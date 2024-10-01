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Програмне забезпечення для оплати підрядника - Найпопулярніші застосунки - Габон
Програмне забезпечення для оплати підрядників дозволяє роботодавцям надсилати цифрові платежі незалежним підрядникам і фрілансерам. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям платити працівникам, які не є працівниками, через прямі депозити, платіжні картки, інтеграцію платіжного процесора або цифрові гаманці. Він забезпечує дотримання відповідних податкових кодексів і правил без необхідності використання паперових чеків, електронних таблиць або платіжного програмного забезпечення, не призначеного спеціально для платежів підрядникам. Деякі платіжні рішення для підрядників адаптовані для внутрішніх платежів у межах однієї країни, як-от Сполучені Штати, а інші підтримують міжнародні платежі в кількох валютах. Компанії, які зазвичай використовують це програмне забезпечення, включають ті, які покладаються на підрядників, яких часто називають працівниками концертів або 1099 працівників, у таких галузях, як охорона здоров’я, готельний бізнес, роздрібна торгівля та будівництво. Співробітники відділу кадрів використовують ці платформи для обробки платежів і дотримання податкового законодавства, а підрядники часто можуть отримати доступ до коштів і відстежувати прибутки через портал на платформі.
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Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси упра...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — це передове програмне рішення для аналітики робочої сили, призначене для підвищення продуктивності віддалених, гібридних і внутрішніх команд, забезпечуючи при цьому позитивний досвід співробітників. Hubstaff інтегрується з понад 30 додатками, щоб ваш бізнес міг працювати ефективніше. Ви м...
Melio
meliopayments.com
Melio — це безкоштовний інструмент оплати постачальників/рахунків, який максимізує грошовий потік і мінімізує зайнятість. Сплачуйте рахунки постачальників за допомогою банківського переказу або дебетової картки безкоштовно, навіть якщо вони приймають лише чеки! Ви також можете використовувати свою к...
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket від ADP пропонує найсучаснішу технологічну платформу, яка надає вашому бізнесу можливість масштабуватися в сучасному конкурентному середовищі. Наша платформа дозволяє компаніям ефективно та відповідно до вимог організовувати, керувати та оплачувати свою розширену робочу силу. Розташований...
Tipalti
tipalti.com
Єдине рішення для автоматизації наскрізного процесу оплати. Автоматизуйте свою повну кредиторську заборгованість, глобальні партнерські платежі та процеси закупівель за допомогою Tipalti та усуньте 80% ручного навантаження. Tiplati дає вам змогу легко залучати постачальників, партнерів і фрілансерів...
Justworks
justworks.com
Justworks — це багатопродуктове рішення, яке пропонує глобальний нарахування заробітної плати, пільги, підтримку відповідності, відстеження робочого часу, HR-інструменти тощо з відзначеною нагородами підтримкою сертифікованих експертів HR. Ми впораємося з усіма дрібницями, щоб ви могли зосередитися ...
Veem
veem.com
Veem — глобальна онлайн-платформа платежів у Сан-Франциско, заснована в 2014 році Марваном Форзлі та Альдо Карраскосо. Раніше вона була відома як Align Commerce, а 8 березня 2017 року змінила назву на Veem. Компанія обслуговує 100 країн і 70 валют, у тому числі USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY та AUD. К...
Contra
contra.com
Contra — це мережева платформа, яка дає користувачам свободу та можливість працювати незалежно. Він надає людям гнучкі можливості роботи через ексклюзивну спільноту та мережу рекомендацій, демонструючи робочі портфоліо, які дозволяють фрілансерам та іншим незалежним професіоналам заробляти на життя ...
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. – це фінтех-компанія, яка впроваджує інновації за допомогою складних платіжних рішень з рахунку на рахунок. Надійна платформа Dwolla, API з низьким кодом і екосистема партнерства спрощують складний процес інтеграції з різними платіжними мережами для створення єдиного наскрізного рішення...
Worksome
worksome.com
Потужне управління зовнішньою робочою силою: переосмислення досвіду підрядника. Створюйте, керуйте та утримуйте свою зовнішню робочу силу за допомогою єдиного інструменту, створеного для керування незалежними підрядниками з надійною відповідністю та швидкими платежами.
Branch app
branchapp.com
Branch допомагає підприємствам прискорити виплати, щоб розширити можливості працюючих американців. Підприємства звертаються до філії, щоб отримати економічніший і швидший спосіб оплати праці працівників і зменшити витрати на паперові чеки та платіжні картки. Працівники та незалежні підрядники, які з...
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — це єдина платформа, яка потрібна бізнесу для пошуку, найму, управління та оплати підрядників. Поєднуючи систему керування фрілансерами та елітний ринок із понад 100 000 галузевих перевірених підрядників, YunoJuno об’єднує в одному місці команди відділу кадрів, менеджерів з найму, фінансів...
Skuad
skuad.io
Skuad — це швидкозростаюча глобальна платформа працевлаштування та нарахування заробітної плати, яка дозволяє таким компаніям, як ваша, наймати та платити винятковим талантам у будь-якій точці світу відповідно до вимог. Skuad створено для нового світу роботи, де великі підприємства та нові стартапи ...
Patriot
patriotsoftware.com
Бухгалтерське програмне забезпечення Patriot дозволяє американським компаніям та їхнім бухгалтерам керувати своїми книгами онлайн. У Patriot є два варіанти обліку: 1. Облік Basic: 20 доларів США на місяць 2. Облік Premium: 30 доларів США на місяць За допомогою обох варіантів ви можете виставляти рах...
Useme
useme.com
Useme пропонує швидке та просте рішення для компаній, які хочуть платити фрілансерам, і для фрілансерів, які не мають власної компанії та хочуть виписати податкову накладну. З Useme, коли ви уклали угоду зі своїм субпідрядником, ви отримаєте податкову накладну, незалежно від того, чи є у вашого фріл...
Xolo
xolo.io
Xolo — це універсальний бізнес-механізм, який надає локальні та глобальні рішення для створення бізнесу, виставлення рахунків-фактур, сумісного з ПДВ, бухгалтерського обліку, податкової звітності, витрат бізнесу тощо.
Oyster
oysterhr.com
Завдяки EOR від Oyster наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Кращий, ніж традиційний досвідчений роботодавець, Oyster використовує глибоку інформацію про працевлаштування та команду юридичних і кадрових експертів, щоб з...
Asanify
asanify.com
Asanify — це комплексне рішення, яке відповідає вимогам комплексного управління персоналом для вашої організації. Він також забезпечує безпроблемне й повністю автоматизоване рішення для нарахування заробітної плати, яке ідеально підходить для стартапів і підприємств, що швидко розвиваються. Ви может...
Plane
plane.com
Plane (раніше Pilot) керує нарахуванням заробітної плати, пільгами та дотриманням законодавства для американських компаній, які наймають американських і міжнародних співробітників і підрядників. Легко наймайте, залучайте та оплачуйте співробітників і підрядників у США та в усьому світі на одній безп...
Warp
joinwarp.com
Warp — це сучасна платформа для нарахування заробітної плати, дотримання вимог і пільг, створена для засновників. Ми перевели всі державні податкові реєстрації та відповідність на автопілот, щоб вам більше ніколи не потрібно було входити на інший веб-сайт .gov.
Ruul
ruul.io
Ruul пропонує комплексне рішення для компаній, щоб оптимізувати свою діяльність під час роботи з фрілансерами та незалежними підрядниками. Виконуючи різні адміністративні завдання, як-от виставлення рахунків і керування платежами субпідрядників, Ruul дозволяє підприємствам зосередитися на своїй осно...
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — це унікальне глобальне рішення для нарахування заробітної плати, яке використовує потужність генеративного штучного інтелекту для автоматизації та прискорення процесу адаптації, керування та оплати членів міжнародної команди. Чому унікальний? Ми поєднали інтуїтивно зрозумілу технолог...
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — це найпотужніша та найпростіша у використанні глобальна платформа для адаптації та нарахування заробітної плати для глобальних команд. Наше бачення полягає в тому, щоб створити світ, де будь-хто може працювати з будь-якого місця, маючи доступ до пільг і фінансових послуг. Усунувши склад...
Remofirst
remofirst.com
Remofirst наймає ваших штатних працівників і/або підрядників від вашого імені в понад 180 країнах. Немає необхідності витрачати місяці й десятки тисяч доларів на створення місцевої організації для роботи з вашими найкращими талантами. Оплачуйте, керуйте та залучайте штатних працівників і/або підрядн...
Dots
dots.dev
Dots — це зручний для розробників API, який дозволяє компаніям платити своїм підрядникам лише за допомогою кількох рядків коду. Незалежно від того, чи це працівники концертів, як-от водії Uber, продавці на ринках, як-от Etsy, чи просто ваш місцевий різноробочий – Dots повністю абстрагує складність в...
Everee
everee.com
Everee — це платіжна платформа для працівників, яка дозволяє легко платити людям щодня — навіть у вихідні та святкові дні — перевага, яку люблять працівники. Ми знімаємо всю напружену роботу, пов’язану з нарахуванням заробітної плати, тож ви можете заплатити людям за лічені секунди та повернутися до...
TalentDesk
talentdesk.io
Програмне забезпечення для керування та оплати ваших підрядників і фрілансерів. Де б вони не були. TalentDesk.io — це наскрізна система керування фрілансерами (FMS), розроблена командою, яка стоїть за провідним торговим майданчиком PeopleHour.com. Завдяки більш ніж 15-річному досвіду в економіці фрі...
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global прискорює майбутнє роботи за кордоном. Його глобальна робоча платформа спрощує досвід роботодавця та талантів, щоб працювати з будь-ким, будь-де та будь-яким чином. Роботодавці та таланти взаємодіють лише одним клацанням миші за допомогою власної хмарної технології управління робочою...