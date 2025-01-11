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Програмне забезпечення для контент-маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Пакистан
«Програмне забезпечення для маркетингу контенту» відноситься до категорії програмних засобів і платформ, призначених для допомоги компаніям у плануванні, створенні, публікації, розповсюдженні та аналізі контенту для маркетингових цілей. Контент-маркетинг — це стратегічний маркетинговий підхід, зосереджений на створенні та розповсюдженні цінного, релевантного та узгодженого контенту для залучення й утримання чітко визначеної аудиторії, що зрештою спонукає до прибуткових дій клієнтів.
Запит на новий застосунок
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
Kajabi
kajabi.com
Kajabi — це комплексна платформа, яка допомагає творцям і підприємцям будувати успішний онлайн-бізнес, надаючи прості рішення, щоб перетворити свої пристрасті, навички та досвід у різноманітні джерела доходу. За допомогою Kajabi будь-хто може створювати збагачувальні онлайн-курси, пропонувати ексклюзивне членство, розвивати процвітаючу спільноту, створювати безкоштовні або передплачені подкасти, розробляти персоналізований коучинг і багато іншого. Завдяки Kajabi вони також мають доступ до надійної аналітики, безперебійних інструментів продажу та маркетингу, простих варіантів оплати та неперевершеного обслуговування клієнтів, освіти та спільноти.
Patreon
patreon.com
Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших отримують зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть витрачати більше часу на залучення своїх шанувальників в інтерактивний спосіб і продовжувати наповнювати Інтернет прекрасними речами, які подобаються мільйонам людей.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo — це відеогенератор аватарів штучного інтелекту, доступний на пристроях Windows, iOS і Android. Легко перетворюйте текст на професійне відео речника понад 120 голосами та мовами за лічені хвилини.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, які допоможуть підвищити рейтинг вашого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані та аналізуйте до 100 000 ключових слів або URL-адрес одним натисканням, щоб покращити свою стратегію SEO. За допомогою Marketing Miner ви можете швидко виявити технічні проблеми на своєму сайті, дізнатися, які цільові сторінки та ключові слова приносять найбільше трафіку, провести комплексний технічний аудит SEO та аналіз конкурентів, відстежувати згадки вашого бренду та важливі ключові слова у вашій ніші, знаходити нові можливості побудови посилань для зміцнення вашого профілю зворотних посилань і розробки успішної стратегії контент-маркетингу. Популярні функції: - Дослідження ключових слів - SEO-аудит - Відстеження рейтингів - Аналіз конкурентів - Моніторинг брендів - Створення посилань - Масовий аналіз даних - API Чому вам сподобається Marketing Miner? Неймовірне співвідношення ціна-якість: вам не обов’язково вибирати дорогі інструменти, щоб отримати високий рейтинг. Marketing Miner надає високоякісні дані за доступними цінами. Повна інтеграція з іншими інструментами: якщо ви віддаєте перевагу роботі з великими обсягами даних у власних інструментах, вам сподобається універсальний і потужний REST API Marketing Miner для доступу до ваших даних без входу в систему! Масовий аналіз даних: інструменти Marketing Miner заощаджують багато часу та зусиль. Ви можете швидко аналізувати дані до 100 000 ключових слів, доменів або URL-адрес.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd. – компанія, що займається розробкою програмного забезпечення та розробляє онлайн-інструменти для оптимізації пошукових систем та безкоштовні навчальні матеріали для професіоналів маркетингу. Універсальний набір інструментів Ahrefs SEO може допомогти вам у: - Дослідженні конкурентів: розкрийте органічні ключові слова ваших конкурентів, стратегії зворотних посилань і ключові слова PPC - Побудова посилань: знайдіть найпотужніші можливості зворотних посилань у вашій ніші - Дослідження ключових слів: отримайте максимум релевантних ідей щодо ключових слів і подивіться, як важко буде отримати рейтинг - Аудит веб-сайту: знайдіть, які проблеми з SEO є на вашому веб-сайті, і дізнайтеся, як їх виправити - Дослідження вмісту: знайдіть найпопулярніший вміст на будь-яку тему та знайдіть найкращі ідеї для свого власного вмісту - Відстеження рейтингу: відстежуйте свій пошуковий рейтинг разом із рейтингом своїх конкурентів - Моніторинг згадок: отримуйте сповіщення електронною поштою кожного разу, коли ви або ваш бренд згадуєтеся в Інтернеті. База даних Ahrefs містить понад 11 мільярдів ключових слів і понад 400 мільярдів проіндексованих сторінок. Саме тому Ahrefs може забезпечити максимальну точність даних для своїх користувачів.
Issuu
issuu.com
Issuu — це найбільша у світі платформа для публікації вмісту та маркетингу, яка дає змогу людям конвертувати, розміщувати та ділитися цікавим вмістом у різноманітних динамічних форматах у всіх цифрових каналах розповсюдження. Маючи понад 60 мільйонів публікацій, Issuu дозволяє своїм понад 1 мільйонам користувачів у всьому світі трансформувати вміст один раз і ділитися ним всюди. Issuu Story Cloud перетворює окремий документ на унікальний захоплюючий досвід читання, перетворюючи статичні документи на маркетингові активи, включаючи фліпбуки для вставлення на веб-сайти та блоги, оптимізовані для мобільних пристроїв статті, анімаційні історії для соціальних мереж, GIF-файли для електронної пошти тощо. . Щодня на Issuu завантажується понад 300 000 сторінок вмісту, що дає читачам у всьому світі доступ до пошуку та взаємодії з тим, що їм подобається, від журналів і газет до портфоліо та каталогів. Корпоративні маркетологи та індивідуальні творці обирають Issuu за його зручну платформу, яка розміщує їх повідомлення на передньому плані, не вимагаючи жодного рядка коду. Головний офіс Issuu знаходиться в Пало-Альто, штат Каліфорнія, а глобальні офіси знаходяться в Копенгагені, Берліні та Бразі. Дізнайтесь більше на issuu.com.
ClearSlide
clearslide.com
Ми прагнемо зробити кожну взаємодію з клієнтом успішною. Кожен електронний лист, кожна зустріч і кожна презентація мають бути чудовими. ClearSlide надає повну платформу для взаємодії з продажами, яка поєднує в собі керування вмістом, інтегровані комунікації, аналітику залучення та керовані продажі для динамічної взаємодії з покупцями та максимізації наявних інвестицій у CRM. Клієнти ClearSlide досягають вищої продуктивності продавців, підвищення ефективності управління продажами та ефективнішого обміну повідомленнями, спрямованими на клієнтів. Клієнти ClearSlide повідомляють: Збільшення кількості закритих угод на 10%-20% Зменшення часу на залучення нових представників на 25% Зменшення витрат на продаж на 50%-80% Продуктивність продажів Інтуїтивно зрозуміла інтегрована платформа для взаємодії з продажами – із вмістом, комунікаціями та аналітикою у вас під рукою, щоб керувати наступними кроками. Ефективність лідера Потужні інформаційні панелі квадранту залучення в ClearSlide і CRM покращують видимість угод, коучинг і ефективніше прогнозування та бізнес-результати. Вплив вмісту Рекомендуйте та рекламуйте вміст, надаючи представникам потрібний вміст та інструменти на кожному етапі циклу продажу. Удосконалюйте й оптимізуйте обмін повідомленнями на основі прямого залучення клієнтів і зворотного зв’язку.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter збільшує відвідуваність веб-сайту для понад 200 B2B-компаній шляхом автоматизації електронної пошти блогів, новин і RSS, які доставляються за допомогою наявного програмного забезпечення автоматизації маркетингу, такого як Marketo, Pardot або Eloqua.
KAWO
kawo.com
KAWO є одним із провідних гравців маркетингу SaaS у Китаї, який займається розробкою найбільш зручної програмної платформи для розширення можливостей китайських команд соціальних медіа для досягнення величі. Це центральний центр для маркетингових команд для ефективної співпраці, планування, керування й аналізу вмісту в WeChat, Weibo, Douyin і Kuaishou; чотири основні канали соціальних медіа в Китаї. Його безпрецедентний досвід роботи з місцевими соціальними медіа, знання клієнтів і правила допомогли більш ніж 500 світовим брендам досягти успіху на китайських платформах соціальних мереж.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — це інструмент автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який допомагає вам планувати й аналізувати свою маркетингову діяльність у соціальних мережах і таким чином підвищувати ефективність і охоплення соціальних мереж. 1) За допомогою SocialPilot ви можете підключити понад 9 соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok і VK. 2) Поділіться 500 публікаціями та підключіть понад 100 профілів лише за допомогою одного облікового запису SocialPilot. 3) Керуйте розмовами в соціальних мережах за допомогою Social Inbox. 4) Додайте до 10 членів команди у свій обліковий запис SocialPilot, щоб делегувати спільний доступ і планування за допомогою функції Team Collaboration. 5) Заплануйте 100 публікацій за раз, завантажуючи файл CSV за допомогою функції групового планування. 6) Створюйте персоналізовані публікації для окремих соціальних облікових записів одночасно, а також згадуйте інші профілі Facebook і Twitter для більшої взаємодії. 7) Проаналізуйте свою маркетингову діяльність у соціальних мережах за допомогою легкої аналітики та звітності в соціальних мережах. 8) Подивіться, коли і що ви запланували візуально за допомогою Календаря соціальних мереж. 9) Ніколи не залишайтеся осторонь нових ідей щодо вмісту, підбирайте пропозиції щодо вмісту та зберігайте їх як чернетки для подальшого використання. Додайте підібраний вміст і RSS-канали для нескінченної черги. 10) Не чекайте більше облікових даних вашого клієнта в соціальних мережах – просто запросіть їх і легко керуйте їхніми обліковими записами в соціальних мережах за допомогою функції керування клієнтами. 11) Створюйте власні налаштовані брендовані домени для кращої видимості та впізнаваності за допомогою URL Shorteners SocialPilot і позбудьтеся довгих, небажаних, потворних на вигляд URL-адрес. 12) Збільште кількість своїх публікацій у Facebook саме тоді, коли ви це плануєте.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампаній у кількох каналах. Ці інструменти кампанії та аналітика працюють на власному механізмі купівлі на основі штучного інтелекту, який оцінює зацікавленість облікового запису під час шляху до покупки. Foundry ABM може організовувати кампанії ABM, щоб підвищити обізнаність, залученість і реалізувати цільові облікові записи. Щоб дізнатися більше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примітка. Багато відгуків стосуються платформи Triblio, яка тепер називається Foundry ABM.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує маркетингові дані, дані про продукт, дохід і продажі для виявлення прихованої інформації, як-от LTV кампанії або коефіцієнт відтоку кожного маркетингового каналу. Сотні відділів доходів у таких компаніях, як 8x8, ActiveCampaign і Cognism, використовують HockeyStack, щоб збільшити кількість конвеєрів і швидше укладати угоди.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
PathFactory
pathfactory.com
Розблокуйте дохід B2B завдяки персоналізованому, захоплюючому та орієнтованому на конверсії досвіду на всьому шляху покупця B2B за допомогою PathFactory. Покращте шлях вашого покупця та почніть надавати своїм покупцям інформацію про вміст. Інтелектуальний аналіз вмісту PathFactory на основі штучного інтелекту дозволяє створювати персоналізований контент для ваших окремих покупців і цільових облікових записів для вашої стратегії ABM. Прискорюйте укладання угод і розширюйте свій конвеєр, рекомендуючи наступні найкращі активи для споживання на основі нещодавньої історії відвідувачів, галузі та актуальних тем. Провідні корпоративні та середні B2B-компанії використовують PathFactory, щоб пришвидшити розвиток, підвищити рівень виграшу та зрозуміти продуктивність контенту, надаючи інтелектуальний контент і віртуальні події, щоб усунути тертя з боку ваших покупців. Deloitte нещодавно визнала PathFactory однією з 500 технологічно швидких компаній Північної Америки 2020 року.
Clearscope
clearscope.io
Clearscope — найкраща у своєму класі платформа оптимізації контенту для пошукових систем, яка приваблює пошуковий трафік. Наші оптимізовані інструменти спрощують написання SEO, тож ви створюєте першокласний вміст із рейтингом. Наш текстовий редактор простий у використанні, ділиться та навчає. Окрім нашого першокласного текстового редактора, ми надаємо: -- Звіти про вміст на базі штучного інтелекту з ефективними рекомендаціями на основі даних Google у реальному часі -- Статистичні дані про щомісячний обсяг пошуку та мету пошуку, щоб допомогти вам вибрати правильне ключове слово -- Легка для розуміння шкала оцінювання вмісту для об’єктивного вимірювання якості вмісту – Зручні для автора ідеї та приклади фраз, які заохочують доречне, вичерпне написання – Інтеграція Google Doc і WordPress, яка вставляє Clearscope у ваш робочий процес із вмістом. Ми гарантуємо, що кожен клієнт налаштований для досягнення успіху завдяки надійній пропозиції живих демонстрацій, адаптації та практичної підтримки клієнтів з нашою командою експертів. Як Clearscope вписується у ваш робочий процес? Заплануйте демонстрацію з нами тут: https://www.clearscope.io/contact Ще не впевнені? Надішліть нам електронний лист у будь-який час на [email protected], щоб дізнатися більше.
NPAW
npaw.com
NPAW з гордістю представляє свій комплекс аналітичних рішень. Потужна, інтуїтивно зрозуміла платформа аналітики відео та додатків у режимі реального часу, яка має революціонізувати індустрію відеорозвідки, дозволяючи OTT, телекомунікаційним компаніям, медіа-компаніям і телерадіомовникам перетворювати мільярди точок даних у практичну бізнес-ідею для моніторингу, аналізу, і заробляти на цьому, поки їх користувачі дивляться. У потоковій індустрії, що стрімко розвивається, компанії, які надають контент користувачам, стикаються з серйозною проблемою: недостатньою видимістю надзвичайно складного ланцюга доставки контенту. Як вони можуть реагувати на розчарування користувачів, якщо вони не знають, що пішло не так? Як вони можуть реагувати на розвиток тенденцій споживання за пристроями, якщо вони не мають доступу до цих даних? NPAW Suite надає відеопровайдерам повний огляд потокового передавання їхніх кінцевих користувачів у режимі реального часу, інтегруючись із гравцями для отримання необроблених даних, які мають значення, і переводячи їх у настроювані та легко читані інформаційні панелі, які не лише надають підприємствам усі дані, які вони мають може знадобитися, а й дозволити їм зрозуміти це та діяти відповідно до нього значущим чином. Перед нами стояло завдання полягати в тому, щоб розробити еволюцію нашого продукту, який міг би перетворювати надзвичайно складну інформацію в систему візуального дизайну, достатньо інтуїтивно зрозумілу, щоб дозволити клієнтам ідентифікувати, створювати та складати власні шаблони KPI, показників і параметрів на основі даних для їх індивідуальне обслуговування. Завдяки тісній співпраці з клієнтами та постійному пошуку кращої версії нашого продукту ми змогли створити досить просту мову візуального дизайну, щоб користувачі могли отримати потрібну видимість даних.
Pressboard
pressboardmedia.com
Відзначені нагородами інструменти для творців контенту. Ви створюєте неймовірний вміст, а наші інструменти зроблять все інше. Pressboard надає вам такі ж потужні звіти, як і ваш вміст. Перейдіть від запуску вмісту до обміну звітами в реальному часі за хвилини, а не за дні. Pressboard Studio об’єднує ваші найважливіші дані в красивих, налаштованих звітах, якими можна ділитися. -Зберіть усі ваші дані разом -Здивуйте своїх клієнтів звітами, якими можна ділитися -Одноразово керуйте сотнями кампаній, яким довіряють тисячі найкращих видавців світу та впливових осіб, зокрема NBCUniversal, USA TODAY і The New York Times.
Epilocal
epilocal.com
Epilocal надає з’єднувачі даних і засоби автоматизації, які дозволяють компаніям масштабувати й автоматизувати свої операції з контентом за доступною ціною.
ScreenSpace
screenspace.io
У світі відволікань, перенасичених ринків і міленіалів... Команди маркетингу та продажів покладаються на ScreenSpace, щоб прорватися крізь шум → емоційно залучити високоякісних клієнтів → і спрямувати їх у непереборну подорож до YES! Давайте будемо чесними → Ваші клієнти вражені. Загальні відео • Тури, орієнтовані на продукт Статичні колоди • Демонстраційні сценарії • Складні сайти Людей відштовхують від універсальних медіа. чи не ти? Звичайно, витрачайте час і гроші на традиційну тактику. Відштовхування клієнтів з високим ступенем наміру — це також «дохід». При цьому залучаючи дорогий, неякісний «шум». Це призводить до втрати конвеєра та ненадійних результатів. Або... Уявіть, що ваш продукт і клієнти сяють! Завдяки комплексному та захоплюючому веб-доступу перетворите свій продукт на захоплюючу візуальну подорож. Історія, яка ведеться самостійно, гіперадаптується під кожного покупця. Стимулювання глибокого залучення та розуміння продукту Коли покупці залучаються до мультимедіа, динамічних наративів, інтерактивних турів і переконливих історій клієнтів, доки вони не тільки відкриють цінність, але й *відчують* її. Будьте героєм із ScreenSpace. Просто перетягніть і опустіть, і ви зможете перетворити свій наявний вміст: відео • колоди • демонстрації • історії клієнтів • документи в захоплюючу історію продукту, яка подобається вашим покупцям. Дані про наміри покупців надаються вашій улюбленій CRM, тож ви можете оптимізувати свій досвід для успіху, а ваша команда продажів може оптимізувати роботу для наступного дзвінка. Побічні ефекти включають... Досягнення вимірних результатів, які рухають голку. Прискорення впровадження завдяки поновленню участі. Наповнюйте свій конвеєр потенційними клієнтами з високими намірами. Збільшення показників виграшу при скороченні циклів продажів. Переорієнтація ресурсів на перевірені стратегії. Завоювання довіри керівників і зацікавлених сторін. Усе, не виходячи з дому. Або кафе. Або офіс. Відчуйте, як це – бути щасливим і зацікавленим покупцем → www.screenspace.io
QuickFrame
quickframe.com
QuickFrame від MNTN дозволяє кожній організації конкурувати в нашому першокласному світі відео, змінюючи спосіб створення оригінального відео. Наша платформа Global Video Hub™ максимізує рентабельність інвестицій у відеовміст, відкриваючи відео на основі даних, яке ефективно створюється для кожної платформи, цілі кампанії та стилю. Понад 65 000 відео було створено на Global Video Hub для провідних брендів, зокрема Colgate-Palmolive, Hasbro, Self і Ben Bridge Jewellers. QuickFrame є офіційним партнером Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snap, Pinterest, LinkedIn, MNTN і Roku.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate надає комплексне міжплатформне програмне забезпечення для створення звітів у поєднанні з експертними даними в «білих рукавичках» і підтримкою Business Intelligence. Ми допомагаємо компаніям, маркетинговим групам і агентствам повністю реалізувати потенціал їхніх даних реклами, продажів, електронної пошти, CRM, Інтернету та аналітики. Рішення забезпечує інтеграцію даних ETL на рівні підприємства, масштабоване сховище даних і узгоджену з бізнесом візуалізацію даних, призначену для будь-якого сценарію даних бізнесу або клієнта та конфігурації внутрішньої/зовнішньої звітності. Наші партнери почуваються спокійно завдяки спеціальним менеджерам облікових записів і експертам із конфігурації бізнес-аналізації за запитом, які працюють як партнерське аналітичне розширення своєї команди. Простіше кажучи, ми забезпечуємо постійне досягнення вашого ідеального бачення звітності. Arena Calibrate користується довірою брендів і агентств, зокрема Amex, Gentle Dental, National Golf Foundation, Proud Moments ABA, RFPIO, Entrust, Hyster-Yale, Airgap і Fourth. Дізнайтеся більше про Arena Calibrate нижче: - Комплексне повне програмне забезпечення BI забезпечує єдине джерело правдивих звітів про онлайн- та офлайн-рекламу, маркетинг електронною поштою, аналітику веб-сайтів, створення попиту, електронну комерцію, CRM/продажі та інші області даних. - Масштабоване сховище даних для вашого бізнесу або клієнтів. - 40+ роз'ємів Plug & Play + автоматизовані канали даних. - Легко інтегрує дані в автономному режимі або інші дані, які не мають доступного конектора. - Розширене міжплатформне змішування та вирівнювання даних із цінною підтримкою очищення та гігієни для забезпечення точності звітів. - Дозволяє швидко зрозуміти загальний стан вашої маркетингової воронки та впливати на формування потенційних клієнтів, MQL, SQL, CAC і ROAS. - Економні менеджери облікових записів та експерти з налаштування BI за запитом, які працюють як партнерське розширення BI для вашої команди чи агентства. Відвідайте веб-сайт: https://www.calibrate.thearena.ai
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному часі, органічні рекламні згадки). Veritone Attribute використовує дані з трансльованих оголошень і співвідносить їх з аналітикою веб-сайтів рекламодавців. За допомогою Attribute медіа-мовники можуть продемонструвати свою цифрову цінність для трансляційних кампаній, що призведе до підвищення задоволеності рекламодавців і збільшення прибутку. Швидка статистика — збирайте та переглядайте детальні надійні дані про кампанії майже в режимі реального часу. Гнучке налаштування — налаштовується для кожного клієнта, рекламодавця та кампанії. Висока наочність — інформаційна панель забезпечує просту візуалізацію даних атрибуції, якими можна ділитися. Дізнайтесь більше на https://www.veritone. com/applications/attribute.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з вашим веб-сайтом, сприяючи підвищенню ефективності бізнесу . Прискоріть свій процес і прибуток за допомогою персоналізації на основі атрибуції: - Подавайте кожному відвідувачу веб-сайту правильні повідомлення та ресурси, допомагаючи їм швидше стати вашими клієнтами. - Зрозумійте, як ваші маркетингові зусилля впливають на бізнес-цілі, і сплануйте шляхи своїх клієнтів від першого контакту до виграних угод. - Перетворіть відвідувачів на клієнтів, а не лише на потенційних клієнтів!
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, створення та персоналізація цільових сторінок, захоплення попиту, збагачення, перевірені людьми потенційні клієнти, а також досвід на основі облікових записів. Ці інструменти дозволяють маркетологам створювати більш релевантний і привабливий досвід для своєї цільової аудиторії, що в кінцевому підсумку може сприяти досягненню кращих бізнес-результатів, таких як збільшення залучення, вищі коефіцієнти конверсії та більша лояльність клієнтів. Покупці отримують вигоду від динамічного, персоналізованого контенту та підключених цифрових технологій, які дають їм змогу отримати кращу освіту та швидше приймати обґрунтовані рішення.
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа B2B Revenue Attribution Platform від Dreamdata об’єднує дані з усього пакету технологій для виходу на ринок, щоб запропонувати безпрецедентне розуміння шляху вашого клієнта B2B. Від анонімного першого дотику до закритого виграшу, Dreamdata кладе кінець здогадкам і надає ефективний аналіз того, що насправді приносить ваш дохід. За допомогою Dreamdata B2B-компанії можуть запускати спеціальне моделювання атрибуції на основі облікових записів, отримувати рентабельність інвестицій у рекламу кожної рекламної кампанії, вимірювати рентабельність інвестицій у вміст, порівнювати зростання, прогнозувати дохід і приймати рішення на основі даних про те, які зусилля слід масштабувати далі.
ShareThis
sharethis.com
Інструменти, плагіни та програми ShareThis використовуються більш ніж трьома мільйонами веб-сайтів для залучення споживачів і трафіку, вловлюючи найширші та найглибші почуття людей в Інтернеті. Ці настрої та сигнали спостерігаються в режимі реального часу та обробляються щодня, щоб краще зрозуміти людей, що робить соціальні дані придатними для будь-якого бізнесу, якому потрібне цілісне уявлення про людей або клієнтів. ShareThis Share Buttons – це безкоштовний, простий у встановленні інструмент, який дає змогу одним клацанням миші ділитися вмістом у понад 40 соціальних каналах. Вони дають можливість видавцям розширювати життєздатність свого вмісту, розширювати свою аудиторію та сприяти залученню. Спробуйте кнопки спільного доступу: sharethis.com/platform/share-buttons/ Цікавитесь іншими способами покращити свій веб-сайт? Ознайомтеся з нашим набором веб-інструментів, включаючи кнопки «Підписатися», кнопки «Реакція», платформу керування згодою та соціальну стрічку.
Readable
readable.com
Readable.io — це набір інструментів для читання та написання, які допомагають покращити якість веб-сайту та вмісту документів.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai — найкращий інструмент на основі ШІ для всіх ваших маркетингових кампаній. Отримайте статистику за допомогою штучного інтелекту, щоб знайти ідеальне націлювання та аудиторії для досягнення найкращих результатів для ваших кампаній. За допомогою Shakespeare.AI створюйте висококонверсійні текстові, графічні/відеореклами та стратегії кампаній, як маркетологи №1 у світі. Надання вам несправедливої переваги над конкурентами. * Зменшити свій CAC на 33% * Покращити коефіцієнт конверсії на 40% * Створюйте високоефективні оголошення, які перетворюють * Отримайте оптимізацію ШІ та статистику. Приєднуйтеся до понад 1000 людей, які вибрали Shakespeare.Ai, щоб допомогти їм досягти своїх маркетингових цілей.
Taboola
taboola.com
Taboola — найпопулярніша у світі платформа для пошуку вмісту та нативної реклами. Знаходьте якісних споживачів у великих масштабах і розвивайте їх протягом усього шляху покупця, використовуючи точне націлювання та перенацілювання. Збільште обсяги продажів за допомогою платформи, орієнтованої на ефективність, включаючи автоматичне призначення ставок, керування трафіком тощо.
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Ubersuggest
neilpatel.com
Просунутий: простий процес, який працює, щоб перетворити крижаних потенційних клієнтів на щасливих клієнтів (з автоматичними конверсіями та послідовністю).
Storylane
storylane.io
Storylane дозволяє командам B2B маркетингу та відділу продажів знімати їхній продукт і створювати захоплюючі демонстрації та огляди продуктів. Нижче наведено деякі випадки використання в маркетингу та продажах, у яких Storylane може допомогти вам. Маркетинг: огляди продукту – ви можете створити екскурсійний огляд свого продукту та вставити його на свій маркетинговий веб-сайт. Це допоможе стимулювати PLG і збільшити кількість потенційних клієнтів у вашій послідовності. (PS: Ви також можете вставити форму потенційного клієнта) Кампанії електронною поштою – надішліть огляд продукту у своїх кампаніях електронною поштою, щоб показати нові функції або конкретну схему продукту. Продажі: демо-залишки. Створіть керовану + клікабельну демонстрацію свого продукту, налаштовану для ваших потенційних клієнтів, і надішліть її їм як демонстраційну демонстрацію. Це допоможе вашому покупцеві-переможцю засвоїти ваш продукт і прискорити укладання угод. Демонстрації в прямому ефірі. Показуйте демонстрації Storylane під час викликів відкриття або на різних етапах POC. Ваші торгові представники можуть бути навчені дотримуватися послідовного демонстраційного потоку. Попередній продаж: розширте свої демонстраційні можливості, дозволивши вашій команді попереднього продажу створити нові демонстраційні версії за лічені хвилини. За допомогою Storylane ви зможете допомогти своїй команді з продажу надати персоналізований демонстраційний досвід кожному покупцеві без традиційних складнощів навколо створення кількох демонстраційних середовищ.
EX.CO
ex.co
EX.CO — це відзначена нагородами платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти своїм відеоконтентом і стратегіями монетизації для отримання максимального прибутку.
Narrator
narrator.ai
Narrato — це платформа для створення, співпраці та управління робочим процесом AI-контенту, створена для того, щоб допомогти маркетологам/творцям-одиночкам, командам з економічного контенту чи навіть великим командам із виробництва контенту створювати та надсилати контент у кілька разів швидше та економічно ефективніше, ніж це було можливо раніше. Основні характеристики платформи: - Понад 100 інструментів штучного інтелекту для створення контенту, створення ідей, оптимізації та пошукової оптимізації для дуже швидкого створення контенту, орієнтованого на результат (розглянуті випадки використання - блог, соціальні мережі, електронні листи, відео, прес-релізи, копірайтинг, реклама, узагальнення і більше). Створіть свій власний варіант шаблону штучного інтелекту та голоси бренду. - Повне керування контент-проектами та підтримка автоматизації робочого процесу, включаючи призначення завдань, керування контент-календарем, автоматичні сповіщення, публікації, керування фрілансерами тощо - Потужні короткі рекомендації щодо пошукової оптимізації, ключові слова та теми, створені за допомогою штучного інтелекту - Спеціальні шаблони вмісту та потужні функції співпраці в документах і на робочому місці - Зображення штучного інтелекту, безкоштовні зображення та графіка - Масове створення вмісту за допомогою штучного інтелекту (наприклад, генерування масових описів вмісту) Інші функції: сховище вказівок і активів бренду, багатомовна підтримка, плагіат і перевірка граматики, спеціальні звіти, AI Brand Voices і більше.
involve.me
involve.me
Сучасний інструмент взаємодії з клієнтами, який допомагає компаніям створювати персоналізовані взаємодії на кожному кроці клієнтського шляху, підвищувати залучення аудиторії та збирати кращі дані. За допомогою include.me користувачі можуть легко створювати та публікувати розумні цільові сторінки та рекламні акції для залучення потенційних клієнтів, тести, форми та особистісні тести для кваліфікації та сегментації потенційних клієнтів, калькулятори цін і цифрових продавців для конверсії продажів, а також опитування щодо задоволеності продукту та клієнтів для вимірювання досвіду клієнтів. .
Allego
allego.com
Allego є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для отримання прибутку. GO, сучасна платформа Allego Revenue Enablement, об’єднує команди з продажів, підтримки та маркетингу, щоб забезпечити досвід, який шукають покупці B2B — на єдиній комплексній платформі. Завдяки своїй запатентованій технології платформа GO гарантує, що відділи доходів підбирають потрібний вміст, готові команди продажів впевнено перемагати та взаємодіяти з покупцями належним чином у потрібний час для швидшого циклу продажів і збільшення прибутку. Allego є надійним вибором для однієї чверті компаній, що входять до рейтингу Dow Jones Industrial Average, 5 із 15 найбільших банків США, 4 із 8 найбільших страхових компаній, 4 із 5 найбільших світових компаній із виробництва медичного обладнання, 6 із 10 найбільших компаній з управління капіталом, 5 з 5 найбільших компаній з управління активами та багато інших глобальних підприємств. Дізнайтеся більше про можливість отримання прибутку, яка завойовує продавців і покупців на Allego.com. Майже 1 мільйон професіоналів використовують Allego, щоб революціонізувати спосіб навчання, навчання, співпраці та продажу, чи то для надання зворотного зв’язку один одному через асинхронне відео, чи для вдосконалення своїх навичок за допомогою інструктажу на основі ШІ та однорангової співпраці. Дізнайтеся більше про Allego та рух, який ми створюємо, на allego.com.
SpidWit
spidwit.com
Spidwit знаходить і впорядковує вміст в Інтернеті. Він шукає серед тисяч найкращих сайтів, щоб надати галузеві високоякісні новини, відео, зображення та цитати, заощаджуючи час та енергію.
Vable
vable.com
Vable — це платформа керування інформацією, яка дозволяє збирати, фільтрувати та надавати налаштований вміст людям, яких ви підтримуєте. За допомогою Vable інформаційні професіонали можуть контролювати нескінченні джерела та створювати індивідуальну базу даних усіх новин та інформації, які потрібні вашій організації.
Anyword
anyword.com
Anyword — це платформа Copy Intelligence та Gen AI Platform на основі штучного інтелекту, якою користуються понад 1 мільйон маркетологів у таких компаніях, як Amazon, Greenhouse та IBM, що дає змогу маркетологам створювати масштабований контент для бренду, який перетворює та стимулює продажі. Навчаючись на мільярдах точок маркетингових даних, Anyword пропонує маркетологам потужну прогнозну оцінку продуктивності та аналітику за різними каналами для моніторингу та покращення ефективності копіювання в режимі реального часу. Завдяки Anyword маркетологи заощаджують гроші на дорогому тестуванні A/B і час, створюючи ефективні копії та повідомлення, які найкраще відповідають вашій цільовій аудиторії та підвищують ефективність.
Quuu
quuu.co
Quuu — це джерело номер один якісного контенту, яким ви можете ділитися в соціальних мережах на автопілоті. Керування вмістом виділяє вас серед маси в соціальних мережах. Це спосіб забезпечити цінність і послідовність для ваших підписників. Однак виконання цього належним чином займає багато часу, тому автоматизація за допомогою Quuu повертає вам дорогоцінний час для роботи над іншими речами. Quuu — це єдиний інструмент, який збирає вміст у понад 500 категоріях інтересів, тобто у вас завжди будуть відповідні публікації, якими ви можете поділитися зі своєю аудиторією на Facebook, LinkedIn і Twitter.
Showpad
showpad.com
Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше угод швидше за допомогою Showpad. Основний механізм Sales Content Management Showpad дає змогу командам із доходів створювати єдине місце для пошуку, керування й розповсюдження важливого вмісту в масштабі. Для маркетологів Showpad об’єднує команди навколо найновішого контенту бренду з правильним керуванням, щоб покращити сприйняття контенту, і надає статистичні дані з нижньої частини послідовності, щоб команди могли інвестувати більше в правильний контент. Практикуючі спеціалісти з удосконалення використовують платформу для досягнення міжфункціонального узгодження та створення масштабованих цільових навчальних кампаній. Продавці мають доступ до всіх потрібних ресурсів, щоб позиціонувати себе як надійних порадників для сучасних команд закупівель. Команди закупівель отримують вигоду від продавців, які краще підготовлені до розуміння їхніх унікальних проблем і підключають їх до правильного рішення у своєму портфоліо. Співпрацюючи з організаціями будь-якого розміру та рівня зрілості в більш ніж 50 країнах, Showpad підтримує стратегічне узгодження та ефективність команд з доходів. Від малих і середніх підприємств до корпоративних брендів, таких як Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson і Coca-Cola EuroPacific Partners, Showpad є перевіреним прискорювачем прибутку. Showpad з подвійними штаб-квартирами в Чикаго, штат Іллінойс, і Генті, Бельгія, обслуговує різноманітну робочу силу з усього світу.
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver дозволяє легко планувати нескінченний контент, підвищувати залученість і слухати враження клієнтів про вас і ваших конкурентів.
Walls.io
walls.io
Walls.io — це комплексне рішення для соціальних стін, яке дозволяє збирати, курувати та відображати вміст у стрічці, яку легко налаштувати. Ви можете збирати вміст із кількох платформ соціальних мереж або дозволити своїй аудиторії публікувати вміст безпосередньо на вашій стіні. Ви також можете додавати власні публікації до каналу та створювати приємне поєднання вмісту вашої аудиторії та вмісту вашого бренду. Соціальна стіна — це чудовий спосіб використати потужність контенту, створеного користувачами, і залучити свою аудиторію. Ви можете використовувати його на приватних і громадських заходах, на своєму веб-сайті або в магазинах чи офісах. Можливості безмежні!
Curatora
curatora.io
Curatora дозволяє клієнтам знаходити, курувати та поширювати першокласний релевантний вміст, який ваша цільова аудиторія хоче прочитати — зараз.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітами з однієї централізованої платформи MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кількох місцях, швидко та легко створювати географічно орієнтовану рекламу Facebook. MavSocial підтримує Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google Business Profiles і Tumblr.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Безкоштовні сервіси перекладу відео, дубляжу, клонування голосу та синтезу мовлення на основі штучного інтелекту. Розширюйте з нами понад 150 мов, щоб у 10 разів збільшити аудиторію без зусиль!
SundaySky
sundaysky.com
Сучасні маркетологи знають силу відео, але визнають, що традиційна модель виробництва зламана. SundaySky дає можливість компаніям створювати, персоналізувати та розповсюджувати відео в великих масштабах ефективно та незалежно. Ми спрощуємо для користувачів створення високоякісного відео професійного вигляду без попереднього досвіду, а для компаній – запровадження економічно ефективного двигуна відеоконтенту. SundaySky Video Platform — це просте у використанні авторське програмне забезпечення з підтримкою штучного інтелекту, яке поєднує творчий досвід із потужними можливостями персоналізації для покращення залучення глядачів і підвищення ефективності роботи за рахунок зменшення залежності від ресурсомістких моделей виробництва, які потребують значних витрат, часу та потребують спеціалізованих навички. Підприємства, що розвиваються, і провідні бренди, зокрема 1000Bulbs.com, 1-800 Contacts, Aetna, Bank of America, iTHINK Financial, Okta, SalesIntel, Staples, UnitedHealthcare та багато інших, прийняли SundaySky для модернізації відеовиробництва з персоналізацією для покращення залучення аудиторії. і стимулювати ефективне зростання бізнесу.
Vev
vev.design
Vev — це нове покоління веб-розробників, які дають змогу командам реалізовувати свої найцікавіші веб-концепції з повною творчою та технічною свободою.
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog є лідером у галузі цифрового видавництва з 2008 року. Наша платформа дає змогу видавцям, розробникам контенту, фахівцям з маркетингу та електронної комерції легко створювати та публікувати цікаві цифрові матеріали. Завдяки нашій передовій технології фліп-бук HTML5 ваш вміст можна переглядати на БУДЬ-якому пристрої. Просто завантажте свій PDF-файл і миттєво створюйте приголомшливий вміст, що перегортає сторінки, без необхідності писати жодного рядка коду. Наші фліпбуки HTML5, каталоги електронної комерції та рідні програми забезпечують домінуючий досвід користувача. Перетворіть свій PDF-файл на фліпбук HTML5 і підвищте впізнаваність бренду, онлайн-продажі та охоплення.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ — це платформа Fullstack Intelligence® SaaS для уніфікованих гібридних ІТ-операцій. Підвищте продуктивність додатків, скоротіть операційні витрати та модернізуйте ІТ, поєднавши знання на основі штучного інтелекту та колективну мудрість із живим планом робочих навантажень додатків, інфраструктури та мережевих з’єднань. З OneIQ операційні команди, надійні консультанти та постачальники можуть безперебійно працювати разом, створюючи спільний досвід, прозорість і довіру. Використовуючи запатентований захищений інтерфейс, кожен може отримати вигоду від спільного перспективного розуміння - надихаючих інновацій на кожному рівні стеку для формування майбутнього вашої організації. OneIQ має сертифікат ISO/IEC 27001 і використовує запатентовану технологію Secure Data Collaboration (US-11797701-B1).
degpeg
degpeg.com
Degpeg — це хмарна платформа живої торгівлі, яка додає й покращує онлайн-продаж і маркетинг будь-яких продуктів/послуг за рахунок покращення взаємодії з клієнтами завдяки багатопотоковій передачі як в Інтернеті, так і на мобільних пристроях, підтримуючи 30+ соціальних платформ одночасно. Продукти: Платформа живого спілкування Платформа живого спілкування допомагає компаніям спілкуватися з потенційними клієнтами в режимі реального часу за допомогою аудіо- та відеовзаємодії. Він ефективно перетворює потенційних клієнтів на продажі, створюючи персоналізовану взаємодію, яка зміцнює довіру. Подолаючи розрив між офлайн-магазинами та онлайн-споживачами, він забезпечує безперебійне підключення та зручність. Крім того, платформа підвищує операційну ефективність завдяки відеодзвінкам між клієнтами та сервісними центрами, оптимізуючи процеси та підвищуючи рівень задоволеності клієнтів. Функції: Поштова скринька чату Маршрутизація викликів Відстеження розташування Додавання учасників виклику Запис викликів Інтеграція з Інтернетом і додатком Спільне використання екрана Телебачення в прямому ефірі Degpeg дає змогу брендам запускати телевізійні програми в прямому ефірі, забезпечуючи багатопотокове передавання на різних платформах з однієї панелі інструментів. Крім того, бренди можуть легко додавати CTA на свій веб-сайт під час прямої трансляції на кількох платформах соціальних мереж. Особливості: Багатопотокова інтегрована торгівля Організація подій Чат у прямому ефірі Відео з можливістю покупки Це дозволяє глядачам безпосередньо купувати продукти чи послуги, представлені у відео, покращуючи враження від покупки. Функції: Покупки у відео Інтерактивні посилання на продукти Кнопки заклику до дії
Proof
useproof.com
Доведено, що додавання Proof до вашої маркетингової воронки зміцнює довіру відвідувачів, викликає терміновість і збільшує кількість переходів на 10-15% на сторінку.
Shorthand
shorthand.com
Стенографія – це провідна платформа для створення захоплюючого цифрового вмісту для Інтернету. Простий редактор стенографії дозволяє будь-кому створювати, редагувати та публікувати приголомшливі читання за лічені хвилини — не потрібні навички кодування чи веб-дизайну. Тепер команди медіа, маркетингу та комунікацій можуть створювати захоплюючий контент у великих масштабах, сприяючи глибшому залученню аудиторії, кращим показникам і кращим результатам для свого бренду. Стенографія дозволяє користувачам легко співпрацювати. Зібравши свою команду в робочому просторі Shorthand, ви зможете покращити співпрацю над вмістом і швидше відправляти. Кілька користувачів можуть плавно працювати разом над частиною вмісту без перерв. Більше того, користувацькі теми означають, що весь опублікований вміст залишається фірмовим. А завдяки гнучким параметрам публікації користувачі можуть публікувати свій скорочений вміст практично будь-де — через AWS, свою CMS, хостинг для скороченого тексту або вбудовуючи його безпосередньо на свій веб-сайт. Ми з гордістю можемо сказати, що наші клієнти, зокрема BBC, Salesforce, Unicef, Кембриджський університет і Манчестер Сіті, публікують у мережі найпривабливіший і кінематографічний вміст. Сюди входить усе: від цифрових журналів і розширених функцій до внутрішніх повідомлень, історій брендів, блогів — навіть віртуальна квест-кімната! Стенографія забезпечує значну віддачу від інвестицій, оскільки клієнти постійно хваляться радикальними покращеннями своїх показників залучення. Shorthand була заснована в Брісбені, Австралія, і зараз є справді глобальною компанією. Ми — команда майстрів із мистецтвом і серцем, які допомагають командам контенту створювати найбільш вражаючий і впливовий цифровий контент у світі.
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні події за допомогою програмного та апаратного забезпечення. Усе це підтримується цілодобовою службою підтримки клієнтів, яка на 100% складається з людей. Інтегрована платформа InEvent включає гостинність і житло, подорожі та логістику, веб-трансляцію, живу участь, плавну реєстрацію, динамічну мережу, надійну автоматизацію маркетингу, спеціальні веб-сайти та мобільні програми, аналітику в реальному часі, потужні маяки та понад 100 інших функцій для потужні інтерактивні та захоплюючі враження. Ми успішно обслуговували понад 50 000 подій і вебінарів із понад 2 мільйонами відвідувачів і понад 60 мільйонами хвилин потокової трансляції по всьому світу. Незалежно від того, чи проводите ви вебінар, віртуальну практичну зустріч чи подію, яка триває місяць, наше гнучке рішення допоможе втілити в життя вашу ідеальну подію.
Skyword360
skyword.com
Платформа Skyword360 ставить контент у центр усіх маркетингових заходів. Skyword360 розроблено для того, щоб усе міжканальне планування, створення й активація контенту узгоджувалися із загальною стратегією контенту й маркетинговими цілями підприємства. Завдяки цьому підходу, орієнтованому на контент, лідери маркетингу мають змогу створювати унікальні та узгоджені умови для клієнтів, які відрізняють їхні бренди та забезпечують вимірні результати. Skyword360 надає інструменти для всіх основних елементів роботи з контентом: стратегія, планування, створення, збір, активація, персоналізація та оптимізація. Завдяки міжнародній спільноті фрілансерів із понад 46 країн і можливості перекладу платформи на 14 мов, операції з вмістом можуть безперешкодно виконуватися в масштабі.
StoryScale
storyscale.com
Зробіть свій маркетинг і продаж продуктом орієнтованим. Створюйте піксельні демонстрації продукту без коду. Оптимізуйте свій демонстраційний досвід на всіх пристроях. Демонстрації StoryScale є кінематографічними, з анімованими переходами та масштабуванням. Завдяки найкращій у своєму класі відкритій веб-сторінці для маркетингу та персоналізованим демонстраціям для продажів StoryScale надає повне рішення для автоматизації демонстрацій для сучасних команд із доходів. • Огляди продукту веб-сайту з адаптивною доставкою та генеруванням потенційних клієнтів • Персоналізовані демонстрації продажів із безпечним обміном і вихідною доставкою • Керовані та нелінійні маршрути ознайомлення з продуктом • Без демонстраційної студії коду для редагування та налаштування екрана • Бібліотека посібників і взаємодій на екрані • Клонуйте живі додатки або використовуйте медіа-зйомки екрану • Демо-літика для відстеження взаємодії та демонстраційної ефективності • Контент для відео, електронних книг, блогів та інших засобів масової інформації Ми віримо, що люди заслуговують на кращий досвід цифрових покупок. Це проста філософія: продавайте так, як хочете купувати.
Spott
spott.ai
Ви повинні робити 3 речі дуже добре, щоб досягти успіху в Інтернеті. 1. Створюйте чудовий контент. 2. Переконайтеся, що ви опублікували його на каналах, на яких перебуває ваша аудиторія. 3. Переконайтеся, що, надихнувши свою аудиторію, ви дозволяєте їй діяти відповідно до цього натхнення, дозволяючи їй переходити через інтерактивність. SPOTT зосереджується на цьому третьому кроці. Наша цінна пропозиція: SPOTT — це рішення, яке дозволяє користувачам отримувати більше від опублікованого вмісту, роблячи його ефективним і виміряним у багатоканальному середовищі. За допомогою нашого програмного забезпечення Spott ви можете вставляти доступні для покупок посилання на (360°) зображення, файли PDF і відео, отримувати підписка на інформаційні бюлетені, посилання на pdf-документи або демонстрація вашої останньої акції. Ви можете легко додати інтерактивний шар до всіх своїх зображень і відео. Зробіть свої відео, каталоги та зображення інтерактивними. Додайте заклик до дії, позначайте продукти тегами, отримайте підписку на інформаційні бюлетені та збільшуйте конверсії. Завдяки Spott ви отримаєте більше користі від опублікованих PDF-файлів, зображень і відео, додавши інтерактивні елементи, які зроблять ваш вміст доступним для виконання та виміром.