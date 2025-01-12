Програмне забезпечення для настільних публікацій - Найпопулярніші застосунки - Польща

Venngage

venngage.com

Venngage — це платформа інформаційного дизайну, яка надає низку спеціальних шаблонів для b2b, щоб полегшити передачу складної інформації всередині та за межами вашої організації, легко та без дизайнера. Продукт Venngage надає цікаві візуальні матеріали, які можна додати до вашої програми навчання та розвитку, що, у свою чергу, допомагає інформувати вашу організацію про важливі рішення та процеси. Продукт Venngage допомагає трансформувати аналіз даних для створення привабливого та потужного візуального вмісту/дослідницьких документів для встановлення лідерства в просторі b2b. Venngage також надає корисні шаблони зовнішніх комунікацій, щоб допомогти поділитися історією вашої компанії з потенційними клієнтами та покупцями. Якщо у вас є складне рішення, яке ви пропонуєте, і вам потрібен простий спосіб повідомити цінність пропозиції вашого бізнесу, шаблони інфографіки Venngage гарантують, що вони зрозуміють ваші пропозиції. Venngage — це чудове місце для створення та організації важливих візуальних ресурсів для вашої організації, таких як звіти, організаційна структура та інформація, посібники та матеріали з підготовки, дослідницькі документи та офіційні документи тощо. Ви можете вирізнитися з-поміж інших компаній, використовуючи оповідання на основі даних, щоб надихнути вашу організацію та клієнтів розуміти високотехнічну інформацію у візуальному форматі. Приєднуйтесь до понад 500 команд і організацій, які щодня використовують Venngage, щоб оптимізувати їхні комунікації та залучити їхні команди та аудиторію. Перетворіть повідомлення та вміст вашого бренду з технічного та заплутаного жаргону на візуально привабливу та переконливу інформаційну графіку. Підтримуйте ваші розподілені команди пов’язаними та узгодженими за допомогою кращої корпоративної комунікації. Дізнайтеся, чому такі компанії, як Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, вважають Venngage ключовим інструментом для підтримки продуктивності, узгодженості та залученості своїх організацій.