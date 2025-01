Інструменти захисту контейнерів - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія

GitLab

gitlab.com

GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмитром Запорожець і Валерій Сизов. Спочатку код був написаний на Ruby, а деякі частини пізніше переписані на Go, спочатку як рішення для керування вихідним кодом співпрацювати в команді з розробки програмного забезпечення. Пізніше воно розвинулося до інтегрованого рішення, що охоплює життєвий цикл розробки програмного забезпечення, а потім і до всього життєвого циклу DevOps. Поточний стек технологій включає Go, Ruby on Rails і Vue.js. Він дотримується моделі розробки з відкритим ядром, де основна функціональність випущена за ліцензією з відкритим вихідним кодом (MIT), а додаткова функціональність – за пропрієтарною ліцензією.