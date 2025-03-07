Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення Configure, Price, Quote (CPQ) оптимізує весь життєвий цикл процесу пропозиції та пропозиції для компаній. Він починається, коли клієнт повідомляє про свої вимоги до пропозицій компанії, і завершується наданням вичерпної пропозиції клієнту або потенційному клієнту. Програмне забезпечення CPQ, яке використовується у відділах продажів, покращує швидкість циклу продажів, підвищує точність пропозицій і зміцнює відносини з клієнтами. Ці програмні рішення дають компаніям можливість ефективно визначати потреби клієнтів і надавати індивідуальні пропозиції, які точно відповідають цим вимогам. Продукти CPQ, які часто інтегровані з існуючим програмним забезпеченням CRM або призначені для повної інтеграції з одним або кількома інструментами CRM, пропонують надійне рішення для оптимізації процесів продажів.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Zoho CRM
zoho.com
Запустіть весь свій бізнес за допомогою набору Zoho з онлайн -інструментів продуктивності та додатків SaaS. Понад 50 мільйонів користувачів довіряють нам у всьому світі.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. програмне забезпечення для автоматизації документообігу як сервіс із вбудованими електронними підписами, керуванням документообігом, конструктором документів і функціями CPQ.
Qwilr
qwilr.com
Збільште швидкість укладання угод, отримуйте інформацію про покупців із вмісту та дайте представникам більше часу для продажу. як? Перетворіть рекламні матеріали на красиві автоматизовані веб-сторінки. Створіть незабутній досвід продажів за допомогою ідеальної пропозиції, презентації, комерційної пропозиції, сторінки реєстрації клієнтів тощо. Кожна сторінка Qwilr, яку ви надсилаєте, є прекрасною інтерактивною веб-сторінкою з інтерактивним медіа, інтелектуальним відстеженням і автоматизацією. Попрощайтеся зі своїми статичними PDF-файлами та привітайте вражаючу потужність продажів Qwilr. За допомогою Qwilr ви можете: Створювати спеціальні та інтерактивні матеріали для продажу, які вражають покупців: Надсилати URL-адресу замість нескінченних вкладень. Діліться демонстраціями продуктів, цінами, додатковими послугами та спостерігайте, як покупці взаємодіють із персоналізованим досвідом. Тримайте кожну сторінку незмінно брендованою: стандартизуйте всі свої рекламні матеріали за допомогою нашого редактора брендів, який застосовує ваші шрифти та кольори до кожної сторінки
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Accelo
accelo.com
Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси тощо, незалежно від того, де ви перебуваєте. З наголосом на часі та грошах платформа керування роботою клієнтів дає вам цілісне уявлення про ваші найновіші бізнес-дані та фінансові результати. Маючи спілкування з клієнтами, діяльність і роботу, централізовані на одній платформі, ви завжди знаєте, де що знаходиться, без потреби запитувати оновлення статусу. Accelo спрощує робочі процеси та підвищує ефективність у бізнесі та командах, щоб покращити видимість і координацію, допомагаючи керівникам керувати бізнесом, а професіоналам зосереджуватися на найважливішій роботі. Завдяки потужній автоматизації менеджери можуть з легкістю виконувати проекти вчасно та в рамках бюджету. Сучасна та безпечна аналітика Accelo дає лідерам впевненість у прийнятті розумних рішень, забезпечуючи зростання та процвітання бізнесу.
Proposify
proposify.com
Proposify — це програмне забезпечення для онлайн-пропозицій, яке дає вам контроль і бачення найважливішого етапу вашого процесу продажу. Закриття. Від розробки угоди до підписання – отримайте впевненість і гнучкість, щоб керувати угодами. Створюйте вражаючі торгові документи, які залишаються послідовними та без помилок. Отримуйте статистику для масштабування процесу, своєчасного залучення та точного прогнозування. Забезпечте своїм клієнтам і потенційним клієнтам безперебійний досвід підписання. Функції включають гнучкий і зручний редактор дизайну, електронні підписи, інтеграцію CRM, аналітику на основі даних, інтерактивне ціноутворення, керування вмістом, затвердження та багато іншого. Якщо ви готові надати своїй команді продажів конкурентну перевагу, відвідайте наш веб-сайт або замовте демонстрацію на https://www.proposify.com.
EZLynx
ezlynx.com
Завдяки програмному забезпеченню EZLynx® для нових і зростаючих страхових агентств ми надаємо вашому бізнесу комплексну платформу, яка об’єднує ваш порівняльний рейтинг, систему управління агентствами, звітність, портал для клієнтів тощо, щоб полегшити керування вашими полісами. Дозвольте EZLynx виконувати роботу, щоб ви могли зосередитися на продажу та розвитку свого бізнесу. Ми хочемо кожного дня заробляти звання вашого найпродуктивнішого співробітника. EZLynx сприяє успіху понад 37 000 агентств за допомогою: EZLynx Rating Engine EZLynx Rating Engine™ — це простий у використанні порівняльний рейтинг, який дозволяє незалежним страховим агентам отримувати в режимі реального часу персональні пропозиції від сотень операторів у 48 штатах на будь-якому пристрої. Котирування персональних ліній між перевізниками ніколи не було таким простим. Система управління EZLynx EZLynx Management System™ використовує дані про клієнта та політику, щоб максимізувати здатність вашої агенції утримувати поточних клієнтів під час залучення нового бізнесу. Знаходьте ціни, політику, претензії та документи своїх клієнтів в одному організованому місці та легко проводите ремаркетинг за допомогою актуальної інформації, синхронізованої з ваших щоденних завантажень політики.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub надає повне рішення для оцінки ціни та доходу, розроблене для пришвидшення процесів продажів. Як єдиний механізм комерції з низьким кодом, який балансує між настроюваністю та гнучкістю бізнесу, DealHub дає змогу лідерам середнього ринку та підприємствам оптимізувати свої команди та процеси, швидше укладати угоди та створювати передбачувані конвеєри ефективніше. Завдяки рішенням CPQ, CLM, Billing і Subscription Management на базі інтуїтивно зрозумілого Sales Playbook команди можуть видавати пропозиції, укладати угоди, керувати контрактами та автоматизувати свої підписки та виставлення рахунків з одного єдиного місця. DealHub також централізує зв’язок між покупцями та продавцями та надає все необхідне для укладання угод у цифровому DealRoom. Завдяки інтеграції з провідними CRM-системами, як-от Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks, і довірою таких експертів із доходів, як WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso та Braze, DealHub забезпечує швидший час оцінки за один плавний дохід руху.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (інтерактивні котирування) повідомляє потенційним клієнтам про ваші ціни та пакети на зрозумілій, налаштованій приватній сторінці, яка надає потенційним клієнтам досвід покупки, який їм подобається, підтримуючи психологію продажів. Незалежно від того, чи хочете ви пояснити свою ціну, створити модернізовану торгову пропозицію чи потрібна альтернатива CPQ, IQ допоможе вам.
Quoter
quoter.com
Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Платформа Quote to cash, яка допомагає постачальникам ІТ-послуг економити час і збільшувати доходи. Оновіть процес обміну цінами на готівку сьогодні. Надішліть виграшні пропозиції продажів за лічені хвилини. Quoter — це програмне забезпечення онлайн-котирування для відділів продажів. Наша проста у використанні платформа, автоматизовані робочі процеси та тарифні плани з необмеженою кількістю користувачів дозволять вашій команді створювати більше пропозицій, ніж будь-коли раніше.
Apparound
apparound.com
Apparound — це універсальний інструмент продажів, який оцифровує, прискорює та керує всім процесом продажу, від презентації маркетингових матеріалів до конфігурації та збору замовлення. Ключовими функціями Apparound є: Обмін вмістом: розповсюджуйте маркетингові матеріали в цифровому форматі, такі як брошури, каталоги, специфікації продукту, презентації, відео, прайс-листи та рекламні акції, одночасно серед вашої команди продажів. Легко шукайте будь-який вміст і надсилайте його електронною поштою одним клацанням. Конфігуратор пропозицій: створюйте безпомилкові пропозиції, включаючи пропозицію кількох продуктів, додаткові послуги, пакети, знижки та акції. Перегляньте остаточну пропозицію під час переговорів із замовником, знайдіть рішення, яке відповідає його потребам, і надішліть її електронною поштою. Електронний підпис: контракти можна підписувати будь-де та будь-коли безпосередньо на пристрої продавця, або клієнти можуть легко підписувати контракти в самообслуговуванні за допомогою автентифікації OTP. Інші доступні модулі: Sales Tracker, Data Manager, Web Client і Solution Advisor. Sales Tracker — це динамічна інформаційна панель для продавців, яка дозволяє відстежувати ціни та клієнтів. Менеджер даних складається з опитувань і тестів, які дозволяють продавцю збирати дані під час польових дій. Веб-клієнт дозволяє використовувати Apparound з будь-якого комп’ютерного браузера. Solution Advisor — це покроковий інструмент продажів, орієнтований на потреби, для визначення найкращих продуктів. Шляхи клієнта можна налаштувати за допомогою конкретних запитань для потреб бізнесу та відповідного вмісту. Він рекомендує продукти на основі потреб клієнтів. Apparound працює як нативний додаток на смартфонах і планшетах: iOS, Android, Windows повністю підтримуються. Програма розроблена для роботи з клієнтами, працює в автономному режимі та надає вміст і ціни в реальному часі без підключення. Він сумісний із найпопулярнішими системами CRM та ERP (системами CRM Salesforce або MS Dynamics) і підтримує легке підключення до програмного забезпечення вашого бек-офісу.
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow, заснована в січні 2021 року зі штаб-квартирою в Санта-Кларі, Каліфорнія, є платформою для автоматизації доходів повного циклу, створеною спеціально для B2B SaaS. Уніфікована платформа котирування (CPQ), виставлення рахунків і використання MonetizeNow створює спрощений процес Q2C (Quote-to-Cash), який керує всіма ціновими моделями та каналами продажу без необхідності точкових рішень у вашій архітектурі GTM.
Paperless Parts
paperlessparts.com
Paperless Parts має на меті допомогти майстерням з продажу робіт, контрактним виробникам і оздоблювальним компаніям покращити та розвивати свій бізнес, надаючи їм найдосконалішу безпечну хмарну систему оцінки та пропозиції. Paperless Parts — це платформа для оцінки та котирування, яка підтримує всі види виробничих процесів, як-от токарний верстат з ЧПУ, фрезерна обробка швейцарських гвинтів із ЧПУ, виготовлення листового металу, адитивне виробництво, електроерозійна обробка дроту, гідроабразивна обробка, лазерне різання та лиття уретану. Paperless Parts — це більше, ніж просто інструмент котирування, це інструмент продажу, ціноутворення та отримання прибутку. Програмне забезпечення Paperless Parts оптимізує існуючі робочі процеси виробників, поєднуючи сучасні засоби автоматизації бізнес-процесів із настроюваним геометричним механізмом ціноутворення, який забезпечує швидкість і узгодженість процесу виставлення цін. Платформа інтегрується з системами CRM і ERP, щоб посилити роботу фронт-офісів і відділів продажів, а також дозволяє ефективніше відповідати на запити пропозицій для різноманітних виробничих процесів. Виробники в США проаналізували понад 1 мільйон файлів вакансій за допомогою платформи та отримують замовлення на суму понад 1 мільярд доларів на рік.
Revv
revv.so
Revv розширює межі автоматизації документообігу та робочих процесів. Revv дає вам можливість створювати документи зі своєї багатої бібліотеки шаблонів або завантажувати та надсилати зовнішні документи WORD/PDF для електронних підписів. Крім того, він пропонує різні типи підписів для всіх можливих сценаріїв електронного підпису. Незалежно від того, чи хочете ви створювати масові документи для електронних підписів чи отримувати підписи на доступних для заповнення веб-формах, Revv робить усе можливим. Він надає миттєві сповіщення, аналітику документів і журнали аудиту, щоб тримати вас в курсі подій. Revv подвоює захист вашого процесу електронного підпису завдяки автентифікації електронною поштою та SMS. Revv пропонує надійне підтвердження електронного підпису з найсучаснішим керуванням доказами. Він також пропонує відеоавтентифікацію для підписів clickwrap. Інтегруйте бізнес-програми з Revv, щоб спростити складні завдання та безперебійно працювати з документами. Revv — це комплексна платформа автоматизації документообігу без використання коду, яка дозволяє вести бізнес будь-де, будь-коли та з будь-якого пристрою. Revv забезпечує надійний захист і працює в безпечному середовищі з кількома рівнями шифрування та дотриманням місцевих законів. ПЕРЕВАГИ: КРАЩЕ УПРАВЛІННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ – Revv відповідає положенням ESIGN Act, UETA та eIDAS, що робить усі документи з електронним підписом юридично обов’язковими. Revv відповідає всім вимогам електронних підписів. - Намір підписати: Revv підтверджує намір підписувачів, вимагаючи від підписантів надати електронні підписи. - Згода на ведення бізнесу в електронному вигляді: Revv задовольняє вимоги згоди, запитуючи підписувачів підтвердити свої підписи перед подачею документа. Revv також надає одержувачам можливість відхилити запит на підпис. - Атрибуція підпису: створіть контроль документів із повним журналом аудиту кожної транзакції. Revv задовольняє атрибуцію підпису, фіксуючи та зберігаючи всі дії з мітками дати й часу, відомостями про підписувачів та IP-адресами. - Зберігання записів: Revv автоматично створює копію підписаних записів і надсилає її як відправнику, так і одержувачу для збереження доказів транзакцій. ПОТУЖНІ ФУНКЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ З ЕЛЕКТРОННИМИ ПІДПИСАМИ ТА МАКСИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПЕРЕВАГ - - Створюйте динамічні поля як поля форми в шаблоні та прискорюйте процес створення документів. Використовуйте вибраний шаблон, додайте спеціальні деталі в поля форми та надішліть його клієнтам для заповнення необхідної інформації та електронного підпису документів. - Гнучкі можливості завантажувати та надсилати файли PDF або DOCX, редагувати їх і надсилати на електронні підписи. - Зберіть важливі дані від підписантів у формі тексту або зображення за допомогою функції «Заповнити та підписати». - Готові до використання шаблони та розширений редактор, щоб миттєво створювати та налаштовувати бізнес-документи та підвищувати коефіцієнт конверсії бізнесу. - Автоматизуйте надсилання документа кільком одержувачам за допомогою функції масового надсилання та підвищте свою продуктивність. - Налаштуйте робочі процеси електронного підпису, інтегрувавши свої щоденні бізнес-програми через Zapier, Retool і Native API, і заощаджуйте більше часу, грошей і ресурсів. - Свобода вибору типу підпису - клацніть для підпису, намалюйте підпис або клацніть для ініціалу. - Відстеження та аналітика в режимі реального часу для втручання та залучення клієнтів у потрібний час. - Кілька варіантів підписання документів онлайн електронною поштою, посиланнями для спільного використання, веб-формами, які можна заповнювати, або інтеграцією API. НЕПРОВАННА БЕЗПЕКА - Відповідність глобальним і місцевим законам електронного підпису та останнім галузевим стандартам. - Двофакторна (SMS та електронна пошта) автентифікація для гарантії ідентичності підписантів. - Безпека високого рівня з глобальною хмарною сертифікацією AWS (CSA, SOC 1, SOC2 та ISO 27001) для захисту ваших даних на кожному кроці. - Платіжні шлюзи, сумісні з PCI DSS. ДОВІЧНЕ ЗБЕРІГАННЯ - Revv забезпечує хмарне сховище, яке зберігає ваші записи в безпеці, упорядкованості та легкодоступності - назавжди. ПОКРАЩЕНИЙ ДОСВІД КЛІЄНТА - Миттєво надсилайте документи на мобільні пристрої за допомогою SMS і зменшуйте відсотки клієнтів, які відмовляються. - Функції співпраці для взаємодії з клієнтами та членами команди в рамках документів і прискорення процесу підписання. ПЛАТФОРМА ЗРОБИ САМ, ЯКА НЕ ПОТРІБНА НАВИЧОК КОДУВАННЯ - Revv дуже проста у використанні та легка навігація. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс не вимагає сторонньої допомоги чи спеціальних навичок. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ, СТВОРЕНА ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КЛІЄНТІВ - Команда підтримки клієнтів, яка складається з експертів, які роблять все можливе, щоб розширити можливості вашого бізнесу. - Цілодобова підтримка в чаті - Багатомовна підтримка документів - Підтримка розробки та створення шаблонів - Довідковий центр, статті підтримки та відео, які допоможуть вам упродовж усього процесу
Salesbricks
salesbricks.com
Кращий спосіб керувати котируванням готівки для вашого підприємства, внутрішніми продажами та виходом на ринок самообслуговування
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack розроблено спеціально для постачальників керованих послуг і торговельних посередників у сфері ІТ. Програмне забезпечення CPQ для наших послуг забезпечує ефективність, послідовність і точність кожного етапу процесу передпродажу.
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ призначений для виробничої промисловості. Наше програмне забезпечення CPQ об’єднує процеси продажу та виробництва та дозволяє вашій команді продажів, дилерам і навіть клієнтам налаштовувати складні продукти без помилок. Elfsquad створює бездоганний документ із пропозицією, який бездоганно відповідає попиту клієнтів. Інтегруйте свою існуючу ІТ-інфраструктуру для безпомилкового виробництва. Elfsquad CPQ реалізовано людьми, які знаються на продажах, і не потребує знань програмування.
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes — це надійний інструмент для оцінювання цін, який підтримує всі ваші потреби щодо пропозиції та виставлення рахунків. Створюйте пропозиції, відстежуйте та контролюйте ціни на зміни, налаштовуйте макети, зберігайте записи контактів, записи компанії, встановлюйте повторювані ціни та терміни придатності. Крім того, інтегруйте з інструментами управління проектами, такими як Monday.com, програмами CRM, такими як SugarCRM, а також інструментами бухгалтерського обліку, такими як Quick Books.
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress — це веб-програма SaaS, яка дозволяє компаніям автоматизувати процес оцінки продажів за допомогою новітніх інтернет-технологій. Торговий персонал може легко та швидко створювати пропозиції щодо продажу, які є більш детальними, точними та містять маркетингову інформацію про продукт. Користувачі iQuote Xpress насолоджуються покращеним іміджем, оскільки професійне спілкування постійно доводиться до клієнта.
MiClient
miclient.ai
MiClient пропонує комплексне рішення для управління пропозиціями; від створення пропозиції до закриття. Завдяки включенню автоматизованого процесу підключення клієнта забезпечується вищий коефіцієнт конверсії та покращений досвід роботи з клієнтами. Це також допоможе вам зрозуміти ваші пропозиції та отримати всі деталі, щоб збільшити закриття. Зменште відтік і перетворіть більше пропозицій на активні рахунки-фактури.
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks — це інструмент SaaS для проектування ІТ-інфраструктури та робочого процесу від багатьох постачальників. Ми допомагаємо системним інтеграторам і підприємствам пришвидшити підготовку рішень, зменшити витрати та прискорити процес отримання вартості, автоматизувавши звичайні завдання щодо пропозиції та оцінки.
Pricefx
pricefx.com
Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та бажають точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рішення для правильної ціни, кожного разу. На відміну від Excel, домашніх інструментів чи застарілих рішень Gen1, наш продукт є платформою ціноутворення, на якій ви можете динамічно планувати, ціни та отримувати прибуток. Наш набір включає 3 пакети рішень, розроблених для безперебійної взаємодії для забезпечення повної корпоративної можливості ціноутворення: Пакет плану: провідна в галузі аналітика з попередньо вбудованими інтеграціями для SAP, Salesforce, SugarCRM і багатьох інших важливих систем даних. Аналізуйте та створюйте оптимізоване ціноутворення для конкретного сегмента та надсилайте його у ваші прайс-листи, системи CPQ, ERP та системи цифрової торгівлі. Отримайте точні відомості про свої ціни, націнки, клієнтів і сегменти продуктів, аналізуючи та визначаючи можливості ціноутворення. Ціновий пакет: визначте та керуйте своєю стратегією ціноутворення, розраховуйте, симулюйте та публікуйте всі типи цін на продукти. Керуйте акціями, знижками, кампаніями та спеціальними цінами будь-якого рівня складності з одного місця. Використовуйте A.I. Оптимізація для досягнення ідеальних результатів у всьому водоспаді цін. Прибутковий пакет: дайте змогу вашій команді продажів швидше відповідати на запити, виставляти ціни з високою точністю та впевненістю та вигравати більше угод. Створюйте, обчислюйте, відстежуйте та керуйте знижками, бонусами та кредитами під час інтеграції з системою бухгалтерського обліку. Усуньте складні претензії та процеси доставки й дебету. Швидко й точно перевірте управління претензіями свого дистриб’ютора.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — це галузева хмара для підключення. Connectbase є партнером галузі, що дозволяє купувати та продавати зв’язок наступного покоління, включаючи автоматичне котирування, і надає глибоку, надійну інформацію. Провідна в галузі платформа Connectbase, The Connected World, обслуговує майже 300 постачальників у всьому світі, керуючи 2,7 мільярдами місць у понад 150 країнах. Команда Connectbase створила підключену екосистему, яка трансформує процеси купівлі та продажу в мережі. Відвідайте Connectbase за адресою connectbase.com і слідкуйте за нами в LinkedIn за адресою linkedin.com/company/connectbase-us/
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отримайте професійно виглядаючий каталог послуг, де ваші клієнти можуть легко зробити покупку. Це просте та елегантне рішення, яке замість інформаційної панелі пропонує чат як центр операцій, де кожен запит нового клієнта створює потік розмови. Тут ви надсилаєте пропозиції, рахунки-фактури, платежі та повідомлення. Забудьте про перемикання між вкладками чи програмами й робіть усе в одному місці. Zendo можна зробити власним за допомогою різноманітних варіантів білої мітки, від спеціального домену до фірмових кольорів і навіть власного персоналізованого чат-бота! Зберіть свою команду та зробіть свій бізнес процвітаючим за допомогою цього простого та інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення.
vloxq
vloxq.com
Створюйте пропозиції за лічені хвилини за допомогою vloxq CPQ! Наше рішення повністю настроюється та легко розгортається. Настав час, щоб ваші високоефективні торгові представники припинили витрачати час на адміністрування продажів і натомість заощадили 90% свого часу завдяки автоматизації. Замініть застарілі системи, електронні таблиці, шаблони документів, передачу даних вручну тощо. vloxq може автоматизувати кілька кроків у процесі створення пропозиції, поєднуючи, наприклад, інформацію про продукт, електронні таблиці розрахунків і юридичну документацію (див. знімки екрана). Спростивши цей процес, ви можете збільшити середню вартість замовлення, створювати точніші прогнози та усунути непотрібну та ризиковану ручну роботу. Інтегруйте vloxq із наявними системами, такими як Hubspot, Salesforce, Lime CRM, Upsales, GetAccept, Microsoft Business Central тощо.
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ — це платформа електронної комерції B2B, яка оптимізує ваші продажі. Конфігурація, ціна, пропозиція (CPQ), щоб створити більш ефективне робоче середовище та отримати задоволення від прийому замовлень, який є повністю автоматизованим і адаптованим до ваших потреб.
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — це адаптивна платформа котирування, виставлення рахунків і доходів для сучасних компаній SaaS. Повністю уніфікований. Без силосів. Нульова звірка, від котирування до виручки. Розроблений у співпраці з деякими провідними світовими компаніями SaaS, Subskribe допомагає компаніям максимізувати прибуток за допомогою інноваційних структур угод, таких як нарощення, середньострокове підвищення продажів і гнучкі знижки. Результатом є швидший час виходу на ринок, збільшення виручки та значні операційні заощадження. Subskribe створено для угод, які розвиваються. Він створений навколо єдиного сховища динамічних замовлень, які можуть змінюватися з часом, аж до окремої позиції. Це означає, що більше немає силосів. Більше ніякої плутанини. Більше не потрібно звіряти вручну. Subskribe має лише один каталог продуктів і один механізм ціноутворення, а виставлення рахунків здійснюється на основі замовлення, що дає змогу визнавати дохід згідно з ASC-606.
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ допомагає корпоративним технологічним компаніям швидко й легко створювати пропозиції професійних послуг. Ми ідеально підходить для команд, які продають складні послуги, але мають проблеми з точністю та своєчасністю. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизує спосіб продажу послуг, забезпечуючи повторюваність, масштаб і прискорення прибутку. WorkRails усуває розбіжності між відділами продажів, професійними послугами та їхніми клієнтами, підключається до інших систем обліку, усуває подвійний запис і помилки та полегшує продажі. WorkRails інтегрується з наявним набором технологій, включаючи стандартну інтеграцію з Salesforce.com, Conga та Microsoft Dynamics. Понад 40 000 цінових пропозицій професійних послуг було налаштовано за допомогою WorkRails Services CPQ. Клієнти WorkRails скоротили час створення пропозиції послуг з тижнів до годин, зменшивши загальний час циклу продажів, збільшивши впровадження продукту та зменшивши відтік.
Zoura
zuora.com
Zuora Billing дозволяє компаніям швидко монетизувати нові інновації, одночасно масштабуючи та автоматизуючи процеси виставлення рахунків. Компанії, які використовують Zuora Billing, можуть розблокувати нові стратегії зростання за допомогою понад 50 готових моделей ціноутворення, настроюваних знижок і механізмів виставлення рахунків. Ціноутворення синхронізовано з Zuora CPQ для підтримки прямих продажів, API для підтримки споживчих каналів, а також можливістю ввімкнути самообслуговування та партнерські портали для підтримки клієнтів у будь-якому каналі продажів. Нарешті, Zuora Billing дозволяє компаніям автоматизувати свої операції виставлення рахунків у великих масштабах шляхом автоматизації пропорцій, оркестрування резервів, взаємодії з головною книгою, підключення до податкових механізмів і підтримки понад 40 платіжних шлюзів.
Orgzit
orgzit.com
Orgzit забезпечує потужність корпоративної CRM із гнучкістю Excel. Orgzit — це комплексна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Це допомагає оптимізувати продажі, пропозиції, обслуговування та фінанси, допомагаючи вам перейти від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Виробництво складне. Продавати не варто. In Mind Cloud — це масштабована платформа цифрових продажів, створена для виробників. Наше наскрізне програмне забезпечення для продажів бездоганно узгоджує цілі ваших клієнтів із вашими виробничими можливостями та об’єднує всі ваші процеси продажів на одній платформі. Платформа цифрових продажів In Mind Cloud використовує передову продуктивність CRM, CPQ і Commerce, щоб використовувати потужність ваших глибоких знань про продукти та інтелектуальну аналітику для покращення продажів. In Mind Cloud (www.inmindcloud.com) є незалежним постачальником виробничої торгової платформи з місією розширення можливостей виробників. Ми працюємо в усьому світі через наші офіси в Сінгапурі, Німеччині, США та цінну партнерську мережу.
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster — це рішення для миттєвої котирування та електронної комерції на основі передплати для цехів з ЧПК і адитивного виробництва. Хмарне програмне забезпечення дозволяє миттєво виставляти пропозиції та здійснювати онлайн-платежі, а також аналізувати та виправляти CAD та інші файли для 3D-друку, забезпечуючи правильну орієнтацію та виготовлення деталей. Внутрішня система DigiFabster надає вам всю необхідну гнучкість, дозволяючи визначати витрати на машинний час, матеріали, робочу силу, оздоблення тощо. Ви можете створити правила для знижок і додати премію за швидкий час повороту. Програмне забезпечення підтримує 10 технологій із кількома варіантами ціноутворення та знижок. CRM від DigiFabster спеціально розроблено для задоволення потреб механічних майстерень і сервісних бюро. Ці потужні інструменти дозволяють вам бути на зв’язку зі своїми клієнтами 24/7, без праці та витрат. Наш повністю задокументований API дозволяє використовувати дані з іншим програмним забезпеченням, таким як ERP, бухгалтерія або доставка.
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic розширює потужність вашого існуючого бухгалтерського/ERP-програмного забезпечення та існуючої системи CRM за допомогою автоматизації робочого процесу, потужної бізнес-аналітики та повністю інтегрованої функції зв’язку між відділами для автоматизації завдань у сфері фінансів, продажів, підтримки, управління персоналом та операцій. 1. Автоматизація фінансів і виставлення рахунків (AR, AP, рахунки-фактури, підписки, платежі): повністю автоматизована збірка AR значно скорочує час до оплати (DSO). Наш розширений механізм правил автоматично доставляє потрібне повідомлення в потрібний час, забезпечуючи найвищу ймовірність платежу, одночасно забезпечуючи оперативне та ефективне спілкування з клієнтами. Ніколи не враховуйте інший платіж постачальника, призначайте рахунки постачальника для перегляду та затвердження. Використовуйте наш механізм автоматизації робочого процесу та затвердження, щоб направляти всі ваші рахунки для оптимізації платежів. Увімкніть передплату/повторне виставлення рахунків, поступове виставлення рахунків, створення рахунків-фактур, автоматичні платежі, плани платежів, комісії за прострочення, купони, онлайн-рахунки та інтерактивні портали для клієнтів, інтегровані та синхронізовані з вашою поточною системою бухгалтерського обліку та CRM. Токенізація платежів і автоматичне відновлення невдалих платежів гарантують, що жоден платіж не буде пропущено, а всі дані захищені. 2. Автоматизація продажів і успіху (QTC, CPQ, NPS, eSign): автоматизуйте котирування для потенційних клієнтів, контролюйте ціноутворення та швидше укладайте угоди за допомогою наших функцій QTC і CPQ. Все, від створення пропозиції до збору готівки з клієнтів. Допоможіть своїй команді з продажів і успіху керувати процесом QTC і усунути вузькі місця у відділах. Більше ніяких здогадів, дозвольте вашій команді продажів обробляти всі аспекти створення нового контракту в чітко визначених рамках – від пропозиції до електронного підпису та оплати. Обмінюйтеся всіма історичними даними зв’язку, файлами, документами, рахунками-фактурами та контрактами з усією вашою командою від менеджера з обслуговування клієнтів. Використовуйте вбудований контакт-центр Armatic для спілкування зі своїми клієнтами. Використовуйте механізм Armatic Net Promoter Score, щоб приєднатися до компаній, які виросли вдвічі швидше в порівнянні з конкурентами. Допоможіть своїм командам приймати кращі рішення на основі відгуків клієнтів. 3. Автоматизація людського капіталу (eNPS, адвокація працівників, контракти, електронні записи): вимірюйте та підвищте рівень задоволеності своїх працівників за допомогою NPS для працівників Armatic. Створіть зв’язок зі своїми співробітниками, щоб підвищити лояльність і залученість співробітників. Збільште соціальний охоплення вашої компанії за допомогою програми Employee Advocacy. Використовуйте соціальні мережі своїх співробітників, надаючи їм простий спосіб ділитися затвердженою інформацією про компанію. Публікації ваших компаній у соціальних мережах охоплюють величезну кількість потенційних клієнтів і потенційних нових працівників. Надайте своїй команді відділу кадрів і менеджерам у всій організації рішення для електронного підпису, зберігання та безпечного керування всіма контрактами співробітників. Поділіться всіма історичними даними спілкування, файлами, документами, контрактами співробітників і NDA з усією вашою командою. Менеджер зв’язків зі співробітниками Armatic надає вашій команді миттєвий і легкий доступ до всієї важливої інформації про співробітників, включаючи дані спілкування, контракти та примітки, пов’язані з кадрами.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.