Хмарне програмне забезпечення для виявлення та реагування (CDR). - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення Cloud Detection and Response (CDR) пропонує комплексну безпеку для хмарних середовищ шляхом автоматизації виявлення загроз і відповіді. Ця технологія забезпечує компаніям повну видимість своїх хмарних систем і включає механізми для боротьби із загрозами та атаками як у хмарних програмах (SaaS), так і в інфраструктурі (IaaS). Аналізуючи журнали подій і витягаючи інформацію з атак, CDR допомагає командам безпеки підвищити загальну безпеку. Хоча програмне забезпечення CDR має спільні функції з іншими рішеннями для виявлення та реагування на загрози, такими як Endpoint Detection & Response (EDR), Extended Detection & Response (XDR) і Network Detection & Response (NDR), воно залишається відмінним у своїй спрямованості. EDR спрямований на моніторинг активності на кінцевих точках системи, а NDR призначений для захисту мережевого середовища. XDR із ширшою сферою дії відстежує мережі, кінцеві точки, хмарні служби та віртуальні середовища. На відміну від цього, CDR призначений виключно для моніторингу та захисту всього хмарного середовища.
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Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - це платформа для виявлення і реагування на мережеві загрози, моніторингу продуктивності та проведення криміналістичних розслідувань.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig — платформа для безпеки хмарних середовищ, що забезпечує моніторинг, виявлення загроз та управління вразливостями у режимі реального часу.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security забезпечує управління ідентичністю та доступом у хмарах, виявляючи вразливості та оптимізуючи дозволи для захисту даних.
Orca Security
orca.security
Orca Security – платформа для виявлення та управління ризиками в хмарних середовищах без агента, забезпечуючи аналіз вразливостей і відповідність.
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