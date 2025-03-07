Програмне забезпечення для контролю вмісту - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

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Програмне забезпечення для контролю вмісту допомагає компаніям знаходити відповідний вміст із зовнішніх джерел і ділитися ним із власною аудиторією в маркетингових цілях. Цей підібраний вміст може включати письмові матеріали, такі як статті новин, публікації в блогах і повідомлення в соціальних мережах, а також візуальний вміст, наприклад інфографіку та відео. Маркетингові команди використовують програмне забезпечення для контролю вмісту, щоб залучити аудиторію, залучити потенційних клієнтів, завоювати довіру та продемонструвати лідерство. Програмне забезпечення для контролю вмісту пропонує функції, які дозволяють командам маркетингу знаходити галузеві або тематичні матеріали та поширювати їх серед цільової аудиторії через різні канали, такі як соціальні мережі, інформаційні бюлетені або веб-сайти. Щоб полегшити розповсюдження, ці програмні рішення можуть інтегруватися з програмним забезпеченням для керування соціальними мережами чи програмним забезпеченням електронного маркетингу або надавати функції, подібні до них. Деякі інструменти контролю вмісту також містять функції для виявлення та збору вмісту, створеного користувачами. Окрім програмного забезпечення для контролю вмісту, маркетингові команди також можуть використовувати інші рішення для маркетингу контенту, як-от програмне забезпечення для створення вмісту та програмне забезпечення для аналізу вмісту, щоб покращити свою загальну маркетингову стратегію.
Запит на новий застосунок
ContentStudio
contentstudio.io
Оновіть свою стратегію соціальних медіа та вмісту за допомогою ContentStudio – найефективнішої потужності для компаній, агентств і маркетологів. Оптимізуйте процес створення вмісту та розширте свою присутність в Інтернеті. ContentStudio — це не просто ще один інструмент; це комплексне рішення для просування контент-маркетингу на всіх соціальних платформах і платформах блогів. Відвідайте наш веб-сайт: https://contentstudio.io Чому варто вибрати ContentStudio? Ось чому: пришвидште створення контенту: створюйте якісний контент до 10 разів швидше за допомогою штучного інтелекту, гарантуючи, що ваші канали соціальних мереж завжди заповнені цікавими публікаціями. Платформа «все в одному»: попрощайтеся з жонглюванням кількома інструментами. ContentStudio об’єднує все під одним дахом, від пошуку вмісту до публікації. Відкрийте для себе популярний вміст: будьте попереду. Використовуйте наші розширені алгоритми, щоб розкривати популярні теми, які резонують із вашою аудиторією. Безпроблемна співпраця команди: легко плануйте та реалізовуйте свою контент-стратегію. Безпроблемно співпрацюйте зі своєю командою або клієнтами на платформі. Просте планування: автоматизуйте свій календар вмісту. Заплануйте дописи заздалегідь і підтримуйте постійну присутність в Інтернеті без клопоту. Прониклива аналітика: приймайте обґрунтовані рішення за допомогою звітів із білими мітками. Глибоко зануртеся в змістовну аналітику, щоб зрозуміти, що працює, і вдосконалити свою стратегію. Уніфікована папка "Вхідні": керуйте всіма своїми взаємодіями в одному місці. Відповідайте на коментарі та повідомлення на різних каналах, не пропускаючи жодного моменту. ContentStudio — це більше, ніж просто інструмент; це ваш партнер у цифровій досконалості. Змініть свою стратегію в соціальних мережах і відчуйте зростання, як ніколи раніше. Скористайтеся можливостями ContentStudio і дозвольте вашому вмісту говорити за все.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати свою ефективність і визначати впливових осіб. BuzzSumo розробляє стратегії понад 500 тисяч маркетологів із даними контент-маркетингу щодо 8 мільярдів статей, 42 мільйонів веб-сайтів, 300 тисяч залучень, 500 тисяч журналістів і 492 мільйонів запитань.
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
EX.CO
ex.co
Ex.co-це провідна світова платформа вмісту, що підтримує Діснея, яка дозволяє видавця, бренд або малий та середній бізнес, щоб краще займатися різними сегментами аудиторії за допомогою додаткового рівня персоналізованих взаємодій на своєму веб-сайті. Оновлення веб-сайту-це важкий підйом, але використання надійної платформи для самообслуговування Ex.co дозволяє легко створювати та впровадити новий досвід веб-сайтів без будь-яких ресурсів розробника чи дизайну. Він пропонує повний спектр досвіду від відео до відповідних подорожей до виборів та опитувань, а також сотні шаблонів, налаштованих відповідно до потреб різних галузей.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it надає програмне забезпечення та технологію, щоб зробити публікацію вмісту набагато ефективнішою за часом і ефективнішою для маркетингу та обміну знаннями в межах підприємства. Ми також допомагаємо мільйонам професіоналів, маркетологів і офіцерів бізнес-аналітики з їх щоденним куруванням і моніторингом вмісту. - Scoop.it Enterprise використовується тисячами компаній для керування контентом для контент-маркетингу (включаючи пошукову оптимізацію, трафік і генерацію потенційних клієнтів) і бізнес-аналітики. Scoop.it Content Enterprise також допомагає ефективно ділитися вмістом в організаціях. - Сервіс кураторів Scoop.it допомагає мільйонам людей і професіоналів розвивати свої лідерські позиції онлайн. Це рішення дозволяє демонструвати досвід і генерувати трафік за допомогою інтегрованого соціального обміну. З моменту запуску сервісу в 2011 році 8 мільйонів користувачів щороку публікували десятки мільйонів одиниць контенту, щоб залучити сотні мільйонів читачів.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітами з однієї централізованої платформи MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кількох місцях, швидко та легко створювати географічно орієнтовану рекламу Facebook. MavSocial підтримує Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google Business Profiles і Tumblr.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті, щоб підвищити коефіцієнт конверсії, збільшити продажі, побудувати соціальні мережі. довіра, взаємодія та безперебійний досвід покупок.
Smint.io
smint.io
Портал вашого бренду, медіа-центр, прес-портал, портал купівлі вмісту для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management та багато джерел. Підприємства процвітають, коли живе їх вміст. Активуйте свій контент зараз!
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai виконує місію демократизації візуального контенту, унікальним чином поєднуючи силу бренд-спільнот і генеративний штучний інтелект. Платформа VisualGPT, яка очікує на патент, дозволяє брендам шукати, відкривати, керувати, створювати, відновлювати, поширювати та співпрацювати з візуальним вмістом у масштабі. Бренди тепер можуть розгортати візуальний вміст у платній рекламі, клієнтському досвіді покупки, взаємодії з веб-сайтами та кампаніях у соціальних мережах за невелику частку часу та грошей.
Walls.io
walls.io
Walls.io — це комплексне рішення для соціальних стін, яке дозволяє збирати, курувати та відображати вміст у стрічці, яку легко налаштувати. Ви можете збирати вміст із кількох платформ соціальних мереж або дозволити своїй аудиторії публікувати вміст безпосередньо на вашій стіні. Ви також можете додавати власні публікації до каналу та створювати приємне поєднання вмісту вашої аудиторії та вмісту вашого бренду. Соціальна стіна — це чудовий спосіб використати потужність контенту, створеного користувачами, і залучити свою аудиторію. Ви можете використовувати його на приватних і громадських заходах, на своєму веб-сайті або в магазинах чи офісах. Можливості безмежні!
Practina
practina.com
Practina — це інструмент маркетингу в соціальних мережах зі штучним інтелектом, який допомагає компаніям створити сильну присутність на багатьох платформах і збільшити охоплення. Practina охоплює всі аспекти маркетингу в соціальних мережах, від автоматичного створення дописів до їх планування, створення розумних рекламних кампаній і націлювання на вашу ідеальну аудиторію. Practina автоматизує соціальний маркетинг для бізнесу, а також забезпечує перевірені результати. Practina продовжує допомагати компаніям досягати успіху, орієнтуючись на потрібну аудиторію та створюючи справжнє залучення, оскільки соціальні мережі змінюють наше життя.
RELAYTO
relayto.com
ДОСВІД ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ. RELAYTO використовує розширені алгоритми для автоматичного перетворення статичного вмісту на інтерактивні мікросайти, які підвищують залученість глядачів 24/7 – кодування не потрібне. Просто імпортуйте свої PDF-файли та презентації (і додайте будь-який допоміжний вміст, текст, веб-/соціальний вміст, зображення, відео та аудіо) в його інтуїтивно зрозумілий конструктор, щоб призначити інтерактивні елементи та опублікувати для вашої команди для миттєвого перегляду на екранах комп’ютерів і мобільних пристроїв. Секретний соус RELAYTO: 1. Збагачення вмісту. Перетворіть «цифровий папір» на цифровий досвід, збагачений інтерактивністю, нелінійною навігацією та медіа. 2. Універсальні хмарні концентратори – перетворюйте файли на суперінтелектуальну URL-адресу, оптимізовану для спільного використання в усіх каналах, доступу та контролю. 3. Розширена аналітика – 360-градусна аналітика щодо залучення вашого вмісту для кращої оптимізації. Подумайте про Optimize для веб-вмісту. З RELAYTO ви можете створювати необмежену кількість загальнодоступних і приватних інтерактивних інтерфейсів, оснащених захистом, дозволами та керуванням користувачами, щоб контролювати, хто має доступ до вашого вмісту. Показники дають уявлення про 360 цифрову мову тіла, активність і наміри, узагальнюючи, коли та де глядачі проводили свій час, тож ви можете визначити пріоритети своїх зусиль з охоплення... і продовжувати вдосконалювати свій контент. На задньому плані RELAYTO також створює нове цифрове середовище для інтерактивного оповідання історій, спрямоване на усунення тертя як для авторів, так і для читачів.
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop — це платформа контент-маркетингу, яка допомагає B2B-бізнесу створювати конвеєр за допомогою контенту, використовуючи такі органічні канали, як SEO та LinkedIn. Letterdrop допоможе вам: 1. зрозуміти, що хвилює ваших потенційних клієнтів, витягаючи інформацію з запитань під час телефонних розмов, вмісту вашого веб-сайту та взаємодії з LinkedIn. 2. визначати пріоритети, планувати та проектувати, керувати потрібним вмістом для створення за допомогою робочих процесів затвердження. 3. швидко створюйте вміст за допомогою штучного інтелекту 4. оптимізуйте вміст для різних каналів, таких як SEO та LinkedIn 5. максимізуйте розповсюдження, щоб його могли побачити більше потенційних клієнтів 6. це створює маховик для створення органічного попиту для залучення більшої кількості клієнтів
Automata
byautomata.io
Платформа збагачення вмісту Automata допомагає маркетологам перетворювати такий вміст, як дописи в блогах, офіційні документи, вебінари та тематичні дослідження, у кілька частин додаткового вмісту для перепрофілювання та розповсюдження між кількома каналами в різних форматах.
Live Center
livecenter.com
Live Center — це гнучке рішення для ведення блогів у прямому ефірі, яке приваблює аудиторію, залучає читачів і дає можливість редакційним командам миттєво й ефективно висвітлювати новини в прямому ефірі. Завдяки інтеграції з іншими новинними технологіями Live Center спрощує робочі процеси. Користувачі мають повний контроль над дизайном свого блогу в прямому ефірі та можуть створювати власні візуальні елементи дописів і елементи, такі як табло, лічильники результатів виборів тощо. Стрічки новин Live Center легко вбудовуються в статті, новинні портали, програми або на головні сторінки. Ключові особливості: * Повністю настроюваний дизайн блогу * Автоматизація соціальних мереж для пошуку та публікації вмісту * Легко створюйте власні візуальні ефекти та елементи публікації, щоб збільшити залучення читачів * Швидко створюйте інтерактивні діаграми та графіки безпосередньо в редакторі * Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із адаптивним редактором, який забезпечує попередній перегляд публікацій у реальному часі * Стороння інтеграція зі спортивними даними, ринковими даними тощо * Автоматичне додавання тегів до публікацій на основі вмісту, пріоритетності та категоризації публікацій * Автоматичний підсумок блогу в прямому ефірі, щоб надати читачам інформаційну панель із найбільш висвітлюваними темами у ваших публікаціях у блозі в режимі інформаційної панелі. * Публікація дописів у режимі реального часу для сотень тисяч читачів через спеціальні канали * Інтеграція з існуючою CMS і будь-якою медіа-бібліотекою або системою * Підтримує стратегії монетизації
The Juice
thejuicehq.com
Більше охоплення, менше роботи. Припиніть витрачати долари на застарілі платформи синдикації вмісту та тьмяні кампанії. Завдяки аудиторії зацікавлених професіоналів із продажу та маркетингу The Juice показує ваш вміст потрібним людям у потрібний час. Знайдіть охоплення та резонанс, розповсюджуючи свій вміст на The Juice.
SpidWit
spidwit.com
Spidwit знаходить і впорядковує вміст в Інтернеті. Він шукає серед тисяч найкращих сайтів, щоб надати галузеві високоякісні новини, відео, зображення та цитати, заощаджуючи час та енергію.
Quuu
quuu.co
Quuu — це джерело номер один якісного контенту, яким ви можете ділитися в соціальних мережах на автопілоті. Керування вмістом виділяє вас серед маси в соціальних мережах. Це спосіб забезпечити цінність і послідовність для ваших підписників. Однак виконання цього належним чином займає багато часу, тому автоматизація за допомогою Quuu повертає вам дорогоцінний час для роботи над іншими речами. Quuu — це єдиний інструмент, який збирає вміст у понад 500 категоріях інтересів, тобто у вас завжди будуть відповідні публікації, якими ви можете поділитися зі своєю аудиторією на Facebook, LinkedIn і Twitter.
Vestorly
vestorly.com
Механізм управління вмістом Vestorly дозволяє організаціям знаходити, фільтрувати та персоналізувати потрібний вміст для потрібної людини в потрібний час.
Curatora
curatora.io
Curatora дозволяє клієнтам знаходити, курувати та поширювати першокласний релевантний вміст, який ваша цільова аудиторія хоче прочитати — зараз.
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver дозволяє легко планувати нескінченний контент, підвищувати залученість і слухати враження клієнтів про вас і ваших конкурентів.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter збільшує відвідуваність веб-сайту для понад 200 B2B-компаній шляхом автоматизації електронної пошти блогів, новин і RSS, які доставляються за допомогою наявного програмного забезпечення автоматизації маркетингу, такого як Marketo, Pardot або Eloqua.
Vable
vable.com
Vable — це платформа керування інформацією, яка дозволяє збирати, фільтрувати та надавати налаштований вміст людям, яких ви підтримуєте. За допомогою Vable інформаційні професіонали можуть контролювати нескінченні джерела та створювати індивідуальну базу даних усіх новин та інформації, які потрібні вашій організації.
Re4m
re4m.io
Re4m — це хмарна креативна платформа, яка дозволяє командам брендів, дизайнерам і місцевим маркетологам планувати, створювати та публікувати надихаючий, ефективний контент і креативні кампанії в масштабі. Створений командою досвідчених маркетологів, Re4m спрощує відключені та громіздкі творчі процеси виробництва від початкової ідеї до публікації та просування вмісту. В основі Re4m лежить механізм візуальної співпраці, який дає змогу компаніям, командам і окремим особам надавати інтерактивні відгуки в режимі реального часу щодо всіх типів вмісту (цифрове відео, PDF-файли, зображення, живі веб-сайти, файли дизайну тощо). Після того, як вміст буде правильним, сумісним і схваленим, Re4m забезпечує замкнуті процеси для публікації вмісту в сторонніх рішеннях.
EasyContent
easycontent.io
EasyContent — це провідна платформа для роботи з контентом, яка пропонує автоматизовані робочі процеси, співпрацю в режимі реального часу та вдосконалене керування контентом для ефективної оптимізації процесів контенту. Ми зосереджуємось на досвіді користувачів, що дозволяє просто та ефективно використовувати платформу. Налаштування під конкретні потреби користувачів є одним із головних аспектів, що сприяє більшій залученості користувачів. Ми пропонуємо інструменти SEO, які допомагають користувачам покращити видимість їх вмісту в пошукових системах. Платформа підтримує різні формати контенту. Крім того, підтримка клієнтів і доступність навчальних ресурсів дозволяють користувачам легко вирішувати проблеми та вдосконалювати свої навички письма. Платформа ідеально підходить для команд, які працюють над одним проектом, оскільки дає їм змогу керувати всіма кроками в одному місці.
Blogely
blogely.com
Blogely — це всебічні дослідження, безперебійний досвід написання, всеохоплююча організація повного вмісту, проста пошукова оптимізація на сторінці для нетехніків, зручний доступ до сканера плагіату та, звичайно, легка публікація на CMS (WordPress, Ghost, Medium, тощо) платформи. Це допомагає блогерам органічно збільшувати трафік на веб-сайті, організовуючи вміст блогу та ефективніше оптимізуючи пошук.
Fugo
fugo.ai
Fugo — це інтелектуальне хмарне програмне забезпечення для керування вмістом Digital Signage (CMS), яке дозволяє компаніям будь-якого розміру легко дистанційно керувати вмістом для малих і великих мереж екрану. Завдяки сучасному та зручному інтерфейсу користувача легко керувати 1 або 100 екранами.
Juicer
juicer.io
Juicer — це популярний інструмент агрегації в соціальних мережах, який дає змогу компаніям і окремим особам безперешкодно підбирати та демонструвати вміст соціальних мереж на своїх веб-сайтах. Він легко отримує вміст із різних соціальних облікових записів, зокрема Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/Twitter, YouTube тощо. Завдяки простим налаштуванням і параметрам налаштування соціальні стіни Juicer дозволяють користувачам демонструвати підібраний, брендований і створений користувачами вміст на своїх веб-сайтах. Інструмент надає модераційні фільтри для контролю вмісту та містить розширену панель аналітики для аналізу соціальної активності в реальному часі, що робить його комплексним рішенням для централізації та підвищення видимості бренду на різних платформах. Переваги соковижималки: - Встановлене та надійне рішення з десятирічним досвідом роботи в галузі - Повна інтеграція з 15+ платформами соціальних мереж - Просте налаштування каналів і облікових записів, що забезпечує інтуїтивно зрозуміле та швидке керування - Повний контроль над вмістом за допомогою параметрів модерації та фільтрації - Індивідуальний дизайн для гармонії з унікальною естетикою бренду - Вибір попередньо розроблених тем, що забезпечує послідовний і привабливий вигляд стрічки - Ручне керування з автоматичним оновленням вмісту, що підвищує ефективність - Розширені інструменти аналітики для відстеження взаємодії користувачів і продуктивності каналу - Універсальні плани для компаній і окремих осіб і модель ціноутворення за принципом оплати для корпоративного плану - Настроювані віджети та підтримка API для бездоганної інтеграції з іншими веб-сайтами та програмами
Taggbox
taggbox.com
Taggbox — це найкраща платформа UGC, яка допомагає маркетологам підвищити залученість користувачів, зміцнити довіру та збільшити кількість конверсій за допомогою рішень для виявлення та відображення створеного користувачами контенту в усіх маркетингових точках взаємодії. Він розширює можливості маркетингових стратегій із пропагандою бренду та соціальною взаємодією між користувачами та брендом.
UpContent
upcontent.com
Створюйте довіру та поглиблюйте стосунки за допомогою підібраного вмісту. Кращий спосіб знаходити, співпрацювати та розповсюджувати відповідний сторонній вміст, який допомагає перетворити потенційних клієнтів на лояльних клієнтів. Запатентована технологія UpContent допомагає скоротити кількість часу, витраченого на пошук вмісту, у середньому на 65% і доступна як окрема програма, так і як головне джерело вмісту Hootsuite і потокове передавання. Пропозиції UpContent використовуються маркетологами в усьому світі для підтримки своїх зусиль у соціальних мережах, маркетингу електронною поштою та перетворення веб-сайтів, а також для підтримки створення оригінального вмісту. Ця технологія пропонує низку планів, розроблених для надання лише необхідних функцій за ціною, яка відповідає вашому бюджету.
Paper.li
paper.li
За допомогою персональної маркетингової платформи Paper.li ви можете виконати роботу маркетингової команди самостійно та зі свого мобільного за лічені хвилини. Ви отримуватимете щоденний персоналізований вміст, оновлений веб-сайт, соціальне планування та простий інструмент для створення інформаційних бюлетенів.
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