як складування, маршрутизація, управління логістикою та облік маршрутів, оптимізуючи операції в усьому ланцюжку постачання. Керуючи доставкою всередині компанії, компанії можуть покращити видимість ланцюга постачання, краще контролювати свої доставки та сприяти кращому спілкуванню з клієнтами. Як правило, відділи логістики впроваджують програмне забезпечення для прямої доставки в магазин разом з іншими рішеннями, такими як програмне забезпечення для доставки та інструменти планування ланцюга поставок.
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pepperi.com
Pepperi - це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає брендам керувати продажами через різні канали на всіх пристроях.
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MobiWork — це додаток для підтримки команди продажів, що надає рішення для замовлень у роздріб і управління маркетинговими працівниками.
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