Програмне забезпечення для сповіщення про порушення даних - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для сповіщення про порушення даних відіграє вирішальну роль у допомозі компаніям під час інциденту порушення даних. Це полегшує документування порушень, обов’язкове звітування до контролюючих органів та повідомлення постраждалих осіб. Ці інструменти автоматизують і оптимізують процес сповіщення про порушення даних, щоб забезпечити дотримання суворих законів про розкриття даних і терміни, які іноді можуть становити всього 72 години. Завдяки дотриманню нормативних актів, таких як стаття 34 GDPR, і законів штату, таких як законодавство Каліфорнії про конфіденційність інформації, ці програмні рішення дозволяють компаніям ефективно виконувати свої зобов’язання щодо конфіденційності. Завдання сповіщення про порушення даних, які зазвичай виконуються командами юристів, також передбачають участь ІТ-відділів, відділів безпеки та інших відділів, щоб повністю зрозуміти наслідки порушення. Можливості робочого процесу в цих інструментах підтримують співпрацю між представниками відділу, а централізована інформаційна панель забезпечує видимість для спеціалістів з питань конфіденційності або юридичних груп, які контролюють увесь процес сповіщення.
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DATEV
datev.de
Додаток DATEV спрощує бухгалтерський облік та фінансове управління, підтримуючи електронне виставлення рахунків і інтеграцію з іншими системами.
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine допомагає організаціям управляти конфіденційністю даних та дотримуватись законодавства, таких як GDPR, CCPA, за допомогою програмного забезпечення.
TrustArc
trustarc.com
TrustArc - платформа для управління конфіденційністю, яка допомагає підприємствам дотримуватися змінюваних норм і забезпечує автоматизацію програм конфіденційності.
Securiti
securiti.ai
Securiti - це програма для безпечного управління даними, яка допомагає організаціям захищати конфіденційну інформацію та дотримуватися правил конфіденційності.
Keepabl
keepabl.com
Keepabl - це програмне забезпечення для управління конфіденційністю, яке спрощує виконання зобов'язань щодо захисту даних та підтримує відповідність GDPR.
PrivIQ
priviq.com
Програма PrivIQ допомагає організаціям керувати відповідністю до норм конфіденційності даних, автоматизуючи процеси та забезпечуючи захист особистої інформації.
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer – це шведська компанія, заснована, щоб допомогти таким спеціалістам із захисту конфіденційності, як ви, виконувати більше завдань. Незалежно від того, чи потрібно вам краще організувати свою програму конфіденційності, швидше керувати своїм RoPA чи підвищити обізнаність ефективніше, професіонали можуть підвищити свою продуктивність протягом усього життєвого циклу програми конфіденційності в DPOrganizer. Місія DPOrganizer полягає в тому, щоб допомогти перетворити спеціалістів з конфіденційності на героїв конфіденційності. DPOrganizer — це програмне забезпечення для керування конфіденційністю — потужне програмне забезпечення як послуга — з акцентом на легкість у використанні, простоту та гнучкість. DPOrganizer допомагає підприємствам і організаціям відображати, візуалізувати та звітувати про обробку персональних даних. DPOrganizer вважає, що відповідальна обробка даних — це не лише питання відповідності, але й необхідність для конкуренції у світі цифрових технологій, що все більше усвідомлює конфіденційність.
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud — це єдине програмне забезпечення, яке вам знадобиться для забезпечення захисту ваших даних і відповідності ІТ-безпеці. Він поєднує юридичний та ІТ-експерт із програмним забезпеченням для автоматизації всього вашого управління відповідністю та надання вам обов’язкової документації. Ви можете розраховувати на можливість проводити більше часу там, де це важливо для вашого бізнесу, оскільки його платформа заощаджує до 80% робочого навантаження з питань відповідності. Ви отримуєте під рукою експерта з GDPR і NIS2 і менеджера проекту. Завдяки цьому все, що вам потрібно для відповідності GDPR і NIS2, є простим у застосуванні, інтуїтивно зрозумілим і автоматизованим. Його програмне забезпечення розробляють і постійно оновлюють юристи ЄС із захисту даних та експерти з ІТ-безпеки. На відміну від будь-якого іншого рішення, ComplyCloud поєднує програмне забезпечення відповідності з юридичною експертизою, що надає вам як клієнту юридичні знання, рекомендації та підтримку. Все вищесказане є результатом спільної боротьби за право на приватність. Їй потрібен світ, у якому легко досягти відповідності, справедливий і прозорий для всіх. Ось чому він спрямований на те, щоб надати організаціям можливість захищати особисті дані та інфраструктуру економічно та за часом. Це добре не лише для організацій, а й для суспільства та демократії.
Seers
seersco.com
Seers — це провідна система управління конфіденційністю та згодою для компаній у понад 100 країнах. Seers — це компанія, яка швидко розвивається, і кількість клієнтів збільшилася на 1040% у 2020 році порівняно з 2019 роком. Вона розробила та запустила 10 цифрових рішень на основі ШІ на своїй платформі програмного забезпечення як послуги (SAAS), щоб вирішити проблеми дотримання конфіденційності даних для компаній. Ці рішення дозволяють компаніям дотримуватись нормативних актів щодо конфіденційності даних у всьому світі, включаючи GDPR, CCPA, PECR і LGPD, економічно ефективним способом і захищати їх від великих штрафів (до 18 мільйонів фунтів стерлінгів або 4% річного обороту - залежно від того, що більше) з боку регулятора, а також втрата репутації та бізнесу. Рішення: - Платформа керування згодою (згода на файли cookie) - Управління запитами суб'єктів даних - Платформа управління інцидентами та порушеннями - Оцінка впливу на конфіденційність даних - Політика конфіденційності та пакети шаблонів - GDPR Staff eTraining - GDPR, PECR, аудити та оцінки кібербезпеки - Експертна платформа конфіденційності Провідні на ринку рішення Seers, сумісні з GDPR і CCPA, мають найвищий рейтинг і також доступні на провідних ринках, включаючи Wordpress, Joomla, Magento, Shopify і PrestaShop.
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