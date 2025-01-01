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Програмне забезпечення для обміну повідомленнями в класі
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Програмне забезпечення для обміну повідомленнями в класі - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для обміну повідомленнями в класі покращує спілкування між батьками та адміністраторами шкіл, в першу чергу сприяючи взаємодії між вихователями K -12 та батьками. Вчителі можуть легко ділитися оновленнями про завдання, майбутні події та іншу важливу інформацію. Після надсилання повідомлення вони часто можуть відстежувати, чи прочитав батько. Це програмне забезпечення допомагає розбити бар'єри комунікацій, що дозволяє проводити двосторонні обміни та мультимедійні обміну між батьками та вчителями, тим самим підтримуючи міцний зв’язок між школою та домом.

Запит на новий застосунок


Schoology

Schoology

schoology.com

Schoology - це платформа для навчання, що об'єднує студентів, викладачів та батьків для комунікації, управління курсами та підтримки змішаного навчання.

Remind

Remind

remind.com

Remind - платформа для комунікації між школами, учнями та їхніми родинами, що підтримує навчання та надає онлайн-послуги репетиторства.

brightwheel

brightwheel

mybrightwheel.com

Brightwheel - це програмне забезпечення для управління дитячими центрами, що включає реєстрацію, комунікацію із батьками, звітність та платежі.

ParentSquare

ParentSquare

parentsquare.com

ParentSquare - платформа для комунікації між школою і сім'єю, що дозволяє отримувати оновлення, документи та спілкуватися з вчителями.

Piazza

Piazza

piazza.com

Piazza - це безкоштовна онлайн-платформа, де учні можуть ставити запитання, відповідати на них і обговорювати в навчальному середовищі під керівництвом викладачів.

TalkingPoints

TalkingPoints

talkingpts.org

TalkingPoints — це безкоштовний додаток для спілкування вчителів та батьків різними мовами, який перекладає повідомлення на 145 мов.

Storypark

Storypark

storypark.com

Storypark - це додаток для документування та обміну досвідом раннього навчання, що підтримує взаємодію між вихователями та сім'ями.

SchoolStatus

SchoolStatus

schoolstatus.com

SchoolStatus – це платформа для взаємодії сімей, вчителів та адміністраторів, що покращує результати учнів за допомогою аналітики даних та автоматизації.

Bloomz

Bloomz

bloomz.com

Bloomz - безкоштовна платформа для спілкування між вчителями та батьками, яка дозволяє планувати зустрічі, обмінюватися повідомленнями та ділитися фото учнів.

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Програмне забезпечення для обміну повідомленнями в класі - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog