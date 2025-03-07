Програмне забезпечення мережі доставки вмісту (CDN). - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

Vodlix

vodlix.com

Vodlix-це біла етикетна потокова трансляція та платформа OTT (над вершиною), яка пропонує хмарні рішення для потреб IPTV та VOD (відео на вимогу). Це дозволяє підприємствам та людям легко створювати та запускати власні послуги з потокового відео, без необхідності будувати все з нуля. Vodlix забезпечує високоякісний досвід перегляду для кінцевих споживачів, з такими функціями, як EPG (посібник з електронної програми) та Live TV, які дозволяють глядачам легко переглядати повний перелік того, що відбувається, і дивитись їх улюблені шоу під час ефіру. Крім того, Vodlix пропонує систему управління пакетами, що полегшує запропонувати глядачам, що налаштовуються пакети вмісту, забезпечуючи більшу гнучкість та контроль над тим, що глядачі можуть отримати доступ. Завдяки прозорому ціноутворенні, що включає кодування відео, і немає додаткових витрат на мобільні та телевізійні програми у професійних та підприємницьких планах, Vodlix допомагає бізнесу максимізувати свій дохід та мінімізувати витрати. Vodlix також пропонує різноманітні функції безпеки та підтримки клієнтів, щоб переконатися, що ваша потокова послуга працює безперебійно та безпечно. Загалом, Vodlix - це всебічна платформа для потокового відео, яка надає підприємствам та людям інструменти, необхідні для створення успішної потокової послуги.