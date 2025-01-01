Програмне забезпечення календаря - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для календаря розроблено, щоб допомогти користувачам організовувати завдання, зустрічі та цілі в простому візуальному форматі, оптимізуючи внутрішню діяльність усієї компанії. Це дозволяє створювати електронні розклади, які можна переглядати, редагувати та ділитися з працівниками всієї компанії. Це програмне забезпечення можна використовувати для планування завдань для команд, обміну подіями в масштабах компанії та сповіщення членів команди про оплачувану відпустку їхніх колег, дні народження тощо. Програмне забезпечення для календаря можна продавати як окремий продукт, але часто входить до складу більшого офісного пакету. Будучи частиною більшого набору, програмне забезпечення календаря інтегрується з іншими стандартними офісними інструментами, такими як електронна пошта, цифрові візитні картки та інструменти для відеоконференцій. Програмне забезпечення календаря відрізняється від програмного забезпечення для онлайн-планування зустрічей. У той час як програмне забезпечення календаря в основному зосереджено на організації зустрічей, завдань і подій у візуальному форматі для внутрішнього обміну, інструменти онлайн-планування зустрічей призначені для планування зустрічей для зовнішніх користувачів, обробки платежів за зустрічі та спілкування з клієнтами. Покупці можуть розглянути рішення, які пропонують як календар, так і функції онлайн-планування зустрічей в одному продукті, але ці інструменти служать різним цілям.
Запит на новий застосунок
Calendly
calendly.com
Calendly - це програма для автоматизації планування зустрічей, що дозволяє користувачам ділитися доступністю та бронювати час для зустрічей без зайвого спілкування.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail - це безпечна служба електронної пошти для бізнесу з вбудованими засобами співпраці та інтеграцією з іншими програмами Zoho.
Outlook Calendar
outlook.live.com
Календар Outlook дозволяє планувати та ділитися своїми зустрічами, надсилаючи запрошення та отримуючи нагадування про події.
Zoho Calendar
zoho.com
Календар Zoho - це онлайн-календар для бізнесу, що дозволяє планувати події, організовувати зустрічі та співпрацювати в командах.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim - це додаток для планування, який автоматично знаходить найкращий час для завдань, зустрічей та перерв, оптимізуючи управління календарем.
Teamup
teamup.com
Teamup - онлайн-календар для груп, що дозволяє організувати людей і ресурси, планувати роботу та ділитися подіями.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - це онлайн-платформа для управління зустрічами, що дозволяє автоматизувати бронювання та інтегрувати календарі та платіжні системи.
Spike
spikenow.com
Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.
Planyway
planyway.com
Planyway - додаток для управління часом, що інтегрується з календарем, дозволяє планувати завдання та покращувати командну співпрацю.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI - це веб-додаток для планування щоденних завдань, що допомагає командам та професіоналам ефективно керувати часом та завданнями.
OneCal
onecal.io
OneCal - це інструмент для синхронізації календарів Outlook та Google з можливістю перегляду в одному місці та простими посиланнями для бронювання зустрічей.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us — платформа для проведення зустрічей і вебінарів з можливістю планування, управління прогресом і співпраці з учасниками.
Akiflow
akiflow.com
Akiflow - це особистий менеджер завдань і календар, який допомагає організувати роботу на комп'ютерах Windows та Mac.
Morgen
morgen.so
Морген - це календар та менеджер завдань для організації часу і координації зустрічей з інтеграцією з іншими сервісами та пристроями.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk - платформа для проведення віртуальних демонстрацій продуктів та автоматизації процесу продажів, з інтерактивними можливостями для команди продажів.
Calendar.online
calendar.online
Календар онлайн для команд, що дозволяє легко створювати та організовувати події без входу в систему, доступний на всіх пристроях.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise - це інструмент управління часом, що автоматично оптимізує графіки команд, зберігаючи блоки фокусу та зменшуючи відволікання на зустрічах.
AddEvent
addevent.com
AddEvent - це інструмент для легкого планування та обміну подіями, який інтегрується з популярними календарями та допомагає організувати події.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper - це програмне забезпечення для планування, яке допомагає командам продажів ефективно управляти зустрічами та покращувати продуктивність.
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz - це додаток для спільного використання календарів, що дозволяє командам організовувати події, управляти розкладами та запрошувати учасників.
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge синхронізує декілька календарів в реальному часі та пропонує сторінки для планування подій.
Retime
retime.so
Retime – це інструмент для управління часом, що дозволяє планувати зустрічі, створювати порядки денні, робити нотатки та завдання в одному додатку.
TimeTackle
timetackle.com
TimeTackle автоматично відстежує час, інтегрується з календарями та надає аналітику для оптимізації продуктивності командами.
3veta
3veta.com
3veta - це платформа для планування зустрічей та відеоконференцій для віддалених команд, включаючи інтеграції з іншими додатками.
imeetify
imeetify.com
Imeetify - це платформа для онлайн-планування зустрічей, яка дозволяє ефективно управляти зустрічами та автоматизувати робочі процеси.
Pyas
pyas.io
Pyas — API для інтеграції календарів. Легко інтегрує Google Calendar, Microsoft Outlook, Zoom і Google Meet для відеоконференцій.
Planzer
planzer.io
Planzer.io допомагає користувачам організувати щоденні завдання, об'єднуючи їх із Trello, Notion, електронною поштою та календарями в одному інтерфейсі.
Bookeo
bookeo.com
Bookeo - це програма для онлайн-бронювання зустрічей, яка дозволяє легко планувати, керувати бронюваннями та отримувати платежі цілодобово.
Calday
calday.app
Calday - це сервіс для запису на прийом, що дозволяє професіоналам планувати зустрічі, управляти записами та надсилати нагадування.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime автоматизує керування інтерв'ю, спрощує процеси найму та забезпечує взаємодію між кандидатами і роботодавцями.
Weezly
weezly.com
Weezly — платформа для ефективного спілкування бізнесу з клієнтами через відео-повідомлення, планування зустрічей та запис екрана.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight - плагін для Gmail та Outlook, що допомагає продажникам інтегрувати Salesforce, відстежувати електронні листи та керувати угодами з поштової скриньки.
QReserve
get.qreserve.com
QReserve – платформа для планування, яка допомагає управляти бронюваннями обладнання, лабораторій, залів та проектів, з підтримкою звітності та інтеграції з календарями.
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