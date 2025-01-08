Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення бізнес-аналітики - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Розгортання аналітичного програмного забезпечення стало ключовим напрямком діяльності компаній у процесі цифрової еволюції, головним чином зосередившись на розгортанні інструментів бізнес-аналітики (BI). Ці BI-рішення відіграють вирішальну роль у забезпеченні розуміння ландшафту даних компанії. Забезпечуючи візуалізацію та розуміння бізнес-даних, вони дають змогу співробітникам приймати добре обґрунтовані рішення, які сприяють позитивним результатам для компанії. Враховуючи величезний обсяг даних, доступних сьогодні для компаній, інтеграція певної форми програмного забезпечення BI стала майже необхідною для покращення розуміння та ефективності таких даних.
Запит на новий застосунок
Canva
canva.com
Canva — це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомогою інтерфейсу перетягування. Платформа є безкоштовною для використання та пропонує платні підписки, як-от Canva Pro та Canva for Enterprise для додаткових функцій. Користувачі також можуть платити за фізичні продукти, які потрібно надрукувати та відправити. Станом на 2019 рік Canva зібрала 3,2 мільярда доларів США та мала понад 20 мільйонів користувачів у 190 країнах. У червні 2020 року Canva залучила 60 мільйонів доларів США за оцінкою 6 мільярдів доларів. Це майже вдвічі перевищило останню оцінку в 2019 році.
Metabase
metabase.com
Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічних звітів електронною поштою.
Kittl
kittl.com
Kittl AI — це інструмент для проектування, який використовує моделі глибокого навчання, які розуміють текст користувача, перетворюючи його на візуально привабливі зображення або кліпарти за лічені секунди. Інструмент ідеально підходить для створення дизайну, будь то привабливий дизайн сувенірів або публікації в соціальних мережах. Користувачі можуть легко вивчати нові техніки дизайну незалежно від рівня навичок, використовуючи функції Kittl AI для перетворення тексту в зображення та тексту в кліпарт, які створюють приголомшливі зображення, ілюстрації чи фотографії на основі текстових описів лише за кілька клацань. Створений вміст зберігається, і до нього можна отримати доступ із розділу «Завантаження». Kittl AI видаляє фон кліпартів одним клацанням миші, а інструмент пропонує попередні налаштування стилів зображень і кліпартів, щоб допомогти користувачам знайти потрібні стилі. Зображення, створені штучним інтелектом на Kittl AI, створюються за допомогою моделей глибокого навчання, що дозволяє користувачам створювати швидше та економити гроші та ресурси. Користувачі можуть використовувати створений штучним інтелектом контент для комерційних проектів, якщо вони дотримуються умов використання та ліцензування Kittl. Інструмент пропонує спеціальний довідковий центр, і користувачі можуть зв’язатися зі службою підтримки Kittl, щоб отримати допомогу щодо своїх проектів.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних інформаційних панелей і красивих звітів, які надихають на прийняття розумніших бізнес-рішень.
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами за лічені секунди. Вам більше не потрібна команда дизайнерів і програмістів, щоб миттєво вплинути на вражаючу візуальну комунікацію. Використовуйте інтерактивні та анімовані ефекти, щоб легко розподіляти інформацію по шарах, які глядачі можуть досліджувати та відкривати. Залиште позаду застаріле програмне забезпечення для створення контенту та приголомшуйте та залучайте свою аудиторію за допомогою Genially. Ефект «Вау» — лише кілька кліків. Виберіть із понад 1100 шаблонів або почніть з нуля. Приєднуйтесь до спільноти мільйонів користувачів у всьому світі, до якої входять бізнесмени, викладачі, маркетологи, дизайнери та такі компанії, як Hulu, Danone, Michelin і Heineken. Майбутнє спілкування чекає на вас.
Tableau
tableau.com
Tableau — це аналітична платформа, яка змінює спосіб використання даних для вирішення проблем, надаючи можливість людям і організаціям максимально ефективно використовувати свої дані. Tableau — це найширша та найглибша наскрізна платформа даних і аналітики. Забезпечте відповідальне використання даних і досягніть кращих бізнес-результатів за допомогою повністю інтегрованого керування даними та керування ними, візуальної аналітики та оповідання даних, а також співпраці — усе це завдяки провідному в галузі Einstein від Salesforce, створеному прямо в Tableau Pulse — це переосмислений досвід обробки даних, який робить дані ще більшими. доступний кожному, незалежно від його досвіду роботи з інструментами візуалізації даних. Tableau Pulse доступний для користувачів Tableau Cloud і використовує потужність Tableau AI для надання даних більш персоналізованим, контекстним і розумним способом. Дізнайтеся більше на сторінці https://tableau.com/pulse Tableau Cloud дає змогу приймати розумніші, орієнтовані на розуміння рішення завдяки швидкій, гнучкій та інтуїтивно зрозумілій аналітиці. Спробуйте повністю розміщене хмарне рішення корпоративного рівня на платформі аналітики №1 у світі. Tableau Prep Builder пропонує сучасний підхід до підготовки даних, що дозволяє швидше та легше поєднувати, формувати та очищати дані для аналізу.
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — це інструмент для відкриття досліджень, який поєднує в собі інтерактивні карти цитування, сучасні інструменти пошуку та цільові оновлення, щоб допомогти дослідникам і командам дослідників зрозуміти величезний науковий корпус. Він може візуалізувати вашу дослідницьку тему за допомогою всього, починаючи від наукових статей, патентів, попереднього друку та електронного друку.
Looker
looker.com
Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує найновіші, найшвидші аналітичні бази даних, щоб отримувати реальні результати в режимі реального часу.
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
Flourish
flourish.studio
Красива, проста візуалізація даних і розповідь
Grow
grow.com
Grow — це повноцінна платформа бізнес-аналітики (BI) без програмного коду, яка дає змогу кожному у вашій організації приймати рішення на основі даних. Завдяки поєднанню ETL, сховищ даних і візуалізації в одній зручній у використанні платформі будь-яка організація може підключати та досліджувати свої дані, щоб отримати доступ до інформації. Наша модель необмеженої ліцензії надає кожному доступ до потрібних відповідей, не чекаючи в черзі до аналітика. Тепер кожен може приймати важливі рішення в реальному часі, щоб прискорити свій розвиток.
Rose AI
rose.ai
Rose — це інструмент на основі штучного інтелекту, який спрощує процес дослідження даних, пропонуючи ефективне рішення для пошуку, очищення, візуалізації та перетворення даних. Орієнтуючись на простоту використання, Rose використовує найсучасніші LLM (моделі мовних моделей) із відкритим кодом і методи обробки природної мови для аналізу інформації на основі підказок людської мови. Це дозволяє користувачам легко знаходити відповідні джерела даних, забезпечуючи плавну інтеграцію з провідними постачальниками даних у всьому світі. Сильна сторона платформи полягає в її здатності ефективно залучати та візуалізувати дані. Поєднуючи креативні аспекти технології SF (Сан-Франциско) з надійністю фінансів Нью-Йорка (Нью-Йорк), Rose забезпечує систему, що повністю перевіряється, що дозволяє користувачам відстежувати логіку її результатів аж до вихідних даних. Ця функція підвищує прозорість і підзвітність. Rose також забезпечує безпроблемний обмін даними, надаючи користувачам можливість легко ділитися інформацією з внутрішніми командами або третіми сторонами. Користувачі можуть контролювати рівень дозволу, наданого одержувачам, забезпечуючи захист конфіденційної інформації. Крім того, Rose працює як надійний сторонній ринок даних, що сприяє купівлі та продажу різноманітних і великих наборів даних. Ця функція пропонує користувачам можливість легко переглядати, купувати та продавати набори даних, сприяючи створенню середовища для співпраці. Rose використовується аналітиками відомих фінансових установ, що додатково підтверджує його надійність і придатність для завдань, що потребують великої кількості даних. Інструмент супроводжується вичерпним ресурсом документації та забезпечує підтримку клієнтів через контактні канали, включаючи електронну пошту.
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide та 15 мільйонів інших користувачів використовують Visme як інструмент для створення вмісту, щоб розповідати та презентувати свої історії та перетворювати нудні дані на привабливі візуальні ефекти. Працюйте індивідуально або в команді для співпраці. Опублікуйте в Інтернеті, вставте на свій сайт або завантажте для використання в автономному режимі. Користувачі можуть співпрацювати, упорядковувати дані проекту в папках і надавати дозволи на основі ролей пов’язаним командам або окремим особам. Крім того, Visme має кілька функцій автоматизації для публікації та відображення, які дозволяють видавцям встановлювати час для автоматизації онлайн-презентацій і аналітики для відстеження ефективності опублікованого вмісту.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture — це мобільна операційна платформа, яка надає вам знання, інструменти та процеси, необхідні для безпечної роботи, відповідності вищим стандартам і вдосконалення щодня, пропонуючи кращий спосіб роботи. Те, що починалося як програма для цифрових контрольних списків, перетворилося на платформу для проведення перевірок, порушування та вирішення проблем, управління активами та навчання команд у дорозі. SafetyCulture також допомагає командам робити більше, ніж просто встановлювати прапорці для управління, ризиків і відповідності – це може допомогти встановити стандарти навколишнього середовища, охорони здоров’я та безпеки, а також підвищити планку, коли йдеться про досконалість роботи. Завдяки збору даних у режимі реального часу та практичній статистиці у вас під рукою, ви завжди знатимете, що працює, а що ні, щоб ви могли зосередитися на тому, що справді важливо, покращуючи щодня. Розкрийте потенціал своїх робочих команд, щоб просувати свій бізнес вперед із SafetyCulture.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Просте у використанні рішення для візуалізації онлайн-ГІС і веб-карт. Додайте анотації до карт, нанесіть території, фільтруйте дані, аналізуйте дані, оптимізуйте маршрути тощо. Чудово підходить для команд, яким потрібно керувати великою кількістю карт і створювати їх. Низька крива навчання забезпечує оцифрування карт на всіх рівнях організації. Заснована в 2009 році, Scribble Maps була створена на основі прямих відгуків користувачів. Наш командний портал дозволяє командам співпрацювати та працювати разом над картами, а завдяки безлічі параметрів експорту Scribble Maps можна інтегрувати з існуючими робочими потоками, щоб надати геопросторові можливості всій вашій організації.
Infogram
infogram.com
Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та розширені деталі, взаємодіючи з даними, збільшуючи масштаб і шукаючи на карті. Використовуйте інтелектуальні стилі картографування на основі даних та інтуїтивно зрозумілі інструменти аналізу, щоб отримати інформацію про місцезнаходження. Ефективно працюйте у вашій організації, спільно створюючи та використовуючи карти. Поділіться своїми ідеями з окремими людьми або з усім світом.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — це єдина платформа звітності, розроблена спеціально для маркетингових агентств. Проста у користуванні платформа економить ваш час, покращує процеси звітності та вражає ваших клієнтів глибокими звітами та живими настроюваними маркетинговими панелями, які демонструють ваш повний маркетинговий вплив. Підключайтеся та контролюйте кожен із маркетингових каналів своїх клієнтів за допомогою єдиної цілісної інформаційної панелі. AgencyAnalytics інтегрується з більш ніж 80 платформами для відстеження та створення звітів про SEO, PPC, відстеження дзвінків, соціальні медіа, маркетинг електронною поштою, електронну комерцію, місцеву торгівлю тощо — усе це повністю позначено для вашого агентства. AgencyAnalytics також містить повний набір інструментів SEO, призначених для оптимізації та автоматизації вашого агентства. Щодня відстежуйте рейтинги, відстежуйте зворотні посилання, виконуйте технічний аудит SEO та не відставайте від конкуренції за допомогою повного набору вбудованих інструментів SEO. Незалежно від того, чи є ви відомим агентством, чи тільки починаєте працювати, AgencyAnalytics пропонує прості та гнучкі ціни на кожному етапі розвитку вашого агентства, починаючи від 12 доларів США за кампанію клієнта на місяць. Спробуйте без ризику протягом 14 днів, кредитна картка не потрібна.
Venngage
venngage.com
Venngage — це платформа інформаційного дизайну, яка надає низку спеціальних шаблонів для b2b, щоб полегшити передачу складної інформації всередині та за межами вашої організації, легко та без дизайнера. Продукт Venngage надає цікаві візуальні матеріали, які можна додати до вашої програми навчання та розвитку, що, у свою чергу, допомагає інформувати вашу організацію про важливі рішення та процеси. Продукт Venngage допомагає трансформувати аналіз даних для створення привабливого та потужного візуального вмісту/дослідницьких документів для встановлення лідерства в просторі b2b. Venngage також надає корисні шаблони зовнішніх комунікацій, щоб допомогти поділитися історією вашої компанії з потенційними клієнтами та покупцями. Якщо у вас є складне рішення, яке ви пропонуєте, і вам потрібен простий спосіб повідомити цінність пропозиції вашого бізнесу, шаблони інфографіки Venngage гарантують, що вони зрозуміють ваші пропозиції. Venngage — це чудове місце для створення та організації важливих візуальних ресурсів для вашої організації, таких як звіти, організаційна структура та інформація, посібники та матеріали з підготовки, дослідницькі документи та офіційні документи тощо. Ви можете вирізнитися з-поміж інших компаній, використовуючи оповідання на основі даних, щоб надихнути вашу організацію та клієнтів розуміти високотехнічну інформацію у візуальному форматі. Приєднуйтесь до понад 500 команд і організацій, які щодня використовують Venngage, щоб оптимізувати їхні комунікації та залучити їхні команди та аудиторію. Перетворіть повідомлення та вміст вашого бренду з технічного та заплутаного жаргону на візуально привабливу та переконливу інформаційну графіку. Підтримуйте ваші розподілені команди пов’язаними та узгодженими за допомогою кращої корпоративної комунікації. Дізнайтеся, чому такі компанії, як Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, вважають Venngage ключовим інструментом для підтримки продуктивності, узгодженості та залученості своїх організацій.
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, схвалені десятками регуляторів, встановлені на понад 400 мільйонах пристроїв і аналізують понад 10 мільярдів транзакцій на рік. Рішення GeoComply включають дані про місцезнаходження, пристрої та ідентифікаційні дані та вдосконалене машинне навчання для виявлення та позначення шахрайської діяльності. Завдяки інтеграції рішень GeoComply у свої процеси та механізми ризиків організації можуть раніше виявляти шахрайство під час взаємодії користувача, краще встановлювати свою справжню цифрову ідентичність і посилювати цифрову довіру. Відзначені нагородами продукти GeoComply базуються на технологіях, розроблених для суворо регульованого та складного ринку онлайн-ігор і ставок на спорт у США. Окрім iGaming, GeoComply надає рішення для виявлення шахрайства за допомогою геолокації для трансляційних мовників відео та індустрії онлайн-банкінгу, платежів і криптовалют, створюючи вражаючий список клієнтів, включаючи Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings і FanDuel.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — це платформа для живих локацій, якій віддають перевагу понад 4 мільйони розробників. Mapbox надає точні дані про місцезнаходження та гнучкі інструменти для розробників, за допомогою яких будь-який бізнес може додавати геопросторові функції до своїх додатків і покращувати роботу за допомогою аналізу місцезнаходження. Клієнти охоплюють автомобільну сферу, логістику, бізнес-аналітику, роздрібну торгівлю, подорожі, візуалізацію даних, споживчі програми, погоду, Інтернет речей, геопросторовий аналіз тощо. Завдяки передовій технології візуалізації карт для Інтернету та мобільних пристроїв, Mapbox відомий тим, що надає високопродуктивні, настроювані, надійні та масштабовані послуги визначення місця розташування, яким довіряють розробники, компанії та бізнес-лідери. Послуги Mapbox включають глобальні картографічні дані, дорожній рух у реальному часі, геокодування та пошук адрес, а також маршрути та вказівки для навігації. Створюйте за допомогою Mapbox за допомогою API, бібліотек коду, SDK і вичерпної документації для розробників. Розроблений для підприємств будь-якого розміру, Mapbox можна безкоштовно почати розробляти, а ціна базується на місячному використанні, попередні ліцензії чи контракти не потрібні. Mapbox — це глобальна команда з понад 700 осіб з офісами у Вашингтоні, Гельсінкі та Токіо. Mapbox було засновано в 2010 році. Сьогодні Mapbox забезпечує інтелектуальне визначення місцезнаходження платформ, програм і брендів у всьому світі.
Grist
getgrist.com
Grist поєднує в собі найкраще з електронних таблиць, баз даних і конструкторів програм. Використовуючи знайомий інтерфейс електронної таблиці, організуйте свою інформацію як реляційну базу даних і створюйте інформаційні панелі за лічені хвилини. Отримайте максимум від своїх даних, переконавшись, що вони добре структуровані та зберігаються в одному місці. Жодного дублювання, жодних сварок із електронними таблицями та об’єднання документів. Співпрацюйте в режимі реального часу, захищаючи свої дані за допомогою спеціальних правил доступу, які контролюють дозволи аж до комірки. Дозвольте всім працювати з однаковими даними без шкоди для конфіденційності чи стабільності. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис команди або розмістіть Grist самостійно – у будь-якому випадку ваші дані завжди будуть вашими.
Domo
domo.com
Domo використовує дані для всіх, щоб вони могли збільшити свій вплив на бізнес. Наша хмарна платформа обробки даних виходить за рамки традиційної бізнес-аналітики та аналітики, роблячи дані видимими та зручними за допомогою зручних інформаційних панелей і програм. Завдяки штучному інтелекту, науці про дані та захищеній основі даних, яка з’єднується з існуючими хмарними та застарілими системами, Domo допомагає компаніям оптимізувати критичні бізнес-процеси в масштабах і в рекордно короткі терміни, щоб викликати сміливу цікавість, яка сприяє експоненційним результатам бізнесу.
Observable
observablehq.com
Observable — це наскрізне рішення, яке допомагає розробникам створювати та розгортати виразні, ефективні програми даних, інформаційні панелі та звіти. На відміну від застарілих інструментів BI, Observable дозволяє розробникам створювати інформаційні панелі за допомогою коду, щоб вони могли розробляти спеціальні звіти та відкривати глибшу та детальнішу інформацію. Конструктори можуть ітерувати та досліджувати дані в живих блокнотах для спільної роботи. Потім, використовуючи Observable Framework з відкритим кодом, вони можуть створювати програми з миттєвим завантаженням даних локально, використовуючи будь-яку мову чи бібліотеку. Легко безпечно розгортати та розміщувати програми даних на Observable. Ми піклуємося про систему єдиного входу, керування робочим простором, журнали аудиту тощо, щоб розробники могли зосередитися на створенні найкращих програм для обробки даних, які коли-небудь бачила їхня команда. Кращі інформаційні панелі, програми даних і звіти створюються за допомогою коду. Найкращі створюються за допомогою Observable.
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологів є кілька джерел маркетингу, сотні запущених кампаній, а також клієнти чи зацікавлені сторони, яким потрібно керувати та звітувати. З’єднати всі дані, обробити їх, виявити ідеї та продемонструвати рентабельність інвестицій – це складно. Whatagraph — це інтуїтивно зрозуміла платформа маркетингових даних «все-в-одному», яка легко позбавляє маркетолога від ручної роботи та клопоту, пов’язаного з даними. Ви можете замінити кілька повільних і складних інструментів однією платформою. І на відміну від інших на ринку, Whatagraph є простим у використанні, надійним і робить роботу з даними (керування, змішування та візуалізацію міжканальних даних) швидкою та легкою для будь-кого в команді: об’єднайте всі свої маркетингові дані в єдиний концентратор без сторонніх інструментів і роз'ємів. Керуйте та впорядковуйте неструктуровані, розсіяні міжканальні дані за допомогою перетворень без коду. Кожному в команді маркетингу досить легко виконувати розширені завдання керування даними, не маючи навичок аналітики, програмування чи технічних знань. Кількома клацаннями миші створюйте приголомшливі візуалізації підключених і підготовлених міжканальних даних. Швидке перетворення його на готові для аналізу чи презентації звіти, інформаційні панелі або окремі графіки, діаграми, воронки чи таблиці. Нарешті, автоматизуйте те, як ви ділитеся цими даними або доставляєте їх до будь-якого пункту призначення: клієнтів, зацікавлених сторін, товаришів по команді чи інших інструментів і платформ. Незалежно від того, чи виступаєте ви в залі засідань, чи своїм клієнтам, чи шукаєте інформацію щодо покращення кампаній, ви впевнені, що маєте надійну та швидку платформу з усіма актуальними даними в одному місці, представленими чітко та наочно. На підготовку знадобляться хвилини замість годин, а на масштабування для нових клієнтів або джерел даних – хвилини замість годин.
Nearmap
nearmap.com
Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.
Sisense
sisense.com
Sisense виходить за рамки традиційного бізнес-аналітики, надаючи організаціям можливість впроваджувати аналітику всюди, вбудовану в програми та робочі процеси як для клієнтів, так і для співробітників. Клієнти Sisense долають бар’єри впровадження аналітики, виходячи за рамки інформаційної панелі за допомогою Sisense Fusion – аналітичної хмарної платформи на основі штучного інтелекту, яка надає інтелект у потрібному місці та в потрібний час щоразу. Понад 2000 глобальних компаній покладаються на Sisense, щоб впроваджувати інновації, руйнувати ринки та стимулювати значні зміни у світі. Sisense, визнана компанією № 1 у галузі бізнес-аналітики з точки зору успіху клієнтів, також п’ять років поспіль була названа однією зі 100 найкращих хмарних компаній світу за версією Forbes. Відвідайте нас на www.sisense.com і зв’яжіться з нами в LinkedIn, Twitter і Facebook.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Програмне забезпечення SalesRabbit допомагає командам продажів працювати швидше та розумніше. Їхні рішення вирішують усі основні проблемні точки торговельних організацій за допомогою цифрових інструментів. Такі функції, як керування потенційними клієнтами та територією, відстеження ефективності представників, цифрові контракти, формування потенційних клієнтів тощо. Вони також пропонують численні додаткові послуги, такі як навчальна бібліотека, геозонована маркетингова платформа та інформація про домовласників, щоб допомогти вам продавати більш розумно. Найважливіше те, що вони особисто працюють з вами та вашою компанією, щоб переконатися, що ви отримуєте бажані результати. Дізнайтеся більше про них на salesrabbit.com.
Mode Analytics
mode.com
Mode — це перша платформа бізнес-аналізу, яка використовує спосіб роботи сучасних груп обробки даних, що дає змогу лідерам обробки даних здійснювати більш ефективний аналіз впливу та підвищення рівня зрілості даних за допомогою справжнього самообслуговування. Будучи єдиним інтелектуальним рівнем, Mode максимізує рентабельність інвестицій у сучасний стек даних і перетворює дані на конкурентну перевагу для провідних компаній у всіх секторах і на всіх етапах.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — це простий інструмент для створення та обміну бізнес-панелями в реальному часі. Розроблений, щоб допомогти керівникам команд виводити живі дані для своєї команди та всієї організації, Geckoboard напряму інтегрується з понад 80 різними інструментами та службами, щоб допомогти вам отримати дані та отримати професійно виглядаючу інформаційну панель перед іншими за лічені хвилини. Кодування чи навчання не потрібні. Створюйте інформаційні панелі безпосередньо у своєму браузері за допомогою простого інтерфейсу з можливістю перетягування та виводьте важливі цифри, показники та ключові показники ефективності з неживих звітів і електронних таблиць. Geckoboard робить ваші ключові дані більш привабливими для всіх завдяки візуалізаціям, які кожен може зрозуміти з першого погляду та які автоматично оновлюються, щоб завжди залишатися в курсі подій. Виділіть варті уваги зміни в певних показниках за допомогою індикаторів стану, які привертають увагу до показників, які перевищують або нижчі від очікуваних, і візуально показують цілі, над якими ви працюєте, одним клацанням миші. Незважаючи на те, що ваша команда працює, Geckoboard спрощує обмін вашими інформаційними панелями. Скопіюйте та вставте посилання на живу інформаційну панель, яку можна переглядати в будь-якому веб-переглядачі, або запросіть своїх товаришів по команді увійти, переглянути та навіть створити власні інформаційні панелі. Для регулярних оновлень ви можете запланувати надсилання скріншотів інформаційної панелі електронною поштою або публікацію на каналі Slack через регулярні проміжки часу. Для максимальної видимості Geckoboard має функцію «Надіслати на телевізор», що дозволяє вам об’єднати обліковий запис із браузером на великому екрані чи телевізорі та вибрати, які інформаційні панелі ви хочете там відображати. Він навіть може переглядати кілька інформаційних панелей на одному екрані. У нас є прості інструкції щодо того, як досягти цього за день, використовуючи доступне готове обладнання. Нарешті, ви можете відстежувати ключові цифри в дорозі, увійшовши у свій обліковий запис у браузері мобільного пристрою, де ви зможете отримати доступ до своїх інформаційних панелей, ідеально відформатованих для невеликих екранів. Створюйте свої перші інформаційні панелі безкоштовно протягом 14 днів – платіжні дані не потрібні.
Databox
databox.com
Databox — це проста у використанні платформа бізнес-аналітики для компаній, що розвиваються. Це дозволяє вам легко централізувати свої дані, щоб ви могли переглядати стан усієї компанії в одному місці. Тоді це допоможе вам використовувати ваші дані для прийняття кращих рішень і підвищення ефективності вашої компанії. Ми взяли всі потужні функції аналітики, які зазвичай є в складних корпоративних інструментах, і зробили їх доступними для підприємств, що розвиваються. Створюйте красиві спеціальні інформаційні панелі без коду, щоб ви завжди знали, як працюєте. Створюйте автоматизовані звіти, щоб ділитися оновленнями, інформаційними панелями та контекстом зі своєю командою або клієнтами. Ставте цілі для кожної команди та автоматично відстежуйте їхній прогрес. Використовуйте контрольні показники, щоб порівняти себе з такими компаніями, як ваша, і знайти можливості для вдосконалення. Використовуйте прогнози, щоб прогнозувати майбутню продуктивність і краще планувати зараз. А також автоматично відстежуйте ефективність вашої компанії за допомогою спеціальної електронної пошти та оновлень Slack.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інформація про безпеку, часовий пояс, поточний час, час заходу та сходу сонця, час заходу та сходу місяця з будь-якої адреси IPv4 та IPv6 у форматі REST, JSON та XML через HTTPS.
Hex
hex.tech
Hex — це платформа для спільної аналітики та науки про дані. Він поєднує блокноти з кодами, програми для обробки даних і керування знаннями, що полегшує використання даних і обмін результатами. Hex об’єднує найкращі блокноти, BI та документи в бездоганний інтерфейс користувача для спільної роботи. Використовуйте SQL, Python і R разом або окремо. Публікуйте роботу всередині або ззовні як інтерактивні програми для обробки даних із функцією перетягування в адаптивних макетах, якими може користуватися кожен. Використовуйте повну бібліотеку компонентів інтерфейсу користувача з миттєвою публікацією та отримуйте коментарі в реальному часі для надійної взаємодії з користувачем. Створюйте організаційні знання за допомогою Hex, дозволяючи будь-кому відкривати та використовувати дані.
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистику та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
Cluvio
cluvio.com
За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform і Exasol.
NVivo
qsrinternational.com
Отримайте знання за допомогою програмного забезпечення для якісного аналізу даних Дізнайтеся більше про свої якісні та змішані дані за допомогою NVivo 14, провідного рішення для якісного аналізу даних. За допомогою NVivo 14 ви можете ставити складні питання своїм даним, щоб визначити теми та зробити висновки, використовувати розширені інструменти керування даними та візуалізації, щоб розкривати більш багату інформацію, а також робити чітко сформульовані, обґрунтовані висновки, підтверджені суворими доказами – і все це на одній платформі для спільної роботи. Купіть зараз або замовте безкоштовну пробну версію NVivo 14, щоб глибше зануритися у свої дослідження вже сьогодні.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai надасть вам історію будь-якої локації. Дані про відвідуваність Placer.ai дозволяють вимірювати відвідування, переглядати тенденції, порівнювати конкуренцію, відкривати нові аудиторії та знаходити та вигравати ідеального орендаря чи майно. Роздрібні торговці, спеціалісти з CRE, компанії CPG, інвестори та муніципалітети покладаються на Placer.ai для прийняття обґрунтованих рішень і виграшних пропозицій. Основні функції включають: - Вимірювання відвідувань і тенденції - Справжня зона торгівлі - Статистика клієнтів і демографічні показники - Подорожі клієнтів - Порівняльний аналіз конкурентоспроможності - Аналіз мережі та галузі - Платформа онлайн-аналітики - Канал даних, спеціальні звіти та API Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний обліковий запис і Placer. ai
TravelTime
traveltime.com
TravelTime — це API, який може розраховувати час подорожі будь-яким видом транспорту до тисяч місць за мілісекунди. Він використовується в Enterprise Search & Location Intelligence.
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest та інших всі канали на одному екрані. Не витрачайте час на ручні завдання, підвищуйте свою продуктивність і результати за допомогою цифрового маркетингу. Спробуйте зараз і подивіться, як Reportei оптимізує вашу роботу. --- Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди Перегляньте на одному екрані основні показники: Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest та інші канали. Не витрачайте час на ручні завдання, підвищуйте свою продуктивність і результати за допомогою цифрового маркетингу. Проведіть простий тест зараз і подивіться, як Reportei оптимізує вашу роботу.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел бізнес-аналітики. Це безкоштовна програма для відстеження та моніторингу всіх бізнес-метрик в одному місці. Cyfe надає агентствам і маркетологам інформаційні панелі для підтвердження рентабельності інвестицій, об’єднання джерел даних і візуалізації тенденцій. Заснована в 2012 році Девеном Пателем і показана в популярному шоу «Кремнієва долина», Cyfe розширилася до понад трьохсот тисяч користувачів. У 2020 році Cyfe приєднався до нещодавно створеного комплексу маркетингових технологій Traject, орієнтованого на агентство. Traject, що складається з пристрасних членів команди з 22 міст і 11 країн, представляє 7 брендів у сфері маркетингових технологій. Cyfe залишається вірним корінням Cyfe, прагнучи надати найпростіше готове рішення для панелей керування, а також впроваджувати інновації, розширювати інтеграцію та покращувати зручність використання. Cyfe by Traject підтримує сотні тисяч користувачів і компаній, від індивідуальних підприємців до компаній, зосереджуючись на тому, щоб допомогти агентствам, що розвиваються, відстежувати їхні зусилля та досягати цінності.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
GoodData
gooddata.com
GoodData — це провідна хмарна платформа даних і аналітики, що забезпечує прийняття рішень на основі даних на основі ШІ для організацій по всьому світу. Завдяки платформі, яка використовує потенціал автоматизації та штучного інтелекту, GoodData дає своїм клієнтам можливість зробити аналітику даних доступною для кожного окремого кінцевого користувача за допомогою аналізу даних у режимі реального часу для самообслуговування безпосередньо в робочому місці. Понад 140 000 провідних компаній світу та 3,2 мільйона користувачів покладаються на GoodData, щоб стимулювати значні зміни та досягати більшого за допомогою даних.
DashThis
dashthis.com
Якщо ви шукаєте інструмент звітування цифрового маркетингу, який має ЛИШЕ ті функції, які вам потрібні, і без складних «зайвих» речей, DashThis саме для вас! Ми інтегруємося з понад 30 джерелами даних, а для всього іншого є наш чудовий файловий менеджер CSV, який допоможе вам додати будь-які інші дані, які ви можете мати на своїх інформаційних панелях. І, перш за все, ми відомі своєю приголомшливою підтримкою клієнтів. Ви не залишитеся наодинці з інструментом і кількома статтями довідкового центру (хоча, якщо ви віддаєте перевагу цьому, це теж нормально!). Якщо вам потрібен відданий член нашої команди, який гарантує, що ви готові до роботи в найкоротші терміни, і завжди готовий відповісти на запитання, коли вам потрібно, це саме те, що ви отримаєте!
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — це пакет маркетингової аналітики, призначений для розширення можливостей менеджерів із маркетингу та маркетингових агентств. Це допомагає компаніям візуалізувати складні дані маркетингової аналітики та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Пакет пропонує набір функцій для соціальних мереж і рекламної аналітики, які полегшують повсякденне життя маркетологів. Ось як клієнти Vaizle використовують цей інструмент для підвищення продуктивності та прибуткового масштабування маркетингових операцій: 1. Отримайте швидку практичну інформацію з маркетингових даних 2. Візуалізуйте маркетингові дані з кількох каналів на одній живій інформаційній панелі 3. Заощаджуйте час, використовуючи з’єднувачі даних для автоматичного оновлення маркетингу звіти 4. Створюйте маркетингові звіти з білими мітками для керівництва та клієнтів 5. Ефективно масштабуйте маркетингові операції, підтримуючи систему стримувань і противаг Аналітика соціальних медіа та конектори даних: 1. Мета: Facebook та Instagram 2. YouTube 3. Рекламні платформи LinkedIn Аналітика та конектори даних: 1. Метареклама 2. Google Ads 3. Реклама LinkedIn 4. Веб-аналітика та конектори даних Amazon Ads: 1. Google Analytics 2. Пошук Google Console Analytics 3. Shopify Analytics
Radar
radar.com
Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше можливостей для виконання відповідного аналізу відповідно до цілей організації. Це скорочує шлях кожного користувача від простої до складної аналітики, дозволяючи їм використовувати дані для дослідження невідомого, виявлення нових зв’язків, глибшого розуміння результатів і кинути виклик статус-кво. Візуалізуйте, аналізуйте та діліться корисною інформацією про свої дані з будь-ким у вашій організації за допомогою IBM Cognos Analytics.
datapine
datapine.com
datapine — це комплексне програмне забезпечення Business Intelligence, яке дозволяє кожному досліджувати, візуалізувати, контролювати та ділитися своїми даними, як ніколи раніше!
Aiven
aiven.io
Діючи як центральний центр для всіх потреб у базі даних, Aiven пропонує служби реляційної та нереляційної бази даних, а також пакет візуалізації та високопродуктивний брокер повідомлень. Наша пропозиція послуг включає Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 і Grafana. Усі послуги Aiven оплачуються погодинно на основі фактичного використання без прихованих платежів. Почніть 30-денну пробну версію вже сьогодні!
Geo Targetly
geotargetly.com
Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.
Reportz
reportz.io
Reportz — це інструмент звітності в реальному часі на основі інформаційної панелі для компаній цифрового маркетингу, агентств і фрілансерів, який може допомогти автоматизувати процеси звітності клієнтів. Встановіть правильні KPI і дозвольте Reportz виконувати всю рутинну роботу за вас. Підтримуйте своїх клієнтів і надайте їм найпрозорішу звітність клієнтів, яку вони коли-небудь бачили. Необмежена кількість інтеграцій. Необмежена кількість користувачів. Безкоштовна біла мітка електронної пошти та облікового запису. Необмежена кількість KPI на інформаційних панелях.
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew — це веб-програма з відкритим кодом, яка може підключатися безпосередньо до баз даних і API і використовувати дані для створення красивих діаграм. Він містить конструктор діаграм, панелі інструментів, які можна редагувати, діаграми, які можна вставляти, редактор запитів і запитів, а також командні можливості. Chartbrew можна безкоштовно розміщувати самостійно або використовувати як керовану службу на chartbrew.com. Інтеграції Charbrew (перейдіть на веб-сайт, щоб переглянути актуальний список) MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firestore, Firebase Realtime Database, Custom REST API, Google Analytics GA4, Customer.io, Strapi, Supabase тощо. Деякі функції Chartbrew - Брендування звітів і біле маркування - Підтримка шаблонів - виберіть із вже створених для вас або навіть створіть власні для повторного використання на своїх інформаційних панелях - Розклад автоматичного оновлення для ваших інформаційних панелей - Сповіщення електронною поштою, Webhook і Slack із спеціальними тригерами - Виявлення аномалій у даних - Вбудовування діаграм - Звіти для спільного використання - Фільтри даних на рівні інформаційної панелі або діаграми - Фільтри загальнодоступних даних - доступні для перегляду - Експорт Excel і PDF - Детальні дозволи для вашої команди та клієнтів
Jet Admin
jetadmin.io
Представляємо JetAdmin: ваш потужний інструмент без коду для створення внутрішніх інструментів і порталів клієнтів! Розблокуйте майбутнє розробки програмного забезпечення з JetAdmin, вашим найкращим конструктором без коду для створення внутрішніх інструментів і захоплюючих порталів для клієнтів. Попрощайтеся зі складнощами традиційного кодування та скористайтеся швидшим і ефективнішим способом створення надійних індивідуальних рішень, які розширять можливості вашого бізнесу. Чому JetAdmin? Простота без коду: з JetAdmin вам не потрібно бути майстром програмування, щоб створювати потужні програми. Наш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із функцією перетягування та готові компоненти спрощують створення внутрішніх інструментів і порталів для клієнтів. Універсальний доступ: легко розробляйте веб-рішення, до яких можна отримати доступ будь-де та будь-коли. Незалежно від того, чи йдеться про оптимізацію внутрішніх процесів чи покращення взаємодії з клієнтами, JetAdmin забезпечує неперевершену доступність. Створено для досконалості: JetAdmin дає змогу створювати рішення, які точно відповідають вашим унікальним потребам. Налаштуйте все, від полів даних до користувацьких інтерфейсів, не докладаючи жодних зусиль. Статистика на основі даних: використовуйте наші надійні інструменти керування даними, щоб з легкістю збирати, аналізувати та візуалізувати інформацію. Приймайте зважені рішення та оптимізуйте свою діяльність, як ніколи раніше. Безпека перш за все: ми надаємо пріоритет безпеці ваших даних і програм. JetAdmin може похвалитися першокласними функціями безпеки для захисту ваших внутрішніх інструментів і порталів клієнтів від загроз, гарантуючи душевний спокій. Масштабованість у своїй основі: JetAdmin росте разом з вами. Почніть з малого та збільшуйте масштаб у міру розширення свого бізнесу без шкоди для продуктивності чи стабільності. Повна інтеграція: легко інтегруйте JetAdmin із наявними системами та програмами сторонніх розробників, максимізуючи ефективність і підключення до всієї вашої екосистеми. Розкрийте свій творчий потенціал: з JetAdmin безмежні можливості. Створюйте приголомшливі інтерфейси, автоматизуйте завдання та з легкістю забезпечуйте виняткову взаємодію з користувачем. Немає обмежень, тільки можливості: незалежно від того, чи є ви досвідченим розробником, чи зовсім новачком, JetAdmin дає вам змогу втілювати свої ідеї в реальність без обмежень. Відчуйте революцію в розробці програмного забезпечення. Приєднуйтесь до рядів компаній у всьому світі, які використовують JetAdmin для створення інноваційних внутрішніх інструментів і порталів для клієнтів, які встановлюють нові стандарти продуктивності та задоволеності користувачів. JetAdmin: де без коду зустрічається безмежний потенціал. Почніть сьогодні та переосмисліть те, що можливо у вашій цифровій подорожі!
PopSQL
popsql.com
PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою PopSQL користувачі можуть легко зрозуміти свою модель даних, написати контрольований версією SQL, співпрацювати в реальному часі, візуалізувати дані в діаграмах і інформаційних панелях, планувати звіти, ділитися результатами та організовувати базові запити для пошуку та відкриття. Навіть якщо ваша команда вже використовує великий BI-інструмент, як-от Tableau або Looker, або набір редакторів SQL, PopSQL забезпечує безперебійну співпрацю між вашими досвідченими користувачами SQL, молодшими аналітиками та навіть менш технічними зацікавленими сторонами, які прагнуть аналізу даних. . * Кросплатформна сумісність із macOS, Windows і Linux * Працює з Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra тощо
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — це провідна платформа відстеження геолокації, яка оснащена вбудованими сповіщеннями та повідомленнями для клієнтів. Він працює з компаніями будь-якого розміру, які шукають інтелектуальні рішення для прогнозування видимості та розташування, допомагаючи їм отримувати та обробляти елементи даних для візуалізації та інтелектуального запуску як внутрішніх, так і зовнішніх подій. Glympse було засновано на передумові, що обмін геоданими має бути тимчасовим, а кінцевий користувач завжди може контролювати встановлення часових обмежень і географічних меж для цієї частки розташування. Він витратив більше десяти років на надання обміну геоданими, що досягає гармонійного балансу між простим, безпечним, корисним, тимчасовим і конфіденційним. Він освоїв нюанси побудови інтерактивного досвіду на основі даних про місцезнаходження. Ми пишаємося тим, що автоматизуємо оновлення того, що бачить клієнт, на основі складної логіки виявлення прибуття та геозонування, оптимізуємо час автономної роботи та збалансовуємо все це за допомогою плавних можливостей UX/UI. Оскільки всі в Glympse є фанатами технологій і в захваті від створення передових рішень, компанія застосувала той самий підхід до розробки рішень, які дозволяють корпоративним брендам забезпечувати зручнішу роботу з клієнтами, коли люди, продукти та послуги знаходяться в русі. Glympse пропонує гнучку платформу відстеження геолокації з корпоративними SDK, API, інформаційними панелями тощо для створення власних продуктів або послуг на основі місцезнаходження для польових послуг, автопарку та логістики, доставки продуктів і роздрібних повідомлень про прибуття або використовувати один із двох готових продуктів Glympse En Route для корпоративних клієнтів і Glympse PRO для малого бізнесу.
Cube
cubeanywhere.com
Інтуїція, необхідна для керування бізнесом! Завдяки витратам на проект, часу та витрат у режимі реального часу керувати своїми проектами, завданнями та клієнтами стає дуже просто. Отримайте багаті інтерактивні діаграми на рівні членів команди, проекту, клієнта та компанії. Ми знаємо, що ваш бізнес не починається і не закінчується біля вхідних дверей вашого офісу. Ваш бізнес там, де є ВИ! І ви можете отримати доступ до Cube будь-коли та будь-де. Ви можете отримати доступ до Cube із простого веб-браузера на своєму ноутбуці або на своєму iPhone, iPad чи Android за допомогою рідних програм.
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify — це наскрізна платформа для керування та обробки геопросторових даних у реальному часі та генерування аналітичних даних у реальному часі. За допомогою Mapify ви можете швидко створювати свої рішення та використовувати їх у розумних містах, IoT та Industry 4.0. Ми заповнюємо прогалину між Google Maps і складними геоінформаційними системами за допомогою простої платформи SaaS з низьким кодом. Це легко, але потужно, Ingest > Process > Visualize > Take action!
GeoPostcodes
geopostcodes.com
Справді глобальний локальний набір даних, що містить усі поштові індекси, географічні кордони та дані вулиць для 247 країн. Він оновлюється щотижня, щоб підтримувати найвищу якість даних, включаючи такі складні країни, як Китай, Бразилія, Росія та Велика Британія. База даних GeoPostcodes розділена на три продукти: - База даних поштових індексів: повна пропозиція даних поштових індексів для інтеграції підприємств і продуктів. - База даних кордонів: наші межі з узгодженими краями охоплюють поштові та адміністративні області з високою точністю та роздільною здатністю візуалізації. - База даних вулиць: доповніть свої геодані інформацією про вулицю для підтвердження адреси, автозаповнення та доставки на останню милю. Набори даних доповнюються розширеними функціями, зокрема підтримкою кількох мов, кодами UNLOCODE та IATA, визначеннями міст, адміністративними районами, координатами широти та довготи тощо. Менеджер із успіху клієнтів, присвячений вашому обліковому запису та відданий вашому успіху, забезпечить безперебійний процес інтеграції даних і негайну відповідь на всі ваші запитання. Такі компанії, як Gartner, IBM і UPS, покладаються на наші міжнародні бази даних поштових індексів.
Mapline
mapline.com
Підключіть свої дані до реального світу. За лічені секунди ви можете завантажити свої дані, переглянути їх на карті, створити маршрути, створити діаграми та звіти та об’єднати все це на візуальній інформаційній панелі. Використовуючи наші потужні аналітичні інструменти, створюйте нові способи візуалізації та розуміння ваших даних. Якщо у вас виникнуть проблеми, наша команда експертів готова показати вам, як максимально ефективно використовувати ваші дані! Зателефонуйте нам, поспілкуйтеся з нами або надішліть електронний лист, ми тут, щоб допомогти.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, який використовується як брендами, так і науковцями, дозволяє будь-кому аналізувати дані та отримувати цінну інформацію – незалежно від того, в якому секторі ви працюєте. Від завдань базового аналізу до найглибших дослідницьких проектів: з ATLAS.ti ви можете легко розблокувати ефективні висновки на основі даних якісних і змішаних методів за допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів дослідження та найкращих у своєму класі технологій: • Отримайте доступ до власних програм для Mac і Win, а також нашої веб-версії • Усі функції та інструменти, включені в один повний пакет програмного забезпечення • Заощаджуйте час і автоматично знаходьте статистику за допомогою штучного інтелекту • Насолоджуйтеся безперебійним обміном проектами між версіями • Скористайтеся перевагами співпраці в режимі реального часу для команд • Діліться багатокористувацькими ліцензіями з будь-якою кількістю людей • Скористайтеся нашою безкоштовною підтримкою в реальному часі та навчанням експертів. Дізнайтеся більше тут : www.atlasti.com