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Файли cookie — це невеликі текстові файли, які використовуються для моніторингу інформації про користувачів, наприклад IP-адрес і дій у веб-переглядачі, коли вони відвідують веб-сайт компанії. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie перевіряє веб-сайти для виявлення та каталогізації різних технологій відстеження, таких як файли cookie, маяки, теги, пікселі відстеження, локальні об’єкти, плагіни та інтегрований вміст, наприклад відео. Це дає змогу компаніям розкривати ці трекери користувачам, отримувати згоду на відстеження користувачів і дотримуватися правил конфіденційності, таких як GDPR та ePrivacy, які вимагають згоди користувача перед увімкненням файлів cookie. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie зазвичай складається з легких сценаріїв, які легко розгортати на існуючих веб-сайтах. Після завершення сканування файлів cookie та трекерів програмне забезпечення створює сповіщення про файли cookie, що містить результати. Команди з питань конфіденційності можуть інтегрувати це повідомлення у форми згоди та політику конфіденційності. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie часто працює разом із програмним забезпеченням для керування згодою, щоб автоматизувати обробку налаштувань відстеження користувачів. Воно відрізняється від програмного забезпечення для керування тегами, яке зосереджується на допомозі маркетологам у керуванні трекерами переважно для рекламних цілей. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie спеціально розроблено, щоб допомогти групі з питань конфіденційності компанії визначити технології відстеження веб-сайтів на відповідність нормам щодо конфіденційності, забезпечуючи захист даних користувачів.
Запит на новий застосунок
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst - платформа для управління згодою користувачів на файли cookie відповідно до норм конфіденційності, з автоматизованими функціями та інтеграціями.
Silktide
silktide.com
Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script - це рішення для управління файлами cookie, яке допомагає підприємствам дотримуватися правил конфіденційності та контролювати згоду користувачів.
DATEV
datev.de
Додаток DATEV спрощує бухгалтерський облік та фінансове управління, підтримуючи електронне виставлення рахунків і інтеграцію з іншими системами.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust - платформа для управління даними, конфіденційністю та ризиками, яка автоматизує процеси відповідності та забезпечує контроль за персональними даними.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – це програмне забезпечення для покращення продажів, підтримки та маркетингу, що допомагає перетворювати відвідувачів веб-сайту на клієнтів.
TermsFeed
termsfeed.com
TermsFeed – це програма для створення юридичних документів, таких як політика конфіденційності, умови використання та управління згодою користувачів.
Osano
osano.com
Osano - платформа для управління конфіденційністю даних, яка допомагає організаціям дотримуватись нормативних вимог та ефективно обробляти згоду користувачів.
TrustArc
trustarc.com
TrustArc - платформа для управління конфіденційністю, яка допомагає підприємствам дотримуватися змінюваних норм і забезпечує автоматизацію програм конфіденційності.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes - це рішення для управління згодою на файли cookie, яке дозволяє збирати та керувати згодою користувачів на вашому веб-сайті.
consentmanager
consentmanager.net
Consentmanager - це інструмент для управління згодою користувачів на веб-сайтах, забезпечуючи дотримання правил конфіденційності та налаштування для збору згоди.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy допомагає бізнесам відповідати вимогам GDPR, CCPA та LGPD за допомогою рішення для управління куками та банерами.
Securiti
securiti.ai
Securiti - це програма для безпечного управління даними, яка допомагає організаціям захищати конфіденційну інформацію та дотримуватися правил конфіденційності.
Monsido
monsido.com
Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics є світовим лідером на ринку платформ керування згодою (CMP). Це дозволяє компаніям збирати, повідомляти, керувати та документувати згоди користувачів на веб-сайтах і в додатках, щоб досягти відповідності глобальним нормам конфіденційності, таким як GDPR, ePrivacy, Закон про цифрові ринки, CCPA/CPRA тощо. Все це одночасно сприяє високим показникам згоди та зміцненню довіри з клієнтами. Usercentrics CMP бездоганно інтегрується з режимом згоди Google і TCF 2.2, що дає вам змогу запускати та відображати рекламні кампанії в ЄС/ЄЕЗ та Великобританії. Дотримання вимог Google для видавців і рекламодавців допомагає забезпечити безперебійний показ ваших оголошень, відстеження переходів і оптимізацію аналітики. Компанія вірить у створення здорового балансу між конфіденційністю даних і бізнесом, керованим даними, надаючи рішення для підприємств будь-якого розміру. Cookiebot CMP — це його рішення для отримання згоди, що підключається та працює, його App CMP обробляє згоду користувачів у мобільних додатках, а Usercentrics CMP обслуговує компанії з індивідуальними вимогами корпоративного рівня для уніфікації згоди та даних від захоплення до обробки. Його Usercentrics Preference Manager дозволяє плавно фіксувати та керувати налаштуваннями користувачів і маркетинговими дозволами, надаючи їм повний контроль. Допомагаючи таким клієнтам, як Daimler, ING і Telefónica, досягти дотримання конфіденційності, Usercentrics працює в більш ніж 180 країнах, має понад 3000 партнерів і обробляє понад 6,7 мільярда згод щомісяця.
Zendata
zendata.dev
Повноцінна хмарна платформа захисту даних за допомогою сканування конфіденційності в реальному часі, моніторингу та виправлення для підприємств. Zendata — це повноцінна хмарна платформа безпеки даних, розроблена для того, щоб допомогти командам CISO, DevOps і Compliance впроваджувати елементи керування конфіденційністю та безпекою, а також протоколи у своїх активах і SDLC. Оскільки управління ризиками щодо даних продовжує бути пріоритетним відповідно до GDPR, CCPA, HIPAA та SOC2, рішення щодо відповідності конфіденційності повинні аналізувати процеси на сайтах, програмах і пристроях у режимі реального часу за допомогою бізнес-аналізу, створеного за допомогою машинного навчання та обробки природної мови, щоб гарантувати регулятивні загрози і штрафів можна уникнути. Платформи Zendata для споживачів, малого та середнього бізнесу та середнього ринку є початком набагато більшого ETL-подібного вилучення, моніторингу та відновлення, де підприємства отримують переваги від: * Глобальне покриття: неперевершена підтримка юрисдикції з постійними оновленнями на основі законів регіонів * Підтримка 24X7 * Безпека та довіра рівня Fortune 500
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — це комплексне рішення, розроблене, щоб допомогти вам у відповідності з GDPR і CCPA. Це платформа керування згодою, яка має вбудовану автоматизовану політику конфіденційності та політику файлів cookie. TRUENDO — це високоавтоматизоване, гнучке та надійне програмне забезпечення, яке можна встановити на будь-якому веб-сайті. Це дозволяє легко керувати будь-якими особистими даними, зібраними на вашому веб-сайті за допомогою таких інструментів, як файли cookie, пікселі та сценарії. Його панель керування також дозволяє менеджерам веб-сайтів за лічені хвилини підтвердити відповідність вимогам у всьому світі щодо захисту даних (GDPR, DSGVO, ePrivacy, CCPA тощо). TRUENDO CMP регулярно сканує ваш веб-сайт, щоб виявити будь-які порушення відповідності, блокуючи будь-які інструменти збору даних до згода дається відвідувачами. Він також автоматично коригує пропоновану політику конфіденційності відповідно до останнього законодавства, гарантуючи, що ваш веб-сайт завжди відповідає вимогам. Деякі з його ключових особливостей: - Необмежена кількість переглядів сторінок і сеансів - Інтегрована політика конфіденційності та політика файлів cookie - Проста інтеграція та повна автоматизація - Можливість налаштування: налаштуйте колірну схему відповідно до дизайну вашого веб-сайту - Статистика та аналітика – дізнавайтеся більше про трафік свого веб-сайту та покращуйте націлювання, залишаючись сумісним - Доступно 31 мовою - Інструкції щодо доступності веб-вмісту (WCAG) Відповідність на рівні AAA - Сертифіковано IAB TCF 2
Seers
seersco.com
Seers — це провідна система управління конфіденційністю та згодою для компаній у понад 100 країнах. Seers — це компанія, яка швидко розвивається, і кількість клієнтів збільшилася на 1040% у 2020 році порівняно з 2019 роком. Вона розробила та запустила 10 цифрових рішень на основі ШІ на своїй платформі програмного забезпечення як послуги (SAAS), щоб вирішити проблеми дотримання конфіденційності даних для компаній. Ці рішення дозволяють компаніям дотримуватись нормативних актів щодо конфіденційності даних у всьому світі, включаючи GDPR, CCPA, PECR і LGPD, економічно ефективним способом і захищати їх від великих штрафів (до 18 мільйонів фунтів стерлінгів або 4% річного обороту - залежно від того, що більше) з боку регулятора, а також втрата репутації та бізнесу. Рішення: - Платформа керування згодою (згода на файли cookie) - Управління запитами суб'єктів даних - Платформа управління інцидентами та порушеннями - Оцінка впливу на конфіденційність даних - Політика конфіденційності та пакети шаблонів - GDPR Staff eTraining - GDPR, PECR, аудити та оцінки кібербезпеки - Експертна платформа конфіденційності Провідні на ринку рішення Seers, сумісні з GDPR і CCPA, мають найвищий рейтинг і також доступні на провідних ринках, включаючи Wordpress, Joomla, Magento, Shopify і PrestaShop.
ObservePoint
observepoint.com
Веб-сайти складні. Вони важливі для іміджу та зростання вашої компанії, а також для конфіденційності та довіри ваших клієнтів. Але на веб-сайтах так багато динамічних частин і сторінок, що майже неможливо встигати за всіма ними весь час. Платформа Web Governance від ObservePoint автоматизує сканування вашого веб-сайту; від сторінок із найбільшим трафіком і шляхів користувачів до темних куточків веб-присутності вашої компанії. ObservePoint дає вам можливість побачити, що працює нижче прийнятних стандартів, відстежити це до джерела та швидко знайти шлях до покращення. Забезпечте відповідність стандартам конфіденційності, перевірте цільові сторінки, підтвердьте відстеження даних, чітко перегляньте весь набір маркетингових технологій, перевірте механізми електронної комерції та багато іншого. ObservePoint представляє реальність того, що відбувається на вашому веб-сайті, і надає вам чітку карту, щоб зробити його ще кращим.
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