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Постачальники бізнес-фінансів - Найпопулярніші застосунки - Нова Зеландія

«Постачальники ділових фінансів» є невід’ємною частиною корпоративного фінансового середовища, що охоплює різноманітні організації та окремих осіб, які пропонують різноманітні фінансові послуги для підтримки ділових операцій. Ці постачальники пропонують продукти та фінансові послуги, такі як кредитування, фінансова допомога, управління фінансовими ризиками та різні інші форми підтримки, щоб допомогти підприємствам зміцнити капітал і ефективно управляти фінансами.

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ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралійська багатонаціональна банківська та фінансова компанія зі штаб-квартирою в Мельбурні, штат Вікторія. Це другий за величиною банк Австралії за активами та четвертий за величиною ринкової капіталізації.

Revolut

Revolut

revolut.com

Один додаток для всього, що стосується грошей. Від повсякденних витрат до планування майбутнього із заощадженнями та інвестиціями, Revolut допоможе вам отримати більше від ваших грошей.

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралійська багатонаціональна банківська та фінансова компанія зі штаб-квартирою в Мельбурні, штат Вікторія. Це другий за величиною банк Австралії за активами та четвертий за величиною ринкової капіталізації.

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

Обліковий запис без кордонів із потужними персоналізованими інструментами в одному місці, що дає вам повний контроль над фінансами вашого бізнесу.

Gusto

Gusto

gusto.com

Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси упра...

Carta

Carta

carta.com

Готові до аудиту оцінки, швидкі оцінки від професіоналів, які надали більше 409A, ніж будь-хто в галузі. Carta є провідним незалежним постачальником 409A для приватних сценічних компаній будь-якого розміру. Маючи понад 60 000 професійних оцінок, Carta містить найбільший набір даних для точної оцінки...

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro — це платформа для розвитку, яка об’єднує експертну спільноту талантів і компанії для вирішення нагальних проблем і розробки плану довгострокового успіху. Завдяки запатентованій технології штучного інтелекту та глибоким галузевим досвідом Paro пропонує компаніям найкращого експерта та рішення д...

Holvi

Holvi

holvi.com

Ваш обліковий запис «все в одному» для самозайнятості. Банківські операції, виставлення рахунків і бухгалтерія – плюс нова кредитна картка для бізнесу. Все в одному місці, щоб ви могли зосередитися на важливому. Це спрощене робоче життя.

Wikifolio

Wikifolio

wikifolio.com

Таланти та експерти ринку капіталу можуть поділитися своїми торговими ідеями у видний для всіх спосіб. Кожен може вибрати свій фаворит незалежно від наявного капіталу та отримати прибуток від цих торгових ідей за допомогою біржового фінансового продукту.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

wolterskluwer.com

Будучи лідером у сфері експертних рішень у всьому світі, ми допомагаємо професіоналам досягати значних результатів у сферах охорони здоров’я, оподаткування, бухгалтерського обліку, фінансів і права, коли це найбільш важливо.

Lendio

Lendio

lendio.com

Lendio (раніше Funding Universe), що базується в штаті Юта, заснована в 2011 році Броком Блейком і Трентом Міскіном, є безкоштовним онлайн-ринком кредитів у США, орієнтованим на власників малого бізнесу.

OurCrowd

OurCrowd

ourcrowd.com

Досвідчена інвестиційна команда OurCrowds визначає та проводить ретельне дослідження тисяч компаній, щоб отримати доступ до передових можливостей у різних секторах і на різних етапах.

Zeni

Zeni

zeni.ai

Zeni — це перший фінансовий консьєрж на основі ШІ для стартапів, який забезпечує швидке прийняття рішень. Завдяки інтелектуальним службам бухгалтерії, бухгалтерського обліку, податків і фінансових директорів від Zeni стартапи мають доступ до фінансової інформації в режимі реального часу через інформ...

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Fidor Bank – це німецький прямий інтернет-банк зі штаб-квартирою в Мюнхені. Завдяки поточному рахунку Fidor Smart банк орієнтований на приватних і бізнес-клієнтів. Концепція Fidor Bank заснована на принципах і механізмах цифрового банкінгу.

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Moonfare — це платформа приватного інвестування, яка надає кошти найвищого рівня доступні роздрібним та інституційним інвесторам за нижчими мінімумами.

Neo.Tax

Neo.Tax

neo.tax

Податкові пільги на дослідження та розробки для стартапів на ранніх стадіях. neo.tax — це найпростіша та найточніша програма для подання податкових декларацій, яка коли-небудь створювалася. Стартапи на ранній стадії можуть подати заявку на податковий кредит на дослідження та розробки за 10 хвилин і ...

Pilot

Pilot

pilot.com

Ми є найбільшою бухгалтерською фірмою в США, що орієнтована на стартапи, з командою з 350+ співробітників США. Наші бухгалтери, фракційні фінансові директори та спеціалісти з оподаткування націлені на створення міцної фінансової основи для вашого бізнесу. Ми пропонуємо послуги бухгалтерського обліку...

Checkflo

Checkflo

checkflo.com

Удосконалена служба оформлення чеків Checkflo — це єдине джерело для всіх ваших потреб у обробці чеків, друку та розсилці. Ми можемо скоротити ваші адміністративні витрати та підвищити вашу операційну ефективність із меншими зусиллями та паперовою роботою. Checkflo пропонує зручні для бухгалтера інс...

Fincent

Fincent

fincent.com

Відчуйте безперебійне управління фінансами. Оптимізація ✓ Бухгалтерія ✓ Подання податкових декларацій ✓ Виставлення рахунків і платежів ✓ Відстеження витрат тощо. Замовте демо!

Bench Accounting

Bench Accounting

bench.co

Bench веде ваші книги для малого бізнесу за вас. Ми зв’яжемо вас з одним із наших штатних бухгалтерів. Потім вони підготують ваші фінансові звіти за місяць і рік, тож вам не доведеться цього робити. Віддані бухгалтери, саме для вас: справжні люди. Ідеальні книги. Ваша команда бухгалтерів щомісяця ім...

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

Block Advisors – це фірма, яка надає послуги з підготовки та планування податків, щоб допомогти окремим особам і компаніям у будь-якій складній податковій ситуації.

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Fundbox пропонує швидкий і легкий доступ до фінансування бізнесу на суму до 150 000 доларів США. Дізнайтеся, як наші варіанти кредитної лінії та строкової позики можуть сприяти розвитку вашого бізнесу.

Moula

Moula

moula.com.au

Moula – це кращий спосіб позичити гроші для розвитку вашого бізнесу. Вони використовують комбінацію голов і сердець, щоб визначити хороший бізнес і можуть затверджувати та фінансувати позики протягом 24 годин.

Lendino

Lendino

lendino.dk

Lendino — це ринок позик, де приватні та професійні інвестори можуть позичати безпосередньо кредитоспроможним компаніям на користь обох сторін. Використання ринку позик економить час, гроші та клопоти як для кредитора, так і для позичальника.

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Crowdcube — це краудфандингова платформа для підприємців, що починають та розвиваються, для зв’язку з потенційними інвесторами. Crowdcube надає інвесторам реальний капітал у компаніях, які вони фінансують. Crowdcube використовує веб-ідею краудфандингу, коли спільнота однодумців об’єднує свої гроші т...

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark пропонує онлайн-облік, який включає автоматизований облік із доступом до спеціальної команди для спрощеної підготовки податків, виставлення рахунків, платежів, відстеження витрат тощо

Vouch

Vouch

vouch.us

Vouch Insurance — це новий вид страхової компанії для стартапів. Створені засновниками для засновників, ми переробили все про бізнес-страхування з нуля, щоб ви могли рухатися швидше.

inDinero

inDinero

indinero.com

inDinero — компанія, що займається розробкою бухгалтерського програмного забезпечення та послуг, що надає бухгалтерське та фінансове програмне забезпечення. Заснована в 2009 році Джессіка Ма, Енді Су та Андреа Барріка, inDinero закінчила інкубатор стартапів Y Combinator у 2010 році. 8 травня 2018 ро...

StackSource

StackSource

stacksource.com

StackSource — це технологічна платформа кредитування комерційної нерухомості. Ми зв’язуємо інвесторів, які будують або купують комерційну нерухомість, із такими варіантами фінансування, як банки, страхові компанії та приватні кредитори, за допомогою легкого та прозорого процесу.

RateSetter

RateSetter

ratesetter.com

Відзначений нагородами постачальник особистих позик, який тримає вас під контролем. Отримайте миттєву онлайн-персоніфіковану ставку з ціною, яка не впливає на ваш кредитний рейтинг.

Kriya

Kriya

kriya.co

Отримайте конфіденційну можливість дисконтування повного рахунка-фактури. Він чудово підходить для компаній, які потребують регулярних грошових потоків, оскільки він захищений від усіх ваших неоплачених рахунків.

FundThrough

FundThrough

fundthrough.com

Оборотний капітал на вимогу для зростаючого бізнесу. FundThrough пропонує компаніям миттєвий доступ до коштів із неоплачених рахунків-фактур на зручній у використанні онлайн-платформі фінансування. Обсяг фінансування коливається від 500 до понад 2 мільйонів доларів, залежно від обсягу продажів компа...

Hedonova

Hedonova

hedonova.io

Hedonova — регульований SEC альтернативний інвестиційний фонд, який дозволяє інвестувати в 12+ екзотичних альтернативних класів активів, просто інвестуючи в один фонд. Наші інвестиційні експерти розподіляють ваші гроші в таких активах, як вино, мистецтво, стартапи, криптовалюта, нерухомість тощо. Ви...

Rehmann

Rehmann

rehmann.com

Rehmann — це повністю інтегрована фірма, що надає фінансові послуги, до складу якої входять CPA та консультанти, консультанти з питань багатства та корпоративні дослідники.

Crowe

Crowe

crowe.com

Crowe — це публічна бухгалтерська, консалтингова та технологічна фірма, яка поєднує глибокі галузеві та спеціалізовані знання з інноваційними технологіями, щоб створити цінність для клієнтів чесністю та об’єктивністю, прислухаючись до їхніх компаній, тенденцій у їхніх галузях та викликів, з якими во...

Seedrs

Seedrs

seedrs.com

Можливості онлайн-інвестування в найкращі нові стартапи та залучення початкових і ангельських інвестицій за допомогою провідного європейського краудфандингового сайту Seedrs.

Clara

Clara

clarafinds.com

Пошук правильних продуктів, які допоможуть управляти вашими фінансами, може бути важким завданням, тому дозвольте нам трохи зняти вагу з ваших плечей! Clara допомагає людям і малим підприємствам знаходити та порівнювати програмне та апаратне забезпечення фінтех і вибирати найкращий продукт. Переглян...

TaxRobot

TaxRobot

taxrobot.com

TaxRobot — це найшвидший, найпростіший і найдоступніший спосіб автоматизувати розрахунок кредиту на дослідження та розробки та отримати гроші. Ми надаємо найкращі у своєму класі звіти з обґрунтуванням, захист від аудиту без додаткової плати, і, що найголовніше, ми не стягуємо комісію, якщо не визнач...

Uplyft Capital

Uplyft Capital

uplyftcapital.com

Uplyft Capital – фінансова організація малого бізнесу, заснована в 2012 році. Ми віримо в розширення можливостей успішних власників малого бізнесу шляхом швидкого та ефективного надання обігового капіталу. Наша технологічна платформа оцінює грошовий потік, зростання та характер і не зосереджується т...

Tipigo

Tipigo

tipigo.com

Tipigo використовує потенціал професійних аналітиків акцій, синтезуючи великі дані та людський досвід для створення індивідуальних портфелів акцій, які, як було доведено, перевершують ринок.

Minveo

Minveo

minveo.de

Платформа для управління цифровими активами. На технологічній та кількісній основі. Технологія машинного навчання.

Equitise

Equitise

equitise.com

Equitise — це провідна платформа краудфандингу в Австралії. Його місія полягає в тому, щоб збільшити доступність капіталу для приватних компаній Австралії та Ківі, щоб допомогти їм досягти успіху.

Kiva

Kiva

kiva.org

Kiva уявляє фінансово інклюзивний світ, де всі люди мають владу покращити своє життя.

Ivory Consulting

Ivory Consulting

ivorycc.com

Ivory Consulting Corporation є провідним постачальником програмного забезпечення для оренди та позики обладнання, налаштування програмного забезпечення та консультаційних послуг для індустрії фінансування обладнання.

American Century Investments

American Century Investments

americancentury.com

Щодня ви інвестуєте в те, щоб зробити світ кращим для себе, своєї родини та громади. Індивідуально ви робите значущі зміни. Разом ми можемо стати потужною силою добра.

1-800Accountant

1-800Accountant

1800accountant.com

1-800 Accountant — найбільша американська віртуальна бухгалтерська фірма для малого бізнесу. Наша місія полягає в наданні фінансової експертизи малому бізнесу в усіх галузях. Наші послуги базуються на поєднанні експертних CPA та технологій, що дає змогу компаніям мінімізувати кількість завдань, макс...

Perkins & Co

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins & Co було засновано в 1986 році як альтернативу великим національним бухгалтерським фірмам, зосереджуючись на бізнес-потребах компаній регіону. Маючи офіси в Портленді, штат Орегон, і Ванкувері, штат Вашингтон, Perkins спеціалізується на багатьох галузях промисловості, включаючи виробництво,...

Accountancy Cloud

Accountancy Cloud

theaccountancycloud.com

Accountancy Cloud пропонує найкращу повну фінансову функцію для стартапів, які швидко розвиваються. Фінансові менеджери та потужне програмне забезпечення надають неперевершений бухгалтерський облік, податкові кредити на дослідження та розробки та фінансові послуги для стартапів. Кожен стартап отриму...

Foundy

Foundy

foundy.com

Foundy є провідною європейською наскрізною платформою M&A, яка допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання всього за 30 днів. Ваша наскрізна платформа для купівлі та продажу бізнесу. Foundy допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання в 3 рази швидше та економічніше, ніж традиц...

Embroker

Embroker

embroker.com

Бізнес-страхування є однією з найстаріших галузей у світі. Він побудований на особистих стосунках, а не на технологічному прогресі. Тут також домінують давні гравці. Дотепер. Embroker – це цифрова страхова компанія, створена з нуля за допомогою сучасних технологій, щоб усунути неефективність, яка пі...

ProjectionHub

ProjectionHub

projectionhub.com

ProjectionHub — це інноваційне рішення для управління продажами. Надайте підприємцям наочність у фінансовому плані через прогноз доходів, витрат, активів і зобов’язань. Щоб вони могли отримати більше уявлення про бізнес-плани та інвестиції.

TaxHub

TaxHub

gettaxhub.com

Taxhub — це віртуальна платформа для підготовки податку на прибуток особистих осіб і підприємств, яка підбирає декларантів із спеціальним CPA. Ми прагнемо поєднати зручність і низьку ціну онлайн-подання податкової декларації вдома з гарантією професійно підготовленої податкової декларації. Наша плат...

TaxBasket

TaxBasket

taxbasket.com

TaxBasket — це фірма, яка надає послуги з підготовки податків онлайн.

Collective

Collective

collective.com

Collective — це перша онлайн-платформа бек-офісу, розроблена для компаній-одних. Технологія Collective і команда надійних консультантів дають нашим членам свободу зосередитися на важливому, піклуючись про все, від реєстрації бізнесу до бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку, податкових послу...

TaxCredible

TaxCredible

taxcredible.com

TaxCredible — це потужна платформа SaaS, яка дозволяє CPA швидко визначати та надавати державним і федеральним податковим пільгам своїм клієнтам. Після 20 років партнерства з CPA ми визнали потребу спростити та оптимізувати процес податкового кредиту. TaxCredible підвищує ефективність трудомісткого ...

GOAT.tax

GOAT.tax

goat.tax

GOAT.tax дає можливість стартапам і компаніям, включаючи виробників програмного забезпечення, ігор і Інтернету речей, вимагати податкових пільг на дослідження і розробки через онлайн-платформу. GOAT.tax усуває всі здогади щодо комплексної податкової пільги, пропонуючи простий у користуванні, самості...

Clarus R+D

Clarus R+D

clarusrd.com

Додаток Clarus R+D автоматизує процес отримання податкових кредитів на дослідження та розробки. Підприємства будь-якого розміру та типу можуть претендувати на податковий кредит на НДДКР. Проте переважну більшість кредитів вимагають дуже великі виробничі компанії. чому Оскільки традиційно податкові д...

Swish Funding

Swish Funding

swishfunding.com

Типи: пропозиції без зобов’язань, фінансування обладнання, розширення бізнесу, швидке фінансування, онлайн-заявка

ProNvest

ProNvest

pronvest.com

ProNvest спеціалізується на плануванні виходу на пенсію та управлінні рахунками. Ми виконуємо важку роботу за вас, керуючи вашим пенсійним рахунком і контролюючи ринок від вашого імені.

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