Програмне забезпечення для бізнес-плану - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для бізнес-планування розроблено, щоб допомогти створювати бізнес-плани для нових підприємств чи інвестицій, керувати ними та обмінюватися ними. Це програмне забезпечення допомагає користувачам визначати цілі, стратегії та фінансові вимоги, необхідні для початку нового бізнесу чи реалізації значного проекту. Він також окреслює можливості та ризики, пов’язані з новою компанією чи проектом. Підприємці, особливо ті, хто шукає зовнішніх інвестицій, в основному використовують програмне забезпечення для складання бізнес-плану. Крім того, його можуть використовувати працівники, які прагнуть отримати фінансування для нових проектів. Важливо відрізняти програмне забезпечення для бізнес-планування від програмного забезпечення для стратегічного планування. Програмне забезпечення для стратегічного планування використовується для поточних стратегічних операцій і вступає в дію після успішної реалізації бізнес-плану. Програмне забезпечення для бізнес-планування часто інтегрується з програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку для створення фінансової звітності та з програмним забезпеченням для створення документів для створення документації для інвесторів.
Запит на новий застосунок
LivePlan
liveplan.com
LivePlan - це програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допомагає підприємцям створювати бізнес-плани, бюджети, прогнози та відслідковувати продуктивність.
IdeaBuddy
ideabuddy.com
IdeaBuddy - це програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допомагає розробити ідеї, створити бізнес-моделі та підготувати бізнес-плани з покроковими інструкціями.
Vizologi
vizologi.com
Vizologi - інструмент на базі AI для автоматизації створення бізнес-планів, генерування ідей та аналізу ринку і конкурентів.
Modeliks
modeliks.com
Modeliks — це програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допомагає стартапам і малим і середнім підприємствам створювати презентації, бізнес- чи фінансові плани та звіти для інвесторів. Створіть свій план самостійно або разом зі своєю командою та поділіться ним з інвесторами та зовнішніми зацікавленими сторонами. Кероване програмне забезпечення для бізнес-планування, де не потрібен попередній досвід.
Upmetrics
upmetrics.co
Upmetrics — програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допомагає створити бізнес-плани, фінансові прогнози та вести командну роботу у реальному часі.
Bizplan
bizplan.com
Bizplan допомагає підприємцям створити бізнес-плани за допомогою керованого творця та автоматизованих фінансових прогнозів.
Cuttles
cuttles.io
Як мрійники та підприємці розробляють ідеї та створюють стартапи Створіть свою презентацію. Напишіть свій бізнес-план. Займіться фінансами. Сплануйте свою дорожню карту. Пройдіть навчання для стартапів і презентуйте все всім. Почати бізнес стало простіше, швидше та ефективніше, ніж будь-коли.
Maus
maus.com
Стратегічне планування та виконання, що примножує вартість бізнесу. Maus — це комплексна платформа для стратегічного, фінансового планування та планування виходу, яка перетворює великі ідеї на дії. На одній зручній у використанні платформі ви можете планувати, впроваджувати, оцінювати та розвивати свій бізнес. Недостатньо просто створити план. За допомогою Maus ви можете перетворити свою стратегію на дорожню карту успіху, узгоджуючи її з цілями фінансової та бізнес-цінності
Planium Pro
planiumpro.com
Незалежно від того, чи є ви бізнес-консультантом, бухгалтером чи консультантом, Planium Pro дозволить вам створити нові джерела доходу для вашого бізнесу без виділення надмірних ресурсів або додаткового персоналу. За допомогою нашої привабливої, добре розробленої інформаційної панелі, автоматизованого змісту, додатків, динамічних діаграм високої роздільної здатності, бази знань, навчальних ресурсів і зразків планів, каналу зв’язку та галузевих контрольних показників Planium Pro покриває всі потреби ваших клієнтів у стратегічному плануванні. .
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