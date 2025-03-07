Програмне забезпечення для маскування даних - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

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Програмне забезпечення для маскування даних захищає важливі дані організації, маскуючи їх за допомогою випадкових символів або інших даних, щоб вони могли використовуватися організацією, але не сторонніми силами.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC), на базі штучного інтелекту та наскрізної платформи керування даними, яка об’єднує, керує та об’єднує дані практично в будь-якій мультихмарній гібридній системі, демократизація даних і надання підприємствам можливості модернізувати свої бізнес-стратегії. Клієнти приблизно в 100 країнах і 86 зі списку Fortune 100 покладаються на Informatica для цифрової трансформації на основі даних. Інформатика. Де дані та штучний інтелект оживають.™
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) дозволяє працювати з конфіденційними даними без витрат або відповідальності за захист даних. VGS також допомагає йому отримати сертифікати відповідності PCI, SOC2 та інші. VGS — це зберігач конфіденційних даних, який забезпечує безпеку «під ключ» без змін до існуючих продуктів або систем. Це прискорює час виходу на ринок і спрощує використання конфіденційних даних, усуваючи ризик злому. Зрештою, хакери не можуть вкрасти те, чого немає. VGS є світовим лідером у сфері токенізації платежів. Організації зі списку Fortune 500, включаючи продавців, фінтех-компанії та банки, довіряють йому зберігати та збагачувати конфіденційні платіжні дані на картках, банківських рахунках і цифрових гаманцях. Маючи понад 4 мільярди токенів, якими керують у всьому світі, VGS пропонує набір рішень із платформою керування картками, що складається, PCI-сумісним сховищем і мережевими послугами з доданою вартістю, такими як мережеві токени, засіб оновлення облікового запису та атрибути карток. Його рішення збільшують дохід завдяки вищій частоті авторизації, зниженню шахрайства та операційній ефективності, а також бездоганно інтегруються з існуючими технологічними стеками. Він зберігає 70% усіх американських карток і вирішує критичні проблеми з прийомом платежів, включаючи керування кількома PSP, увімкнення оркестровки, відповідність PCI та захист ідентифікаційної інформації. VGS надає клієнтам можливість володіти, контролювати та аналізувати платіжні дані, сприяючи зростанню та покращенню взаємодії з користувачами в різних галузях.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp — це платформа для спільної роботи з даними для найбільш інноваційних компаній світу. LiveRamp, лідер у сфері конфіденційності споживачів, етики даних і базової ідентичності, встановлює новий стандарт для побудови підключеного погляду клієнтів із неперевершеною чіткістю та контекстом, захищаючи бренд і довіру споживачів. LiveRamp забезпечує гнучкість співпраці незалежно від того, де живуть дані, щоб підтримувати різні сценарії спільного використання даних – всередині організацій, між брендами та в глобальній мережі. Сотні глобальних інноваторів – від культових споживчих брендів і технологічних гігантів до банків, роздрібних торговців і лідерів охорони здоров’я – покладаються на LiveRamp, щоб створити постійну цінність бренду та бізнесу шляхом поглиблення залученості та лояльності клієнтів, активації нових партнерств і максимізації цінності першої сторони даних, залишаючись на передньому краї нових вимог до відповідності та конфіденційності. LiveRamp знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, і має офіси по всьому світу.
InfoSum
infosum.com
InfoSum — це провідна у світі платформа для спільної обробки даних і єдина захищена чиста кімната для даних, що дозволяє компаніям забезпечувати кращий досвід роботи з клієнтами, приділяючи пріоритет конфіденційності клієнтів. InfoSum забезпечує безпечне з’єднання між декількома сторонами, щоб розкрити повний потенціал даних своїх клієнтів без ризику розголошення чи неправомірного використання. InfoSum не лише надає пріоритет конфіденційності споживачів, але й покращує її за допомогою запатентованої технології передачі даних, щоб створити найбільш захищену, найбільш підключену та найдоступнішу мережу спільної обробки даних. InfoSum було засновано в 2016 році з метою об’єднати дані з усього світу, не передаючи їх. Компанія має кілька патентів, які захищають її винахід щодо «непереміщення даних». InfoSum має офіси в США, Великобританії, Європі та Австралії. Компанія готова до подальшого зростання після інвестицій серії B у серпні 2021 року та швидкого розширення клієнтської бази.
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai демократизує доступ до даних для всіх споживачів технічних даних, усуваючи компроміси між конфіденційністю та доступністю даних. Рішення Tonic синтезують безпечні, високоточні версії виробничих даних, позбавлені конфіденційної інформації та ідентифікаційної інформації. Сотні клієнтів у різних галузях покладаються на Tonic.ai для створення програмного забезпечення на основі даних і точного налаштування моделей навчання ML. Вони отримують всю цінність виробничих даних без фактичної необхідності копіювати конфіденційні дані у своїй організації, розблоковуючи стратегічні активи даних для використання в різних функціях, від інженерних робіт до бізнес-операцій і навіть відділів продажів для демонстрацій. Завдяки високоякісним даним команди створюють менше дефектів і швидше доставляють усе, маючи надійну систему безпеки
K2View
k2view.com
У K2view ми віримо, що кожне підприємство повинно мати можливість використовувати свої дані, щоб стати такими ж проривними та гнучкими, як найкращі компанії у своїй галузі. Наша платформа Data Product Platform надає надійне, цілісне уявлення в режимі реального часу про все, що є важливим для бізнесу – чи то клієнти, постачальники, співробітники, замовлення, позики чи пацієнти. Ця одна платформа підтримує багато варіантів використання, зокрема Customer 360, керування тестовими даними, конфіденційність даних, хмарну міграцію, модернізацію застарілих додатків тощо, щоб досягти бізнес-результатів менш ніж вдвічі швидше та вдвічі дешевше, ніж будь-яка інша альтернатива. . Платформа K2view Data Product Platform розгортається за кілька тижнів, лінійно масштабується та миттєво адаптується до змін. Він підтримує сучасні архітектури даних – сітку даних, структуру даних і концентратор даних – у хмарі, локальному чи гібридному середовищах. Найбільш перспективні компанії, які потребують великих даних, покладаються на платформу K2view Data Product Platform, зокрема AT&T, American Express, IQVIA, Verizon, Sun Life і Vodafone.
TrueVault
truevault.com
TrueVault — це комплексна платформа конфіденційності, яка керує дотриманням законів про конфіденційність даних. Наше програмне забезпечення, створене досвідченими юристами, переводить ваш бізнес від 0 до 100 — і тримає вас там.
Original Software
originalsoftware.com
Сотні компаній довіряють нашій корпоративній платформі тестування, яка знижує ризик помилок і невдалих оновлень і економить до 60% часу, витраченого на тестування. Зробіть крок у майбутнє з єдиною потужною платформою для керування, збору та автоматизації тестування в системі ERP і всьому наборі технологій. Локальний, хмарний, спеціальний додаток або зелений екран – він тестує будь-який із них.
Satori
satoricyber.com
Satori — це платформа безпеки даних, яка дозволяє групам обробки даних дозволяти своїм користувачам швидко працювати зі своїми даними, дотримуючись вимог безпеки та відповідності. Це, у свою чергу, допомагає компаніям вигравати з даними та швидше ставати готовими до ШІ. Satori постійно виявляє конфіденційні дані у ваших базах даних, озерах і сховищах, відстежує використання даних і динамічно застосовує політики безпеки. Комплексний DSP від Satori керує доступом, дозволами, політикою безпеки та відповідності – усе з однієї консолі. Satori постійно виявляє конфіденційні дані в сховищах даних і динамічно відстежує використання даних, застосовуючи відповідні політики безпеки. Satori дає змогу групам обробки даних масштабувати ефективне використання даних у всій організації, дотримуючись усіх вимог щодо безпеки та відповідності даних.
Protegrity
protegrity.com
Рішення та продукти захисту даних Protegrity можуть покращити можливості вашого бізнесу завдяки захищеному та динамічному обміну даними. Наш широкий вибір методів дозволяє розблокувати ваші дані та оживити їх. Програмне забезпечення захисту даних Protegrity забезпечує найповніший спектр захисту незалежно від того, де зберігаються, переміщуються чи використовуються ваші дані, зокрема локально, у хмарі та будь-де між ними.
Nymiz
nymiz.com
Замініть конфіденційну інформацію на синтетичні дані, токенізацію або зірочки за допомогою Nymiz. Це усуває можливість порушення конфіденційності даних, зберігаючи зручність використання та контекст даних, що робить їх придатними для обміну даними та програм машинного навчання. Платформа забезпечує різні робочі процеси, як оборотні, так і незворотні, включаючи анонімізацію та псевдонімізацію. Він також пропонує такі методи заміни, як токенізація та заміна синтетичних даних для анонімізації або редагування даних, адаптованих до конкретного випадку використання та кінцевих цілей вашої організації. Анонімізація даних на основі ШІ для управління знаннями: -> Nymiz виявляє конфіденційні дані в неструктурованих файлах (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf), а також у структурованих даних (базах даних), і анонімізує або псевдонімізує їх оборотно чи незворотньо. -> Розпізнаючи контекстно-залежні дані, такі як імена, номери телефонів і номери соціального страхування, Nymiz досягає кращих результатів порівняно з інструментами, які не мають можливостей штучного інтелекту. -> Він забезпечує додатковий рівень безпеки на рівні даних. Анонімна або псевдонімізована інформація не має практичної цінності, якщо її викрадено через порушення безпеки або розкрито через помилку людини. -> Nymiz може читати дані 102 мовами, окрім англійської та іспанської. -> Nymiz забезпечує дотримання нормативних вимог щодо конфіденційності та захисту даних для різних фреймворків: GDPR, CCPA, LOGPD тощо. Його команда спеціалізується на розробці індивідуальних рішень для анонімізації даних, які відповідають унікальним вимогам вашої організації. -> Хмарне рішення (SaaS) -> Інтеграція API -> Локальне рішення -> ІТ-консультації та послуги з управління
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