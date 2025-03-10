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Програмне забезпечення для розробки курсу
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Програмне забезпечення для розробки курсу - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для розробки курсів дозволяє організаціям створювати переконливий інтерактивний мультимедійний вміст, призначений для освітніх цілей. Він використовується для створення навчальних курсів і матеріалів, придатних як для корпоративного навчання, так і для традиційного академічного середовища. Системи керування навчальним контентом (LCMS), піднабір інструментів для розробки курсів, розроблених спеціально для навчальних закладів, підпадають під цю категорію. Ці інструменти дають можливість організаціям розробляти навчальний контент, який можна легко інтегрувати в системи управління навчанням (LMS), створюючи унікальні освітні програми для співробітників або студентів. Рішення для створення курсів, які зазвичай застосовуються у відділах кадрів і навчальних закладах, дають змогу адміністраторам створювати навчальний контент, не вимагаючи досвіду програмування. Ці рішення доступні як у хмарному, так і в локальному форматах, часто дотримуючись еталонної моделі об’єктів спільного використання (SCORM), яка надає стандарти та специфікації для інтеграції вмісту з програмним забезпеченням LMS. Крім того, багато продуктів для розробки курсів використовують основи програмного забезпечення для презентацій, пропонуючи користувачам знайомий інтерфейс для розробки змісту курсу.

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Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.

Genially

Genially

genial.ly

Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon - платформа для створення анімованих відео та презентацій без необхідності в дизайнерських навичках.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.

Visme

Visme

visme.co

Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning – це LMS для спільного навчання, що допомагає компаніям навчати працівників, клієнтів та партнерів завдяки експертам організації.

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

Навчальна студія AI - це інструмент для створення онлайн-курсів за допомогою штучного інтелекту, що полегшує розробку та оптимізацію навчального контенту.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds – це платформа для створення, управління та продажу онлайн-курсів з інтерактивними функціями та аналітикою для навчання.

VidGrid

VidGrid

vidgrid.com

VidGrid - це платформа для створення, редагування та обміну інтерактивними відео, призначена для навчання та розвитку.

Articulate 360

Articulate 360

articulate.com

Articulate 360 - набір інструментів для створення інтерактивного вмісту електронного навчання, що включає Storyline 360, Rise 360 та інші додатки.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble – платформа для створення онлайн-навчання, яка дозволяє організаціям розробляти інтерактивні курси без спеціальних технічних навичок.

Rise

Rise

rise.com

Rise - це онлайн-система навчання, яка дозволяє легко створювати, управляти та проходити тренінги з інтерактивним контентом.

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Gnowbe - платформа для створення інтерактивного мікронавчання, яка дозволяє розробляти та аналізувати навчальні програми для підготовки та навчання команд.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs - це платформа для створення навчальних матеріалів, опитувань і тестів, що допомагає покращити навчання та підтримку клієнтів.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.

PandaSuite

PandaSuite

pandasuite.com

PandaSuite - платформа без коду для створення інтерактивних програм і контенту, що дозволяє користувачам реалізувати свої ідеї без програмування.

Instruqt

Instruqt

instruqt.com

Instruqt - це віртуальна лабораторія для програмного забезпечення, що дозволяє користувачам навчатися, демонструвати продукти і створювати навчальні матеріали в браузері.

MindSmith

MindSmith

mindsmith.ai

MindSmith – це інструмент для створення навчального контенту, що використовує генеративний ШІ для швидкої розробки курсів і спільної роботи в реальному часі.

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon - це система управління навчанням, що дозволяє створювати та впроваджувати навчальні програми для підприємств, партнерів і клієнтів.

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs — це платформа для навчання працівників, що використовує ШІ для підвищення ефективності onboarding, розвитку навичок та залучення через інтерактивні модулі.

Disco

Disco

disco.co

Disco — це платформа для створення та управління навчальними спільнотами, що забезпечує зручне навчання та інтерактивний досвід для учнів.

7taps

7taps

7taps.com

7taps - платформа мікронавчання, що дозволяє створювати та доставляти навчальний контент з використанням AI, підтримуючи різні формати та мультимовність.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn - це рішення для управління навчанням, яке спрощує призначення навчання та відстеження прогресу працівників.

Lingio

Lingio

lingio.com

Lingio - платформа для вивчення мов, яка пропонує інтерактивні курси для працівників, підтримуючи 100+ мов та швидке створення навчального матеріалу за допомогою штучного інтелекту.

Flowclass

Flowclass

flowclass.io

Flowclass – платформа для викладачів та репетиторів для створення лендінгів курсів з інтегрованими маркетинговими інструментами та системами бронювання.

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

CLASSUM - це платформа для інтерактивного навчання, що забезпечує зв'язок між учасниками через пости, чати та прямі трансляції.

Meleton

Meleton

meleton.com

Meleton – платформа для створення онлайн-курсів, де школи та експерти можуть розробляти курси та вести облік студентів.

Exly

Exly

exlyapp.com

Exly - безкодова платформа для створення бізнесу: організація курсів, вебінарів, консультацій, автоматизація емейлів, налаштування сайтів і прийом платежів.

Profi

Profi

profi.io

Profi - це платформа для професіоналів, яка спрощує управління клієнтами, планування, оплату та ведення курсів.

Learnyst

Learnyst

learnyst.com

Learnyst - платформа для створення та управління онлайн-курсами, яка дозволяє викладачам продавати навчальні ресурси через власні веб-сайти та мобільні додатки.

Coursebox

Coursebox

coursebox.ai

Coursebox - це платформа для створення та управління онлайн-курсами з підтримкою AI, що спрощує редагування контенту та оцінювання.

GoSkills

GoSkills

goskills.com

GoSkills - платформа для онлайн-навчання, що дозволяє створювати та управляти курсами, забезпечуючи доступ до навчальних матеріалів на будь-якому пристрої.

FLOWSPARKS

FLOWSPARKS

flowsparks.com

FLOWSPARKS дозволяє створювати інтерактивні е-навчальні модулі за допомогою інструментів для авторства та системи управління навчанням.

AcademyOcean

AcademyOcean

academyocean.com

AcademyOcean - це система управління навчанням, що допомагає компаніям автоматизувати навчання співробітників, клієнтів і партнерів через адаптивні онлайн-курси.

BranchTrack

BranchTrack

branchtrack.com

BranchTrack - це веб-інструмент для створення інтерактивних сценаріїв електронного навчання з можливістю інтеграції з іншими платформами.

Prodient.io

Prodient.io

prodient.io

Prodient.io — це хмарний інструмент для швидкого створення інтерактивних онлайн-курсів з готовими шаблонами, підтримує SCORM та адаптується до різних платформ.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey – це платформа для розвитку працівників, що пропонує інструменти для навчання, розвитку та утримання співробітників у компаніях.

RedSeed

RedSeed

redseed.com

RedSeed LMS - це онлайн рішенння для навчання, яке підтримує зміни поведінки через якісний зворотний зв'язок та має бібліотеку курсів для розвитку навичок у бізнесі.

HowToo

HowToo

howtoo.co

HowToo — це єдиний авторський інструмент електронного навчання, який захоче використовувати ваша команда. Повний готового до використання вмісту, просто скопіюйте та вставте свій вміст у нашу величезну бібліотеку шаблонів. Додайте тести та блоки оцінювання одним натисканням кнопки та запустіть за лічені хвилини. Завдяки потужному аналізу даних, дослідженням і аналітиці ми створили інструмент, який дозволяє створювати неймовірні навчальні програми для успіху. HowToo також є першим інструментом, який відповідає стандарту WCAG 2.1 AA.

SlidePresenter

SlidePresenter

slidepresenter.com

Детальні інструкції та документація, численні живі або веб-тренінги, і все ще відчуття, що знання просто не доходять до ваших колег - чи не в потрібний час? Тоді вам варто познайомитися зі SlidePresenter! Допоможіть своїм співробітникам перетворити свої знання на захоплюючий відеовміст без попереднього досвіду чи технічних навичок! Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу всі співробітники можуть створювати та редагувати власний відеоконтент за лічені хвилини та збагачувати його численними інтерактивними функціями, такими як вікторини та опитування. Після цього створеним співробітниками відеовмістом можна легко та безпечно поділитися з колегами чи всією організацією лише одним клацанням миші на власній корпоративній відеоплатформі. Це економить ваш дорогоцінний час і ресурси під час передачі корпоративних знань. Більше того: ви створюєте центральну та привабливу точку контакту для своїх колег. На вашій корпоративній відеоплатформі всі співробітники отримують корисні знання, щоб відповісти на їхні індивідуальні запитання «під час роботи», а також заохочуються переглядати, лайкати та взаємодіяти з додатковим відеовмістом, створеним працівниками. Варіанти використання SlidePresenter такі ж різноманітні, як і вимоги вашої компанії: від швидких інструкцій, тренінгів щодо продукту до внутрішнього навчання, електронного навчання чи практичних занять. Понад 600 лідерів ринку в багатьох галузях вже успішно покладаються на передачу знань від співробітників для співробітників, щоб усі, хто їх потребує, могли швидко та в будь-який час знайти знання. Ваші переваги зі SlidePresenter: - Увімкніть самостійне безперервне навчання у вашій організації за допомогою легкого для розуміння відеовмісту. - Підвищте ефективність своїх (нових) співробітників, зробивши знання доступними в будь-який час і в будь-якому місці. - Зменште часті запитання від колег, дозволяючи їм швидко та легко створювати пояснювальний відеоконтент і ділитися ним. - Підвищте мотивацію своїх співробітників ділитися знаннями з колегами завдяки інтуїтивно зрозумілому користувальницькому досвіду для легкого створення контенту. - Залучіть своїх співробітників до передачі знань і таким чином зміцніть їх лояльність до вашої компанії. - Дайте можливість співробітникам усіх відділів і робочих рівнів ділитися своїми знаннями з колегами по всій організації. - Створіть різноманітний досвід навчання за допомогою офіційних форм навчання та тренінгів, а також навчання, створене працівниками за допомогою відеовмісту. - Збережіть ресурси відділу L&D, залучивши своїх співробітників до передачі знань. - Створіть центральну відеоплатформу, на якій ваші співробітники завжди зможуть знайти саме ті знання, які їм потрібні для найкращої роботи.

Cognota

Cognota

cognota.com

Cognota — це перша й єдина операційна платформа для команд навчання та розвитку. Наша платформа дозволяє командам L&D оптимізувати керування запитами на навчання, покращити планування проектів і потенціалу, швидко розробляти контент і ефективніше співпрацювати з малими і середніми підприємствами. Клієнти в усіх галузях використовують Cognota, щоб підвищити свою продуктивність, усуваючи потребу в кількох інструментах для керування процесами навчання. Хочете процвітати в галузі L&D? Приєднуйтесь до жвавої спільноти LearnOps®, центру, де професіонали L&D отримують знання, беруть участь у дискусіях, що спонукають до роздумів, отримують доступ до підібраних ресурсів і залишаються попереду галузевих тенденцій. Розкрийте силу колективної мудрості та досвіду в #LearnOpsCommunity. Приєднуйтесь безкоштовно на LearnOps.com

Elucidat

Elucidat

elucidat.com

Elucidat — це авторська платформа, яка змінює гру для створення електронного навчання; завдяки чому командам легко створювати вміст, який буде привабливим і відповідатиме їхньому бренду. Створений для реальних проблем, з якими стикаються навчальні групи, Elucidat поєднує простоту використання з повномасштабною підтримкою та порадами експертів. Це засіб для створення привабливого вмісту кількома мовами, відстеження успішності ваших курсів і збереження чіткості та відповідності бренду. Електронне навчання, створене в Elucidat, повністю сумісно з SCORM, створено з використанням HTML5, автоматично реагує та працює на будь-якому пристрої та будь-якій системі керування навчанням. Боретеся з низьким рівнем залучення чи обмеженими можливостями? Скористайтеся багатством неперевершеного досвіду та інноваційних рішень за допомогою консультаційних послуг Elucidat щодо навчання, яких ви просто не знайдете в іншому місці. Будьте в курсі останніх тенденцій цифрового навчання, найкращих практик і ресурсів у відомому в галузі блозі Elucidat: https://www.elucidat.com/blog/.

IllumiDesk

IllumiDesk

illumidesk.com

Інтерактивна навчальна платформа IllumiDesk допомагає викладачам економити час, максимізувати залучення учнів і покращувати якість курсу за допомогою штучного інтелекту. Завдяки IllumiDesk організації покращують збереження знань, пропонуючи захоплюючий практичний досвід навчання та готуючи студентів до застосування в реальному світі.

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