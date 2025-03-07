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Провайдери хмарного веб-хостингу надають ресурси та інфраструктуру, необхідні для розгортання веб-сайтів у хмарі. Компанії використовують послуги хмарного хостингу для розміщення своїх веб-сайтів у віртуальній інфраструктурі, якою керує хостинг-провайдер. Таке управління гарантує гнучкість і масштабованість завдяки динамічному розподілу ресурсів і пропонуванню настроюваних планів, що дозволяє підприємствам коригувати ресурси за потреби. Провайдери хмарного хостингу надають надійні та безпечні послуги хостингу через резервні системи, забезпечуючи тривалий час безвідмовної роботи, розширені протоколи безпеки та відповідність галузевим стандартам.
Запит на новий застосунок
Hostinger
hostinger.com
Виберіть рішення для веб-хостингу та створіть ідеальний веб-сайт! Від спільного хостингу та доменів до VPS – у нас є все, що вам потрібно для успіху в Інтернеті.
SiteGround
siteground.com
SiteGround — це найбільша незалежна платформа для розміщення веб-сайтів, якій довіряють власники понад 2,8 мільйонів доменів у всьому світі. Послуга хостингу SiteGround, зосереджена на швидкості та безпеці веб-сайту, включає прості, але потужні інструменти керування веб-сайтами та унікальні власні рішення, які роблять веб-сайти швидшими та безпечнішими. У поєднанні з найкращим у галузі обслуговуванням клієнтів це робить SiteGround кращим постачальником веб-хостингу для фрілансерів, малого бізнесу та веб-майстрів. Користувачі WordPress на SiteGround користуються керованим сервісом зі спеціалізованими інструментами для чудової продуктивності веб-сайту та легкого керування.
DreamHost
dreamhost.com
Потужність WordPress + простота конструктора з перетягуванням. Використовуйте редагування за допомогою перетягування в поєднанні з блоками дизайну, щоб створювати швидше та легше редагувати. Post and Page Builder робить WordPress простим для початківців, але також містить розширені параметри для досвідчених професіоналів, щоб перетворити ваші ідеї на щось реальне без будь-якої додаткової роботи. Функції DreamHost WP Website Builder включають: — Майстер швидкого запуску - 200+ сайтів для початківців на вибір - Конструктор веб-сайтів із функцією перетягування - Рекомендації щодо SEO в реальному часі
Gandi
gandi.net
➤ Електронна пошта, веб-хостинг, SSL-сертифікат ✅ Усе починається з доменного імені ✅ Придбайте ідеальне доменне ім’я серед наших 750 розширень!
WP Engine
wpengine.com
WP Engine допомагає понад 1,5 мільйонам компаній, брендів і агентств будь-якого розміру працювати на WordPress. Ми прагнемо забезпечити свободу творчості, надаючи преміум-рішення, послуги, підтримку та інструменти для розширення онлайн-маркетингу, медіа чи торгової присутності наших клієнтів за допомогою WordPress. Наші рішення дозволяють брендам і агентствам створювати, підтримувати та керувати традиційними сайтами WordPress®, WooCommerce® і Headless за допомогою інструментів, якими користуються мільйони, як-от Local WP, Advanced Custom Fields, WP Migrate тощо.
Gatsby Cloud
gatsbyjs.com
Gatsby надає командам розробників інтерфейс із відкритим вихідним кодом для створення повноцінних оптимізованих веб-сайтів і хмарну платформу для їх розміщення у надзвичайно швидкісній мережі.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — це приватний і незалежно фінансований постачальник послуг веб-хостингу, який розпочав роботу в листопаді 2019 року з командою, присвяченою наданню швидких, безпечних і надійних послуг веб-хостингу. HostArmada — це більше, ніж просто веб-хостингова компанія. Ми — команда захоплених справами людей, які прагнуть надавати виняткові послуги хостингу нашим клієнтам. Ми зосереджені на наданні швидких, безпечних і надійних послуг веб-хостингу, які відповідають унікальним потребам компаній і окремих осіб у всьому світі. У HostArmada ми розуміємо, що кожен бізнес індивідуальний, і тому ми пропонуємо широкий спектр рішень для хостингу, щоб задовольнити потреби компаній будь-якого розміру, від невеликих стартапів до великих підприємств. Наші послуги хостингу включають загальний хостинг, хостинг торгових посередників, VPS-хостинг і виділений CPU VPS, усі вони підтримуються надійною хмарною інфраструктурою, яка забезпечує високу продуктивність і безперебійну роботу вашого веб-сайту. За допомогою HostArmada ви можете вибрати план хостингу, який найкраще відповідає вашим потребам, і збільшити або зменшити його в міру розвитку вашого бізнесу. Наша панель керування спрощує керування обліковим записом хостингу та веб-сайтом, навіть якщо у вас немає технічних знань. Ви можете легко керувати файлами свого веб-сайту, базами даних, доменами та обліковими записами електронної пошти лише кількома клацаннями миші. Ми в HostArmada вважаємо, що підтримка клієнтів так само важлива, як і якість наших послуг хостингу. Ось чому у нас є спеціальна команда підтримки клієнтів, яка доступна цілодобово і без вихідних, щоб допомогти вам із будь-якими запитаннями або проблемами, пов’язаними з хостингом, з якими ви можете зіткнутися. Наша команда добре навчена та обізнана, і ми пишаємося тим, що надаємо швидку та надійну допомогу через різні канали, такі як чат, електронна пошта та телефон. Ми розуміємо, що ціна є вирішальним фактором, коли справа доходить до вибору постачальника веб-хостингу. Тому ми пропонуємо доступні ціни та прозорі рахунки. Ви можете бути впевнені, що немає жодних прихованих комісій чи сюрпризів, коли йдеться про ваш рахунок за хостинг. Крім того, ми пропонуємо безпроблемну 45-денну гарантію повернення грошей, що демонструє наше прагнення задовольнити клієнтів. HostArmada — це надійна та орієнтована на клієнтів веб-хостингова компанія, яка пропонує першокласні послуги веб-хостингу компаніям і окремим особам у всьому світі. Завдяки широкому асортименту рішень для хостингу, зручній панелі керування та винятковій підтримці клієнтів ви можете бути впевнені, що ваш веб-сайт у надійних руках. Ми запрошуємо вас приєднатися до нашої спільноти задоволених клієнтів і відчути різницю на собі.
CheapoHosting
cheapohosting.com
Cheapohosting пропонує найкращий веб-хостинг, дешевий спільний хостинг Linux, найдешевший хостинг для реселерів Linux, необмежений VPS-хостинг, хмарний хостинг і потужні виділені сервери.
NameHero
namehero.com
NameHero — це компанія з веб-хостингу та керування доменами, яка пропонує найкращий у своєму класі веб-хостинг, VPS-хостинг, WordPress-хостинг, хостинг торгових посередників і корпоративний хостинг із підтримкою 24/7/365 і безвідмовною роботою 99,9%.
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in – це постачальник веб-хостингу в Індії, який пропонує доступні та надійні послуги веб-хостингу з безвідмовною роботою 99,99% і безкоштовним SSL. Вони приймають платежі та надають дисковий простір NVMe SSD. Відповідно до відгуків користувачів і думок експертів, IntecHost.in надає швидкі та безпечні сервери з доступними ціновими планами
xCloud
xcloud.host
xCloud — це потужна хмарна панель керування, призначена для оптимізації налаштування, розміщення та керування веб-сайтами WordPress на різних хмарних/VPS-серверах. Наша зручна платформа спрощує кожен аспект хостингу WordPress, надаючи вам контроль і гнучкість для створення сайту, який справді відображає ваше бачення. xCloud прагне забезпечити, щоб ваша подорож до керування та розміщення веб-сайтів була легкою та доступною. Ця неймовірна платформа автоматизує такі завдання, як конфігурація сервера, встановлення WordPress, налаштування сертифіката SSL, моніторинг сервера, зміна розміру та оновлення плагінів, а також полегшує керування веб-сайтом.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting працює з 2001 року. Тоді RoseHosting була першою та єдиною компанією у світі, яка пропонувала комерційні Linux VPS. Тепер RoseHosting пропонує якісні, повністю керовані послуги хостингу Linux VPS з апаратним забезпеченням корпоративного рівня та максимальною продуктивністю.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, заснована в 2003 році, є веб-хостинговою компанією в Олд-Таппан, штат Нью-Джерсі (США), яка надає клієнтам у всьому світі найдоступніші та надійні рішення для веб-хостингу. AccuWeb Hosting — це приватна компанія, яка не має боргів і має понад 14 років досвіду. Станом на сьогодні AccuWeb Hosting обслуговує понад 101 025 задоволених клієнтів і збільшується. Онлайн-служба підтримки AccuWeb Hosting працює 24 години на добу 7 днів на тиждень. Для вашої зручності ви можете підняти запит на підтримку або взяти участь у онлайн-чаті. На всі квитки та запити в чаті задовільно відповідають висококваліфіковані спеціалісти з хостингу рівня 3. Більшість запитів у службу підтримки розглядаються менше ніж за 30 хвилин. Сервери AccuWebHosting розміщені в сучасному центрі обробки даних, розташованому в США, Австралії, Канаді, Франції, Сінгапурі та Індії. Ці ультрасучасні центри обробки даних обладнані персоналом, який працює цілодобово без вихідних, мають кілька підключень до Інтернету, цілодобовий моніторинг об’єктів, систему пожежогасіння, резервний генератор електроенергії, безперервне відеоспостереження та захищені входи з паспортними картками. Більшість серверів оснащено процесорами серії Dual Xeon E5 із 64–512 ГБ оперативної пам’яті, високошвидкісними накопичувачами корпоративного рівня з налаштуванням RAID10. Крім того, усі пакети веб-хостингу мають гарантію повернення грошей, винятковий стандарт безвідмовної роботи 99,99% і цілодобову підтримку.
20i
20i.com
Високопродуктивний керований хостинг на будь-який випадок. Приєднуйтеся до понад 1 мільйона агентств, фрілансерів, компаній і помічників, щоб отримати неперевершену швидкість і надійність. Швидко та легко керуйте всіма своїми веб-сайтами/додатками, доменними іменами, CDN, SSL-сертифікатами, електронною поштою тощо за допомогою My20i, нашої спеціально створеної та інтуїтивно зрозумілої панелі керування. Спеціаліст WordPress? Отримайте проміжну підготовку WordPress, клонування, резервне копіювання, кеш, повнофункціональний менеджер WordPress і багато іншого — все це вбудовано (не потрібно роздутих плагінів) для вас і сайтів ваших клієнтів. Перехід на 20i простий, і ви можете безкоштовно передавати необмежену кількість сайтів з інших хостів одним клацанням миші, коли завгодно. Наша експертна команда підтримки — це ентузіасти веб-хостингу, які мають схвальні відгуки. Отримайте допомогу від справжніх людей, які люблять те, що вони роблять, а не шаблонних відповідей. Якщо ваші веб-сайти важливі, ваш хостинг теж; у 20i ми пропонуємо хостинг преміум-класу, на якому ви зможете створити свою репутацію. Весь наш хостинг працює на 100% відновлюваних джерелах енергії.
Name.com
name.com
Name.com знаходиться в Денвері та пропонує доменні імена, веб-хостинг і дуже прості веб-сайти. Єдиноріг і веселка є стандартною частиною нашої служби підтримки клієнтів.
GetLark
getlark.com
Ми створили GetLark, тому що ми всі помітили, що послуги хостингу можуть бути простішими та зручнішими. Ми віримо, що майбутнє веб-хостингу – це простота. Це революція, яку DigitalOcean розпочав кілька років тому на ринку хмарних обчислень. Наша місія — надати найкращий спільний хостинг для веб-розробників. Зосереджуючись на вдосконаленні наших поточних продуктів, ми прагнемо стати найкращим рішенням спільного хостингу у світі. Як група досвідчених експертів із продуктів і технічних ентузіастів, ми хочемо (і можемо) змінити статус-кво ринкового ландшафту. Сподіваємось, ви можете нам у цьому допомогти!
bodHOST
bodhost.com
bodHOST — це хмарна та спеціальна хостингова компанія з відмінністю. Технологічна компанія, орієнтована на клієнтів, орієнтована на співробітників, основним стимулом якої є зростання, bodHOST шукає можливості, втілює мрії та націлена на глобальне розширення. Маючи дочірні компанії та партнерів по альянсу в США, Великобританії та Південно-Східній Азії, bodHOST звертається до глобального ринку на основі міцної технологічної основи.
Greens247
greens247.com
Надшвидке рішення для веб-хостингу, створене для ваших унікальних потреб. Сервери з низькою затримкою на основі технології Xeon і швидкістю зберігання NVMe у 6 разів вищою за звичайний SSD.
Hostomy
hostomy.com
Hostomy було засновано в жовтні 2016 року з лише однією метою: ми гарантуємо, що ви отримаєте лише веб-сайти, що швидко завантажуються, і що ви будете задоволені отриманням високоякісних послуг. Ми прагнемо отримати ваше щастя та забезпечити якість, до якої ми прагнемо. Ми з гордістю підтримуємо понад 10 000 доменів, і ця кількість зростає щодня.
HostZop
hostzop.com
Компанія Hostzop, що розробляє комплексні веб-рішення, розташована в Ченнаї, Індія. Це забезпечує вам найкраще задоволення клієнтів. Hostzop пропонує надійні послуги хостингу в Ченнаї, Індія, за найвигіднішими цінами. Ми наголошуємо на наданні кращих послуг і гарантуємо, що вас супроводжують на кожному етапі процесу; від пропозиції правильних доменних імен до розміщення вашого сайту онлайн. Розвивайте свій онлайн-бізнес за допомогою доступних планів веб-хостингу через Hostzop. Може бути досить важко знайти найкращого хостинг-провайдера, коли ринок переповнений агентствами веб-дизайну. Ми є провідною хостинговою компанією в Ченнаї, Індія. Ви можете розвинути свій бізнес за допомогою нашого пакету хостингу для торгових посередників. Наші виділені сервери ідеально підходять для розміщення кількох веб-сайтів на одному сервері.
LogicBoxes
logicboxes.com
LogicBoxes пропонує рішення для веб-хостингу для невеликих проектів розробки для складних веб-сайтів, керованих даними.
LogicWeb
logicweb.com
Ваш веб-хостинг №1 із LiteSpeed, NVMe, JetBackup, Auto-SSL, безкоштовним доменом*, встановленням WordPress одним натисканням кнопки, автоматичним щоденним резервним копіюванням.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost пропонує послуги Linux, Windows, електронної пошти та керованого веб-хостингу, а також реєстрацію доменних імен.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb — це компанія світового рівня, яка займається веб-хостингом. Ми прагнемо вивести інфраструктуру вашого бізнесу на новий рівень за допомогою наших спеціалістів з хостингу та ІТ. Наші передові технологічні системи та мережі дозволяють нам надавати індивідуальні рішення, і, сподіваюся, це зробило нас особливими та відмінними від інших. Ми прагнемо задовольнити вас послугами, адаптованими до ваших потреб, і надійністю. Ми гарантуємо вашу надійність за допомогою розумних технологій і віримо в якість.
Verpex
verpex.com
Verpex — це постачальник послуг веб-хостингу, який пропонує різноманітні послуги хостингу, включаючи веб-хостинг, хостинг торгових посередників і виділені сервери. Чому Verpex? Різноманітність послуг хостингу: Verpex пропонує різноманітні послуги хостингу, включаючи веб-хостинг, хостинг торгових посередників і виділені сервери. Ця різноманітність дозволяє вибрати послугу, яка найкраще відповідає вашим потребам. Доступні ціни: Verpex пропонує конкурентоспроможні ціни на свої послуги. Наприклад, наш веб-хостинг починається від 0,50 доларів США на місяць. Безкоштовні функції: Verpex пропонує кілька безкоштовних функцій, таких як реєстрація/перенесення домену, щоденне резервне копіювання та сертифікати SSL. Цілодобова технічна підтримка: Verpex надає цілодобову технічну підтримку. Це означає, що ви можете отримати допомогу, коли вона вам потрібна, що може мати вирішальне значення, якщо у вас виникнуть проблеми з вашим веб-сайтом. 45-денна гарантія повернення грошей: ми пропонуємо 45-денну гарантію повернення грошей. Це дозволить вам без ризику спробувати наші послуги. Глобальна мережа: Verpex має глобальну мережу, яка працює на основі 12 серверів на п’яти континентах. Це може допомогти забезпечити високу швидкість завантаження вашого веб-сайту, незалежно від місця розташування вашої аудиторії. Позитивні відгуки клієнтів: Verpex отримав позитивні відгуки користувачів із оцінкою TrustScore 4,7 із 5 на основі 204 відгуків користувачів. Це говорить про те, що багато їхніх клієнтів задоволені їхніми послугами. Безкоштовна міграція: якщо ви переходите від іншого постачальника, Verpex пропонує безкоштовну міграцію. Це може зробити процес переходу більш плавним і економічно ефективним.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace є провідною компанією веб-хостингу, що спеціалізується на послугах керованого хмарного хостингу. Завдяки нашій команді експертів і передовій інфраструктурі ми пропонуємо комплексне рішення для компаній, які шукають надійний і безпроблемний хостинг. Наша послуга керованого хмарного хостингу гарантує, що ваш веб-сайт розміщено в безпечній та високопродуктивній хмарній інфраструктурі. Ми беремо на себе всі технічні аспекти, включаючи налаштування сервера, технічне обслуговування, оновлення безпеки та резервне копіювання, що дозволяє вам зосередитися на своїй основній діяльності. Вибираючи ElySpace для своїх потреб у керованому хмарному хостингу, ви отримуєте доступ до масштабованого та гнучкого середовища хостингу, яке може повністю задовольнити потреби вашого бізнесу, що зростають. Наша команда досвідчених професіоналів цілодобово стежить за вашим веб-сайтом, забезпечуючи оптимальну продуктивність, безвідмовну роботу та високу швидкість завантаження. З ElySpace ви можете насолоджуватися перевагами хмарних технологій без складнощів, пов’язаних із керуванням і обслуговуванням серверів. Наша спеціальна команда підтримки завжди готова допомогти вам із будь-якими запитами чи проблемами, пов’язаними з хостингом, забезпечуючи плавну та безперебійну присутність вашого бізнесу в Інтернеті. Відчуйте потужність керованого хмарного хостингу з ElySpace і розкрийте весь потенціал свого веб-сайту. Довірте нам вирішення технічних тонкощів, а ви зосередитесь на розвитку свого бізнесу.
ClubHosty
clubhosty.com
ClubHosty — це приватна веб-хостингова компанія, що базується в Індії. Вони пропонують різноманітні послуги веб-хостингу, включаючи спільний хостинг, хостинг WordPress, хостинг VPS і реєстрацію домену. Вони відомі своїми доступними цінами та орієнтацією на індійських клієнтів.
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost надає надійні хмарні рішення, а також додаткові високоякісні послуги за конкурентоспроможними цінами, використовуючи сучасні європейські центри обробки даних для корпоративних клієнтів і приватних клієнтів з 2008 року. Група має локальні сліди в Таллінні, Естонія, і в Тирані, Албанія. Таким чином ми надаємо наші послуги найефективніше та пропонуємо рішення в найкоротші терміни в обох місцях. Досвід і професіоналізм співробітників CloudyHost забезпечують високу якість і швидке надання запитаних послуг, від реєстрації домену і веб-хостингу до повної бізнес-співпраці клієнта.
UmbHost
umbhost.net
Щаслива хостингова компанія Eco-Friendly Hosting & Web Development UmbHost має інфраструктуру, яку обслуговують сертифіковані майстри Umbraco. Партнер Silver Umbraco
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb пропонує повне портфоліо Інтернет-послуг, орієнтованих на успіх своїх клієнтів.
FastComet
fastcomet.com
FastComet досягає досконалості в трьох найважливіших аспектах надання високоякісного веб-хостингу – швидкості, безпеки та обслуговування клієнтів. Послуга, яка перевершує ваші очікування, і функції, в які ви збираєтеся закохатися!
UKHost4u
ukhost4u.com
UKHost4u починався як малий бізнес, який надавав послуги веб-хостингу місцевим клієнтам у Великобританії. За понад 20 років, що минули від початку, вони розширилися, щоб забезпечити покриття всієї Великобританії, а також розширити свої центри обробки даних і можливості мережі. Як прямий мережевий оператор, UKHost4u пропонує недорогі, високонадійні плани веб-хостингу з рішеннями, які підходять будь-кому, від невеликих стартапів до великих корпоративних клієнтів. Деякі з послуг, які пропонує UKHost4u, включають виділені сервери, хмарні рішення, пакети VOIP, доменні імена, SSL-сертифікати та багато іншого. Нещодавно запущені хмарні рішення UKhost4u пропонують високу масштабованість і вільне налаштування власного хмарного середовища, встановлення власних обмежень, щоб ваші веб-додатки та сайти залишалися доступними у разі стрибків навантаження в години пік або інших змін споживання. Почніть роботу з нашою БЕЗКОШТОВНОЮ 14-денною пробною версією та переконайтесь самі...
Hostingli
hostingli.com
Hostingli, Inc є провідним (хмарним, високошвидкісним) провайдером веб-хостингу з максимальною швидкістю та надійністю. Усі наші рішення для хостингу знаходяться в нашому приватному хмарному середовищі та готові до масштабування.
ChemiCloud
chemicloud.com
ChemiCloud має на меті полегшити життя веб-розробникам і малим підприємствам і запропонувати найкращий клієнтський досвід у галузі – це наша обіцянка. Ми не задовольняємося ні на що інше, і ми тут, щоб залишитися. Ми надійна та пристрасна команда спеціалістів із солідним досвідом і понад десять років досвіду виключно в індустрії хостингу. Ми пишаємося тим, що є однією з небагатьох приватних незалежних глобальних компаній веб-хостингу в галузі. Це означає, що ми володіємо 100% нашого бізнесу, що дозволяє нам бути клієнтоорієнтованою компанією та постійно вдосконалювати нашу платформу хмарного хостингу.
Softxaa
softxaa.com
Softxaa — це керована хмарна платформа нового покоління, що дозволяє розробникам легко керувати своїми веб-додатками та серверами в безпечному середовищі з технічною підтримкою 24/7/365.
Fasthosts
fasthosts.co.uk
Від серверів і хмари до доменів і веб-сайтів, Fasthosts допоможе вам. Отримайте швидкий, надійний і гнучкий хостинг із цілодобовою підтримкою реальних людей.
Hosting123
hosting123.net
Надшвидкий веб-хостинг, зручний для пошукових систем, для всіх, від веб-експертів до новачків. Він може стати вашим лише за 3 кроки.
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