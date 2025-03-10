Інструменти захисту контейнерів - Найпопулярніші застосунки

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Інструменти безпеки контейнерів необхідні для захисту різних компонентів контейнерних програм, їх базової інфраструктури та підключених мереж. Контейнери, які широко застосовуються командами DevOps, оптимізують упаковку програмних одиниць для розробки. Після розробки ці контейнери оркеструються, розгортаються та підключаються, що робить безпеку критично важливою на кожному етапі їх життєвого циклу. Програмне забезпечення безпеки контейнерів надає важливі функції для керування доступом, тестування заходів безпеки та захисту хмарної інфраструктури, у якій розміщено ці програми. Ці інструменти допомагають адміністраторам контролювати, хто може отримати доступ до контейнерних даних та інтегруватися з програмами. Вони також пропонують можливості тестування для розробки надійних політик безпеки, виявлення вразливостей нульового дня та імітації атак від відомих загроз.
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GitLab
about.gitlab.com
GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.
Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest-Tools.com - це хмарна платформа для тестування безпеки, що допомагає виявляти вразливості у веб-додатках і мережах.
Snyk
snyk.io
Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - це платформа для виявлення і реагування на мережеві загрози, моніторингу продуктивності та проведення криміналістичних розслідувань.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep - це інструмент для аналізу коду, який виявляє вразливості та застосовує стандарти безпеки в розробці програмного забезпечення.
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt - це платформа для інтеграції SaaS-додатків, яка дозволяє компаніям легко надавати інтеграції своїм клієнтам через один API.
Qualys
qualys.com
Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan - це платформа для виявлення вразливостей у безпеці, що забезпечує автоматизоване сканування, сповіщення та управління ризиками в ІТ-активах.
Intruder
intruder.io
Intruder - це платформа управління вразливостями, що допомагає виявляти та усувати ризики безпеки в мережах та системах організацій.
Detectify
detectify.com
Detectify - інструмент для моніторингу безпеки веб-додатків, який виявляє вразливості та допомагає їх усунути.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security допомагає виявляти вразливості у веб-додатках та API, автоматизуючи тестування безпеки та надаючи рекомендації для усунення проблем.
Xygeni
xygeni.io
Xygeni — це додаток для управління безпекою програмного забезпечення, що виявляє загрози та вразливості у процесах розробки та доставки програм.
Probely
probely.com
Probely — це сканер вразливостей для веб-додатків та API, який виявляє понад 20,000 вразливостей та інтегрується в CI/CD процеси для поліпшення безпеки.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.
Akto
akto.io
Akto – платформа для безпеки API, що допомагає організаціям виявляти, тестувати та захищати свої API протягом всього життєвого циклу.
Cycode
cycode.com
Cycode забезпечує безпеку ланцюга постачання ПЗ, контролюючи цілісність коду, виявляючи вразливості та автоматизуючи управління рахунками матеріалів для зменшення ризиків.
Webscale
webscale.com
Webscale - це платформа для управління веб-інфраструктурою, яка забезпечує масштабованість, продуктивність та автоматизацію для електронної комерції.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud-це платформа для безпеки контейнерів, яка захищає мережі в багатохмарних середовищах і допомагає запобігати загрозам безпеці.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security - це платформа безпеки програмного забезпечення, яка надає сканування коду та оцінку вразливостей в хмарі, інтегруючи інструменти для кібербезпеки.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — платформа безпеки, що сканує додатки на вразливості та надає рекомендації у реальному часі, інтегрується у робочий процес розробників.
Escape
escape.tech
Знаходьте та виправляйте вади безпеки GraphQL у масштабі вашого процесу DevSecOps. Використовуйте нове покоління DAST & ASM для раннього виявлення вразливостей бізнес-логіки в режимі реального часу та їх усунення в GraphQL, підвищуючи безпеку від розробки до розгортання.
Conviso
convisoappsec.com
Платформа Conviso охоплює весь канал безпеки, щоб розробники могли створювати безпечні програми. Оскільки безпека не має бути ізольованою частиною вашого процесу розробки — це має бути постійна спільна діяльність усіх команд. Тепер Conviso представляє п’ять продуктів на своїй платформі, щоб допомогти вам у цій місії.
Data Theorem
datatheorem.com
Рішення RamQuest включають наші повністю інтегровані рішення для закриття, депонування, обробки зображень, управління транзакціями, проектування та цифрового ринку, і доступні локально або в розміщеному середовищі.
Bright Security
brightsec.com
Платформа DAST Bright Security, орієнтована на розробників, надає як розробникам, так і професіоналам AppSec можливості тестування безпеки корпоративного рівня для веб-додатків, API, а також програм GenAI і LLM. Bright знає, як проводити правильні тести в потрібний час у SDLC, у розробниках і інструментах AppSec і стеках на вибір з мінімальною кількістю помилкових спрацьовувань і втоми від сповіщень.
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec — це стек безпеки з відкритим кодом, який виявляє агресивну поведінку та запобігає їм доступ до ваших систем. Його зручний дизайн і легкість інтеграції у вашу поточну інфраструктуру безпеки пропонують низький технічний бар’єр для доступу та високий рівень безпеки. Якщо виявлено небажану поведінку, вона автоматично блокується. Агресивний IP, запускається сценарій і мітка часу надсилається на перевірку, щоб уникнути отруєння та помилкових спрацьовувань. У разі перевірки ця IP-адреса потім перерозподіляється всім користувачам CrowdSec, які використовують той самий сценарій. Поділяючи загрозу, з якою вони зіткнулися, усі користувачі захищають один одного.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — це наша платформа CNAPP, яку використовують понад 700 корпоративних клієнтів для вирішення CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безпеки контейнерів тощо — у масштабі підприємства. Наша платформа включає запобігання, виявлення та реагування, щоб клієнти могли впевнено захищати контейнери, Kubernetes, хости/сервери та хмарні служби. Sysdig забезпечує видимість у реальному часі в масштабі кількох хмар, усуваючи сліпі зони безпеки. Ми використовуємо інтелектуальні дані з часу виконання, щоб визначити пріоритетність сповіщень, щоб команди могли зосередитися на серйозних подіях безпеки та підвищити ефективність. Розуміючи весь потік від джерела до відповіді та пропонуючи кероване виправлення, клієнти можуть як виправляти проблеми в робочому стані, не витрачаючи час, а також виявляти загрози та реагувати на них у режимі реального часу. За допомогою Sysdig Secure ви можете: - Зупинити атаки до 10 разів швидше - Зменшити вразливості до 95% - Миттєво виявляти зміни ризиків - Усунути прогалини в дозволах менш ніж за 2 хвилини Sysdig. Безпека кожної секунди.
Orca Security
orca.security
Orca Cloud Security Platform визначає, визначає пріоритети та усуває ризики та проблеми відповідності в робочих навантаженнях, конфігураціях і ідентифікаторах у вашій хмарі, яка охоплює AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud і Oracle Cloud. Orca пропонує найповніше в галузі хмарне рішення безпеки на одній платформі — усуває необхідність розгортати та підтримувати багатоточкові рішення. Orca працює без агентів і підключається до вашого середовища за лічені хвилини за допомогою запатентованої Orca технології SideScanning™, яка забезпечує глибоку та широку видимість у вашому хмарному середовищі, не вимагаючи агентів. Крім того, Orca може інтегруватися зі сторонніми агентами для видимості під час виконання та захисту критичних навантажень. Orca є лідером у застосуванні Generative AI для спрощення розслідувань і прискорення виправлення – знижуючи необхідні рівні кваліфікації та економлячи час і зусилля хмарної безпеки, DevOps і команд розробників, одночасно значно покращуючи результати безпеки. Як Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), Orca консолідує багато точкових рішень в одній платформі, зокрема: CSPM, CWPP, CIEM, управління вразливістю, безпека контейнерів і Kubernetes, DSPM, безпека API, CDR, мультихмарна відповідність, Shift Left Безпека та AI-SPM.
Cloudanix
cloudanix.com
Cloudanix — це платформа безпеки на основі Ycombinator для вашого коду, хмари, ідентифікаторів і робочих навантажень. Cloudanix надає рішення для ваших мультисередовищ, які можуть включати кілька хмар, кілька облікових записів, кілька регіонів, кілька робочих середовищ тощо. Cloudanix дає змогу організаціям у різних галузях і регіонах, від стартапів до підприємств, не лише виявляти й пом’якшувати ризики, але й усунути їх. і погрози. Введення в систему займає менше 30 хвилин і лише 1 клік.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — це потужна хмарна платформа Cisco для захисту додатків, яка виявляє та усуває вразливості під час розробки до виробництва, забезпечуючи безпеку та сумісність ваших додатків. Завдяки технології на основі графіків платформа може розблокувати візуальну інформацію, критичні шляхи атак і прискорити виправлення, щоб захистити ваші сучасні програми на кількох гібридних хмарних платформах. Відвідайте https://www.panoptica.app Основні характеристики: - Видимість і контекст: Panoptica пропонує чітку видимість і контекст, визначаючи шляхи атак і визначаючи пріоритетність ризиків, допомагаючи вам приймати обґрунтовані рішення. - Цілісне та повне покриття: легко керуйте своїми рідними хмарними середовищами за допомогою інтегрованої платформи безпеки Panoptica, зменшуючи прогалини, які часто виникають через використання окремих ізольованих рішень. - Розширений аналіз: використовуйте розширений шлях атаки та методи аналізу першопричини, щоб виявити потенційні ризики з точки зору зловмисника. - Безагентне сканування: безагентна технологія Panoptica сканує будь-яке хмарне середовище — Azure, AWS, GCP, Kubernetes або їх комбінацію. - Комплексна візуалізація: відображайте активи та зв’язки на розширеній графічній базі даних для повного візуального представлення вашого хмарного стеку. Переваги - Advanced CNAPP: Panoptica розширює можливості Cloud Native Application Protection Platform. - Мультихмарна відповідність: Забезпечте відповідність на різних хмарних платформах. - Наскрізна візуалізація: отримуйте уявлення про весь стек хмарних програм. - Динамічне виправлення: використовуйте динамічні методи для ефективного вирішення проблем. - Підвищена ефективність: оптимізуйте процеси безпеки та зменшіть час відповіді. - Зниження накладних витрат: мінімізація витрат ресурсів при оптимізації безпеки.
Lacework
lacework.com
Lacework пропонує оригінальну та провідну хмарну платформу захисту додатків (CNAPP), керовану даними. Lacework довіряють майже 1000 глобальних інноваторів, щоб захистити хмару від створення до запуску. Lacework дає змогу клієнтам визначати пріоритетність ризиків, швидше знаходити відомі та невідомі загрози, досягати безперервної відповідності вимогам хмари та розробляти безпечний код без уповільнення – усе це з однієї єдиної платформи. З моменту свого заснування в 2017 році Lacework удосконалює єдину хмарну платформу, щоб отримувати та отримувати якомога більше даних, щоб забезпечити найкращу безпеку — як на основі агентів, так і без них. Потім наша уніфікована платформа використовує ці дані для виконання звичайних випадків використання хмари: керування положенням, захист робочого навантаження, керування вразливістю, відповідність вимогам, безпека контейнера тощо. Клієнти покладаються на Lacework, щоб збільшити дохід, вивести продукти на ринок швидше та безпечніше, а також консолідувати рішення безпеки в одній платформі. Наша платформа в середньому замінює інструменти від 2 до 5 точок. Клієнти відзначають у середньому 100:1 зменшення шуму сповіщення завдяки нашій запатентованій технології виявлення аномалій. А користувачі Lacework відчули на 80% швидші розслідування завдяки нашим контекстним сповіщенням.
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