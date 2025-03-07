Програмне забезпечення для керування життєвим циклом сертифіката (CLM). - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

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Програмне забезпечення для керування життєвим циклом сертифікатів (CLM) та інфраструктури відкритих ключів (PKI) допомагає компаніям автентифікувати та шифрувати інформацію за допомогою цифрових сертифікатів. PKI — це криптографічна структура, яка захищає цифровий зв’язок і захищає дані, пристрої, комп’ютери та людей від уособлення, несанкціонованого перехоплення, втручання та інших кіберзагроз. Ключовою перевагою цього програмного забезпечення є його здатність забезпечувати видимість і автоматизацію протягом усього життєвого циклу сертифіката, включаючи видачу, виявлення, інвентаризацію, надання, розгортання, безпеку, моніторинг, оновлення та відкликання. Автоматизуючи ці процеси, програмне забезпечення CLM і PKI часто замінює ручні методи, як-от відстеження електронних таблиць, допомагаючи компаніям уникнути незапланованих простоїв системи та вразливостей, спричинених помилками або простроченими сертифікатами. Програмне забезпечення CLM і PKI пропонує широкі можливості для видачі, керування та автоматизації цифрових сертифікатів, включаючи сертифікати SSL і TLS, сертифікати автентифікації клієнта, цифрові підписи та сертифікати SSH. Загальні варіанти використання програмного забезпечення PKI та CLM включають автентифікацію користувачів, міжмашинну автентифікацію для серверів і контейнерів, цифровий підпис коду та документів, а також забезпечення шифрування та цілісності для пристроїв IoT, серед іншого.
Запит на новий застосунок
GlobalSign
globalsign.com
GlobalSign є провідним постачальником надійних рішень ідентифікації та безпеки, що дозволяє компаніям, великим підприємствам, постачальникам хмарних послуг і інноваторам Інтернету речей у всьому світі захищати онлайн-комунікації, керувати мільйонами підтверджених цифрових ідентифікацій та автоматизувати автентифікацію та шифрування. Його високомасштабна інфраструктура відкритих ключів (PKI) та рішення ідентифікації підтримують мільярди служб, пристроїв, людей і речей, які складають Інтернет усього (IoE).
ZeroSSL
zerossl.com
Безкоштовні сертифікати SSL, що видаються миттєво онлайн, підтримують клієнтів ACME, моніторинг SSL, швидку перевірку та автоматичне оновлення SSL через ZeroSSL Bot або REST API.
TrackSSL
trackssl.com
Додаток, який регулярно сканує ваші SSL-сертифікати на наявність будь-яких помилок, як-от прострочений термін дії та типові неправильні налаштування. Майже 2000 користувачів довіряють відстежувати близько 20 000 сертифікатів.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security — це компанія, яка розробила платформу Akeyless — хмарний підхід SaaS, що допомагає керувати корпоративними секретами — обліковими даними, сертифікатами та ключами — при цьому поступово відмовляючись від звичайних сховищ і скорочуючи відповідні витрати до 70%. Розроблена для професіоналів Infosec і DevOps у корпоративних гібридних і багатохмарних середовищах, платформа Akeyless ефективно контролює поширення секретів і автоматизує керування секретами. Платформа також надає розширення для рішень безпечного віддаленого доступу, керування ключами та паролями. Використовуючи запатентовану криптографію розподілених фрагментів (DFC™), Akeyless є надійним партнером багатьох компаній зі списку Fortune 500 і дозволяє їм мати безпечний і повний контроль над своїми секретами.
Keystash
keystash.io
Keystash — це повне керування ідентифікаційним доступом і керування ключами SSH на одній інтегрованій платформі. - Повне керування обліковими записами та групами користувачів Linux - Розгортання та керування ключами SSH - Керування політикою SSH-сервера - Примусова двофакторна автентифікація сервера SSH, керування привілеями користувачів, повна журнал журналу аудиту та багато іншого. Keystash розроблено для компаній, які розвиваються, завдяки своїй революційній моделі ціноутворення та щедрим наборам облікових записів користувачів.
Venafi
venafi.com
Рішення Venafi знаходять, захищають і захищають ідентифікатори машин для нашого гіперз’єднаного світу.
DoxyChain
doxychain.com
Сертифікати Doxychain - це рішення SaaS для сертифікації, акредитації та управління повноваженнями життєвого циклу. Від видачі до відкликання за допомогою масової автоматизації API, користувальницького онлайн -перевірки, маркування білого та налаштування шаблонів. За допомогою технології blockchain, щоб зробити сертифікати безпечними та децентралізованими. Дізнайтеся більше на www.doxychain.com
Xitoring
xitoring.com
Xitoring-це всебічне рішення для моніторингу для вашої ІТ-інфраструктури, щоб вона швидко і просто! Основні функції: - Моніторинг часу роботи (Ping, HTTP, API, DNS, FTP, Mail, Heartbeat, Cronjob, TCP, UDP) - 1 хвилинний інтервал - моніторинг сервера Linux - моніторинг сервера Windows - SSL моніторинг - моніторинг вашого серверного програмного забезпечення (веб -сервери, бази даних, Docker, тощо) - публічний та приватний статус - через 20 каналів, що включають у Whatsapp, Whatsapp, SM, SM, SM, TEELR, TEELR, TELLUM The The The Cannels Cannels, що включають у Whatsapp. Pagerduty, and more!) - Over 15 global probing nodes - iOS and Android app Alerts and Notifications via: - Email - SMS - Mobile Push Notification - Phone Call - Telegram - WhatsApp - Slack - Microsoft Teams - Mattermost - Discord - Google Chat - Atlassian OpsGenie - Ntfy - Gotify - Spike.sh - Splunk on-call - PushOver - Pushbullet - PagerDuty - Webhooks - Zapier OS Support and Integrations: - Windows Server 2012 and earlier - Major Linux distros (Ubuntu +14, CentOS +6) Integrations: - Basic Server metrics (CPU, Memory, Disk usage & IO, Network, etc) - Services and Processes - Apache - Nginx - PHP - MySql - MongoDB - HAProxy - Redis - KeyDB - MariaDB - Docker host and containers - Supervisor - IIS - лак - rabbitmq - couchdb - kafka - та багато іншого! Зареєструйтесь та почніть моніторинг безкоштовно для 2 серверів та 8 перевірок тривалого часу назавжди.
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