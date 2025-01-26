Програмне забезпечення для оплати підрядника - Найпопулярніші застосунки - Афганістан

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Програмне забезпечення для оплати підрядників дозволяє роботодавцям надсилати цифрові платежі незалежним підрядникам і фрілансерам. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям платити працівникам, які не є працівниками, через прямі депозити, платіжні картки, інтеграцію платіжного процесора або цифрові гаманці. Він забезпечує дотримання відповідних податкових кодексів і правил без необхідності використання паперових чеків, електронних таблиць або платіжного програмного забезпечення, не призначеного спеціально для платежів підрядникам. Деякі платіжні рішення для підрядників адаптовані для внутрішніх платежів у межах однієї країни, як-от Сполучені Штати, а інші підтримують міжнародні платежі в кількох валютах. Компанії, які зазвичай використовують це програмне забезпечення, включають ті, які покладаються на підрядників, яких часто називають працівниками концертів або 1099 працівників, у таких галузях, як охорона здоров’я, готельний бізнес, роздрібна торгівля та будівництво. Співробітники відділу кадрів використовують ці платформи для обробки платежів і дотримання податкового законодавства, а підрядники часто можуть отримати доступ до коштів і відстежувати прибутки через портал на платформі.
Запит на новий застосунок
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — це унікальне глобальне рішення для нарахування заробітної плати, яке використовує потужність генеративного штучного інтелекту для автоматизації та прискорення процесу адаптації, керування та оплати членів міжнародної команди. Чому унікальний? Ми поєднали інтуїтивно зрозумілу технологію з інтуїтивним обслуговуванням, щоб організації могли швидко та відповідно до вимог залучати та платити працівникам у всьому світі.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — це єдина платформа, яка потрібна бізнесу для пошуку, найму, управління та оплати підрядників. Поєднуючи систему керування фрілансерами та елітний ринок із понад 100 000 галузевих перевірених підрядників, YunoJuno об’єднує в одному місці команди відділу кадрів, менеджерів з найму, фінансів і юристів. Наша платформа допомагає провідним світовим компаніям скорочувати витрати, прискорювати час найму та захищати від неправильної класифікації в більш ніж 150 країнах: від пошуку кадрів до перевірки відповідності, документів, платежів і інформації. Ознайомтеся з платформою безкоштовно або забронюйте демонстрацію сьогодні — подивіться, як PepsiCo, Depop і понад 12 000 провідних світових компаній використовують YunoJuno для легкої роботи з підрядниками.
Useme
useme.com
Useme пропонує швидке та просте рішення для компаній, які хочуть платити фрілансерам, і для фрілансерів, які не мають власної компанії та хочуть виписати податкову накладну. З Useme, коли ви уклали угоду зі своїм субпідрядником, ви отримаєте податкову накладну, незалежно від того, чи є у вашого фрілансера власний бізнес чи ні. А найкраща частина? Ми виконуємо всі адміністративні завдання, пов’язані з укладенням угод, дозволяючи власникам бізнесу та фрілансерам зосередитися на своїй основній діяльності. Ця послуга доступна в усіх країнах і дозволяє як фрілансеру, так і клієнтам легко налагодити міжнародну співпрацю.
Skuad
skuad.io
Skuad — це швидкозростаюча глобальна платформа працевлаштування та нарахування заробітної плати, яка дозволяє таким компаніям, як ваша, наймати та платити винятковим талантам у будь-якій точці світу відповідно до вимог. Skuad створено для нового світу роботи, де великі підприємства та нові стартапи можуть отримати доступ до найкращих талантів у всьому світі, розвивати свій бізнес і створювати різноманітні розподілені команди. Немає авансових комісій, прихованих витрат або довгострокових блокувань. Прокат у 160+ країнах || Платіть у 100+ валютах || Отримайте цілодобову підтримку експертів
Branch app
branchapp.com
Branch допомагає підприємствам прискорити виплати, щоб розширити можливості працюючих американців. Підприємства звертаються до філії, щоб отримати економічніший і швидший спосіб оплати праці працівників і зменшити витрати на паперові чеки та платіжні картки. Працівники та незалежні підрядники, які зареєструються в Branch, можуть отримати банківський рахунок без комісії, безкоштовний миттєвий доступ до заробленої заробітної плати та інструменти автоматичного бюджетування, які допоможуть їм керувати грошовими потоками між зарплатами. Філія співпрацює з деякими провідними технологіями нарахування заробітної плати та кадрових ресурсів країни, щоб підтримати роботодавців у роздрібній торгівлі, ресторані, логістиці, виробництві та охороні здоров’я.
Contra
contra.com
Contra — це мережева платформа, яка дає користувачам свободу та можливість працювати незалежно. Він надає людям гнучкі можливості роботи через ексклюзивну спільноту та мережу рекомендацій, демонструючи робочі портфоліо, які дозволяють фрілансерам та іншим незалежним професіоналам заробляти на життя на власних умовах.
Warp
joinwarp.com
Warp — це сучасна платформа для нарахування заробітної плати, дотримання вимог і пільг, створена для засновників. Ми перевели всі державні податкові реєстрації та відповідність на автопілот, щоб вам більше ніколи не потрібно було входити на інший веб-сайт .gov.
Dots
dots.dev
Dots — це зручний для розробників API, який дозволяє компаніям платити своїм підрядникам лише за допомогою кількох рядків коду. Незалежно від того, чи це працівники концертів, як-от водії Uber, продавці на ринках, як-от Etsy, чи просто ваш місцевий різноробочий – Dots повністю абстрагує складність виплат. Ми керуємо всім процесом: збором інформації (KYC), платежами через будь-яку залізницю (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, міжнародні та багато інших) і навіть подання податкових форм! Dots дозволяє розробникам отримувати виплати лише за кілька годин, а не за багато місяців, як зазвичай.
Worksome
worksome.com
Потужне управління зовнішньою робочою силою: переосмислення досвіду підрядника. Створюйте, керуйте та утримуйте свою зовнішню робочу силу за допомогою єдиного інструменту, створеного для керування незалежними підрядниками з надійною відповідністю та швидкими платежами.
Plane
plane.com
Plane (раніше Pilot) керує нарахуванням заробітної плати, пільгами та дотриманням законодавства для американських компаній, які наймають американських і міжнародних співробітників і підрядників. Легко наймайте, залучайте та оплачуйте співробітників і підрядників у США та в усьому світі на одній безпечній хмарній платформі. Використовуючи Plane, ви можете надсилати платежі підрядникам у понад 240 країнах за оптимальними курсами обміну. План вважає, що міжнародні підрядники повинні мати такий самий досвід роботи з оплатою праці, як і працівники США. Ми надсилаємо платежі безпосередньо на банківські рахунки підрядників, щоб вони могли знімати гроші зі своїх власних рахунків без клопоту чи комісії за зняття електронних гаманців. Хочете наймати працівників замість підрядників? За допомогою Plane ви можете легко найняти співробітників на повний робочий день у понад 100 країнах без необхідності створювати місцеві організації. Plane обробляє документи з працевлаштування, утримує податки тощо, щоб вам не довелося цього робити. На відміну від багатьох EOR, Plane вірить у просте ціноутворення без прихованих комісій. Ви сплачуєте фіксовану щомісячну плату. Не знаєте, чи найняти члена команди як співробітника чи підрядника? Plane підтримує обидва варіанти з першого дня, і наша команда експертів із задоволенням підкаже вам найкращий варіант для ваших потреб, без порядку денного.
Asanify
asanify.com
Asanify — це комплексне рішення, яке відповідає вимогам комплексного управління персоналом для вашої організації. Він також забезпечує безпроблемне й повністю автоматизоване рішення для нарахування заробітної плати, яке ідеально підходить для стартапів і підприємств, що швидко розвиваються. Ви можете розпочати роботу безкоштовно з нашою системою найму на пенсію. Додаток для нарахування заробітної плати в 1 клік дозволяє вам нараховувати заробітну плату та переказувати гроші не лише для ваших місцевих працівників, але й для глобальних підрядників. Наша інтеграція зі Slack, Excel, Google Suite і Whatsapp робить доступ до вашої HRMS чудово зручним і зручним у чаті. Наша гнучка платформа, яка повністю конфігурується, у поєднанні з цілодобовою підтримкою клієнтів зробить керування персоналом надзвичайно простим для вашої організації.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global прискорює майбутнє роботи за кордоном. Його глобальна робоча платформа спрощує досвід роботодавця та талантів, щоб працювати з будь-ким, будь-де та будь-яким чином. Роботодавці та таланти взаємодіють лише одним клацанням миші за допомогою власної хмарної технології управління робочою силою, що підтримується персоналізованим досвідом і неперевершеним глобальним масштабом. Velocity Global є найбільшим відомим роботодавцем (також відомим як International PEO) у 185 країнах і в усіх 50 Сполучених Штатах, тому понад 1000 брендів покладаються на Velocity Global для створення глобальних команд без витрат або складності створення іноземних юридичних осіб або державної реєстрації. Компанія пропонує додаткові послуги, включно з незалежним підрядником для оцінки робочої сили та Agent of Record (AoR) для оптимізації платежів підрядникам. Відома аналітична компанія NelsonHall назвала Velocity Global «Лідером» у рейтингу «Глобальний роботодавець із рекордними послугами». У компанії, заснованій у 2014 році, працюють сотні співробітників на шести континентах.
TalentDesk
talentdesk.io
Програмне забезпечення для керування та оплати ваших підрядників і фрілансерів. Де б вони не були. TalentDesk.io — це наскрізна система керування фрілансерами (FMS), розроблена командою, яка стоїть за провідним торговим майданчиком PeopleHour.com. Завдяки більш ніж 15-річному досвіду в економіці фрілансерів ми є єдиною платформою, створеною для компаній, які сильно покладаються на зовнішні ресурси. Залучайте найкращих позаштатних спеціалістів, миттєво розподіляйте роботу за допомогою спеціально створеного каталогу та автоматизуйте мультивалютні платежі підрядникам будь-де. Нам довіряють глобальні електронні навчання, виробництво/медіа, консалтингові та швидкозростаючі технологічні компанії по всьому світу.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst наймає ваших штатних працівників і/або підрядників від вашого імені в понад 180 країнах. Немає необхідності витрачати місяці й десятки тисяч доларів на створення місцевої організації для роботи з вашими найкращими талантами. Оплачуйте, керуйте та залучайте штатних працівників і/або підрядників, використовуючи контракти, що відповідають місцевим вимогам, уникаючи ризиків неправильної класифікації, проходження аудитів відповідності та керування своєю міжнародною робочою силою в одному місці.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — це найпотужніша та найпростіша у використанні глобальна платформа для адаптації та нарахування заробітної плати для глобальних команд. Наше бачення полягає в тому, щоб створити світ, де будь-хто може працювати з будь-якого місця, маючи доступ до пільг і фінансових послуг. Усунувши складність процесу, ми переосмислюємо нарахування заробітної плати та переваги для перспективних компаній і віддалених команд. Для компаній наше комплексне рішення допомагає вам контролювати весь життєвий цикл віддаленої роботи, дозволяючи легко підключати, оплачувати та керувати віддаленими командами в 150 країнах. Для команд і підрядників RemotePass гарантує, що ви отримаєте оплату вчасно та в обраному вами способі оплати та у валюті, а наш супердодаток надає безперешкодний доступ до провідних фінансових послуг і переваг — незалежно від того, де ви знаходитесь у світі. Наша команда зосереджена на користувальницькому досвіді, і ми використовуємо складний продукт із UX споживчого рівня. Ми дуже дбаємо про те, щоб дозволити відділам кадрів і фінансам уникнути ручної роботи та дотримуватися вимог, щоб ви могли зосередитися на залученні та утриманні найкращих світових талантів. Замовте демо-версію сьогодні, щоб дізнатися, як RemotePass може зробити вашу реєстрацію та нарахування зарплати справді легкими. RemotePass: зареєструйтесь і платіть будь-кому, де завгодно.
Everee
everee.com
Everee — це платіжна платформа для працівників, яка дозволяє легко платити людям щодня — навіть у вихідні та святкові дні — перевага, яку люблять працівники. Ми знімаємо всю напружену роботу, пов’язану з нарахуванням заробітної плати, тож ви можете заплатити людям за лічені секунди та повернутися до ведення свого бізнесу. Використовуйте нашу платформу, щоб керувати працівниками та оплачувати їх, або скористайтеся нашими технологічними рішеннями, включаючи API та вбудовані компоненти, щоб оплачувати працівників 1099 і W-2 у масштабі. І якщо ви хочете швидко платити працівникам, але ви змушені чекати тижнями або навіть довше, щоб отримати зарплату від ваших клієнтів, ми допоможемо вам подолати цю прогалину. Ми виплачуємо працівникам за вас. Ви платите нам пізніше, після виставлення рахунків.
Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси управління тощо — усе в одному місці. Gusto пишається тим, що обслуговує понад 300 000 компаній у США за допомогою єдиної надійної системи, конкурентоспроможних інструментів компенсації та експертного керівництва, щоб допомогти вам розширити можливості вашої команди. Тому що коли ваші люди процвітають, ваш бізнес теж процвітає. Дізнайтесь більше на https://gusto.com
Xolo
xolo.io
Xolo — це універсальний бізнес-механізм, який надає локальні та глобальні рішення для створення бізнесу, виставлення рахунків-фактур, сумісного з ПДВ, бухгалтерського обліку, податкової звітності, витрат бізнесу тощо.
Tipalti
tipalti.com
Єдине рішення для автоматизації наскрізного процесу оплати. Автоматизуйте свою повну кредиторську заборгованість, глобальні партнерські платежі та процеси закупівель за допомогою Tipalti та усуньте 80% ручного навантаження. Tiplati дає вам змогу легко залучати постачальників, партнерів і фрілансерів, оптимізувати створення замовлення на покупку, прискорити затвердження, усунути записи рахунків-фактур і здійснювати швидкі глобальні платежі в 196 країнах у місцевій валюті. Також включає дотримання глобального податкового законодавства, 2- та 3-стороннє зіставлення замовлення на замовлення, підтримку кількох організацій, сканування рахунків-фактур OCR, витрати на співробітників, фізичні та віртуальні картки. Насолоджуйтесь миттєвою звіркою за допомогою інтеграції ERP, яка включає NetSuite, Quickbooks, Xero та Sage Intacct. Ми робимо все це, зберігаючи задоволеність клієнтів на 98% і співпрацюючи з деякими компаніями, що найшвидше розвиваються у світі, такими як Amazon Twitch, ClassPass, GoPro, GoDaddy, Twitter, Roblox і Zola.
Oyster
oysterhr.com
Завдяки EOR від Oyster наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Кращий, ніж традиційний досвідчений роботодавець, Oyster використовує глибоку інформацію про працевлаштування та команду юридичних і кадрових експертів, щоб забезпечити дотримання вимог у понад 180 країнах.
Ruul
ruul.io
Ruul пропонує комплексне рішення для компаній, щоб оптимізувати свою діяльність під час роботи з фрілансерами та незалежними підрядниками. Виконуючи різні адміністративні завдання, як-от виставлення рахунків і керування платежами субпідрядників, Ruul дозволяє підприємствам зосередитися на своїй основній діяльності. Ruul добре підходить для цілого ряду підприємств, особливо тих, які працюють у цифровій економіці. Він ідеально підходить для: - Стартапів і малих і середніх підприємств (МСП), які шукають ефективні субпідрядні рішення та рішення для фінансового управління. - Цифрові агентства та медіакомпанії, яким потрібні гнучкі рішення для управління талантами та оплати. - Платформи та спільноти, які регулярно співпрацюють із фрілансерами та незалежними підрядниками. Понад 10 000 компаній і 70 000 фрілансерів по всьому світу покладаються на Ruul, щоб керувати своєю роботою та фінансовими відносинами бездоганним і відповідним чином.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket від ADP пропонує найсучаснішу технологічну платформу, яка надає вашому бізнесу можливість масштабуватися в сучасному конкурентному середовищі. Наша платформа дозволяє компаніям ефективно та відповідно до вимог організовувати, керувати та оплачувати свою розширену робочу силу. Розташований у Нью-Йорку, штат Нью-Йорк, WorkMarket був заснований у 2010 році та придбаний компанією ADP у 2018 році.
Veem
veem.com
Veem — глобальна онлайн-платформа платежів у Сан-Франциско, заснована в 2014 році Марваном Форзлі та Альдо Карраскосо. Раніше вона була відома як Align Commerce, а 8 березня 2017 року змінила назву на Veem. Компанія обслуговує 100 країн і 70 валют, у тому числі USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY та AUD. Клієнти в 100 країнах можуть отримувати платежі, а клієнти в 25 з них можуть надсилати платежі. Платежі надсилаються за допомогою різних напрямків, який використовується всередині під час надсилання платежу. Компанія направляє платежі за допомогою SWIFT, автоматизованої розрахункової палати (ACH), казначейських рахунків, цифрових гаманців, дебетових карток і блокчейну. Компанія націлена на малий і середній бізнес, фрілансерів і компанії, що пропонують міжнародні послуги. У 2020 році клієнтська база Veem досягла 225 000 користувачів.
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — по всьому світу. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, виплати та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кожну частину життєвого циклу співробітника в одній системі. Візьмемо, наприклад, адаптацію. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та налаштувати його платіжну відомість, корпоративну картку, комп’ютер, пільги та навіть програми сторонніх розробників, такі як Slack і Microsoft 365, — і все це протягом 90 секунд.
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться ваша команда, Remote забезпечує найкращий досвід із надійними глобальними рішеннями щодо працевлаштування. Наш неперевершений захист інтелектуальної власності та першокласні заходи безпеки забезпечать вам спокій у глобальному масштабі. Крім того, Remote пропонує фіксовану модель ціноутворення без прихованих комісій, що допомагає вам ефективно керувати своїм бюджетом, зосереджуючись на розвитку бізнесу.
Patriot
patriotsoftware.com
Бухгалтерське програмне забезпечення Patriot дозволяє американським компаніям та їхнім бухгалтерам керувати своїми книгами онлайн. У Patriot є два варіанти обліку: 1. Облік Basic: 20 доларів США на місяць 2. Облік Premium: 30 доларів США на місяць За допомогою обох варіантів ви можете виставляти рахунки необмеженій кількості клієнтів, платити 1099 постачальникам і підрядникам, приймати платежі кредитними картками, автоматично імпортувати свій банк транзакції та інше! А також одним натисканням кнопки отримайте доступ до простих у користуванні фінансових звітів, включаючи звіти про прибутки та збитки та баланси вашої компанії.
Melio
meliopayments.com
Melio — це безкоштовний інструмент оплати постачальників/рахунків, який максимізує грошовий потік і мінімізує зайнятість. Сплачуйте рахунки постачальників за допомогою банківського переказу або дебетової картки безкоштовно, навіть якщо вони приймають лише чеки! Ви також можете використовувати свою кредитну картку там, де картки не приймаються, щоб довше зберігати готівку та отримувати винагороду за картку! Кредиторська заборгованість заново. Melio автоматично синхронізується з вашими QuickBooks і навіть надсилає чеки від вашого імені постачальникам, тому вам більше не потрібно скорочувати чеки.
Justworks
justworks.com
Justworks — це багатопродуктове рішення, яке пропонує глобальний нарахування заробітної плати, пільги, підтримку відповідності, відстеження робочого часу, HR-інструменти тощо з відзначеною нагородами підтримкою сертифікованих експертів HR. Ми впораємося з усіма дрібницями, щоб ви могли зосередитися на важливому: розбудові свого бізнесу та своєї команди.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — це передове програмне рішення для аналітики робочої сили, призначене для підвищення продуктивності віддалених, гібридних і внутрішніх команд, забезпечуючи при цьому позитивний досвід співробітників. Hubstaff інтегрується з понад 30 додатками, щоб ваш бізнес міг працювати ефективніше. Ви можете побачити, як відбувається робота, за допомогою таких функцій, як відстеження часу, знімки екрана, відстеження активності, відстеження URL-адрес і додатків, показники аналітики робочої сили, автоматичне нарахування заробітної плати та виставлення рахунків, планування, GPS і моніторинг розташування, а також табелі обліку робочого часу. Доступно для Mac, Windows, Linux, Chrome, iOS і Android. Наша місія — допомогти кожному провести найпродуктивніший день на роботі. Це зобов’язання означає надання пріоритету максимальній продуктивності без шкоди для повноцінного робочого середовища для всіх. Відчуйте трансформаційний вплив Hubstaff на ефективність і успіх нашої організації. Ось як Hubstaff став безцінним активом для бізнесу наших клієнтів: - Підвищення продуктивності: досягнуто чудового збільшення продуктивності на 5% завдяки плавній автоматизації процесів ВВП. - Стратегічний розподіл ресурсів: впровадження Hubstaff дозволило заощадити кількість персоналу, еквівалентну 10 співробітникам, підвищивши операційну ефективність. - Перемоги в бізнесі та покращення прибутку: сприяють отриманню нових можливостей для бізнесу та значному покращенню фінансового результату. - Нульовий час простою: насолоджуйтеся безперебійною роботою з нульовим часом простою, забезпечуючи безперервний і плавний робочий процес. - Ефективні процеси розрахунку заробітної плати та управління персоналом: спрощено всі процеси розрахунку заробітної плати та управління персоналом, зменшивши адміністративні витрати та забезпечивши точність. - Економія коштів на проектах: досягнута значна економія в межах від 10% до 25% на різних проектах, підвищуючи загальну прибутковість. - Підвищення цінності для клієнтів: досягнуто значного збільшення на 30% цінності, пропонованої клієнтам, підвищуючи стандарти обслуговування. - Оптимізація завдань: економія на 25% досягнута за рахунок усунення зайвих завдань і покращення загального використання ресурсів. - Зменшення витрат на наймання: скорочення витрат на наймання на 25%, пом’якшення ризиків, пов’язаних із поганим наймом, і оптимізація процесів найму. - Утримання співробітників: надає найкращим працівникам дані, необхідні для швидшого просування по службі, що сприяє кращому утриманню співробітників. Hubstaff виявився ключовим інструментом у прагненні наших клієнтів до досконалості, що забезпечує відчутні результати в різних бізнес-операціях. Приймайте майбутнє роботи з Hubstaff!
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. — це фінтех-компанія, яка впроваджує інновації за допомогою складних платіжних рішень з рахунку на рахунок. Надійна платформа Dwolla, низький код API та партнерська екосистема спрощують складний процес інтеграції з різними платіжними мережами для створення єдиного наскрізного рішення. Інтеграція сучасної платіжної технології Dwolla дає компанії можливість програмувати платежі в режимі реального часу й того самого дня. З мінімальним розвитком стартапи компаній зі списку Fortune 500 можуть отримати ефективність, гнучкість і покращити грошовий потік, працюючи з Dwolla.
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої робочої сили в одному місці. Завдяки Deel компанії роблять можливим глобальний нарахування заробітної плати, використовуючи власний бек-офіс Deel і місцеві організації. Працівники, менеджери та лідери можуть оновлювати деталі зняття коштів, візуалізувати структуру команди, контролювати загальні витрати на заробітну плату та виконувати десятки інших завдань через сучасний інтерфейс самообслуговування Deel. Сьогодні Deel обслуговує понад 20 000 клієнтів від малого та середнього бізнесу до публічних компаній, допомагаючи понад 120 000 працівників отримувати зарплату з будь-якого місця. Створюйте локалізовані юридичні контракти, відстежуйте відпустку, надавайте бонуси, керуйте капіталом тощо. Забронюйте демонстрацію, щоб отримати особистий посібник із платформи Deel, і розблокуйте свою глобальну робочу силу вже сьогодні.
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