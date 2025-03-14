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Постачальники інфраструктури центрів обробки даних
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Постачальники інфраструктури центрів обробки даних - Найпопулярніші застосунки

Постачальники інфраструктури центрів обробки даних допомагають компаніям, яким потрібні фізичні центри обробки даних, але вони не бажають будувати власні приміщення. Ці постачальники пропонують різноманітні рішення, зокрема оренду приватних центрів обробки даних, послуги спільного розміщення (де компанії орендують сервери в спільному просторі) або поєднання обох. Крім того, деякі постачальники розширюють свої пропозиції, включаючи спеціалізовані послуги, як-от створені на замовлення центри та екологічно чисті варіанти живлення.

Запит на новий застосунок


TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint - платформа для управління центром обробки даних, що забезпечує моніторинг, управління ресурсами, хмарними послугами та кібербезпекою.

DataPlugs

DataPlugs

dataplugs.com

Додаток DataPlugs надає послуги веб-хостингу, виділених серверів і колокації для бізнесу різних розмірів по всьому світу.

Flexential

Flexential

flexential.com

Flexential пропонує рішення для колокації й хмарні послуги, адаптуючи ІТ-інфраструктуру бізнесу для забезпечення надійності та масштабованості.

CoreSite

CoreSite

coresite.com

Додаток CoreSite полегшує управління гібридною ІТ-інфраструктурою, забезпечуючи віртуальні підключення до хмар і управління пропускною здатністю.

Cologix

Cologix

cologix.com

Додаток Cologix допомагає користувачам керувати інфраструктурою даних, забезпечуючи підключення до мереж і хмарних сервісів.

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Постачальники інфраструктури центрів обробки даних - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog